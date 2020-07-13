Кулеба про відкриття кордонів ЄС для українців із 14 липня: Шансів немає, наші цифри зараз значно гірші, ніж це потрібно
Україна поки не відповідає критеріям ЄС щодо захворюваності на коронавірус.
Європейський Союз 14 липня перегляне так званий "зелений" список країн, громадянам яких дозволений вільний в'їзд до країн ЄС. На сьогодні немає шансів, що Україна потрапить до цього списку під час найближчого перегляду. Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в України немає шансів потрапити до цього списку із 14 липня, оскільки ситуація з коронавірусом у країні "м'яко кажучи, значно гірша, ніж потрібно".
"У найближчий перегляд шансів немає. Тому що, як я вже згадав, наші цифри зараз, м'яко кажучи, значно гірші, ніж це потрібно. Але ми в МЗС зробили все, щоб допомогти МОЗ налагодити діалог з ЄС, увійти у внутрішні процедури і механізми взаємодії з ЄС, щоб українська сторона мала можливість надавати максимально динамічно повну інформацію не тільки про цифри, а й про ті заходи, які ми вживаємо в Україні для боротьби з коронавірусом. А це теж дуже важливий критерій. Утім, будьмо відвертими і чесними, поки ми не відповідаємо базовому критерію, а це - кількість хворих на 100 тис. в Україні має дорівнювати або бути меншою, ніж середня кількість хворих на 100 тис. по ЄС", - зазначив Кулеба.
Зауважмо, для включення до цього списку кількість хворих на коронавірус на 100 тис. в Україні має дорівнювати або бути меншою, ніж 16 хворих на 100 тисяч. Водночас на сьогодні в самому ЄС середній показник 16,3, в Україні - 62,4.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
денбабла (попрошайки в "форменной одежде" в общественных местах). Костяк поддержки борова, в основном состоит из потерявших золотую жилу "волонтеров" такого типа.
Пытаются построить мировую Римскую империю с патрициями и плебеями... - но как говориться, что быстро делается слепым рождается.
Предлагаю Лукашенко выбрать мировым лидером, а остальные правительства стран отправить в Китай в деревни на перевоспитание...
Мир театр, а люди актеры. Противно читать эти страшилки для маразматиков!
Надо отстранять любое правительство от власти, которое через СМИ раздувает не существующую "пандемию"
Тогда будет и отдых в Турции,и образование и медицина и работа и благосостояние.
Во вторых - хотелось бы посмотреть, каким образом поступят с Израилем, где официально число больных в четыре раза больше, чем у нас.
Но, это не главное
Главное, в ЕС не доверяют ни нашим цифрам, ни нашей медицине.
Такая ситуация возникла в результате беспорядочных конвульсий наших властей по противостоянию вирусу.
Тогда и работающим можно зарплату уменьшить.
учитываются инфицированные за последние 2 недели а не за месяц! прекратите дезинформацию
кто там проверит?
че мелочишься?
кто там проверит?
че мелочишься?
Народ - нынешняя пандемия- это попытка установить новый мировой порядок под видом
заботы о человеке.
На деле это избавление от некоторой части населения ( пенсионеров, больных, с низким образованием, с плохим здоровьем итд итп) Кто осудит, припустим , отстрел бомжей, если завтра СМИ скажут что они распространяют какой -то вирус или чуму?
а там кидають та не платять,бо свинособакам самим нема чого жерти i роботи за межами масквабаду фактично нема, та й в самому масквабадi вже багато сидять без роботи...
https://censor.net/video_news/3207776/vahtoviki_stroyaschie_rossiyiskiyi_gazoprovod_sila_sibiri_ustroili_pogrom_trebuya_vyplatit_zarplatu
вахтовики разгромили офис на Амурском газоперерабатывающем заводе из-за длительных невыплат зарплаты
А что вы применяете какие-то меры?