УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10339 відвідувачів онлайн
Новини
2 330 17

Комітет Ради терміново зібрався на засідання для усунення колізії з проєкту постанови про місцеві вибори

Комітет Ради терміново зібрався на засідання для усунення колізії з проєкту постанови про місцеві вибори

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування проведе позачергове засідання для внесення змін до проєкту постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".

Про це заявив перший заступник керівника фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко 13 липня під час Погоджувальної ради парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо постанови про оголошення виборів, дійсно, через те, що в нас змінився трошки порядок розгляду законопроєктів, нам потрібно терміново зібрати наш комітет, він уже збирається, наскільки я розумію... нам треба додати туди вибори до районних рад, тому що вони упущені, і справді могла би статися колізія", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко про підготовку "Слуги народу" до місцевих виборів: Зеленський - наш духовний лідер, радимося з ним щодо кандидатур у мери

Зі свого боку член профільного комітету Роман Лозинський (фракція "Голос") у коментарі журналістам уточнив, що термінове засідання комітету відбудеться за 20 хвилин до позачергового засідання парламенту, яке розпочнеться о 14:00.

"Що зараз роблять "Слуги народу" - вони знайшли все ж таки свою неконституційну норму, вони зрозуміли, що помилилися, і не може Верховна Рада не призначити чергових виборів (до райрад. - Ред.). …І сьогодні перед засіданням Верховної Ради терміново, за 20 хвилин до початку засідання, за 20 хвилин до початку розгляду першого питання про призначення виборів, на комітеті пропонують змінити постанову про призначення виборів", - зазначив Лозинський.

Він звернув увагу, що на сьогодні в документі про проведення місцевих виборів було вказано лише Київраду та облради, таким чином, "абсолютно неконституційно делегуючи ЦВК повноваження призначати вибори у нових районах, які ще не створені, які ще не проголосовані, і в громадах, які також мали б призначатися Верховною Радою, а не ЦВК".

Також читайте: У Раді зареєстрували проєкт постанови про призначення місцевих виборів

Як повідомлялося, на позачерговому засіданні 13 липня Рада планує розглянути проєкт постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".

Автор: 

ВР (15173) місцеві вибори (1367) Корнієнко Олександр (666) Лозинський Роман (37)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
в стране одна коллизия которую нужно устранить - власть зеленых обезьян
показати весь коментар
13.07.2020 13:39 Відповісти
+2
У мене колізія - підписздесь і підписздесь!(С)
показати весь коментар
13.07.2020 13:38 Відповісти
+2
шота мало веры тому глузману осталось...не буду подписываться.
показати весь коментар
13.07.2020 13:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Глузман: Сценический образ киношного президента исчерпан. Остался актер, уставший, не уверенный в себе, раздражающийся от критических замечаний
13.07.2020, 13:16 • 104 • https://uainfo.org/blognews/1594629372-gluzman-stsenicheskiy-obraz-kinoshnogo-prezidenta-ischerpan-.html#mc-container 0

