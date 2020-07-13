УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10208 відвідувачів онлайн
Новини
6 395 264

Фракція "ЄС" вимагає створення ТСК з розслідування фальсифікацій справ проти Порошенка, - Геращенко

Фракція

"Європейська Солідарність" вимагає створення тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування фактів втручання Офісу Президента і генерального прокурора в роботу Державного бюро розслідувань і фальсифікації справ проти лідера політсили Петра Порошенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

Нардепка, зокрема, нагадала про свідчення керівника групи слідчих ГБР Олега Корецького, який заявив про тиск з боку Венедіктової і Соколова на слідчих у справах проти Порошенка.

"Якщо олігархічні канали не помічають "українського Уотергейту", який розв’язався минулого тижня, це не означає, що його немає, коли є прямі свідчення керівництва силових структур і спеціальних органів про пряме втручання в їхню роботу і вказівки Банкової, зокрема і Зеленського, щодо політичних репресій проти опозиції", – заявила Геращенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми чітко повинні пам'ятати, хто такі Деркачі і що вони роблять для України, - Омелян

"Я хочу нагадати, що система, яка створювалася задля впровадження в країні справедливості – сьогодні формується, як карально-репресивна. І той фарс, який відбувся в Печерському судилищі минулого тижня, коли чергова справ проти лідера опозиції Петра Порошенка розвалилась, тільки свідчить про ганебність ситуації, яка відбувається в країні, коли в Зеленського немає свого порядку денного у вирішенні економічних, соціальних проблем держави і тому залишаються тільки репресії", – наголошує Ірина Геращенко.

"Європейська Солідарність" вимагає створення тимчасової слідчої комісії щодо фальсифікації справ щодо лідера опозиції п’ятого Президента Петра Порошенка і тиск на ДБР та інші силові структури", – заявила співголова фракції.

Нагадаємо, Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".

У ДБР назвали дії і заяви Корецького "спекуляціями".

Перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що Корецький звернувся до журналістів з гучними заявами після того, як дізнався, що його планують звільнити.

Автор: 

ТСК (377) Геращенко Ірина (1153) Порошенко Петро (15223) Європейська Солідарність (1106)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Фракция "ЕС" требует создания ВСК по расследованию фальсификаций дел против Порошенко, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9359
показати весь коментар
13.07.2020 12:43 Відповісти
+33
Фракція "ЄС" вимагає створення ТСК з розслідування фальсифікацій справ проти Порошенка, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3949
показати весь коментар
13.07.2020 12:47 Відповісти
+31
Нарешті почали подавати до суду на гній.

Фракция "ЕС" требует создания ВСК по расследованию фальсификаций дел против Порошенко, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4247
показати весь коментар
13.07.2020 12:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
То, что "пленки дерквча" - лапша на уши безграмотных лохов.

