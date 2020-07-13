УКР
Україні потрібно скорегувати критерії, за якими країни вносять до "червоного" і "зеленого" списків, - Кулеба

Україні потрібно скорегувати критерії, за якими країни вносять до

Необхідно відкоригувати критерії, згідно з якими Україна відносить країни до "червоного" і "зеленого" списків за ризиком поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Сегодня", передає Цензор.НЕТ.

"Ми в МЗС проаналізували цю модель "червоних" і "зелених" країн, і буквально в середу я говорив з міністром охорони здоров'я про те, що нам потрібно скорегувати критерії, згідно з якими ми відносимо країну до тієї чи іншої категорії, щоб цей список був більш об'єктивним і більше відповідав реальності, яка існує в Україні", - сказав він в інтерв'ю.

Міністр зазначив, що Україна, як і ЄС, теж повинна прив'язатися ні до конкретної цифри, яка завтра вже може бути не актуальною, а до критеріїв.

"Наприклад, якщо в країні "Х" показник хворих на 100 тис. населення більший, ніж в Україні, тоді вона відноситься до червоної зони, а не писати, що будь-яка країна, в якій більше 40 хворих на 100 тис. населення, автоматично потрапляє в "червоний" список. Тоді ми створюємо нединамічну ситуацію, і країни будуть перебувати в "червоному" списку несправедливо, а українські громадяни втрачатимуть можливість і повертатися в Україну без самоізоляції після прибуття", - пояснив Кулеба.

Читайте: На Закарпатті лікарні другої і третьої хвилі майже повністю заповнені пацієнтами з COVID-19: область потребує кисневих концентраторів, - ОДА

Він зазначив, що 8 липня говорив про це з міністром охорони здоров'я України Максимом Степановим і сподівається, що найближчим часом МОЗ ці критерії скоректує.

"украинские граждане будут терять возможность и возвращаться в Украину без самоизоляции по прибытии", - пояснил Кулеба."
Ума, млять, палата! Если критерий будет "динамичным", кто даст гарантию, что не поменяется на "красный" НА МОМЕНТ ВОЗВРАЩЕНИЯ?
13.07.2020 15:52 Відповісти
 
 