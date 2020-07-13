УКР
Кулеба про відкриття кордонів ЄС для українців із 14 липня: Шансів немає, наші цифри зараз значно гірші, ніж це потрібно

Кулеба про відкриття кордонів ЄС для українців із 14 липня: Шансів немає, наші цифри зараз значно гірші, ніж це потрібно

Україна поки не відповідає критеріям ЄС щодо захворюваності на коронавірус.

Європейський Союз 14 липня перегляне так званий "зелений" список країн, громадянам яких дозволений вільний в'їзд до країн ЄС. На сьогодні немає шансів, що Україна потрапить до цього списку під час найближчого перегляду. Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в України немає шансів потрапити до цього списку із 14 липня, оскільки ситуація з коронавірусом у країні "м'яко кажучи, значно гірша, ніж потрібно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд відновив піший перетин кордону з РФ у п'яти пунктах пропуску

"У найближчий перегляд шансів немає. Тому що, як я вже згадав, наші цифри зараз, м'яко кажучи, значно гірші, ніж це потрібно. Але ми в МЗС зробили все, щоб допомогти МОЗ налагодити діалог з ЄС, увійти у внутрішні процедури і механізми взаємодії з ЄС, щоб українська сторона мала можливість надавати максимально динамічно повну інформацію не тільки про цифри, а й про ті заходи, які ми вживаємо в Україні для боротьби з коронавірусом. А це теж дуже важливий критерій. Утім, будьмо відвертими і чесними, поки ми не відповідаємо базовому критерію, а це - кількість хворих на 100 тис. в Україні має дорівнювати або бути меншою, ніж середня кількість хворих на 100 тис. по ЄС", - зазначив Кулеба.

Зауважмо, для включення до цього списку кількість хворих на коронавірус на 100 тис. в Україні має дорівнювати або бути меншою, ніж 16 хворих на 100 тисяч. Водночас на сьогодні в самому ЄС середній показник 16,3, в Україні - 62,4.