Ты же к таким не относишься?
показати весь коментар
13.07.2020 15:43 Відповісти
Это не доказывает,что это лапша.Это показывает,что может быть лапшой.
Для этого и должна быть создана вск.
показати весь коментар
13.07.2020 15:48 Відповісти
Я уже написал - ВСК должна быть создана. И Деркач - ответить за свой фейк - как минимум, политически ответить.
показати весь коментар
13.07.2020 15:50 Відповісти
А хто проти?Нехай тягнуть Петю на поліграф,як Корецького.Не пройде-тоді на юх з Ради,як Корецького зі служби.
показати весь коментар
14.07.2020 01:54 Відповісти
Сначала Деркача брать за бары - откуда он взял сверхсекретную прослушку? (если она не фейк).
А напрягать Петю по поводу этого фейка - все равно, как проверять твою малолетнюю родственницу на девственность, после того, как кто-то заявил, что она %лять. Поведешь проверять, или сначала возьмешь за бары заявителя? М?
показати весь коментар
14.07.2020 16:18 Відповісти
Хіба варто стверджувати щось,якщо до суду Порошенко не подає за наклеп?
Втім,всю Україну за Визвільну Війну,в лиці Марківа, фашня засудила в Італії-Петро його не витягнув,а ви продовжуєте шоколадний зад вилизувати.Кому?Зрадникові,який за кожну зраду піднімався по карєрній драбині з 2001-го(Липецьку в окупанта купив(совок-совіцька окупація)?А зараз "любиш-не любиш",бо 5-а колона 5-го на 5-му,замість 5-го заповіту "Не Вбий!"? Що, Богом себе "чорт" з Придністровя уявляє,як накрав на 104-и компанії,з яких зараз підневільних до Києва зганяє при найменьшій йому загрозі?А це що?https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/06/140613_kremlin_poroshenko_sx
показати весь коментар
15.07.2020 00:02 Відповісти
Маркива должен Зеля вытаскивать.
В июле 2019 года, по итогам рассмотрения дела, итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам тюремного заключения
Его уже при Зеле осудили.
показати весь коментар
15.07.2020 17:25 Відповісти
Марків був на Карачуні 14-го,коли десь далеко загинув підтримуючий окупантів італьянський журнашлюх,який був там навіть без укр.аккредетації.Марків навіть не мінометник.Його заарештували в Італії на прохання окупантів,які його і вбили,аби розпалити скандал.Поросяча влада за 2-а роки слідства не звільнила Марківа ,бо вона такаж виявилася антиукраїнська,але хто всрався -Зеленський.Тобто,тебе фашня відтарабанила в зад,а ти ще й в рот взяв?Цікаво,який ти нах.українець,якщо ти цього не бачиш?Чи може ти козлощелепний путлерас заскочив сюди,аби зеленим посрати?Тоді с облегченьецем!
показати весь коментар
16.07.2020 02:55 Відповісти
Любой пользователь, воспользовавшись программой «Пародист», без проблем сможет заговорить голосом ставленника Кремля Владимира Путина.
С помощью этой программы Путин своим голосом может даже поздравить вас с Днем рождения. Программа имеет множество шаблонов с различными российскими звездами в том числе, и непонятным образом туда попал и Зеленский
На https://replyua.net/video/ видео журналистка показала, как монтируются пленки и как правильно режется звук так, чтобы голос был похож на манеру разговора Путина.
Журналист воспользовался программой и записал сатирическое видео, на котором президент https://replyua.net/people/3367-vladimir-zelenskiy-iz-kvn-v-kino-i-shoumeny.html Владимир Зеленский в разговоре с Путиным признается, что это он публикует пленки, так как ему страшно.
«Мне снится Порошенко и его порохоботы. Они называют меня плохими словами и отправляют в Ростов. Владимир Владимирович, забери меня отсюда», - сказал он. Я думаю, что Порошенко может стать следующим президентом», - отвечает ему голос, напоминающий Путина.
показати весь коментар
13.07.2020 14:32 Відповісти
Лучше бы журналист не сатирическое видео состряпал, а воссоздал точную копию ранее опубликованного разговора. Так сказать- найди 10 отличий. Почему он этого не сделал?
показати весь коментар
13.07.2020 14:52 Відповісти
ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo

Всего одна минута, ознакомься.
показати весь коментар
13.07.2020 15:35 Відповісти
Молчишь? А я тебе отвечу! Потому, что это не возможно. Программа создаёт звуковое сходство с голосом оригинала, но она не может вложить эмоцию в речь. Игра тембром, интонацией... Смешки, в конце концов...

Целовался Петя с путиным как минимум до 2016года! И охладел только когда понял, что не в состоянии отдать ему столько, сколько тот хочет. Ибо дома на вилы поднимут. Вот где-то с 16-го и началось- прочь от москвы, зубы не скаль... и прочая медийная мишура и фейсбучная бравада
показати весь коментар
13.07.2020 15:33 Відповісти
но она не может вложить эмоцию в речь
Совершенно верно. И применить характерную для персонажа лексику.
Например "жму руку и обнимаю" - совершенно не в лексике Порошенко. И не только это.
Столько усилий, чтобы развенчать очевидный фейк?
Фотошопам уже разучились верить, разучитесь верить и имитациям голосов.
показати весь коментар
13.07.2020 15:37 Відповісти
А мы не в верю-не верю играем.Вопрос-то очень серьёзный и требует создания вск.
показати весь коментар
13.07.2020 15:39 Відповісти
Однозначно требует.
показати весь коментар
13.07.2020 15:44 Відповісти
Поэтому я и не обсуждаю суть записи без подтверждения аутентичности.
показати весь коментар
13.07.2020 15:50 Відповісти
ИМенно! Аутентичности нет.
показати весь коментар
13.07.2020 16:01 Відповісти
Опять 25.
показати весь коментар
13.07.2020 16:01 Відповісти
Пересмотрел я всё, что можно на эту тему!)) И ещё несколько раз прослушал "плёнки". Живой разговор отличается от имитации! Поэтому здесь и распинаюсь. А вот ты явно не удосужился(лась) прослушать запись до конца. Ибо обнимался путен.))
показати весь коментар
13.07.2020 15:45 Відповісти
Где Вы слышали "жму руку и обнимаю" - от Порошенко, кроме этого фейка? Приведете пример?

