МВС закликає Раду підтримати законопроєкт про посилення відповідальності за керування в нетверезому вигляді

Терміновість ухвалення законопроєкту викликана кількістю порушень і ДТП, скоєних водіями у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Упродовж 6 місяців 2020 року на території України зареєстровано 72 394 автопригоди, з яких 11 200 - із загиблими та/або травмованими особами, де 1482 громадяни загинуло та 13 909 отримали травми. У зазначений період 2110 ДТП скоїли водії, які перебували у нетверезому стані. 50 осіб загинули, 857 травмовано", - сказав Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що за повторне керування транспортним засобом в нетверезому стані цей законопроект запроваджує адмінарешт на 10 діб з позбавленням права керування на 3 роки, і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі 1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу. Також законопроєкт збільшує штрафи за покидання місця ДТП і зменшує можливості винуватцям таких аварій уникати відповідальності за скоєне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельної ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий

"Ухвалення цього законопроекту сприятиме запобіганню вчинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, більш стриманій і виваженій поведінці водіїв на дорогах і, як наслідок, приведе до зменшення кількості ДТП", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельного ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий.

Аваков Арсен (2191) ВР (15173) ДТП (4530) законопроєкт (3691) МВС (3532)
+5
"Министр внутренних дел отметил, что за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии данный законопроект вводит админарест на 10 суток" - - 10 суток Карл!!! Ну теперь действительно все сильно испугаются))) Да 10 лет тюрьмы надо давать, чебурек ты, а не 10 суток!!
13.07.2020 15:14 Відповісти
+5
https://ukranews.com/htmlsitemap/category/news/date/06.07.2020 06 ИЮЛЯ 2020, ПОНЕДЕЛЬНИК, 12:08 1190Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
13.07.2020 15:16 Відповісти
+4
Очередное очковтирание!!
13.07.2020 15:11 Відповісти
Очередное очковтирание!!
13.07.2020 15:11 Відповісти
Предлагают, предлагают, а зеленым сатанистам это неважно, они ничего не предпринимают. Уроды. Потому что сами пьяными катаются.
13.07.2020 15:16 Відповісти
"Министр внутренних дел отметил, что за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии данный законопроект вводит админарест на 10 суток" - - 10 суток Карл!!! Ну теперь действительно все сильно испугаются))) Да 10 лет тюрьмы надо давать, чебурек ты, а не 10 суток!!
13.07.2020 15:14 Відповісти
https://ukranews.com/htmlsitemap/category/news/date/06.07.2020 06 ИЮЛЯ 2020, ПОНЕДЕЛЬНИК, 12:08 1190Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
13.07.2020 15:16 Відповісти
Бо сам не зможе більше їздити в Теслі.)))
13.07.2020 15:18 Відповісти
З 72 394 ДТП - 2 110 водіями в нетверезому стані, це 3%. Згідно такої статистики особисто в мене більше питання до тверезих водіїв і чортів у погонах.))
13.07.2020 15:17 Відповісти
Вчерашний случай в Киеве на Старообуховской трассе, где погибла на ровном месте почти вся семья, тоже будет наказываться тремя годами лишения прав? Верхи для себя закон пишут, потому что часто сами под шафе ездят? Суки, лишение прав пожизненно и садить на большие сроки.
13.07.2020 15:17 Відповісти
Не, это уже создание ДТП с погибшими и отягчающим в виде пьяного состояния - это всегда было и есть уголовная ответственность.

Стаття 286 КК. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами
1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом... ч.3 ... якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

