Комітет Ради терміново зібрався на засідання для усунення колізії з проєкту постанови про місцеві вибори
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування проведе позачергове засідання для внесення змін до проєкту постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".
Про це заявив перший заступник керівника фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко 13 липня під час Погоджувальної ради парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щодо постанови про оголошення виборів, дійсно, через те, що в нас змінився трошки порядок розгляду законопроєктів, нам потрібно терміново зібрати наш комітет, він уже збирається, наскільки я розумію... нам треба додати туди вибори до районних рад, тому що вони упущені, і справді могла би статися колізія", - сказав він.
Зі свого боку член профільного комітету Роман Лозинський (фракція "Голос") у коментарі журналістам уточнив, що термінове засідання комітету відбудеться за 20 хвилин до позачергового засідання парламенту, яке розпочнеться о 14:00.
"Що зараз роблять "Слуги народу" - вони знайшли все ж таки свою неконституційну норму, вони зрозуміли, що помилилися, і не може Верховна Рада не призначити чергових виборів (до райрад. - Ред.). …І сьогодні перед засіданням Верховної Ради терміново, за 20 хвилин до початку засідання, за 20 хвилин до початку розгляду першого питання про призначення виборів, на комітеті пропонують змінити постанову про призначення виборів", - зазначив Лозинський.
Він звернув увагу, що на сьогодні в документі про проведення місцевих виборів було вказано лише Київраду та облради, таким чином, "абсолютно неконституційно делегуючи ЦВК повноваження призначати вибори у нових районах, які ще не створені, які ще не проголосовані, і в громадах, які також мали б призначатися Верховною Радою, а не ЦВК".
Як повідомлялося, на позачерговому засіданні 13 липня Рада планує розглянути проєкт постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
13.07.2020, 13:16 • 104 • https://uainfo.org/blognews/1594629372-gluzman-stsenicheskiy-obraz-kinoshnogo-prezidenta-ischerpan-.html#mc-container 0
Речь идет лишь об одном, самом важном: о восстановлении доверия. Сумеет ли Владимир Александрович Зеленский восстановить доверие к себе? Миллионы украинских граждан всё еще надеются. Захочет ли он это сделать?
Возможно ли это? Думаю, возможно. Цена - высокая. Окружить себя не комплиментарными людьми, известными народу не по участию в спектаклях «Квартала 95».
Легко быть президентом в стране традиционно существующей диктатуры. Где страх перед властью и категорическое послушание - гражданская доблесть. И очень трудно, тяжело быть президентом в стране, где предшественники оставили развалины государственности и экономики. Но - возможно. Поскольку Украина богата умными, честными профессионалами, не взыскующими президентской ласки. Готовыми служить отечеству, а не президентской рати.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1594624429-kazarin-v-2000-m-danila-bagrov-skazal-rossii-tak-mozhno--.html Казарин: В 2000-м Данила Багров сказал России "так можно" - и ему поверили. А в 2019-м Украина точно так же поверила сценаристам "95-го квартала"
Есть ли у нас шансы быть понятыми нашим избранником? По-видимому, уже нет. Помните у Беранже: «Если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!» Увы, ни дороги, ни сладких сновидений. Сценический образ киношного президента исчерпан. Остался актер, уставший, не уверенный в себе, раздражающийся от критических замечаний. Избегающий общаться с теми, кто совсем недавно были его благодарными зрителями.
Когда-то, в свои молодые тюремные годы я написал стихотворение «Протагонист». В переводе на французский оно вышло в антологию мировой поэзии.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1594581127-maksim-koliba-mi-otrimali-ne-novogo-prezidenta-mi-otrimali.html Максим Колиба: Ми отримали не нового президента, ми отримали Кучму-Януковича в одному флаконі - Володимира Федоровича Кучму
Так сыро и промозгло В этом акте. Слезятся декорации, Но длится действо, Где я протагонист. Моя маска тревожит Впадинами глазниц, Опавшим ртом, Белизной. Заворожены люди Моей игрой, Голосом, Жестами, Искренностью Протагониста. Эллины! Стенайте, Проливайте наземь вино, Ужасайтесь: Я играю себя самого, Одинокую Ио Под слепящим жалом судьбы, Весь театр Вашей унылой жизни. Не бойтесь сочувствовать Добру - Это только театр, Катарсис. Закончится действо - И вы вернетесь В сегодня, К обыденному реквизиту Повседневности. И только тогда Оставшись один, Я признаюсь себе В слабости, В том, Что протагонисту Не нужна маска. Я нарушил правила: Это было лицо.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1594576705-roman-donik-ya-ochen-hochu-byt-pozitivnym-hochu-doveryat.html Роман Доник: Я очень хочу быть позитивным. Хочу доверять президенту. Но не получается...
Текст 1976 года. Там же в лагере, его редактировал Иван Алексеевич Свитлычный. Понимаю, я пережил самого себя. Не было тогда ни Украины, ни ее президентов.
И вообще, текст не о Зеленском. О его антиподе. О том Зеленском, который, к сожалению, Протагонистом не станет.
Підписуйся на сторінки UAINFO у https://www.facebook.com/NewsUAinfo.org/ Facebook , https://twitter.com/uainforg Twitter і https://www.youtube.com/channel/UC9cFyTIBXPG3rWC2ttY6T8A YouTube
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=572876970076629&set=a.240538336643829&type=3 Семен ГЛУЗМАН
они умеют только коллективно голосовать, не понимая смысла ...