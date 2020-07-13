МВС закликає Раду підтримати законопроєкт про посилення відповідальності за керування в нетверезому вигляді
Терміновість ухвалення законопроєкту викликана кількістю порушень і ДТП, скоєних водіями у стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Упродовж 6 місяців 2020 року на території України зареєстровано 72 394 автопригоди, з яких 11 200 - із загиблими та/або травмованими особами, де 1482 громадяни загинуло та 13 909 отримали травми. У зазначений період 2110 ДТП скоїли водії, які перебували у нетверезому стані. 50 осіб загинули, 857 травмовано", - сказав Арсен Аваков.
Міністр внутрішніх справ зазначив, що за повторне керування транспортним засобом в нетверезому стані цей законопроект запроваджує адмінарешт на 10 діб з позбавленням права керування на 3 роки, і на інших осіб - накладення штрафу в розмірі 1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу чи адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу. Також законопроєкт збільшує штрафи за покидання місця ДТП і зменшує можливості винуватцям таких аварій уникати відповідальності за скоєне.
"Ухвалення цього законопроекту сприятиме запобіганню вчинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, більш стриманій і виваженій поведінці водіїв на дорогах і, як наслідок, приведе до зменшення кількості ДТП", - зазначив міністр внутрішніх справ.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельного ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий.
Стаття 286 КК. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами
1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом... ч.3 ... якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
А в данному випадку мова про те, коли ніякого ДТП п'яний не скоїв, а просто за рух у нетверезому стані.
Если чего - то я не водитель. И даже прав не имею.
Стаття 15 КК. Замах на кримінальне правопорушення
1. Замахом на кримінальне правопорушення є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому кримінальне правопорушення не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її волі.
2. Замах на вчинення кримінального правопорушення є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.
Стаття 68. Призначення покарання за незакінчене кримінальне правопорушення та за кримінальне правопорушення, вчинене у співучасті
3. За вчинення замаху на кримінальне правопорушення строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.
Стаття 115. Умисне вбивство
1. Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, -
карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Так что в описанном тобой случае ты получишь от 7 до 10 лет.
Посмотрите статистику
из 1480 богибших, 50 в аквариях с бухими
Из 72 000 аварий, 1200 с бухариками
Это же мизер
97% аварий это трезвые
Но 97% аварий и смертей, это трезвые. Бухие 3% неполных.. С учётом того, что бухих за рулём дохрена - вывод однозначен, ездят они аккуратнее и меньше попадают в аварии
Причина аварийности видно совсем в другом, а не в пьяни...
І наш чесний суд признає цей факт, і забуває що він втік з місця ДТП і олені свідки взявши гроші вже нічого не памятають..
Або лікарі які освідчують щось натуплять з аналізами і вже не дійсні і знову в статистику як тверезі
Сел за руль - щетай убивца! Так думает каждый закоренелый пешкодрал.
І в статистику вони попадають як тверезі
Паритет, аднака, выходит.
https://socportal.info/ru/news/v-kieve-na-kurenevke-lob-v-lob-stolknulis-dva-tramvaya/ были пьяные, превысыли скорость
от превышения скорости происходит 30% аварий - НО 70% АВАРИЙ ПРОИСХОДЯТ НА СКОРОСТИ ДО 20 КМ/ЧАС
так может как раз жестко *бать тех, кто совершает аварии трезвыми на малой скорости? и вообще где логика в этой всей *уйне?
решили нашими штрафами наполнить бюджет? а может козлы уберут сначала коррупцию из таможни и налоговой?
президент прячет свою мочу от анализа - а легалайза нет. какое-то королевство кривых зеркал.
если миссия Зеленского взорвать мозг (что не делает дурак, всё он делает не так), то всё он справился, пусть уходит нах