А в данному випадку мова про те, коли ніякого ДТП п'яний не скоїв, а просто за рух у нетверезому стані.
13.07.2020 18:30 Відповісти
А тет снова "от нуля"? Нарід понятия не меет, что это издевательство. Я сочувствую происшествию, смертям, но уши пухнут от обвинений "нетревзвого водителя с 0,1 промилле в крови". Сделайте с 0,3, как в мире и прекратите эти заработки на крови!!! И потом - хоть расстрел.
Если чего - то я не водитель. И даже прав не имею.
13.07.2020 15:18 Відповісти
Абсолютно согласен,но минимум надо поднять до 0,5 как в Германии и в путь,за превышение сажать,а авто с аукциона.Только вот беда,никому не выгодно это,сразу "реформированная полиция" разбежиться!
13.07.2020 15:54 Відповісти
С 0.2 унас. Но надо 0.4-0.5 ящетаю.
13.07.2020 16:00 Відповісти
Потому что если не от нуля,, алкаши начинают считать дозу, а на пьяную голову это плохо получается. В Беларуси просто: если прибор показал больше, чем ошибка, 3 года без прав и после пересдача. Никаких вторых разов.
14.07.2020 13:22 Відповісти
Так а хто ж прийняв цього року закон про відміну кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому вигляді і, таким чином, послабив відповідальність? І хто на початку липня підписав цей закон?
13.07.2020 15:19 Відповісти
И правильно сделал. Нельзя сажать до совершения ДТП. Но и нельзя отмазывать после... как Зайцеву
13.07.2020 15:33 Відповісти
Зайцева кажись получила свою десяточку. А Дронов свою - хоть его и отмазывали в полный рост.
13.07.2020 16:07 Відповісти
Без ДТП ніхто і не саджав! Кримінальна відповідальність саме за водіння в нетверезому стані (без ДТП) полягала в більших штрафах і позбавленні прав на термін до 3 років!
13.07.2020 16:15 Відповісти
зайцева на курорте, ежедневные солнечные ванны, массажи кунилингусы и лангусты.
13.07.2020 16:27 Відповісти
Следуя твоей логике, если я взял ствол, и иду кого то убивать, то задерживать и судить (покушение на убийство) меня нельзя, до совершения оного.
13.07.2020 17:09 Відповісти
Так оно и есть. Носить оружие - право свободного человека
13.07.2020 18:01 Відповісти
Интересная концепция. Вот я в тебя стреляю, но мажу. Состава преступления нет. Я ведь свободный человек, куда хочу - туда и стреляю. Правильно?
13.07.2020 18:05 Відповісти
Ошибаетесь. Это будет называться законченное покушение на убийство.

Стаття 15 КК. Замах на кримінальне правопорушення
1. Замахом на кримінальне правопорушення є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому кримінальне правопорушення не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.
2. Замах на вчинення кримінального правопорушення є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

Стаття 68. Призначення покарання за незакінчене кримінальне правопорушення та за кримінальне правопорушення, вчинене у співучасті
3. За вчинення замаху на кримінальне правопорушення строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

Стаття 115. Умисне вбивство
1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, -
карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Так что в описанном тобой случае ты получишь от 7 до 10 лет.
13.07.2020 18:37 Відповісти
Дорогой мой, я это знаю. Ты это Нино объясни.
13.07.2020 19:17 Відповісти
Хотелось бы услышать мнение петра аликсеича и юрия виталича.
13.07.2020 15:23 Відповісти
Май терпіння - дочекайся нової порції плівок Деркача.
13.07.2020 15:38 Відповісти
Порох высказал свое мнение подписав Закон о криминализации "пьянки за рулем", точно так как и клован отменив его.
13.07.2020 17:12 Відповісти
***, развели панику с бухарями на пустом месте!!!
Посмотрите статистику
из 1480 богибших, 50 в аквариях с бухими
Из 72 000 аварий, 1200 с бухариками
Это же мизер
97% аварий это трезвые
13.07.2020 15:33 Відповісти
Я до прочтения этой статьи, до сегодня думал - бухие это ужас и страх..
Но 97% аварий и смертей, это трезвые. Бухие 3% неполных.. С учётом того, что бухих за рулём дохрена - вывод однозначен, ездят они аккуратнее и меньше попадают в аварии
Причина аварийности видно совсем в другом, а не в пьяни...
13.07.2020 15:36 Відповісти
Причина - безвідповідальний нарід, і це в усьому - починаючи з їздою і закінчуючи виборами.
13.07.2020 15:39 Відповісти
Дороги у нас, кстате, очень и очень добавляют. Начиная с двухполосности и заканчивая ямами. Но об этом чойто все гоишники помалкивают.
13.07.2020 16:03 Відповісти
Статистика річ складна, ви забули про той фактор що багато п'яних які зробили смертельне ДТП на другий день стають тверезими, а ще є такий вид що відразу тікають з місця ДТП а зранку мов напився із страху, сам був свідком такого..
І наш чесний суд признає цей факт, і забуває що він втік з місця ДТП і олені свідки взявши гроші вже нічого не памятають..
Або лікарі які освідчують щось натуплять з аналізами і вже не дійсні і знову в статистику як тверезі
13.07.2020 16:12 Відповісти
ЛЮДИ! Никогда и нигде в мире усиление наказания не приводило к уменьшению количества преступлений. Это фиговый листок для тех, кто не хочет или не понимает как бороться с преступлениями! А МВД это поддерживает, т.к. чем сильнее наказание - тем "жирнее" порешать.
13.07.2020 15:36 Відповісти
Читаємо між рядками: такса за "порєшать" значно збільшиться.))
13.07.2020 15:40 Відповісти
Не несіть пургу, штати тому приклад..
13.07.2020 16:13 Відповісти
Человек, который сравнивает Украину и США говорит мне про "пургу"? Проспись, болезный!
13.07.2020 16:40 Відповісти
Алкаші сидіть дома і нех... сідати п'яним за руль і нести пургу, треба взагалі ще в 10 раз збільшити
13.07.2020 19:06 Відповісти
Странно что ты мовою пишешь. Обычно с такой упоротой и не пробиваемой позицией, русватка зажигает на форумах. Те тоже никого и ничего не слышат и доказывают что 2Х2=5
14.07.2020 10:39 Відповісти
Не скажите. Вот у нас на авторынке есть один продаван. У него права давно забрали и он теперь ездит бухой и ничего не боится - отбирать уже нечего, денег тоже нет. А посидит разок в буцигарне, на следующий раз еще и заберут машину - перестанет ездить.
13.07.2020 18:42 Відповісти
Вы полностью подтверждаете мои слова, т.к. налицо полное отсутствие работы полиции. И кстати, могу поспорить, что данный кадр ездить не перестанет. Даже если все отберут, будет пьяный на велике ездить и все-равно где-то встрянет.
14.07.2020 10:43 Відповісти
Так Рада уже "усилила" ответственность - сняла уголовную ответственность и чуть добавила штрафы!
13.07.2020 15:41 Відповісти
Це якась повна фігня! За водіння у нетверезому стані має бути кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі, як мінімум на 10 років. А свої штрафи, адмінарешти і позбавлення прав, панове провласні дебіли, засуньте собі у дупу! Нетверезий за кермом - потенційний вбивця! І не має значення скоїв він ДТП чи ні. Він має сидіти в буцигарні. Крапка.
13.07.2020 15:53 Відповісти
кококо, иди проценты пощетай - трезвые убивают 97%

