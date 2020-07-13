МВС закликає Раду підтримати законопроєкт про посилення відповідальності за керування в нетверезому вигляді

Терміновість ухвалення законопроєкту викликана кількістю порушень і ДТП, скоєних водіями у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Упродовж 6 місяців 2020 року на території України зареєстровано 72 394 автопригоди, з яких 11 200 - із загиблими та/або травмованими особами, де 1482 громадяни загинуло та 13 909 отримали травми. У зазначений період 2110 ДТП скоїли водії, які перебували у нетверезому стані. 50 осіб загинули, 857 травмовано", - сказав Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що за повторне керування транспортним засобом в нетверезому стані цей законопроект запроваджує адмінарешт на 10 діб з позбавленням права керування на 3 роки, і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі 1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу. Також законопроєкт збільшує штрафи за покидання місця ДТП і зменшує можливості винуватцям таких аварій уникати відповідальності за скоєне.

"Ухвалення цього законопроекту сприятиме запобіганню вчинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, більш стриманій і виваженій поведінці водіїв на дорогах і, як наслідок, приведе до зменшення кількості ДТП", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельного ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий.