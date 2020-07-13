УКР
8 211 56

"Слуга народу" просить Раду цього тижня розглянути "мовний" законопроєкт Бужанського, - Корнієнко

Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" пропонує Верховній Раді включити до порядку денного законопроєкт №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з вивчення державної мови в навчальних закладах".

Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко 13 липня у час Погоджувальної ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від нашої фракції є прохання: законопроєкт №2362 — це щодо переходу російськомовних шкіл на українську мову — обов'язково включити в порядок цього тижня. Знову ж таки, ми не знаємо, чи зможемо працювати в штатному режимі, але є прохання: він зараз трошки нижче посунувся на наступний тиждень, тобто на вересень, але у вересні це вже має відбуватися. Законопроєкт №2362 просимо посунути на цей тиждень," — сказав Корнієкно.

Як повідомляється, 17 червня Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Зеленський відповів на запитання про квоти і допустив їхній перегляд.

Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення стосовно законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня — відправив документ на доопрацювання. Автором законопроекту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу"). Цей документ було зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

+36
срані слуги хочуть достроково завершити свою каденцію в ростові
13.07.2020 13:24 Відповісти
+23
"Слуга народа" просит Раду на этой неделе рассмотреть "языковой" законопроект Бужанского, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6260
13.07.2020 13:35 Відповісти
+20
падаль.
13.07.2020 13:30 Відповісти
срані слуги хочуть достроково завершити свою каденцію в ростові
13.07.2020 13:24 Відповісти
и что делать будешь? соевое меньшинство кроме гавкания и проклёнов украинскому народу больше ни на что не способно
13.07.2020 13:28 Відповісти
спроси мамок четырех кацапских жмуров, которые вчера домой поехали, свинособака )
13.07.2020 13:33 Відповісти
Вы малоросы докукарекатиесь и расколите страну, потом в Киев по визам ездить будете.
13.07.2020 13:39 Відповісти
"Слуга народу" просить Раду цього тижня розглянути "мовний" законопроєкт Бужанського, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1485
13.07.2020 14:24 Відповісти
Кому вони там потрібні, використаний виріб утилізують.
13.07.2020 14:10 Відповісти
"Слуга народу" просить Раду цього тижня розглянути "мовний" законопроєкт Бужанського, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6097
13.07.2020 14:25 Відповісти
Що, перед смертю - "райська насолода"?
13.07.2020 17:53 Відповісти
Тобто ці вилупки впевненні, що його приймуть...



13.07.2020 13:27 Відповісти
Ну, і не скажіть після цього, що слуги уродів - суціль риги і зажопи?

До речі, в'ю голови комітету Потураєва: https://www.5.ua/polityka/pro-ideiu-prosto-perestaty-striliaty-i-pro-zelenskoho-sluha-mykyta-poturaiev-u-randevu-219191.html Про ідею "просто перестати стріляти" і про Зеленського - "слуга" Микита Потураєв у "Рандеву" Яніни Соколової. Там він заспокоює, бреше, про цей проект; мовляв, Рада не прийме...
13.07.2020 13:29 Відповісти
"Слуга народа" просит Раду на этой неделе рассмотреть "языковой" законопроект Бужанского, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9462
13.07.2020 13:30 Відповісти
Це не родич казнокрада Яши...Таку ж дурню пише
13.07.2020 13:31 Відповісти
"Слуга народу" просить Раду цього тижня розглянути "мовний" законопроєкт Бужанського, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9068
13.07.2020 14:26 Відповісти
ты не с камнем, ты с говном в голове.
13.07.2020 14:56 Відповісти
падаль.
показати весь коментар
13.07.2020 13:30 Відповісти
"Слуга народа" просит Раду на этой неделе рассмотреть "языковой" законопроект Бужанского, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6260
13.07.2020 13:35 Відповісти
"Законопроект Бужанского" - АУЕ-шник переросток подал законопроект, а "Баба-да" его продвигает...
13.07.2020 13:37 Відповісти
У Порошенка в Вікіпедії є національність. У Бужанського в Вікіпедії нема національності. Я колись чув буквально таке - какіє украінци?! уже чістих нєма, уже всє русскіє!
13.07.2020 13:44 Відповісти
«Методичка Кремля»: Рада рассмотрит языковый законопроект Бужанского, «Голос» и волонтеры негодуют

https://inforesist.org/goto/https://inforesist.org/ InfoResist

"Слуга народа" просит Раду на этой неделе рассмотреть "языковой" законопроект Бужанского, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1902https://inforesist.org/ua/metodichka-kremlya-rada-rozglyane-movnij-zakonopro%d1%94kt-buzhanskogo-golos-i-volonteri-oburyuyutsya/ Читать материал на украинском

