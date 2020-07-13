Переселенцям телефонують юристи і пропонують подати позови до Порошенка за втрачене майно, - Сюмар

УКР
Переселенцям з тимчасово окупованого Донбасу, які втратили свої будинки через агресію російсько-окупаційних військ, телефонують юристи і пропонують подавати позови до п'ятого президента України Петра Порошенка за втрачене майно.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла нардепка "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.

"Зараз пішов цікавий тренд. Ось що нам розповідають переселенці, які внаслідок війни втратили свої будинки: їм телефонують різні юристи, представляються адвокатами і пропонують подати позови до Порошенка за втрачене майно. З вимогою компенсації за завдані збитки", - зазначила нардепка.

Сюмар вважає, що це новий масштабний план ФСБ - зняти відповідальність з Росії за те, що відбувається на сході України і в окупованому Криму. І перенести розмову у внутрішній український дискурс.

"Це ж дуже прецедентна історія. І це штовхання суспільства в дискурс про громадянську війну. Мовляв, розбирайтеся з цим всім виключно всередині в себе. І це при тому, що говорити про російсько-українську війну в нас досі не заведено. ... питання ж не тільки в тому, що відбувається в Донецькій і Луганській областях та в Криму. Це величезна експериментальна гібридна війна, коли експерименти проводять у нас у голові. Їх проводять над українським суспільством як таким", - наголосила нардепка.

Також читайте: Фракція "ЄС" вимагає створення ТСК з розслідування фальсифікацій справ проти Порошенка, - Геращенко

Я здичавіло вибачаюся... тобто це Порох напав кацапсько-окупаційними військами на Бамбасо-Лугіндонію?
13.07.2020 15:26 Відповісти
К переселенцам звонят юристы и предлагают подать иски к Порошенко за потерянное имущество, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2139
13.07.2020 15:25 Відповісти
и найдутся, ведь, идиоты, подавать бесперспективные иски.
13.07.2020 15:26 Відповісти
фамилии этих адвокатов и юристов в студию! это не портнов ли часом? вот что я вам скажу потерпевшие, прчему бы вам к путлеру не обратится???
13.07.2020 19:13 Відповісти
Надо взять за яйца этих юристов и спросить, не хотят ли они подать иски на виновника потери имущества - Пуйла?
13.07.2020 19:50 Відповісти
что за бред? так и я могу подать иск на переселенцев что они мешали передвижению украинской армии по украине, а из за них 6 лет плачу военный сбор
13.07.2020 20:14 Відповісти
Ні, таке подання для зебанди не цікаве, треба тільки на Порошенка. В нинішній Україні можна чекати будь-якиго абсурду. І знайдуться коментатори, політологи і т.п., які на повному серйозі підтримають його, аби проти Порошенка.
13.07.2020 20:58 Відповісти
ТО ГЭБУХА.
13.07.2020 21:02 Відповісти
Решили ****** заспамить Порошенка.
13.07.2020 21:05 Відповісти
Вот что нам рассказывают переселенцыhttps://censor.net/n3207778 им звонят разные юристы, представляются адвокатами...

Верю, вот теперь верю ©
14.07.2020 05:32 Відповісти