Сел за руль - щетай убивца! Так думает каждый закоренелый пешкодрал.
13.07.2020 16:02 Відповісти
З тих 97% не факт що вони були тверезі, з 10 смертельних ДТП з п'яними чиновниками у нас в області, ні один по суду не був признаний в стані алкогольного сп'яніння, і це по резонансних а не по резонансних всі рішають без проблем....
І в статистику вони попадають як тверезі
13.07.2020 16:16 Відповісти
Так и с тех 3% не факт, что все были пьяные - чо проблема развести клиента? Раз менты с одной стороны не белые и не пушистые, с чего им быть с другой такими?

Паритет, аднака, выходит.
13.07.2020 16:23 Відповісти
Я вам навів реальну статистику 10:0 а ви мені про 3% ліпите
13.07.2020 16:27 Відповісти
Шошо, какая ещё реальная статистика? Я рюкзакову верю как себе в этом вопросе, мог бы нарисовать больший процент пьяных детепе - обязательноб нарисовал.
13.07.2020 16:32 Відповісти
идиоты после этого закона будут ездить бухие с двацаточкой в кармане, гаишникам только на руку.
13.07.2020 16:22 Відповісти
Хитро!! Сначала наш умник- клоун -президент, отменяет уголовное водителей наказание ( наложил вето) за тяжелое ДТП , повлекшие смерть человека!! А теперь эти клерки из МВД, имитируя бурную деятельность опять обращаются к ВР с ужесточением наказания для водителей -алкоголиков. Так Зеля, опять встанет не стой ноги, и опять наложит вето!! Дурдом какой -то, а не руководители государства!!
13.07.2020 16:43 Відповісти
а за фальсифікації адмінсправ та порушення з боку мосорилівської козлоти авакінське мУвЕдЕ не збирається посилити відповідальність поліцАйської мерзоти?
13.07.2020 16:51 Відповісти
ЗЕ сделайте как в Израиле!
13.07.2020 18:09 Відповісти
то вигляд може й не тверезий , а стан?
13.07.2020 18:26 Відповісти
https://golos.ua/i/761688

https://socportal.info/ru/news/v-kieve-na-kurenevke-lob-v-lob-stolknulis-dva-tramvaya/ были пьяные, превысыли скорость
14.07.2020 12:17 Відповісти
пьяными совершается 10% дтп - НО 90% ДТП СОВЕРШАЮТСЯ ТРЕЗВЫМИ
от превышения скорости происходит 30% аварий - НО 70% АВАРИЙ ПРОИСХОДЯТ НА СКОРОСТИ ДО 20 КМ/ЧАС

так может как раз жестко *бать тех, кто совершает аварии трезвыми на малой скорости? и вообще где логика в этой всей *уйне?

решили нашими штрафами наполнить бюджет? а может козлы уберут сначала коррупцию из таможни и налоговой?

президент прячет свою мочу от анализа - а легалайза нет. какое-то королевство кривых зеркал.

если миссия Зеленского взорвать мозг (что не делает дурак, всё он делает не так), то всё он справился, пусть уходит нах
14.07.2020 12:24 Відповісти
Ставь штраф хотя бы миллион. Почему бы и нет? И надёжно, и надолго
14.07.2020 15:00 Відповісти
 
 