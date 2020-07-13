УКР
Індія передала Україні 50 тис. капсул препарату для боротьби з COVID-19, - МОЗ

Україна як гуманітарну допомогу отримала від Індії партію антивірусних препаратів OMVIR, які використовуються в лікуванні пацієнтів з COVID-19. Цих медикаментів вистачить на лікування близько 5 тис. пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Цей засіб внесено у вітчизняний протокол лікування і наші лікарні, визнані опорними у боротьбі з COVID-19, дуже зацікавлені в тому, щоб його отримати. Цієї партії вистачить для того, щоб пролікувати близько 5 тис. пацієнтів", - підкреслив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

Посол Республіки Індія в Україні Партха Сатпатхі зауважив, що у разі потреби можуть бути додаткові поставки цього засобу.

"Питання охорони здоров'я - питання національної безпеки. Коли ми отримали запит від України, то вирішили допомогти. Якщо він (препарат. - Ред.) стане вам у пригоді, то ми готові допомагати ще", - наголосив Сатпатхі.

Також читайте: Індія посіла третє місце у світі за кількістю хворих на COVID-19, випередивши Росію

Індія (737) карантин (18172) ліки (1356) МОЗ (5418) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+3
Цей препарат вже можна купити в Епіцентрі?))
показати весь коментар
13.07.2020 13:41 Відповісти
+2
это и есть тамифлю
показати весь коментар
13.07.2020 13:41 Відповісти
+1
Сильнее Тамифлю?
показати весь коментар
13.07.2020 13:39 Відповісти
Сильнее Тамифлю?
показати весь коментар
13.07.2020 13:39 Відповісти
Цей препарат вже можна купити в Епіцентрі?))
показати весь коментар
13.07.2020 13:41 Відповісти
это и есть тамифлю
показати весь коментар
13.07.2020 13:41 Відповісти
Да, действительно. Залежи с 2009-го до сих пор распихивают?
показати весь коментар
13.07.2020 15:56 Відповісти
по чем будет стоить?
показати весь коментар
13.07.2020 13:45 Відповісти
Боже сохрани ... я бы не советовала использовать никакие препараты или защитные средства из Индии ...
во-первых, у них огромное количество инфицированных и больных, во-вторых, там такая антисанитария !!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
13.07.2020 13:54 Відповісти
Тем не менее Индия экспортирует очень много лекарств. Мне уже раза 3 назначали курсы Индийских антибиотиков. почему то мощные антибиотики производят там.
показати весь коментар
13.07.2020 16:06 Відповісти
Коли сама Індія стрімко зайняла третє місце в світі по захворюваності
показати весь коментар
13.07.2020 13:57 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2020 13:59 Відповісти
Дивлячись які таблетки передала. Якщо фіолетові з білим, то вони гарно від всього допомогають. А якщо знов зелененькі як минулого разу, то це таке.
показати весь коментар
13.07.2020 13:59 Відповісти
дожились...уже индия нам помагает...
показати весь коментар
13.07.2020 14:08 Відповісти
Хм... США Україні допомога, чому тебе так напрягла допомога Індії? США по ВВП (по паритету покупательной способности (ВВП по ППС)) на першому місці, Індія на 3-му.. Одна із великих держав оже собі дозволити допомогу "середнячку".
показати весь коментар
13.07.2020 19:21 Відповісти
на душу населения там, в Индии, такой ВВП, что до Украины в реальности им еще очень далеко. Большинство в Индии бы завидовало условиям жизни в Украине, так что нечего бiдкатись(национальная болезнь большинства украинцев вечно плакаться и ныть о своей тяжелой судьбе, болезнь не очень симпатичная, мягко говоря), знаю о чем пишу.
показати весь коментар
13.07.2020 21:27 Відповісти
я не бідкаюсь... це порохоботи завжди в "...упі"
показати весь коментар
13.07.2020 22:28 Відповісти
Надо на моносброде опробовать сначала
показати весь коментар
13.07.2020 14:34 Відповісти
Потрібно поекспериментувати на країні "третього світу"....
показати весь коментар
13.07.2020 15:16 Відповісти
Это тамифлю, на нас уже испытан.
показати весь коментар
13.07.2020 15:57 Відповісти
Обычный тамифлю, в Беларуси, например, производится под торговой маркой «Флустоп».
показати весь коментар
13.07.2020 21:24 Відповісти
 
 