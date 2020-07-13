Україні потрібно скорегувати критерії, за якими країни вносять до "червоного" і "зеленого" списків, - Кулеба
Необхідно відкоригувати критерії, згідно з якими Україна відносить країни до "червоного" і "зеленого" списків за ризиком поширення коронавірусної інфекції.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Сегодня", передає Цензор.НЕТ.
"Ми в МЗС проаналізували цю модель "червоних" і "зелених" країн, і буквально в середу я говорив з міністром охорони здоров'я про те, що нам потрібно скорегувати критерії, згідно з якими ми відносимо країну до тієї чи іншої категорії, щоб цей список був більш об'єктивним і більше відповідав реальності, яка існує в Україні", - сказав він в інтерв'ю.
Міністр зазначив, що Україна, як і ЄС, теж повинна прив'язатися ні до конкретної цифри, яка завтра вже може бути не актуальною, а до критеріїв.
"Наприклад, якщо в країні "Х" показник хворих на 100 тис. населення більший, ніж в Україні, тоді вона відноситься до червоної зони, а не писати, що будь-яка країна, в якій більше 40 хворих на 100 тис. населення, автоматично потрапляє в "червоний" список. Тоді ми створюємо нединамічну ситуацію, і країни будуть перебувати в "червоному" списку несправедливо, а українські громадяни втрачатимуть можливість і повертатися в Україну без самоізоляції після прибуття", - пояснив Кулеба.
Він зазначив, що 8 липня говорив про це з міністром охорони здоров'я України Максимом Степановим і сподівається, що найближчим часом МОЗ ці критерії скоректує.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ума, млять, палата! Если критерий будет "динамичным", кто даст гарантию, что не поменяется на "красный" НА МОМЕНТ ВОЗВРАЩЕНИЯ?