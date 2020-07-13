УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10339 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 803 42

Зеленський присвоїв звання Героя України Тарасу Матвіїву, який загинув від міни найманців РФ на Донбасі

Зеленський присвоїв звання Героя України Тарасу Матвіїву, який загинув від міни найманців РФ на Донбасі

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" молодшому лейтенанту Тарасу Матвіїву, який загинув на Донбасі, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Звання Героя України присвоєно за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

"Тарас Матвіїв на фронті з початку війни. Був волонтером і добровольцем, а у 2019 році почав службу в лавах ЗСУ. Під час ворожого обстрілу 31-річний Тарас врятував двох своїх побратимів, допомігши їм дістатися в безпечне місце. На жаль, сам загинув від ворожої міни. Саме завдяки таким людям Україна вистоїть і переможе. Це – приклад цінностей молодих поколінь українців, які творять нашу країну. Вічна пам’ять Герою", – сказав Глава держави.

Поховання захисника відбудеться в середу.

Також дивіться: 10 липня на Донеччині від міни найманців РФ загинув молодший лейтенант 24-ї ОМБр Тарас Матвіїв. ФОТО

Нагадаємо, молодший лейтенант Тарас Матвіїв загинув увечері 10 липня, коли бойовики обстріляли українські позиції в районі села Троїцьке Попаснянського району Луганської області. Одна з мін потрапила в бліндаж, де було двоє вояків. Тарас Матвіїв витягнув двох своїх бійців назовні й відніс у безпечне місце. У цей час ще одна міна впала на позицію й осколками смертельно поранила Тараса.

Командування частини 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ та побратими ініціювали процедуру подання на відзначення молодшого лейтенанта Тараса Матвіїва званням Героя України.

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) нагорода (1303) орден (116) Донбас (22360) втрати (4534) 24 ОМБр імені короля Данила (267)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Я все розумію , дуже шкода цього хлопця , але ............
показати весь коментар
13.07.2020 13:15 Відповісти
+5
Оце "але" легко вживається в головах більшої частини населення.
показати весь коментар
13.07.2020 13:17 Відповісти
+5
Царство Небесне загиблому...
Героям слава!!!
показати весь коментар
13.07.2020 15:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я все розумію , дуже шкода цього хлопця , але ............
показати весь коментар
13.07.2020 13:15 Відповісти
Оце "але" легко вживається в головах більшої частини населення.
показати весь коментар
13.07.2020 13:17 Відповісти
Его маме и папе - нормальную пенсию , его семье - полное обеспечение жены и детей .
показати весь коментар
13.07.2020 13:16 Відповісти
Виходить, щоб щось отримати - треба комусь загинути? То нехай гинуть ті, від кого залежать пенсії і соціальні виплати.
показати весь коментар
13.07.2020 13:18 Відповісти
У мене тільки один варіант, ті, хто не відчув війни - повинен її відчути, хто вищав про зубожіння - повинен стати убогим. Якщо щось не доходить через мізки, то повинно дойти через шлунок, руки і ноги. Крачка.
показати весь коментар
13.07.2020 13:37 Відповісти
Це для того, щоб хлопці знали, що будь що, а рідни будуть у порядку.
Це ж не судді, яких ми содержимо в маслі позна що.
показати весь коментар
13.07.2020 17:52 Відповісти
Про це просили командири, побратими Тараса Матвіїва. І він дійсно достойна цього звання людина.

"Командование части 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ и побратимы инициировали процедуру подачи на нагрждение младшего лейтенанта Тараса Матвиива званияем Героя Украины."

Источник: https://censor.net/n3207735

Стаття про його волонтерство, службу, загибель.

"Почалося щось страшне": Загиблий офіцер ЗСУ Тарас Матвіїв під обстрілом виносив побратимів з бліндажа, який загорівся.