А вот распинаться за него не надо - и выглялите не очень, и функцию выполняете неблаговидную, "полезного идиота".
показати весь коментар
13.07.2020 15:48 Відповісти
Ещё раз, фраза "обнимаю"- реплика путина.) Петро только жал руку.
Мне плевать, как я выгляжу в глазах одураченных. И распинаюсь я не за него или неё, а исключительно за правду.
Ты не ссылками разбрасывайся, а попроси Подзыгун сделать копию разговора в онлайн режиме.)) Потом поговорим.
показати весь коментар
13.07.2020 15:59 Відповісти
1) "обнимаю"- реплика путина - в его лексикон это точно не входит, от слова совсем.

2) Подзыгун - это кто?
Обратите внимание: вас лайкают легкоаерные существа, типа Татьяны Лайф - и ВЫ персонально несете ответственность за совращение малых сих, - по Библии, лучше бы вам мельничный жернов на шею...
показати весь коментар
13.07.2020 16:04 Відповісти
Можно же по разному рассуждать,а именно.Для чего надо было создавать и выкладывать "фейк",который можно принять по стилю за фейк,когда можно было выложить фейк в стиле казённого разговора.?
показати весь коментар
13.07.2020 16:30 Відповісти
1) Создан раньше, а запущен в момент, когда Порошенко победил в суде. Понятно, почему именно в этот момент?
2) Потому что рукожопые даже фейк не умеют сваять толком.
показати весь коментар
13.07.2020 16:59 Відповісти
Та да,кругом рукожопые и только вы специалист.
показати весь коментар
13.07.2020 17:16 Відповісти
Я же указал на существенные проколы в лексике.
И показал (ссылка на видео), как можно имитировать даже голос Лукашенко.
А в доказательство подлинности - ни одного аргумента, кроме святой веры "порошенко предатель и барына".
показати весь коментар
13.07.2020 17:31 Відповісти
А я вам ещё раз пишу,что могли создать идеальную по стилю и тексту фальшивку,поэтому это всё не аргументы, а обсуждать пока нечего,как и рвать опу,что это фальшивка.
показати весь коментар
13.07.2020 17:37 Відповісти
Не спорил бы - если бы на форуме не были свято верующие в нее люди. А таких людей в оффлайне гораздо больше. Что приводит у печальным последствиям в результате выборов - потому что людьми беззастенчиво манипулируют.
Простая цепочка: Гриша Сова - Таня Лайф - ее тетушка из-под Житомира.
Представляете, что по этой цепочке дойдет до тетушки?
А поумнеет Сова, перестанет быть верующим фанатиком "Анти-порошенко" - и тетя тоже прозреет.
Всё просто.
показати весь коментар
13.07.2020 19:46 Відповісти
Пусть выяснят аутентичность,а затем источник.,потому что для меня цель этой плёнки пока неясна и может быть использована как для уничтожения рейтинга ПАП,так и для его поднятия.
показати весь коментар
13.07.2020 20:37 Відповісти
так и для его поднятия
Интересная версия. Каким образом?
показати весь коментар
13.07.2020 20:56 Відповісти
Легко.Вбрасывается правдоподобное фуфло и разгоняется волна,затем делается серьёзная экспертиза,которая говорит,что это фейк.Цель,посеять сомнения в правдивости подаваемой информации.Это даёт повод утверждать,что против патриота ПАП ведётся чёрная пропаганда для уничтожения его рейтинга,как по этому эпизоду,так и по тем которые могут появиться.Я бы так и сделал.
показати весь коментар
13.07.2020 21:52 Відповісти
Возможно.
Таким образом, ты прндполагаешь, что власть Зеленского работает на опускание его рейтинга, и поднятие рейтинга ПАП?
показати весь коментар
14.07.2020 16:24 Відповісти
С каких пор Деркач в команде Зе?
1.Фейк,не фейк.
2.Откуда плёнки?
Один из сценариев,который можно обсуждать имея доказательства чего-либо.
показати весь коментар
14.07.2020 16:45 Відповісти
Деркач в кремлевской команде, в ней же и многие представители нынешней власти. Вроде так?
1.Фейк,не фейк - нет ни одного доказательства его истинности, и есть серьезные возражения против (см. ниже, разговор с Совой, если еще не читал).
показати весь коментар
14.07.2020 16:51 Відповісти
Я слухами не кормлюсь и не знаю никого из кремлёвской команды в нынешней власти.
Не обсуждаю фантазии и стараюсь не читать,если там нет "предположим".
Нет доказательств ни за,ни против,так и обсуждать нечего.
показати весь коментар
14.07.2020 16:57 Відповісти
Иоанна 9:7
И сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим.)