https://inforesist.org/tag/verhovna-rada/ Верховная Рада рассмотрит в четверг, 16 июля, законопроект №2362, который переносит на более поздний срок переход русскоязычных школ на https://inforesist.org/tag/ukrainskij-yazyk/ украинский язык обучения. Об этом в ходе согласительного совета парламента сообщил спикер Дмитрий Разумков.
С просьбой об ускорении рассмотрения законопроекта выступил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.
«Законопроект №2362 относительно перехода русскоязычных школ на украинский язык сдвигается на сентябрь, поэтому целесообразно ускорить его рассмотрение и включить в повестку дня на эту неделю», - заявил он.
На рассмотрение законопроекта о внесении изменений в законы о языке и образовании отреагировала фракция «Голос».
««Ущемление прав русскоязычных», о которых говорят некоторые депутаты «Слуги народа», - это повторение методички Кремля и лозунгов, с которыми Россия начала вооруженную агрессию против нас», - говорится в https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/GolosZmin/posts/561765254491649?__xts__%5B0%5D=68.ARCRWDPvlbHizXZwZO9IAnA5DR_tF4TQbwVaydkdYRgW0aAFy1-EiiuYW8AGr45PMDc53Ymq7QQ3Dic0NEqsVDKp1kuECZAWD2LH2Bim78rLTWZNH2EJt8hbZadyUWcO2g5XvAnHeTn2n2aOEKjLRKFh1fBNRS-3vNOCbXqbaALdheYpXtp8DfXhyYX1C1L1Gs1uzTMoRcO6RSW8MZDIRJ20NnSg4uz3eY4a1mDiaMwciSLRMNz7DKIy_TSvGHSDtJXF4fcbYneHyah9dCVOgvkJQvmKSxvaC1gn2BoMYZ1fji1ZCjAbR3vbXeCiqXgHoQ17dGGYZ7P4jeGVQCd8gA4 сообщении фракции в Facebook.
Волонтер и военнослужащий Мирослав Гай на своей странице в соцсети https://inforesist.org/goto/https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/10157023998427163 призвал всех небезразличных собираться у здания Верховной Рады на митинг против законопроекта.
«Глава ВР Разумков поручил поставить в расписание заседания парламента на четверг антиукраинский законопроект №2362 «слуги народа» Бужанского, цель которого - тотальная русификация украинского образования», - утверждает Гай.
13.07.2020 13:45 Відповісти
сдаётся мне, под Радой будет много мусорных баков и шин...
13.07.2020 14:01 Відповісти
Закон скорее всего не примут, просто собакам нужно кинуть кость, не все так однозначно я думаю.
13.07.2020 13:45 Відповісти
В целом закон не отменят, но нехорошие поправки могут внести.
13.07.2020 17:50 Відповісти
Русифікація - це Геноцид будь якої нації. Русифікована людина стає дегенератом.
13.07.2020 13:47 Відповісти
****, чому цей вилупок досі живий?
13.07.2020 13:55 Відповісти
Бажано б перенести замість законопроекта.
13.07.2020 14:06 Відповісти
Фото на заставке неправильное!
Должно быть:
Должно быть:
"Слуга народу" просить Раду цього тижня розглянути "мовний" законопроєкт Бужанського, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8122
13.07.2020 14:02 Відповісти
Бояться кацапи нашої мови. Бо як тільки з першого класу будуть вчити діти українську, то через 50 років і духу московії в Україні не буде.
13.07.2020 14:05 Відповісти
"Щойно з подачі фракції "Слуга народу" голова ВР Разумков доручив поставити в розклад засідання парламенту на четвер антиукраїнський законопроєкт 2362 "слуги народу" Бужанського, мета якого - тотальна русифікація української освіти", - йдеться в заяві В'ятровича.

За словами колишнього очільника Інституту національної пам'яті, законопроєкт Бужанського, який вносить зміни в закони про мову і про освіту - найбільша загроза українській мові і українській освіті з часів Януковича.

Він зазначив, що в разі його ухвалення перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 буде скасовано.

