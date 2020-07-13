УКР
5 393 28

Фігурантці "справи Шеремета" Дугарь змінили запобіжний захід і дозволили зняти електронний браслет

Фігурантці

Підозрюваній у справі вбивства Павла Шеремета Яні Дугарь суд змінив запобіжний захід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".

З неї зняли територіальні обмеження і сьогодні, 13 липня, знімуть електронний браслет.

Дугарь тепер зможе вільно пересуватися без територіальних обмежень.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. "Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами", - повідомили в Нацполіції.

суд (11814) електронний браслет (23) Дугарь Яна (122)
+31
снять ограничения и браслет, т.е. факитчески - подтвердить ее невиновность..
а как шмаркля и прочая власть, да и зебилы орали в прошлом году, обвиняя её в "убийстве"
13.07.2020 14:45
+28
а теперь в ЕСПЧ на нарушение прав и свобод. Продержали просто так потому что кто то захотел.
13.07.2020 14:42
+26
Фігурантці "справи Шеремета" Дугарь змінили запобіжний захід і дозволили зняти електронний браслет - Цензор.НЕТ 4939
13.07.2020 15:13
а теперь в ЕСПЧ на нарушение прав и свобод. Продержали просто так потому что кто то захотел.
13.07.2020 14:42
де прапорець загубив , га ?
13.07.2020 14:47
к тебе прапорець приклеился
13.07.2020 15:11
кремлеботик , давай додому . Нумо хутенько.
13.07.2020 15:14
ты так возбудился кацап, что освободили Дугарь?
13.07.2020 15:15
де прапорець , падло , га
13.07.2020 15:17
ошибок наделало кацапа
13.07.2020 15:19
Ти тут не бикуй. Людина вірно сказала. У тебе є якісь претензії по тексту?
13.07.2020 15:21
кремлеботiк , як справи
13.07.2020 15:25
Вспомнило как зовут твоего фюрера, руснявое?
13.07.2020 15:36
Фігурантці "справи Шеремета" Дугарь змінили запобіжний захід і дозволили зняти електронний браслет - Цензор.НЕТ 4939
13.07.2020 15:13
Слава Богу😊 ли
13.07.2020 14:48
А вот теперь иск в ЕСПЧ - хай зесрань платит высокой коммуналкой за зрелище)ну не зебени же заплатят
13.07.2020 14:50
Вітаю Яну
13.07.2020 14:56
включили передачу "все взад"
13.07.2020 15:00
Потихоньку начинают сливаться..
13.07.2020 15:01
Чи надовго ....А хто відповість за безпідставні обвинувачення ?
Поки синок авакяна гуляє по клубах під охороною поліції, патріотів по тюрмах совають.
13.07.2020 15:05
Винуватці - це препіздєнт Зеленський і ахкакойміністр Аваков.
13.07.2020 15:08
Не айкакойміністр, а постать в ******** історії України. Сам мовний омбудсмен Кремінь це сказав, не я. І не просто постать, а видатна. Гордитись треба.
13.07.2020 17:22
Треба додавлювати цю зелену нечисть!
13.07.2020 15:06
Браслет перецепит Авакову и содрать с него компенсацию в несколько миллионов!
13.07.2020 15:06
Ну там ж неозброєним оком видно, що на відео інша жінка - вона товстіша за Дугар і не має величезного татуювання на руці!
13.07.2020 15:09
Ця худіша, той вищий, не с права а якесь варево баби Йожки.
13.07.2020 17:25
Дугар 100% невинувата але ж система мучить її до сьогоднішнього дня!! Хто буде відповідати ?? Слідчі Аваков чи ЗЕнаркоша??
13.07.2020 15:23
При Союзі ЗЕнаркоша міг би відповідати зща дармоїдство.
13.07.2020 17:28
за дармоїдство.
13.07.2020 17:30
Поздравляю!
13.07.2020 21:07
 
 