Откуда ТЫ знаешь (к сторонникам Петра обращаюсь исключительно на "ты". мой дипломатичный ответ тоннам грязи которые они изливают на инакомыслящих), что входит в лексикон, а что нет? Ты правда считаешь, что знаешь лексикон Путена или Порошенко. Ты правда думаешь, что политика и политики в реальности такие же, как в телевизоре? И ты кого-то ещё упрекаешь в легковерности.))
Подзыгун это та, на кого ты мне дал ссылку.))))))
Татьяна Лайф воспитанный комментатор. Возможно слишком добрый, но абсолютно разумный. Читаю и лайкаю, ибо чаще всего согласен.
показати весь коментар
13.07.2020 16:54 Відповісти
Подзыгун - у нее другая фамилия. Специально исказили?
тоннам грязи которые они изливают на инакомыслящих - причисляете себя к инакомылящим, к диссидентам? В какой-то мере, соглашусь.

Но, право дело, в чем Вы видите тонны грязи?
Татьяна Лайф - обсуждать я ее, разумеется, не буду. Но Вы должны помнить и понимать, что несете ответственность за таких. Передайте ей эти слова.

Резюме: доказывать должен утверждающий.
Я указал на существенные элементы подделки.
У Вас - ни одного доказательства подлинности.
Будете упорствовать в своей правоте?
показати весь коментар
13.07.2020 17:08 Відповісти
Ты указал лишь на то, что знаешь Путена и Порошенко вместе с их лексиконом.) Я тебя услышал. Но не услышал опровержений. Начал в этой теме с того, что доказывать что-то убеждённым сторонникам Петра не намерен ни я, ни инициатор публикации записи. Поэтому упорствовать не буду.) А тем более обсуждать третье лицо.
показати весь коментар
13.07.2020 17:30 Відповісти
Но не услышал опровержений чего именно?
Повторяю: доказывать должен утверждающий.
Я свое утверждение аргументировал, Вы - не привели ни одного аргумента, кроме святой веры "порошенко предатель и барыга".

доказывать что-то убеждённым сторонникам Петра не намерен ни я, ни инициатор публикации записи.
Это вообще ЛОЛ. Вы ничего не доказали.
Более того, Вы ничего и не собираетесь доказывать, судя по Вашим словам.

Я просто не знаю, что с такими людьми делать....
показати весь коментар
13.07.2020 17:36 Відповісти
з дурнями - не сперечаються і нічого їм не доводять. Це - даремна справа. Оскільки 73/43%-тні недарма отримали поганяло "зебіли" - з ними сперечатися не варто. Тим більше, цей форум їхню чухню дозволяє спамити. Спамити - не стільки тому, що вона придуркувата; а й тому що кожна придуркувата чухня по своїй сутті є брехливою.
показати весь коментар
14.07.2020 01:00 Відповісти
Виводь дітей імпічити,як ігіловка ,баба яга.
показати весь коментар
13.07.2020 14:36 Відповісти
Фракція "ЄС" вимагає створення ТСК з розслідування фальсифікацій справ проти Порошенка, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7640
показати весь коментар
13.07.2020 15:43 Відповісти
ПЛЕНКИ ЗЕЛЕНСКОГО! ЖМУ РУКУ ОБНИМАЮ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=_fZ3h5TJLos&feature=emb_logo

