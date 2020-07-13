УКР
В 11 співробітників Львівського обласного лабцентру виявили COVID-19, 6 із них госпіталізовано, - директор центру Когут

В 11 співробітників Львівського обласного лабцентру виявили COVID-19, 6 із них госпіталізовано, - директор центру Когут

У працівників Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України діагностували коронавірусну інфекцію. Шість працівників госпіталізували до Львівської обласної інфекційної лікарні, ще п'ятеро на самоізоляції.

Як повідомила лікарка-епідеміолог Львівської обласної інфекційної лікарні Наталія Тімко, госпіталізовано шістьох працівників обласного лабораторного центру, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні в інфекційній лікарні на амбулаторному лікуванні перебуває шестеро працівників обласного лабораторного центру. Їхній стан – середньої важкості. За попередній період у нас фіксувалися поодинокі випадки, переважно раніше на коронавірусну інфекцію хворіли працівники міського відділу Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України. Дві працівниці, серед яких і завідувачка міського відділу, на жаль, померли", - зазначила Тімко.

Директор Центру Олег Когут зазначив, що ще у 5 інфікованих немає симптомів коронавірусу і вони перебувають на самоізоляції.

Когут запевняє, що працівники, у яких виявили COVID-19, інфікувалися в побуті, вони не мали стосунку ні до відбору проб, ні до проведення ПЛР-досліджень.

"Серед тих, хто потрапив до лікарні, на щастя, важких хворих нема. Їхній стан середньої важкості. Є і працівники, у яких виявили коронавірус, але в них немає жодних симптомів. Таких, якщо не помиляюся, п’ятеро. Вони перебувають на самоізоляції. Сьогодні знову здавали біоматеріал на ПЛР-дослідження. Чекаємо результатів", – каже Когут.

Самая грубая ошибка что была допущена ещё с зимы---так полное отсутствие защитных костюмов всем медикам. Очень негодяйская схема сработала. Именно их и надо было сразу и много и всем. А с масками оказалось то проще. Многие сами и пошили. А врачи полягли уже с апреля. Вот пожинаем плоды идиотизма на ровном месте.
13.07.2020 14:39
Так вони маски продали, а були б костюми то і їх би "загнали" . *********, одним словом
13.07.2020 15:18
Зеленський отримав свою Липецьку фабрику, Мальдіви та Свинарчуків в одному флаконі

Після історії з продажем масок закордон ще понад тиждень (!) (до 11 березня) після введення режиму надзвичайної ситуації (3 березня) та купівлею Єрмаком Мерседеса прямо в день підписання ним же чергової мінської зради того ж таки 11 березня, Зеленський має свою Ліпецьку фабрику, Мальдіви та Свинарчуків в одному флаконі.

Це просто-таки ідеальна зрада. Яка буде перебивати будь-що. І це саме та зрада, яка дійде до найглибших прошарків населення. Не дивлячись на всі спроби вихилясів на своїх відосиках та ботів, які будуть кричати, що Зеленський все робе правильно. І навіть піар-зустріч літаку з Китаю не допоможе.

Взагалі не уявляю, як можна це все перебити. «Бариги продали в розпал епідемії маски закордон і купили собі мерседесів». Це прям ідеальне потрапляння в ЦА (цільова аудиторія), говорячи телевізійним сленгом. Ось тільки потрапляння із знаком мінус.

Зеленський стрімко, на всіх парах, несеться до моменту, коли його почнуть так само ненавидіти, як попередніх президентів. Й, так само як вони, йому в цьому навіть непотрібна допомога ніяких коронавірусів - все сам, своїми руками. Й це ж ми ще тільки заходимо в карантин. Тобто, у те саме, вже не уявне, а реальне ЗУБОЖІННЯ.
Охохонюшки... Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/butkevych/prodali-maski-za-kordon-i-kupili-sobi-mersedesi-pro-idealnu-zradu-yaka-zatmaryuje-vse-inshe-667708.html
13.07.2020 15:21
 
 