"Більше того, в будь-яких школах (включаючи школи з українською мовою навчання) буде дозволено викладати "декілька навчальних предметів" російською мовою. Це - шлях до тотальної русифікації освіти. Ми не маємо права цього допустити", - підкреслив Володимир В'ятрович.
13.07.2020 14:08 Відповісти
Неймется зеленым слугам айкосов, хотят языкового Майдана.
13.07.2020 14:10 Відповісти
Это не просто попытка понравиться Путину,а ,суто,для того,чтобы вернуть ватный электорат,накануне местных выборов,понимая,что Пуй отсосут везде,по всей стране.Только они,тупые,не догоняют,что % за них вырастет на десятые его доли."Социологи" их на.....али-пусть сворачивают лавочку!
13.07.2020 14:12 Відповісти
"Вельмишановні" "слуги народу" та інші обзжопники, зробіть нарешті щось корисне для громадян України. Втопіться, наприклад. Ну дійсно, задовбали вже.
13.07.2020 14:15 Відповісти
хм.. бужанскому и Ко -- Українська мова роз'єднує Україну тільки з КАЦАПАМИ !!! КРАПКА !!!
13.07.2020 14:17 Відповісти
Треба називати речі сво
13.07.2020 14:23 Відповісти
Я проти вивчення яких би то не було предметів російською мовою. Але за вивчення російської мови як окремого предмету, однак за однієї умови - в програму має входити допит живого кацапа)
13.07.2020 14:38 Відповісти
Ти не правий. Допит кацапа має відбуватися українською мовою, бо найліпші для нього тортури.
13.07.2020 15:36 Відповісти
нигде больше и только в Украине каждый раз возникает вопрос о языке.
13.07.2020 14:38 Відповісти
А экономикой кто нибудь заниматься будет,шестой год языки меряют,скоро до обрезания дойдут.
13.07.2020 14:43 Відповісти
Какая разница в действии

13.07.2020 14:48 Відповісти
Зеленский постоянно квакал, что надо экономикой заниматься, а не языком, что патриоты отвлекают языковым вопросом от зубожиння и раскалывают народ. А сам что? Почему язык вдруг стал актуальным вместо экономики? Почему раскалывает народ? Ведь говорил же, что "какая разница". А если нет разницы, зачем вносить этот законопроект?
13.07.2020 14:49 Відповісти
Мало о чём шмаркля врал ? А сейчас он по заданию у Путлера.
13.07.2020 15:07 Відповісти
Цілком згоден. І Кучма, і янек могбли зробити російську другою державною. Мали певний час більшість у ВР. Але не зробили. Чому? А як ще бовдурів на вибори збирати? Ото й довбаються з тією російською. А мовної проблеми в Україні взагалі нема. У моїй російськомовній родині усі вільно володіють мовою. Включно із сином 13 років, донечкою 5 років і дружиною напівросіянкою. Тільки повний йолоп нездатний вивчити українську.
13.07.2020 14:50 Відповісти
Авторов пересмотра закона про мову - просто от..здить или посадить лет на 10 за раскольническую антигосударственную работу. Придурки долбанные не понимают, что такое гос. язык? Прекрасно понимают, но, пилять, хотят прославиться и отрвать кусок в корыте пожирнее... Догадайтесь, кто платит...
13.07.2020 14:54 Відповісти
слуги, ваша Зеля может и успеет сбежать в Северную Корею или в Чечню, развлекать Кадырова.. но вы в основном "в Париж отъехать" не сможете..
мову, зебилы, не трогайте..
13.07.2020 15:01 Відповісти
13.07.2020 15:08 Відповісти
Какая разніца між хохлокацапами Шуфричем,Медведчуком та жидокацапом Бужанським і кацапчиком Разумковим?
13.07.2020 15:46 Відповісти
Мертвечук - таки да по маме...
13.07.2020 15:55 Відповісти
Гниды бенины продолжают саботировать, вставлять палки в работу ВР, а блазень не реагирует, наоборот, молча поддерживает беню.
13.07.2020 15:48 Відповісти
https://twitter.com/compdemon
https://twitter.com/compdemon @compdemon

А є вже заява мовного обмудка щодо законопроекту Бужанського, який оперативно внесли на розгляд?
13.07.2020 15:54 Відповісти
Когда граждане поймут, какое зло несли, несут и будут нести маланские стране -
ОНА ВОЗРОДИТСЯ...
13.07.2020 15:58 Відповісти
Не найдётся кто -нибудь грохнуть этого Бужанского!! Надоел своими визгами и писками про ватную русню!!
13.07.2020 16:37 Відповісти
Ворогів України треба знищувати.Досить їх терпіти на шиї народу.
13.07.2020 16:37 Відповісти
Этим кухработникам, бездомным, сторожам и просто дебилам от слуг народа, что больше нечем заняться????
13.07.2020 16:47 Відповісти
Протягивание Разумковым изменений в языковый закон - это его первый согласованный проект с ОПЗЖ и частью депутатов "от Коломойского", которые видя его следующим кандидатом на президентский пост. Начинает вскрываться вся эта комбинация задуманная Коломойским.
13.07.2020 17:42 Відповісти
Корниенко с Арой и другими слугами айкосов деваться некуда -их властелин Путин дал приказ.
13.07.2020 18:15 Відповісти
 
 