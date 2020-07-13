"Слуга народу" просить Раду цього тижня розглянути "мовний" законопроєкт Бужанського, - Корнієнко

Депутатська фракція політичної партії "Слуга народу" пропонує Верховній Раді включити до порядку денного законопроєкт №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з вивчення державної мови в навчальних закладах".

Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко 13 липня у час Погоджувальної ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Від нашої фракції є прохання: законопроєкт №2362 — це щодо переходу російськомовних шкіл на українську мову — обов'язково включити в порядок цього тижня. Знову ж таки, ми не знаємо, чи зможемо працювати в штатному режимі, але є прохання: він зараз трошки нижче посунувся на наступний тиждень, тобто на вересень, але у вересні це вже має відбуватися. Законопроєкт №2362 просимо посунути на цей тиждень," — сказав Корнієкно.

Як повідомляється, 17 червня Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти".

Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення стосовно законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня — відправив документ на доопрацювання. Автором законопроекту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу"). Цей документ було зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.