Комітет Ради терміново зібрався на засідання для усунення колізії з проєкту постанови про місцеві вибори

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування проведе позачергове засідання для внесення змін до проєкту постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".

Про це заявив перший заступник керівника фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко 13 липня під час Погоджувальної ради парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо постанови про оголошення виборів, дійсно, через те, що в нас змінився трошки порядок розгляду законопроєктів, нам потрібно терміново зібрати наш комітет, він уже збирається, наскільки я розумію... нам треба додати туди вибори до районних рад, тому що вони упущені, і справді могла би статися колізія", - сказав він.

Зі свого боку член профільного комітету Роман Лозинський (фракція "Голос") у коментарі журналістам уточнив, що термінове засідання комітету відбудеться за 20 хвилин до позачергового засідання парламенту, яке розпочнеться о 14:00.

"Що зараз роблять "Слуги народу" - вони знайшли все ж таки свою неконституційну норму, вони зрозуміли, що помилилися, і не може Верховна Рада не призначити чергових виборів (до райрад. - Ред.). …І сьогодні перед засіданням Верховної Ради терміново, за 20 хвилин до початку засідання, за 20 хвилин до початку розгляду першого питання про призначення виборів, на комітеті пропонують змінити постанову про призначення виборів", - зазначив Лозинський.

Він звернув увагу, що на сьогодні в документі про проведення місцевих виборів було вказано лише Київраду та облради, таким чином, "абсолютно неконституційно делегуючи ЦВК повноваження призначати вибори у нових районах, які ще не створені, які ще не проголосовані, і в громадах, які також мали б призначатися Верховною Радою, а не ЦВК".

Як повідомлялося, на позачерговому засіданні 13 липня Рада планує розглянути проєкт постанови №3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".