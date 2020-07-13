Найманці РФ з початку доби 5 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська 5 разів обстріляли позиції воїнів операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Після 05.00 ранку ворог вів вогонь з АГС та стрілецької зброї по захисникам Кам’янки.

З 06.50 оборонці Луганського зафіксували розриви 12 ворожих мін калібру 120 мм. Окупанти вели обстріл від н.п. Нижнє Лозове.

Після 08.15 від окупованого села Сміле ворог випустив 10 мін також 120-го калібру по позиціям наших воїнів в районі Кримського.

З 09.45 понад годину йшли бойові дії в районі селища Славне. Окупанти порушили тут режим тиші від села Луганське Мар’їнського району, застосовуючи по нашим позиціям гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Після 10.15 ворог випустив від н.п. Верхньошироківське 9 мін калібру 82 мм по нашим оборонцям Піщевика.