Фракція "ЄС" вимагає створення ТСК з розслідування фальсифікацій справ проти Порошенка, - Геращенко

"Європейська Солідарність" вимагає створення тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування фактів втручання Офісу Президента і генерального прокурора в роботу Державного бюро розслідувань і фальсифікації справ проти лідера політсили Петра Порошенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

Нардепка, зокрема, нагадала про свідчення керівника групи слідчих ГБР Олега Корецького, який заявив про тиск з боку Венедіктової і Соколова на слідчих у справах проти Порошенка.

"Якщо олігархічні канали не помічають "українського Уотергейту", який розв’язався минулого тижня, це не означає, що його немає, коли є прямі свідчення керівництва силових структур і спеціальних органів про пряме втручання в їхню роботу і вказівки Банкової, зокрема і Зеленського, щодо політичних репресій проти опозиції", – заявила Геращенко.

"Я хочу нагадати, що система, яка створювалася задля впровадження в країні справедливості – сьогодні формується, як карально-репресивна. І той фарс, який відбувся в Печерському судилищі минулого тижня, коли чергова справ проти лідера опозиції Петра Порошенка розвалилась, тільки свідчить про ганебність ситуації, яка відбувається в країні, коли в Зеленського немає свого порядку денного у вирішенні економічних, соціальних проблем держави і тому залишаються тільки репресії", – наголошує Ірина Геращенко.

"Європейська Солідарність" вимагає створення тимчасової слідчої комісії щодо фальсифікації справ щодо лідера опозиції п’ятого Президента Петра Порошенка і тиск на ДБР та інші силові структури", – заявила співголова фракції.

Нагадаємо, Олег Корецький 8 липня заявив, що на нього чинився тиск з метою порушення кримінальних проваджень проти п'ятого президента Петра Порошенка, а також про закриття справи про "Ленкузню".

У ДБР назвали дії і заяви Корецького "спекуляціями".

Перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що Корецький звернувся до журналістів з гучними заявами після того, як дізнався, що його планують звільнити.