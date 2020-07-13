На Закарпатті лікарні другої і третьої хвилі майже повністю заповнені пацієнтами з COVID-19: область потребує кисневих концентраторів, - ОДА

На Закарпатті лікарні другої і третьої хвилі майже на 90% заповнені пацієнтами з COVID-19 і терміново потребують значної кількості кисневих концентраторів.

Про це УНІАН повідомили в пресцентрі Закарпатської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що інтенсивний приріст хворих на коронавірусну інфекцію в Закарпатській області медики фіксують упродовж останніх трьох тижнів.

"Наприклад, 10 липня було зафіксовано 112 нових випадків захворювання на COVID-19, учора – 69, а вже сьогодні маємо статистику 79 нових пацієнтів", - уточнили в пресцентрі.

За інформацією ОДА, наразі область найбільше потребує кисневих концентраторів, які насичують організм хворої людини киснем.

"Станом на сьогодні 40 таких апаратів потрібно для медичних закладів другої та третьої хвилі. У середньому 10-літровий кисневий концентратор коштує 40 тис. грн", - додали в ОДА.

У пресцентрі також уточнили, що лікарні першої хвилі, а це переважно заклади обласного підпорядкування, на сьогодні майже на 100% забезпечені такими апаратами, їх придбали за кошти обласного бюджету.

"А лікарні другої та третьої хвилі – переважно районного підпорядкування – мають закуповувати такі апарати за власний кошт. Наразі не всі заклади законтрактували пакет COVID-19 і не мають грошей на придбання кисневих концентраторів", - додали відомстві.

Обласна влада звернулася до волонтерів та меценатів із проханням допомогти в закупівлі кисневих концентраторів для лікарень другої та третьої хвилі.