Речь идет лишь об одном, самом важном: о восстановлении доверия. Сумеет ли Владимир Александрович Зеленский восстановить доверие к себе? Миллионы украинских граждан всё еще надеются. Захочет ли он это сделать?
Возможно ли это? Думаю, возможно. Цена - высокая. Окружить себя не комплиментарными людьми, известными народу не по участию в спектаклях «Квартала 95».
Легко быть президентом в стране традиционно существующей диктатуры. Где страх перед властью и категорическое послушание - гражданская доблесть. И очень трудно, тяжело быть президентом в стране, где предшественники оставили развалины государственности и экономики. Но - возможно. Поскольку Украина богата умными, честными профессионалами, не взыскующими президентской ласки. Готовыми служить отечеству, а не президентской рати.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1594624429-kazarin-v-2000-m-danila-bagrov-skazal-rossii-tak-mozhno--.html Казарин: В 2000-м Данила Багров сказал России "так можно" - и ему поверили. А в 2019-м Украина точно так же поверила сценаристам "95-го квартала"
Есть ли у нас шансы быть понятыми нашим избранником? По-видимому, уже нет. Помните у Беранже: «Если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!» Увы, ни дороги, ни сладких сновидений. Сценический образ киношного президента исчерпан. Остался актер, уставший, не уверенный в себе, раздражающийся от критических замечаний. Избегающий общаться с теми, кто совсем недавно были его благодарными зрителями.
Когда-то, в свои молодые тюремные годы я написал стихотворение «Протагонист». В переводе на французский оно вышло в антологию мировой поэзии.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1594581127-maksim-koliba-mi-otrimali-ne-novogo-prezidenta-mi-otrimali.html Максим Колиба: Ми отримали не нового президента, ми отримали Кучму-Януковича в одному флаконі - Володимира Федоровича Кучму
Так сыро и промозгло В этом акте. Слезятся декорации, Но длится действо, Где я протагонист. Моя маска тревожит Впадинами глазниц, Опавшим ртом, Белизной. Заворожены люди Моей игрой, Голосом, Жестами, Искренностью Протагониста. Эллины! Стенайте, Проливайте наземь вино, Ужасайтесь: Я играю себя самого, Одинокую Ио Под слепящим жалом судьбы, Весь театр Вашей унылой жизни. Не бойтесь сочувствовать Добру - Это только театр, Катарсис. Закончится действо - И вы вернетесь В сегодня, К обыденному реквизиту Повседневности. И только тогда Оставшись один, Я признаюсь себе В слабости, В том, Что протагонисту Не нужна маска. Я нарушил правила: Это было лицо.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1594576705-roman-donik-ya-ochen-hochu-byt-pozitivnym-hochu-doveryat.html Роман Доник: Я очень хочу быть позитивным. Хочу доверять президенту. Но не получается...
Текст 1976 года. Там же в лагере, его редактировал Иван Алексеевич Свитлычный. Понимаю, я пережил самого себя. Не было тогда ни Украины, ни ее президентов.
И вообще, текст не о Зеленском. О его антиподе. О том Зеленском, который, к сожалению, Протагонистом не станет.
Підписуйся на сторінки UAINFO у https://www.facebook.com/NewsUAinfo.org/ Facebook , https://twitter.com/uainforg Twitter і https://www.youtube.com/channel/UC9cFyTIBXPG3rWC2ttY6T8A YouTube

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=572876970076629&set=a.240538336643829&type=3 Семен ГЛУЗМАН
показати весь коментар
13.07.2020 13:35 Відповісти
шота мало веры тому глузману осталось...не буду подписываться.
показати весь коментар
13.07.2020 13:40 Відповісти
громад еще нет,а выборы назначаются?
показати весь коментар
13.07.2020 13:35 Відповісти
У них коллизия после выходных .
показати весь коментар
13.07.2020 13:37 Відповісти
турбо-жулики
показати весь коментар
13.07.2020 13:36 Відповісти
У мене колізія - підписздесь і підписздесь!(С)
показати весь коментар
13.07.2020 13:38 Відповісти
в стране одна коллизия которую нужно устранить - власть зеленых обезьян
показати весь коментар
13.07.2020 13:39 Відповісти
Нам опять никого "святого" не предлагают . Следующие выборы больше пугают . Надо всех "нах.." , как в Грузии .
показати весь коментар
13.07.2020 13:42 Відповісти
Якраз оце "нах.." і зіграло вирішальну роль на останніх виборах.
показати весь коментар
13.07.2020 13:49 Відповісти
Спочатку пишуть на коліні постанову, а потім думають що зробили. Турборежим трускавецьких праххвесіоналів.
показати весь коментар
13.07.2020 13:40 Відповісти
зебуин это диагноз
Комітет Ради терміново зібрався на засідання для усунення колізії з проєкту постанови про місцеві вибори - Цензор.НЕТ 4278
показати весь коментар
13.07.2020 13:51 Відповісти
"профессиональные обезьяны" уровня цирка не пишут и не создают ...
они умеют только коллективно голосовать, не понимая смысла ...
показати весь коментар
13.07.2020 14:05 Відповісти
73%
показати весь коментар
13.07.2020 14:15 Відповісти
Это только дураки уже разочаровались в ЗЕленском! А дебилы еще нет!
показати весь коментар
13.07.2020 14:20 Відповісти
"Турборежимные зебилы" в проекте закона про выборы забыли упомянуть о районных радах. Хорошо что на лице Разумкова была маска ... Но глаза округлились! (с)
показати весь коментар
13.07.2020 14:23 Відповісти
Разунков - один из них. И этот "проект" он подписывал. Поэтому насчет глаз - перебор
показати весь коментар
13.07.2020 14:30 Відповісти
Одним словом,не Зепутаты,а дблблд, нас Господь наказал,сниспослал на нас зеленую плесень.
показати весь коментар
13.07.2020 14:39 Відповісти
 
 