Рада сьогодні не розглядатиме постанову про призначення місцевих виборів через наявність у ній неконституційних норм, - нардеп "Голосу" Лозинський
Верховна Рада сьогодні не розглядатиме постанову про призначення чергових місцевих виборів. "Слуги народу" зрозуміли, що постанова про призначення місцевих виборів неконституційна і перенесли засідання комітету з цього питання.
Про це розповів в коментарі Цензор.НЕТ народний депутат "Голосу", перший заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський.
"Комітет не відбувся. Його зібрали, але не провели, тому що там містяться неконституційні норми. "Слуги народу" нарешті зрозуміли це в своїй гонитві впливати на виборчі процеси. Вони нарешті зрозуміли, що норми, які вони запропонували - неконституційні. Йдеться про призначення чергових виборів виключно в обласні ради і Київраду і делегування Центральній виборчій комісії призначати (вибори. - Ред.) в райради і громади. Це наша компетенція, це наша відповідальність відповідно до Конституції. Будь-які такі неконституційні голосування ставлять під загрозу зрив виборів", - розповів Лозинський.
Він розповів, що засідання профільного комітету очікують сьогодні, або завтра.
"Ми очікуємо, що вони все-таки прислухаються до пропозиції "Голосу". Ми зареєстрували свою постанову, в якому чітко написали, що чергові вибори - по всій країні і в усі органи місцевого самоврядування (громади, районні, обласні ради), і також важливий пункт про вибори на Донбасі. Ми говоримо про те, що не можна закладати будь-які ризики реалізації мінського процесу або російських інтересів на виборах на Донбасі", - сказав нардеп.
За його словами, питання призначення місцевих виборів ВР сьогодні не розглядатиме. Проєкт постанови вирішили зняти з порядку денного.
https://twitter.com/13Hellis_13
Hellis
@13Hellis_13
·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1282588026439335937 4 год
в следующий раз, когда кто-то мне будет тыкать благополучием Польши и сравнивать Украину с ними, я, млеать, буду матом объяснять, в чем разница: в том, что там НАЦИЯ выбирает в президенты борца за нацию, мову, веру, а не клоунов и пророссийское дерьмо. Мои поздравления Польше!
"Сьогодні на погоджувальній раді очільник партії "Слуга народу" Корнієнко запропонував розглянути на цьому тижні законопроєкт Бужанського про скасування обов'язкового вивчення 80 відсотків предметів у школах українською мовою. Голова Верховної Ради Разумков підтримав цю пропозицію і висловив бажання розглядати її у четвер, у день 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України. Це глум і над нашою мовою, і над нашою Державою!" - заявив нардеп від "Європейської солідарності" Микола Княжицький у Facebook.
Законопроєкт також розкритикували у партії "Голос".
"Утиснення прав російськомовних", про які говорять деякі депутати "Слуги народу", - це повторення методички Кремля і гасел, з якими Росія розпочала збройну агресію проти нас", - відзначили в партії.
Власть, которая сегодня полностью растоптала государственный суверенитет, права, свободы людей, народовластие... Учитывая действия власти - это крайне цинично.Ваши преступления еще будет разбирать и история, и грядущие поколения.
И ни одно преступление вы не скроете, потому что все задокументировано, - Тимошенко.