Фігурантці "справи Шеремета" Дугарь змінили запобіжний захід і дозволили зняти електронний браслет
Підозрюваній у справі вбивства Павла Шеремета Яні Дугарь суд змінив запобіжний захід.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".
З неї зняли територіальні обмеження і сьогодні, 13 липня, знімуть електронний браслет.
Дугарь тепер зможе вільно пересуватися без територіальних обмежень.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. "Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами", - повідомили в Нацполіції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а как шмаркля и прочая власть, да и зебилы орали в прошлом году, обвиняя её в "убийстве"
Поки синок авакяна гуляє по клубах під охороною поліції, патріотів по тюрмах совають.