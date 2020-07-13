УКР
Новини Агресія Росії проти України
Найманці РФ з початку доби 5 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська 5 разів обстріляли позиції воїнів операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Після 05.00 ранку ворог вів вогонь з АГС та стрілецької зброї по захисникам Кам’янки.

З 06.50 оборонці Луганського зафіксували розриви 12 ворожих мін калібру 120 мм. Окупанти вели обстріл від н.п. Нижнє Лозове.

Після 08.15 від окупованого села Сміле ворог випустив 10 мін також 120-го калібру по позиціям наших воїнів в районі Кримського.

З 09.45 понад годину йшли бойові дії в районі селища Славне. Окупанти порушили тут режим тиші від села Луганське Мар’їнського району, застосовуючи по нашим позиціям гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Після 10.15 ворог випустив від н.п. Верхньошироківське 9 мін калібру 82 мм по нашим оборонцям Піщевика.

Міноборони (7633) обстріл (30389) Донбас (22360) операція Об’єднаних сил (6725)
вже передали, що у нас зранку - двоє двохсотих...
13.07.2020 13:24 Відповісти
Все равно...нужно ждать! Шок? Нет, минские умышленно не выполняются, причем с начала. Но разбаланс в Рассее идет полный. Нужно еще чуть чуть протянуть, разговорами, какими то особыми статусами(козлу понятно, что это для дураков). Неплохо еще сильнее внести санкции, штрафы через суды, арбитражи. Уменьшить еще сильнее импорт с России, в идеале полностью заменить.
Нужно еще время. Время кремлоидов режет по полной....
13.07.2020 18:23 Відповісти
 
 