кордон карантин Євросоюз Кулеба Дмитро COVID-19 коронавірус
+14
А фонд у боротьбі з коронавірусом вже закатують в асфальт.
13.07.2020 12:29 Відповісти
+12
Ковид тут не причем. Порох добился бы открытия границ. Дело в Вовочке на полшестого. Импотент конченный.
13.07.2020 13:36 Відповісти
+10
А деньги для медицины Клоун перекинул на строительство дорог . Что то подсказывает что не будет ни медицины ни дорог . Ну какой с Шута строитель автобанов? Никакого личного примера
Кулеба об открытии границ ЕС для украинцев с 14 июля: Шансов нет, наши цифры сейчас гораздо хуже, чем это нужно - Цензор.НЕТ 7637
13.07.2020 12:33 Відповісти
весело...
13.07.2020 12:32 Відповісти
А деньги для медицины Клоун перекинул на строительство дорог . Что то подсказывает что не будет ни медицины ни дорог . Ну какой с Шута строитель автобанов? Никакого личного примера
Кулеба об открытии границ ЕС для украинцев с 14 июля: Шансов нет, наши цифры сейчас гораздо хуже, чем это нужно - Цензор.НЕТ 7637
13.07.2020 12:33 Відповісти
ни медицины, ни дорог, ни поездок в Европу..
13.07.2020 21:25 Відповісти
Кулеба об открытии границ ЕС для украинцев с 14 июля: Шансов нет, наши цифры сейчас гораздо хуже, чем это нужно - Цензор.НЕТ 1775
13.07.2020 12:34 Відповісти
Збирати полуницю фсьо?
13.07.2020 12:34 Відповісти
канешно всьо, бо вже сезон закінчився.
13.07.2020 13:06 Відповісти
Группа ученых из Сингапура выразила уверенность в появлении в ближайшее десятилетие нового коронавируса, который будет передаваться от животного к человеку. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на руководителя программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессора Ван Линьфа."Абсолютно точно стоит ожидать распространения нового коронавируса", - отметил эксперт, признав, что "существует неопределенность, когда точно это произойдет и насколько серьезной будет вспышка". Профессор также отметил, что ученые "серьезно обеспокоены", что SARS-CoV-2 может передаваться от человека к животным, а затем через некоторое время - в обратном направлении.https://www.rupor.info/news/159082/singapurskie-uchenye-uvereny-v-tom-chto-sleduet-zhdat-poyavleniya-novogo-koronavirusa Сингапурские ученые уверены в том, что следует ждать появления нового коронавируса
13.07.2020 12:35 Відповісти
Т.е. уже создали новую химеру, будут ждать удобного случая, чтобы выпустить!
13.07.2020 12:56 Відповісти
Перший пройшов, нові будуть ліпити тепер кожний рік, величезні прибутки для фармкомпаній, хто від такого відкажеться, а створити новий вірус при теперішніх технологіях можна за місяць разом з випробовуванням на тваринах..
13.07.2020 13:25 Відповісти
што за херня? сами придумывают мыролюбную статистику и сами же потом жалуются что на них как на зачумленных смотрят.
13.07.2020 12:38 Відповісти
Та да, завжди тре щось підправити в консерваторії, а не в голові(((
13.07.2020 12:42 Відповісти
Цифры фальсифицируются. Причин много - удержать рабочую силу в Украине например. А ещё подумайте сами и напишите.
13.07.2020 12:46 Відповісти
именно так. только не ясно зачем это делается? ведь арбайтеры просто начнут их на части, устроят им мыролюбный карантин с вытикающим из этого народным реформизмом.
13.07.2020 12:48 Відповісти
Заробітчан сама Європа не пускає ...!
13.07.2020 12:51 Відповісти
Не смешите мои тапочки, кому там устраивать? Не, ну кое-кто конечно надеется, что Байден победит на выборах в Штатах и подкинет этому кое-кому денюжек для организации возврата на престол
13.07.2020 12:59 Відповісти
Вата дурная - Революции за деньги не делаются. В. И. Ленин.
13.07.2020 19:53 Відповісти
О, дааа! И эту гениальную фразу сказал тот, который на деньги сионистов сделал революцию в российской империи
13.07.2020 21:45 Відповісти
так ви ж казали що той "коєхто" намародерил стільки бабла за 5 років, що сам будь де революцію може влаштувати. Ні? Не так вже?
13.07.2020 21:42 Відповісти
Ага, ща, конечно, будет он свои кровные вкладывать, если можно партньоров поразводить!
13.07.2020 21:49 Відповісти
ну вкладав же ж зі свого власного благодійного фонду. Невже вважаєш, що для того, щоб "накрасти" ще більше він не вкладе свої гроші? Щось в вас, порохофобів, не складається якось з висновками..
13.07.2020 23:24 Відповісти
Так в том то и дело, что с благотворительного фонда, в который скидывались другие, а не он. В том то и фишка этих фондов - можешь создать, назвать своим именем и призывать в него всех скидываться под благовидным предлогом. Затем часть средств переводится на заявленные цели, ну, а то что осталось, как говорится " сам Бог велел"!😁 Так работают все "благотворительные" фонды, без привязки к личностям
14.07.2020 07:12 Відповісти
В общем идеальная схема для отмывания бабла
14.07.2020 07:21 Відповісти
Скажем так, что некоторые "волонтеры", сделали неплохие подъемы, постепенно увеличивая процент "премиальных" себе любимым, а в конце каденции мародеров, довели волонтерство до профессионального уровня зарабатывания ден бабла (попрошайки в "форменной одежде" в общественных местах). Костяк поддержки борова, в основном состоит из потерявших золотую жилу "волонтеров" такого типа.
14.07.2020 08:42 Відповісти
Хто "другіє"?? Благодійний фонд Петра Порошенка. Вважаєш в такий фонд буде "скидиваться" якийсь шухріч/каламойша чи інша якась гидота? А навіщо? Вони створюють власні фонди, і з них платять куди і кому хочуть. Я працюю на великому підприємстві. В нас є свій власний благодійний фонд. Ми навмисно його створили 14 років тому, і на його відправляємо гроші (СВОЇ, до речі), щоб допомагати лікарням, дітиячим будинкам, юнацьким спортивним школам, та багатьом іншим нужденним.. То в тебе якийсь напевно твій особливий "хвонд", до гори дригом перевернутий. Тому і вважаєш що всі інші такі самі.. Іноді вас аж жалко стає, такі ви убогі, морально - убогі.
18.07.2020 01:08 Відповісти
Возможно кто-то пытается спровоцировать Майдан в Украине раньше чем он начнётся в параше.
13.07.2020 13:00 Відповісти
А ещё подумайте сами и напишите.

