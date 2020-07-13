Убивство Гандзюк: суд обмежив до 24 липня захисту Мангера і Левіна ознайомлення з матеріалами справи

Печерський районний суд Києва обмежив до 24 липня можливість ознайомлення з матеріалами кримінальної справи адвокатам підозрюваних в організації та замовленні нападу на Гандзюк - Олексія Левіна та Владислава Мангера. Це означає, що, ймовірно, справа виявиться в суді вже в цьому місяці.

Про це в коментарі hromadske повідомив прокурор у справі Андрій Синюк і адвокати підозрюваних Максим Стригун і Дмитро Ільченко, передає Цензор.НЕТ.

Прокурор Андрій Синюк звернувся до суду з відповідним клопотанням, наголошуючи на тому, що сторона захисту зловживає своїм правом на ознайомлення з документами. За його словами, ознайомлення тривало з 24 квітня по 11 червня та з 24 червня по сьогоднішній день.

"Переважна більшість представників сторони захисту взагалі ігнорує цю процедуру. А оскільки ознайомлення не є обов’язком сторони захисту, а її правом, суд встановив, що у цьому випадку сторона захисту своїм правом зловживає і таким чином затягує момент передачі кримінального провадження до суду. Тож, після 24 липня ми можемо складати обвинувальний акт, вручати його сторонам і скеровувати кримінальне провадження до суду", — розповів Андрій Синюк.

Він додав, що, ймовірно, вже цього місяця справа опиниться в суді. Втім питання підсудності наразі ще вирішується, оскільки слідство чітко не зазначає, де відбувалося ймовірне спілкування Мангера і Левіна щодо Катерини Гандзюк.

Адвокат Владислава Мангера Дмитро Ільченко у коментарі hromadske повідомив, що рішенням суду вони задоволені, оскільки, за його словами, це дає підстави вважати будь-який вирок суду неправомірним та звертатися до Європейського суду з прав людини. "У матеріалах справи наявно 10 тисяч фотокарток і 200 годин відеозаписів. Тобто, на думку суду, адвокати мають переглядати це відео 24 години на добу, щоб встигнути до 24.07. Але, насправді, я вдячний суду за таке рішення, оскільки сьогодні суд вже завідомо визнав будь-який вирок Мангеру незаконним", — сказав Дмитро Ільченко та додав, що вони не затягували процес ознайомлення, а знайомилися у своєму темпі.

Адвокати не можуть знайомитися з матеріалами у той час, коли знайомляться потерпілі, або інші захисники. Нам слідчий пропонував знайомитися частинами, наприклад. Але це неможливо, так не знайомляться зі справою", — додав Ільченко.

Водночас, за словами прокурора Синюка, підозрювані у справі підписали документ про ознайомлення з матеріалами: Мангер — з усіма томами, Левін — лише з 50-ма без додаткових.

Нагадаємо, 11 червня прокуратура відновила досудове слідство у справі Олексія Левіна (Москаленка) та Владислава Мангера. 19 червня останнього взяли під варту і за кілька днів прокуратура оголосила про завершення слідства.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.