https://censor.net/resonance/3207590/pochalosya_schos_strashne_zagibliyi_oftser_zsu_taras_matvv_pd_obstrlom_vinosiv_pobratimv_z_blndaja_yakiyi
показати весь коментар
13.07.2020 13:49 Відповісти
Ні. Тут вперше (можливо й востаннє) я зі шмарклею згоден повністю. Львівщина знає Тараса як волонтера і воїна. Я особисто знаю з часів Майдану. Для нас всіх це шок. Загинув реальний патріот і дуже порядна людина.
показати весь коментар
13.07.2020 14:14 Відповісти
а не лучше ли зеле дать приказ подавить точки с которых обстреливают, грузовики которые подвозят боеприпасы, захватить стратегические высоты с которых обстреливают, вернуться на оборудованные позиции, чем служить мишенями в тире
показати весь коментар
13.07.2020 13:21 Відповісти
да к этож " постреливают " .. главное увидеть мир в глазах пукина .. погиб парень - Герой , еще один Сын и настоящий защитник Украины , а звание дает косарь и пародийщик ...
показати весь коментар
13.07.2020 13:30 Відповісти
а он не делает, как лучше, он поступает, как проще.
показати весь коментар
13.07.2020 14:19 Відповісти
Золотая звезда героя Украины таким образом примерно равна ордену красной звёзды времён Афгана. Девальвация однако.
показати весь коментар
13.07.2020 13:23 Відповісти
В Афгане , "Красную" давали за ранение , не царапину , конечно , а посерьёзней . Никакой девальвации , "Герой Украины " - это реально заслуженная , высокая награда и звание соответственно . Когда "Героев" начнут раздавать направо и налево , как при ссср , тогда будет девальвация . СЛАВА УКРАИНЕ и ГЕРОЯМ !!!
показати весь коментар
13.07.2020 19:28 Відповісти
За тяжёлое ранение и гибель в бою. Это орден за пролитую кровь.
Разница между самоотверженным выполнением воинского долга (орден КЗ) и выдающимся геройским поступком (звезда героя) всё-таки огромная. Погибнуть под арт.обстрелом и получить звезду героя - это бред!! Ни в одной армии мира ни на одной войне такого не может быть. "Поймать" мину, и получить высшую государственную награду. Это почётно, чисто по-житейски можно сказать, что солдат - павший герой, но нужно понимать, что это не ВЫДАЮЩИЙСЯ героизм, как того требует это звание.
показати весь коментар
13.07.2020 19:39 Відповісти
Согласен с тобой, но не полностью . Ведь речь идет о всём героическом пути этого Воина . Волонтёр , доброволец , вытащил двух братьев , и ещё много , чего мы не знаем . Я , думаю , Lexa D , ты меня поймёшь - есть Героический путь и есть Героический миг . Вот последний кажется более заметнее . Я командир отделения одного из взводов 150 бригады территориальной обороны (резервист) Сумская область . Я думаю , что самоотверженное выполнение воинского долга на протяжении какого-то периода времени , именно боевые заслуги , просьба побратимов и привела к этой награде .
показати весь коментар
13.07.2020 20:36 Відповісти
Им виднее.
Пусть так и будет.
показати весь коментар
13.07.2020 20:39 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-dal-zvanie-geroya-ukrainy-pogibshemu-1594635005.html Зеленский дал звание Героя Украины погибшему на Донбассе военному ,я не против этой награды, но если Украинская армия не начнёт освобождать ,то в Украине будет героев больше чем в годы когда воевала ссср
показати весь коментар
13.07.2020 13:24 Відповісти
так он жеж на контракте...
показати весь коментар
13.07.2020 13:27 Відповісти
Маршал Маннергейм защитил Финлндию три раза от советского быдла...в 1939 году,в 1941 году,и в 1944 году...наград нет....
показати весь коментар
13.07.2020 13:27 Відповісти
Зеля и его квартал обсирали Порошенко 6 лет,если вы сейчас посрете на Зелю,сядете в буцыгарню...
показати весь коментар
13.07.2020 13:38 Відповісти
Блин, и тут пытается откупиться занедорого...
Армия превратилась в мясо, которое сидит в блиндажах, построенных из строительного мусора и побобранного в окрестностях. Сидях в этих барсучьих норках и ждут - то ли приезда волонтеров с вкусненьким, то ли "тяжелого" прилета...
Шесть лет блин - там уже должны железобетонные блиндажи и управляемые огневые модули, как на БТР-4. И ответка автоматом по пеленгу с антиартиллерийского радара.
показати весь коментар
13.07.2020 13:43 Відповісти
Какие железобетонные блиндажи? Давно пора освободить Донбасс. А не закапываться глубже.
показати весь коментар
14.07.2020 00:55 Відповісти
На похоронах будет? Или бубочка не хочет аппетит портить?
показати весь коментар
13.07.2020 13:59 Відповісти
Царство Небесне загиблому...
Героям слава!!!
показати весь коментар
13.07.2020 15:44 Відповісти
Ну что.....вернем должок стократом? ...К слову Турция разместила возле Аль Джуфры, да да именно той, где кацапосрань согнала Су-27 и Миг -29 ...пауза....украинские комплексы кс-125 Печора(модернизированные). Они купили шесть батарей! Для опытного стрелка это полный хорорр, это охват всей Ливии. Кстати это те комплексы,...единственные в мире!, которые завалили F -117. Надеюсь, все помнят, что они эксперименьироаались и в стрельбе по морским целям.
Ну что, ждем стократа???
показати весь коментар
13.07.2020 18:47 Відповісти
// //
Мама Тараса Матвеева, воина 24-й бригады ВСУ, погибшего 10 июля написала пронзительное стихотворение, посвященное солдатским матерям.