Пытаются построить мировую Римскую империю с патрициями и плебеями... - но как говориться, что быстро делается слепым рождается.
Предлагаю Лукашенко выбрать мировым лидером, а остальные правительства стран отправить в Китай в деревни на перевоспитание...
Мир театр, а люди актеры. Противно читать эти страшилки для маразматиков!
14.07.2020 08:06 Відповісти
Да насрать на Европу. Откройте выезд в Турцию. Хочу нормально отдохнуть
13.07.2020 12:54 Відповісти
Так в Турцию ж вроде свободно можно лететь, турки пускают!
13.07.2020 13:00 Відповісти
...лучше бы пускали по факту голосования - голосовал за ЗЕчмо, значит, нефиг тебе делать за границей
13.07.2020 14:10 Відповісти
А кто признается???
13.07.2020 18:21 Відповісти
ще залишились довбні які ще й пишаються досі цим
14.07.2020 07:11 Відповісти
Турція відкрита. Тобі у аеропорту зроблять тест і при негативному - іди плавай, при позитивному - у лікарню загорать.
13.07.2020 13:09 Відповісти
Европа ему не нужна. Вали на Магадан, зебил. Там "отдохнешь" по полной.
13.07.2020 13:38 Відповісти
Да насрать на Европу. Откройте выезд в Турцию. Хочу нормально отдохнуть

Надо отстранять любое правительство от власти, которое через СМИ раздувает не существующую "пандемию"
Тогда будет и отдых в Турции,и образование и медицина и работа и благосостояние.
14.07.2020 08:14 Відповісти
Оказуецца, не в транспорте с ресторанами дело. Вот нада жеж! Вот как эти загнивающие буржуи справляются, а у найвеличнейшего лидера с ляшком не выходит?
13.07.2020 12:57 Відповісти
діло у виконанні інструкцій поведінки.
13.07.2020 13:08 Відповісти
Tut nenado vynit drugix.Rezultati glavnoje znacyt teperesniajia vlast zelenskogo ploxo rabotala.
13.07.2020 13:16 Відповісти
Чуєш козліна, мзс допомогу амерім і японам запропонувало? На часі це головне!!!
13.07.2020 13:18 Відповісти
Ну, во первых, часть стран Евросоюза тупо перестала давать информацию о числе активных больных - этих считают, как 0?
Во вторых - хотелось бы посмотреть, каким образом поступят с Израилем, где официально число больных в четыре раза больше, чем у нас.

Но, это не главное
Главное, в ЕС не доверяют ни нашим цифрам, ни нашей медицине.
Такая ситуация возникла в результате беспорядочных конвульсий наших властей по противостоянию вирусу.
13.07.2020 13:34 Відповісти
Правільно - хай українці працюють дома за копійки, а то й зовсім хай сидять без роботи.
13.07.2020 13:40 Відповісти
Правільно - хай українці працюють дома за копійки, а то й зовсім хай сидять без роботи.

