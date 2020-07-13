Група експертів рекомендувала Міністерству охорони здоров'я включити пневмококову вакцину до Календаря щеплень, - ЦГЗ

УКР
Група експертів з імунізації рекомендувала Міністерству охорони здоров'я України включити кон’юговану пневмококову вакцину до Календаря щеплень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ у Facebook.

Національна технічна група експертів з питань імунізації (НТГЕІ) рекомендує вакцинувати кон’югованою пневмококовою вакциною дітей віком до 1 року, а також дітей, що народилися раніше внесення вакцинації до Календаря щеплень, яким не виповнилося 5 років на час початку вакцинації. Наразі НТГЕІ напрацьовує схеми введення пневмококової вакцини та дози для затвердження МОЗ України.

За даними World Health Organization (WHO), у світі у 2015 році зареєстровано 294 тис. летальних випадків дітей віком до 5 років, зумовлених пневмококовою інфекцією. До початку застосування пневмококових вакцин захворюваність на пневмококову інфекцію становила 44,4 випадку на 100 тис. дітей до 5 років у країнах Європи і 167 випадків на 100 тис. дітей до 5 років у США. Коректні дані про захворюваність у країнах із середнім і низьким рівнем доходів відсутні у зв’язку з нестачею можливостей проведення лабораторної діагностики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рівень вакцинації серед дітей у червні збільшився, - Степанов

Нагадаємо, пневмококова інфекція передається від людини до людини повітряно-краплинним шляхом. Пневмокок є збудником інвазійних і неінвазійних захворювань: бактеріємії, сепсису, менінгіту, пневмонії, бронхіту, гострого середнього отиту. Довгострокові неврологічні наслідки у вигляді втрати слуху, психічних порушень, порушень рухової активності і судом спостерігаються у 24,7% осіб, що хворіли на пневмококовий менінгіт у дитинстві.

