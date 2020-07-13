Індія передала Україні 50 тис. капсул препарату для боротьби з COVID-19, - МОЗ

Україна як гуманітарну допомогу отримала від Індії партію антивірусних препаратів OMVIR, які використовуються в лікуванні пацієнтів з COVID-19. Цих медикаментів вистачить на лікування близько 5 тис. пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Цей засіб внесено у вітчизняний протокол лікування і наші лікарні, визнані опорними у боротьбі з COVID-19, дуже зацікавлені в тому, щоб його отримати. Цієї партії вистачить для того, щоб пролікувати близько 5 тис. пацієнтів", - підкреслив заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

Посол Республіки Індія в Україні Партха Сатпатхі зауважив, що у разі потреби можуть бути додаткові поставки цього засобу.

"Питання охорони здоров'я - питання національної безпеки. Коли ми отримали запит від України, то вирішили допомогти. Якщо він (препарат. - Ред.) стане вам у пригоді, то ми готові допомагати ще", - наголосив Сатпатхі.

