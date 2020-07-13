Переселенцям телефонують юристи і пропонують подати позови до Порошенка за втрачене майно, - Сюмар

Переселенцям з тимчасово окупованого Донбасу, які втратили свої будинки через агресію російсько-окупаційних військ, телефонують юристи і пропонують подавати позови до п'ятого президента України Петра Порошенка за втрачене майно.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла нардепка "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.

"Зараз пішов цікавий тренд. Ось що нам розповідають переселенці, які внаслідок війни втратили свої будинки: їм телефонують різні юристи, представляються адвокатами і пропонують подати позови до Порошенка за втрачене майно. З вимогою компенсації за завдані збитки", - зазначила нардепка.

Сюмар вважає, що це новий масштабний план ФСБ - зняти відповідальність з Росії за те, що відбувається на сході України і в окупованому Криму. І перенести розмову у внутрішній український дискурс.

"Це ж дуже прецедентна історія. І це штовхання суспільства в дискурс про громадянську війну. Мовляв, розбирайтеся з цим всім виключно всередині в себе. І це при тому, що говорити про російсько-українську війну в нас досі не заведено. ... питання ж не тільки в тому, що відбувається в Донецькій і Луганській областях та в Криму. Це величезна експериментальна гібридна війна, коли експерименти проводять у нас у голові. Їх проводять над українським суспільством як таким", - наголосила нардепка.

