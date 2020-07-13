На Закарпатті лікарні другої і третьої хвилі майже повністю заповнені пацієнтами з COVID-19: область потребує кисневих концентраторів, - ОДА
На Закарпатті лікарні другої і третьої хвилі майже на 90% заповнені пацієнтами з COVID-19 і терміново потребують значної кількості кисневих концентраторів.
Про це УНІАН повідомили в пресцентрі Закарпатської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що інтенсивний приріст хворих на коронавірусну інфекцію в Закарпатській області медики фіксують упродовж останніх трьох тижнів.
"Наприклад, 10 липня було зафіксовано 112 нових випадків захворювання на COVID-19, учора – 69, а вже сьогодні маємо статистику 79 нових пацієнтів", - уточнили в пресцентрі.
За інформацією ОДА, наразі область найбільше потребує кисневих концентраторів, які насичують організм хворої людини киснем.
"Станом на сьогодні 40 таких апаратів потрібно для медичних закладів другої та третьої хвилі. У середньому 10-літровий кисневий концентратор коштує 40 тис. грн", - додали в ОДА.
У пресцентрі також уточнили, що лікарні першої хвилі, а це переважно заклади обласного підпорядкування, на сьогодні майже на 100% забезпечені такими апаратами, їх придбали за кошти обласного бюджету.
"А лікарні другої та третьої хвилі – переважно районного підпорядкування – мають закуповувати такі апарати за власний кошт. Наразі не всі заклади законтрактували пакет COVID-19 і не мають грошей на придбання кисневих концентраторів", - додали відомстві.
Обласна влада звернулася до волонтерів та меценатів із проханням допомогти в закупівлі кисневих концентраторів для лікарень другої та третьої хвилі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У РФ на газопереробному заводі, що належить російській державній компанії "Газпром", спалахнув бунт робітників
Про це повідомляє Амурська служба новин.
Як зазначається, через фінансові претензії до керівництва компанії робітники почали громити офіс та інші адміністративні будівлі на території заводу.
"На Закарпатье больницы второй и третьей волны почти на 90% заполнены пациентами с COVID-19 и срочно нуждаются в значительном количестве кислородных концентраторовИсточник: https://censor.net/n3207754"
и вот вдруг ... , а денежки на Covid-19 уже разтренькали ...
Тогда политика власти становится понятной, когда нет 300 миллионов $ на медицыну по борьбе с короновирусом на спасение людей, зато есть 10 миллирд. $ ежегодно на цели не касающиеся народа, а чисто коррупционные на дороги с откатами обязательно, когда в Европе дороги платные, как и любой товар и строит частник, на % которых не одна страна не платит, на обязаловку платить из бюджета за зе э/э, сейчас хотят обложить налогом пайщиков, вместо того, что бы дать им работать , создать условия, а не власть занимается рейдерством и приватизацией, уже не говоря, что как в Европе прежде, чем снимать налоги государство вкладывает в сельское хозяйство, разумные кредиты + 2-3 % уровня девальвации, потому у нас страна будет бедная и рабская.
Потому, что власть безответственна перед народом,они обкрадывают его и ненавидят потому ч о боятся народного суда, крадут все в том числе права и свободы, экономику, мало того это власть авторитарная, ни прислушивается к нуждам населения и оставляет без средств существования.