//
МАТЕРІ ВОЇНА
Одні казали їй: «Пишайся сином!»
А інші: «Нащо він туди пішов…» -
Гірчило їй від слів таких полином,
А часом аж холола в жилах кров…

Ну, як таке ви можете казати
У вічі цим найкращим матерям
Які зростили мужнього солдата,
Що не віддасть Вкраїни ворогам !

Чи ж не бажала б мати йому Долі,
Далекої від клятої війни…?
Щоб він у хаті жив, а не у полі,
Щоб на очах росли його сини!..

Та він обрав собі таку дорогу,
Щоб потім міг сказать своїм синам:
«Я все зробив, сини, для Перемоги,
Аби здобути Долю й Волю вам».

Отож коли лунає сміх дитячий
Поміж щасливих мирних ваших днів -
Згадайте матір, що десь тихо плаче
І молиться за воїнів-синів.

Валентина Матвіїв
///(вклоняюсь цій Матері і Жінці і Українці...співчуваю.... до сліз)
показати весь коментар
13.07.2020 19:24 Відповісти
Я вражений тим, що Зе таки це зробив... Але чи здатен він нагороджувати достойних ЖИВИХ українців???
показати весь коментар
13.07.2020 19:26 Відповісти
Хмм, получается, чтобы стать героем достаточно"геройски" подорваться на мине? Какие то интересные "герои"
показати весь коментар
13.07.2020 19:53 Відповісти
Перечитайте статью ещё раз, будьте любезны.
Мина была выпущена из миномёта.
Звание Героя воин получил, т.к. он отдал свою жизнь, спасая раненых товарищей.
показати весь коментар
13.07.2020 21:03 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARApKalKHocq8gI7qjigcI7_5BomQr8EKuvnIRowweV2tsiQinKYIySq_N81UNChhOVursxiRjyvr7MP&hc_ref=ARQZhijRU8HoBqOY8LnqAsqvDxIpssrdkRdY_yon72Br1Wi6yuIWJIBSmn6Nw0uwysI&fref=nf Юрий Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4290510134322583 Щойно ·

Министр обороны Андрей Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные силы.
Сейчас июль, но до сих пор не заключен ни один контракт на поставку основных видов боеприпасов.
Ключевая проблема - не закуплены минометные мины 120 мм - основной вид вооружений, самый расходный на Донбассе. Когда из Киева приезжают военные чиновники и депутаты на фронт и спрашивают, чем помочь, им на всех уровнях говорят - мины 120 мм и минометы. Все кивают, но не делается ничего. Так вот - ни одной мины 120 мм и ни одного миномета 120 мм до сих пор не закуплено. Даже в планах нет.

Мины 82 мм - не закупаются. А ведь взрыв 82 мм в 3-м полку - это следствие некачественных боеприпасов.
Гранаты ВОГ - ни одной штуки не закуплено. На фронте ВОГи выдают аптекарскими дозами. В плане есть, контрактов - нет.
Снаряды 152 мм - ни одной штуки не закуплено. В плане есть, контрактов - нет. Возникает вопрос, а зачем же вы содержите столько артиллерийских частей, если вы не обеспечиваете их боеприпасами? А боевая подготовка как будет вестись?
Абсолютно критическая для амии ситуация с закупкой тепловизионных прицелов - их единицы на фронте, тепловизионные дальномеры и бинокли - единицы на фронте.
Такое впечатление, что военное руководство старается не замечать войну и занимается своими кабинетными интригами не понимая, что там кто-то ведет бой. Не видят, что Россия обеспечивает минами и минометами и снарядами свои войска без всяких вопросов. Кабинетная амия в Киеве полностью оторвалась и наплевательски относится к защите страны. Министр Таран полностью оторвался от реальности. Такое разгильдяйство и безответственность - это просто позор.
показати весь коментар
13.07.2020 21:08 Відповісти
неужто государством не отслеживаются финансовые потоки вливаемые москвой ?
у нас "окопная" война, значит все эти потоки должны отслеживаться и сразу направляться на спецсчёт и на производство защитных сооружений отлитых из высокопрочного армированного бетона, обустроенных должным образом и установленных амбразурами по направлению к врагу по всей линии обороны и вообще по всей стране...мля у нас люди сидят без работы...слуги вы слышали об этом ?
показати весь коментар
13.07.2020 21:19 Відповісти
 
 