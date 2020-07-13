Зеленський присвоїв звання Героя України Тарасу Матвіїву, який загинув від міни найманців РФ на Донбасі
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" молодшому лейтенанту Тарасу Матвіїву, який загинув на Донбасі, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Звання Героя України присвоєно за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.
"Тарас Матвіїв на фронті з початку війни. Був волонтером і добровольцем, а у 2019 році почав службу в лавах ЗСУ. Під час ворожого обстрілу 31-річний Тарас врятував двох своїх побратимів, допомігши їм дістатися в безпечне місце. На жаль, сам загинув від ворожої міни. Саме завдяки таким людям Україна вистоїть і переможе. Це – приклад цінностей молодих поколінь українців, які творять нашу країну. Вічна пам’ять Герою", – сказав Глава держави.
Поховання захисника відбудеться в середу.
Нагадаємо, молодший лейтенант Тарас Матвіїв загинув увечері 10 липня, коли бойовики обстріляли українські позиції в районі села Троїцьке Попаснянського району Луганської області. Одна з мін потрапила в бліндаж, де було двоє вояків. Тарас Матвіїв витягнув двох своїх бійців назовні й відніс у безпечне місце. У цей час ще одна міна впала на позицію й осколками смертельно поранила Тараса.
Командування частини 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ та побратими ініціювали процедуру подання на відзначення молодшого лейтенанта Тараса Матвіїва званням Героя України.
Це ж не судді, яких ми содержимо в маслі позна що.
"Командование части 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ и побратимы инициировали процедуру подачи на нагрждение младшего лейтенанта Тараса Матвиива званияем Героя Украины."
Стаття про його волонтерство, службу, загибель.
"Почалося щось страшне": Загиблий офіцер ЗСУ Тарас Матвіїв під обстрілом виносив побратимів з бліндажа, який загорівся.
Разница между самоотверженным выполнением воинского долга (орден КЗ) и выдающимся геройским поступком (звезда героя) всё-таки огромная. Погибнуть под арт.обстрелом и получить звезду героя - это бред!! Ни в одной армии мира ни на одной войне такого не может быть. "Поймать" мину, и получить высшую государственную награду. Это почётно, чисто по-житейски можно сказать, что солдат - павший герой, но нужно понимать, что это не ВЫДАЮЩИЙСЯ героизм, как того требует это звание.
Пусть так и будет.
Армия превратилась в мясо, которое сидит в блиндажах, построенных из строительного мусора и побобранного в окрестностях. Сидях в этих барсучьих норках и ждут - то ли приезда волонтеров с вкусненьким, то ли "тяжелого" прилета...
Шесть лет блин - там уже должны железобетонные блиндажи и управляемые огневые модули, как на БТР-4. И ответка автоматом по пеленгу с антиартиллерийского радара.
Героям слава!!!
Ну что, ждем стократа???
Мама Тараса Матвеева, воина 24-й бригады ВСУ, погибшего 10 июля написала пронзительное стихотворение, посвященное солдатским матерям.
МАТЕРІ ВОЇНА
Одні казали їй: «Пишайся сином!»
А інші: «Нащо він туди пішов…» -
Гірчило їй від слів таких полином,
А часом аж холола в жилах кров…
Ну, як таке ви можете казати
У вічі цим найкращим матерям
Які зростили мужнього солдата,
Що не віддасть Вкраїни ворогам !
Чи ж не бажала б мати йому Долі,
Далекої від клятої війни…?
Щоб він у хаті жив, а не у полі,
Щоб на очах росли його сини!..
Та він обрав собі таку дорогу,
Щоб потім міг сказать своїм синам:
«Я все зробив, сини, для Перемоги,
Аби здобути Долю й Волю вам».
Отож коли лунає сміх дитячий
Поміж щасливих мирних ваших днів -
Згадайте матір, що десь тихо плаче
І молиться за воїнів-синів.
Валентина Матвіїв
///(вклоняюсь цій Матері і Жінці і Українці...співчуваю.... до сліз)
Мина была выпущена из миномёта.
Звание Героя воин получил, т.к. он отдал свою жизнь, спасая раненых товарищей.
Министр обороны Андрей Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные силы.
Сейчас июль, но до сих пор не заключен ни один контракт на поставку основных видов боеприпасов.
Ключевая проблема - не закуплены минометные мины 120 мм - основной вид вооружений, самый расходный на Донбассе. Когда из Киева приезжают военные чиновники и депутаты на фронт и спрашивают, чем помочь, им на всех уровнях говорят - мины 120 мм и минометы. Все кивают, но не делается ничего. Так вот - ни одной мины 120 мм и ни одного миномета 120 мм до сих пор не закуплено. Даже в планах нет.
Мины 82 мм - не закупаются. А ведь взрыв 82 мм в 3-м полку - это следствие некачественных боеприпасов.
Гранаты ВОГ - ни одной штуки не закуплено. На фронте ВОГи выдают аптекарскими дозами. В плане есть, контрактов - нет.
Снаряды 152 мм - ни одной штуки не закуплено. В плане есть, контрактов - нет. Возникает вопрос, а зачем же вы содержите столько артиллерийских частей, если вы не обеспечиваете их боеприпасами? А боевая подготовка как будет вестись?
Абсолютно критическая для амии ситуация с закупкой тепловизионных прицелов - их единицы на фронте, тепловизионные дальномеры и бинокли - единицы на фронте.
Такое впечатление, что военное руководство старается не замечать войну и занимается своими кабинетными интригами не понимая, что там кто-то ведет бой. Не видят, что Россия обеспечивает минами и минометами и снарядами свои войска без всяких вопросов. Кабинетная амия в Киеве полностью оторвалась и наплевательски относится к защите страны. Министр Таран полностью оторвался от реальности. Такое разгильдяйство и безответственность - это просто позор.
у нас "окопная" война, значит все эти потоки должны отслеживаться и сразу направляться на спецсчёт и на производство защитных сооружений отлитых из высокопрочного армированного бетона, обустроенных должным образом и установленных амбразурами по направлению к врагу по всей линии обороны и вообще по всей стране...мля у нас люди сидят без работы...слуги вы слышали об этом ?