Всего одна минута, ознакомься.
показати весь коментар
13.07.2020 15:44 Відповісти
"Лучшая защита - это нападение" (Александр Македонский).
показати весь коментар
13.07.2020 16:20 Відповісти
Кто на кого напал?
показати весь коментар
13.07.2020 17:10 Відповісти
на нари Гниду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
13.07.2020 16:50 Відповісти
свинособаки ,когда нибудь вшей себе выведите? 21 век на дворе...а вы вечно в гнидах и ваши дети тоже
показати весь коментар
13.07.2020 17:24 Відповісти
Лєра, крихітко, поговори зі мною, будь ласка....
показати весь коментар
13.07.2020 17:26 Відповісти
Хватит уже делать из себя идиота, якобы ты веришь фейкам...
показати весь коментар
13.07.2020 17:37 Відповісти
І в підсумку-пшик?Дзеркало шпиняєш,що лице криве?Таки Сова розумніша:Коли ворог напав-не вишиванку одіваеш,а гуртуєш УніюКиєРусів(укрів) у націю Законом любої нації,як Основою,а інакше розсиплешся порохом і матимеш 5-ть процентів підтримки-прийдеться перебіжчиками з МП до КП гуртувати ще 3-и проценти,аби лишитись хоч недоторканим.Так і сталося,як я тоді казав.Не послухались-на жодного колаборанта за "Пупін-введи!"не відкрили судове провадження,та не засудили,як в якійсь Австрії на 14-ть років. https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/ https://fakty.com.ua/ru/svit/svitovi-novyny/20190126-avstrijtsi-daly-14-rokiv-v-yaznytsi-za-zaklyk-vvesty-rosijski-vijska/.
показати весь коментар
15.07.2020 00:53 Відповісти
на жодного колаборанта за "Пупін-введи!"не відкрили судове провадження
Да ладно, сколько отсидевших за сепаретизм? Штепа - самая известная, и куча других, неизвестных.
Про остальное - вообще твою мысль не уловил.
показати весь коментар
15.07.2020 17:22 Відповісти
МУДРАЯ МЫСЛЬ
Вообще-то Порошенко следовало бы дать задание своим секретарям подать на него пару тысяч заявлений о преступлениях побессмысленнее, как семь тысяч поправок к закону про землю.
показати весь коментар
13.07.2020 18:32 Відповісти
Зеленая власть замечательно с этим справляется....
показати весь коментар
13.07.2020 18:48 Відповісти
Кста, а адвокати Порошенка отримали повний текст рішення судді Печерського райсуду Вовка, яким "https://censor.net/ua/news/3206941/klopotannya_pro_obrannya_zapobijnogo_zahodu_poroshenkovi_zalysheno_bez_rozglyadu"????
показати весь коментар
13.07.2020 18:58 Відповісти
Если олигархические каналы не замечают "украинского Уотергейта", который развязался на прошлой неделеhttps://censor.net/n3207729

Это курица типо сравнивает барыгу с Никсоном?
https://censor.net/n3207729
показати весь коментар
13.07.2020 20:20 Відповісти
Фальсификация уголовных дел на уровне генпрокурора, очевидно же.
Никсона с БеняДиктовой.
показати весь коментар
13.07.2020 20:58 Відповісти
Звичайно перемагає і переможе Україна,але тоді,коли зрозуміє,що гібрид грейпфрут-це схрещене помело з апельсином.Два прези П+П-це такий самий,умовно, політичний гібрид,який утворився в 2001-му(Липецька фабрика)за яку Порошенко зрадив національні інтереси не тільки України,а й Молдови і написав план"вільного волевиявлення народу ПМР".А далі-пішло поїхало-його підняли окупанти до небес за чергові зради,використали мов ганчірку,потім різко опустили.https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html
показати весь коментар
14.07.2020 11:08 Відповісти
О, ты так давно следишь за политикой: Спасибо за архивный материал, перечитал.
показати весь коментар
14.07.2020 16:22 Відповісти
Что-то слишком много зеленожопых раскукарекалось.Значит правда глаза колет.Это приятно.Даже боты уже не спасают.Порошенко уже больше года не Президент,а их аж коробит от одной фамилии Порошенко.И это правильно.Прямо как святая вода для бесов)))Для всех сторонников зеленского тест один-за год вашей власти что в стране хорошего сделано,настолько хорошего,чтобы люди вам спасибо говорили.Ответ один-НИЧЕГО.Вот это и есть правда.А теперь поливайте всех помоями дальше.Инет как бумага-все стерпит.
показати весь коментар
13.07.2020 21:03 Відповісти
На те вони й зелені клоуни-на корпоративах показувати те,чого від них хочуть ляльководи.
показати весь коментар
14.07.2020 11:14 Відповісти
Все-то воно так,та трішечки не так,бо "варвар"споживає те,що він бачить та чує.Почув "Ми Руси с Кия",побачив,що ті сцять настоячки-дикарь і собі почав піднімати лопухи,якими обвязаний і сцяти настоячки(раніше присідав),примовляючи "мі русскія".А зараз що?Почув "Демократ і я" каже "Я-демократ-дай хліба і видовищ,бо ядерною золою станеш".Цивілізація.То може й від демократії відмовитись,бо самозванець зявився?Не думаю!УноКиєРусам достатньо стати тим,ким вони є -сполученою київською русю,на зразок інших уній-us,uk,стати державою ukr де-факто з міцною єдиною системою оборони,а не украми від слова "украв",навязаного тупим варваром-паразитом його улюлюканням з смітника цивілізації.Орда московії має бути за залізною завісою,як це було раніше-там немає ні українців,ні демократії-є окупант-терорист і його заручники.
показати весь коментар
14.07.2020 02:39 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 