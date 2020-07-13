УКР
На Закарпатті лікарні другої і третьої хвилі майже повністю заповнені пацієнтами з COVID-19: область потребує кисневих концентраторів, - ОДА

На Закарпатті лікарні другої і третьої хвилі майже на 90% заповнені пацієнтами з COVID-19 і терміново потребують значної кількості кисневих концентраторів.

Про це УНІАН повідомили в пресцентрі Закарпатської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інтенсивний приріст хворих на коронавірусну інфекцію в Закарпатській області медики фіксують упродовж останніх трьох тижнів.

"Наприклад, 10 липня було зафіксовано 112 нових випадків захворювання на COVID-19, учора – 69, а вже сьогодні маємо статистику 79 нових пацієнтів", - уточнили в пресцентрі.

За інформацією ОДА, наразі область найбільше потребує кисневих концентраторів, які насичують організм хворої людини киснем.

"Станом на сьогодні 40 таких апаратів потрібно для медичних закладів другої та третьої хвилі. У середньому 10-літровий кисневий концентратор коштує 40 тис. грн", - додали в ОДА.

У пресцентрі також уточнили, що лікарні першої хвилі, а це переважно заклади обласного підпорядкування, на сьогодні майже на 100% забезпечені такими апаратами, їх придбали за кошти обласного бюджету.

"А лікарні другої та третьої хвилі – переважно районного підпорядкування – мають закуповувати такі апарати за власний кошт. Наразі не всі заклади законтрактували пакет COVID-19 і не мають грошей на придбання кисневих концентраторів", - додали відомстві.

Обласна влада звернулася до волонтерів та меценатів із проханням допомогти в закупівлі кисневих концентраторів для лікарень другої та третьої хвилі.

лікарня (1374) карантин (18172) ОДА (1634) COVID-19 (19766) коронавірус (19923) Закарпатська область (2132)
+5
А Степанов говорит, что всё стабильно...Стабильно хреново может?
13.07.2020 14:06 Відповісти
+5
...зачем вам концентраторы, зебильё? Прикладывайте к пустой тыкве бюллетени с галочкой "за ЗЕ" - сразу полегчает
13.07.2020 14:13 Відповісти
+5
В параші назріває 10-й вал.

У РФ на газопереробному заводі, що належить російській державній компанії "Газпром", спалахнув бунт робітників
Про це повідомляє Амурська служба новин.
Як зазначається, через фінансові претензії до керівництва компанії робітники почали громити офіс та інші адміністративні будівлі на території заводу.
13.07.2020 14:20 Відповісти
А Степанов говорит, что всё стабильно...Стабильно хреново может?
13.07.2020 14:06 Відповісти
Единственный реальный показатель -- количество пневмоний. А он у Степанова растет.
показати весь коментар
13.07.2020 14:16 Відповісти
Наближається 9-й вал.
На Закарпатье больницы второй и третьей волны почти полностью заполнены пациентами с COVID-19: область нуждается в кислородных концентраторах, - ОГА - Цензор.НЕТ 8894
13.07.2020 14:08 Відповісти
В параші назріває 10-й вал.

