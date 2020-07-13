Кулеба про відкриття кордонів ЄС для українців із 14 липня: Шансів немає, наші цифри зараз значно гірші, ніж це потрібно

Україна поки не відповідає критеріям ЄС щодо захворюваності на коронавірус.

Європейський Союз 14 липня перегляне так званий "зелений" список країн, громадянам яких дозволений вільний в'їзд до країн ЄС. На сьогодні немає шансів, що Україна потрапить до цього списку під час найближчого перегляду. Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в України немає шансів потрапити до цього списку із 14 липня, оскільки ситуація з коронавірусом у країні "м'яко кажучи, значно гірша, ніж потрібно".

"У найближчий перегляд шансів немає. Тому що, як я вже згадав, наші цифри зараз, м'яко кажучи, значно гірші, ніж це потрібно. Але ми в МЗС зробили все, щоб допомогти МОЗ налагодити діалог з ЄС, увійти у внутрішні процедури і механізми взаємодії з ЄС, щоб українська сторона мала можливість надавати максимально динамічно повну інформацію не тільки про цифри, а й про ті заходи, які ми вживаємо в Україні для боротьби з коронавірусом. А це теж дуже важливий критерій. Утім, будьмо відвертими і чесними, поки ми не відповідаємо базовому критерію, а це - кількість хворих на 100 тис. в Україні має дорівнювати або бути меншою, ніж середня кількість хворих на 100 тис. по ЄС", - зазначив Кулеба.

Зауважмо, для включення до цього списку кількість хворих на коронавірус на 100 тис. в Україні має дорівнювати або бути меншою, ніж 16 хворих на 100 тисяч. Водночас на сьогодні в самому ЄС середній показник 16,3, в Україні - 62,4.