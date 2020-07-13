В "Укртатнафти" немає шансів запровадити мито на імпорт нафтопродуктів, - Куюн

Шанси "Укртатнафти" домогтися введення спецмита на імпорт нафтопродуктів невисокі.

Про це написав директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці в Facebook, коментуючи звернення ПАТ "Укртатнафта" до в.о. міністра енергетики Ольги Буславець з пропозицією ввести спецмита на імпорт дизельного палива і скрапленого газу з Росії з 1 серпня.

"Насправді такий шлях введення мита - через спецмито - є найпростішим, і я не міг зрозуміти, на яке лихо "Привату" здалося це антисубсидиційне розслідування. Правда, тут шансів теж трохи", - написав Куюн.

За його словами, група "Приват" перенаситила ринок нафтопродуктами, в надії заробити, тому зараз домагається введення спецмита на імпорт дизпалива і скрапленого газу.

"Приват" невідомо навіщо привіз три танкери сумарно на 90 тис. т дизпалива, які лежать тепер мертвим вантажем в Одесі. Всього на найбільшого гравця оціночно припадає до третини всіх обсягів нафтопродуктів, що скупчилися в країні. Зрозуміло, хотіли заробити на зростаючому ринку, але інші ж теж не дурні, продукту всюди було багато. Очікуємо, що в липні-серпні ринок розпродасть запаси і прийде в нормальну форму", - зазначив Куюн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПАТ "Укрнафта", АТ "Укртатнафта" і АТ "Укргазвидобування" звернулися зі спільною заявою до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства за фактом нібито антиконкурентних дій при поставках в Україну російського дизельного палива і скрапленого газу, і вимагали введення на них мит в розмірі 8,46%.

Однак Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку вирішила не порушувати антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну дизпалива і скрапленого газу, тобто відмовилася ввести мито, відповідне рішення комісії було опубліковано 25 червня в виданні "Урядовий кур'єр".