В 11 співробітників Львівського обласного лабцентру виявили COVID-19, 6 із них госпіталізовано, - директор центру Когут
У працівників Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України діагностували коронавірусну інфекцію. Шість працівників госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні, ще п'ятеро на самоізоляції.
Як повідомила лікарка-епідеміолог Львівської обласної інфекційної лікарні Наталія Тімко, госпіталізовано шістьох працівників обласного лабораторного центру, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На сьогодні в інфекційній лікарні на амбулаторному лікуванні перебуває шестеро працівників обласного лабораторного центру. Їхній стан – середньої важкості. За попередній період у нас фіксувалися поодинокі випадки, переважно раніше на коронавірусну інфекцію хворіли працівники міського відділу Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України. Дві працівниці, серед яких і завідувачка міського відділу, на жаль, померли", - зазначила Тімко.
Директор Центру Олег Когут зазначив, що ще у 5 інфікованих немає симптомів коронавірусу і вони перебувають на самоізоляції.
Когут запевняє, що працівники, у яких виявили COVID-19, інфікувалися в побуті, вони не мали стосунку ні до відбору проб, ні до проведення ПЛР-досліджень.
"Серед тих, хто потрапив до лікарні, на щастя, важких хворих нема. Їхній стан середньої важкості. Є і працівники, у яких виявили коронавірус, але в них немає жодних симптомів. Таких, якщо не помиляюся, п’ятеро. Вони перебувають на самоізоляції. Сьогодні знову здавали біоматеріал на ПЛР-дослідження. Чекаємо результатів", – каже Когут.