Тогда и работающим можно зарплату уменьшить.
14.07.2020 08:17 Відповісти
"...если нельзя, но очень хочется - то можно..."? Нет уж, шимпанЗЕ, у нормальных людей так не проканает...
13.07.2020 14:08 Відповісти
Эти придурки кричалии ,Волки волки' и думали что у них все под контролем. Но писец прибежали с другой стороны. Не вышло и бублик сьесть и на мотоцикле покататься.
13.07.2020 14:09 Відповісти
бубочка добыл нам в Европе "безебил" вместо "безвиза"
13.07.2020 14:17 Відповісти
это не цифры, а зевлада
13.07.2020 14:40 Відповісти
рабовладельцы не хотят отпускать своих рабов
13.07.2020 14:43 Відповісти
зачем публиковать откровенную ложь? количество инфицированных на 100 тыс в Украине это 25.1
учитываются инфицированные за последние 2 недели а не за месяц! прекратите дезинформацию
13.07.2020 16:32 Відповісти
пиши миллион
кто там проверит?
че мелочишься?
13.07.2020 18:54 Відповісти
пиши миллион
кто там проверит?
че мелочишься?

Народ - нынешняя пандемия- это попытка установить новый мировой порядок под видом
заботы о человеке.
На деле это избавление от некоторой части населения ( пенсионеров, больных, с низким образованием, с плохим здоровьем итд итп) Кто осудит, припустим , отстрел бомжей, если завтра СМИ скажут что они распространяют какой -то вирус или чуму?
14.07.2020 08:24 Відповісти
з ЗеБiльною шоблою шанси тiльки на сраний Тайожний мать його сАюз.


а там кидають та не платять,бо свинособакам самим нема чого жерти i роботи за межами масквабаду фактично нема, та й в самому масквабадi вже багато сидять без роботи...


https://censor.net/video_news/3207776/vahtoviki_stroyaschie_rossiyiskiyi_gazoprovod_sila_sibiri_ustroili_pogrom_trebuya_vyplatit_zarplatu


вахтовики разгромили офис на Амурском газоперерабатывающем заводе из-за длительных невыплат зарплаты


Кулеба про відкриття кордонів ЄС для українців із 14 липня: Шансів немає, наші цифри зараз значно гірші, ніж це потрібно - Цензор.НЕТ 7553




13.07.2020 16:59 Відповісти
Тщета слов и благо действия - Джек Лондон...
14.07.2020 08:26 Відповісти
Спасибо зелени за безвиз
13.07.2020 17:19 Відповісти
та скоріше за "віз", а не безвіз...
13.07.2020 21:38 Відповісти
6700 проходной при 42 млн. У нас 11000 тысяч за 14 дней, без шансов
13.07.2020 17:21 Відповісти
А то что 16 это в Европе за 14 дней а у нас 62 - это цифра за весь период с начала марта, это никого не беспокоит? По этой цифер в Европе сейчас кое где за две сотни перевал! Ничего такого?)) Клоуны!
13.07.2020 17:48 Відповісти
чогось в мене таке враження, що в такий засіб зелена пліснява бореться з безвізом.. Навмисно такі цифірі ліплять та оприлюднюють. Зато кордони з парашою відкривають, вражини чортові..
13.07.2020 21:37 Відповісти
о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом.Источник: https://censor.net/n3207725

А что вы применяете какие-то меры?
14.07.2020 01:04 Відповісти
''Шансов нет, наши цифры сейчас гораздо хуже, чем это нужно'' Чувствую такие цифры будут держаться постоянно на таком уровне чтобы рабы не разбегались по заработкам в Европу. Украинские олигархи вначале не просчитали последствий безвиза и теперь он им как кость в горле ибо рабы уже не хотят за 200 баксов в Украине пахать... а тут как раз подвернулась возможность все исправить
14.07.2020 02:31 Відповісти
Зачто платят людям в Мукачево что бы сказали что больны короновирусом???
14.07.2020 03:13 Відповісти
 
 