У РФ на газопереробному заводі, що належить російській державній компанії "Газпром", спалахнув бунт робітників
Про це повідомляє Амурська служба новин.
Як зазначається, через фінансові претензії до керівництва компанії робітники почали громити офіс та інші адміністративні будівлі на території заводу.
13.07.2020 14:20 Відповісти
Где фото напрочь заполненных больниц?
13.07.2020 14:09 Відповісти
Статью читать пробовал?
"На Закарпатье больницы второй и третьей волны почти на 90% заполнены пациентами с COVID-19 и срочно нуждаются в значительном количестве кислородных концентраторовИсточник: https://censor.net/n3207754"
13.07.2020 14:38 Відповісти
А как дела в Закарпатье с выявленинм и купированием очагов? Какие социальные слои населения перегружают больницы и почему? Ни одного публичного анализа с ответом на подобные вопросы нет.
13.07.2020 15:04 Відповісти
А Вы какому агенству заказывали такой анализ?
13.07.2020 15:43 Відповісти
Это главная и повседневная обязанность МОЗ - мониторинг ситуации не только по цифрам, а по всем параметрам, включая социальные, характеризующих ситуацию с заболеваемостью.
13.07.2020 16:05 Відповісти
Если МОЗ будет еще и вести статистику по социальным срезам, то на лечение средств не хватит. Вам то это только на руку - Вы ж мечтаете о коревых вечеринках и разгуле гомеопатического шарлатанства, а МОЗ хочет реально бороться с заболеваемостью.
13.07.2020 20:26 Відповісти
Вже пів-року одні статті, без фото та відео доказів...Нічого дивного?
13.07.2020 15:36 Відповісти
Начебто фото до статті є. А от наскільки воно є доказом - питання відкрите. Як відкрите і питання, кому і з якою метою необхідно подавати такі докази.
13.07.2020 15:54 Відповісти
сейчас под эту марку мадьяры расстараются. что будет потом рассказать?
13.07.2020 14:10 Відповісти
а зебеня отрапортовал, что вирус в Украине уже победили ...
и вот вдруг ... , а денежки на Covid-19 уже разтренькали ...
13.07.2020 14:11 Відповісти
...зачем вам концентраторы, зебильё? Прикладывайте к пустой тыкве бюллетени с галочкой "за ЗЕ" - сразу полегчает
13.07.2020 14:13 Відповісти
Вот те на! А как же уникальные вентиляторы от известной семьи? Что согласно бегущей строке каждые 30 мин на трёх тв каналах и ночью тоже целый месяц звучали, спасали, завозились! С красивых автобусов выгружались, сиськатым тёткам выдавались, а те блея и млея пёрли в штаб! А теперь на тебе---пробухали?!
13.07.2020 14:14 Відповісти
Вам бы только какнуть в интернете на проплаченную тему? аппарат ИВЛ и кислородный концентратор это не одно и то же. Да и известных семей в Украине больше одной... Правда одна семья сейчас очень занята - обживает дачу, которую обещала детям передать...
13.07.2020 14:42 Відповісти
закарпатье- это вообще грязь, цыгане, антисанитария
13.07.2020 14:26 Відповісти
ВЫгоняйте их на улицу. Они же сами говорили что никакого вируса нету а все придумали соросята
13.07.2020 14:37 Відповісти
Сітуацея стабілізровалас ...
13.07.2020 14:40 Відповісти
На Закарпатті лікарні другої і третьої хвилі майже повністю заповнені пацієнтами з COVID-19: область потребує кисневих концентраторів, - ОДА - Цензор.НЕТ 4035
13.07.2020 14:46 Відповісти
Так выделили 64 мирллрд.грн. на борьюу с короновирусом, и не хватает на кислородные концентраты?,потому что потратили из бюджета на дороги, нет дорогоги конечно нужны, но когда в стране нехватает денег и гибнут люди от короновируса, и не всех могут поместить в ведомственную больницу, как у депутатов и министров то зачем депутаты и минисры тратят деньги с короновирусана на дороги, наверное, чтобы скорые помощи могли доехать до больниц? Та почему за метро, трамвай, маршрутку или любой другой товат надо платить , а за дороги нет, у нас что в конституции записано, что услуги по проезду на дорогах бесплатные или медицина бесплатная для граждан и оплачивается за сет бюджета?, я не понимаю, почему пенсионеры и дети платят с бюджета за дороги, а владельцы фур и самосвалов за использование общественных дорог на свой бизнес заплатить 80 $ в месяц немогут,дорогих мерседесов 50, а машин до 2 литров 10 $,когда за стоянки платим , за бензин платим, за любой товар платим а за дороги не платим,а тратим с бюджета, когда по конституции надо тратить на медицыну и образование, ведь услу по проезду по дорогам это бизнес, как и любой другой и только малоимущим можно выделять деньги на проезд в общественном транспрте, а власть выделяет деньги из бюджета не на спасение людей, образование , а бизнес, на проценты по долгам, переплачивая на их. Например население несет депозиты в валюте под 2%, а власть огрганизовала так работу банков, что кредиты по 23% в гринах, а государство берет по 15-18 переплачивая с бюджета миллиарды долларов, когда можно платить 3%, ведь население за свои деньги в твердой валюте берет 2%, главное, что бы с курсом не кинули не ужели сложно организовать ратоту, что бы государство платило 2%, пусть 3% плюсдевальвация, а когда ее нет то и % не надо платить огромные, когда есть девальвация проще сделать индексацию,на девальвацию, чем переплачивать миллиарды $на процентах, дорогах, зеленой э/э,да на всем, так еще не давать населению самим зарабатывать приватизируя его активы, землю.
Тогда политика власти становится понятной, когда нет 300 миллионов $ на медицыну по борьбе с короновирусом на спасение людей, зато есть 10 миллирд. $ ежегодно на цели не касающиеся народа, а чисто коррупционные на дороги с откатами обязательно, когда в Европе дороги платные, как и любой товар и строит частник, на % которых не одна страна не платит, на обязаловку платить из бюджета за зе э/э, сейчас хотят обложить налогом пайщиков, вместо того, что бы дать им работать , создать условия, а не власть занимается рейдерством и приватизацией, уже не говоря, что как в Европе прежде, чем снимать налоги государство вкладывает в сельское хозяйство, разумные кредиты + 2-3 % уровня девальвации, потому у нас страна будет бедная и рабская.
Потому, что власть безответственна перед народом,они обкрадывают его и ненавидят потому ч о боятся народного суда, крадут все в том числе права и свободы, экономику, мало того это власть авторитарная, ни прислушивается к нуждам населения и оставляет без средств существования.
13.07.2020 15:49 Відповісти
Договоритесь там как нибудь. А то противоречите друг другу.
13.07.2020 16:21 Відповісти
Живу в Ужгороді. Знаю міську, обласну та ж/д лікарні...яка з них до якої хвилі відноситься - поняття не маю, але кіпішу в місті нема. Хоч би якийсь натяк на критичний стан..нуль.... Отже облрада тільки наверх доповідає про повний п...ць, аби грошей дали??
13.07.2020 16:52 Відповісти
 
 