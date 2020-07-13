Рада сьогодні не розглядатиме постанову про призначення місцевих виборів через наявність у ній неконституційних норм, - нардеп "Голосу" Лозинський

Верховна Рада сьогодні не розглядатиме постанову про призначення чергових місцевих виборів. "Слуги народу" зрозуміли, що постанова про призначення місцевих виборів неконституційна і перенесли засідання комітету з цього питання.

Про це розповів в коментарі Цензор.НЕТ народний депутат "Голосу", перший заступник голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський.

"Комітет не відбувся. Його зібрали, але не провели, тому що там містяться неконституційні норми. "Слуги народу" нарешті зрозуміли це в своїй гонитві впливати на виборчі процеси. Вони нарешті зрозуміли, що норми, які вони запропонували - неконституційні. Йдеться про призначення чергових виборів виключно в обласні ради і Київраду і делегування Центральній виборчій комісії призначати (вибори. - Ред.) в райради і громади. Це наша компетенція, це наша відповідальність відповідно до Конституції. Будь-які такі неконституційні голосування ставлять під загрозу зрив виборів", - розповів Лозинський.

Він розповів, що засідання профільного комітету очікують сьогодні, або завтра.

"Ми очікуємо, що вони все-таки прислухаються до пропозиції "Голосу". Ми зареєстрували свою постанову, в якому чітко написали, що чергові вибори - по всій країні і в усі органи місцевого самоврядування (громади, районні, обласні ради), і також важливий пункт про вибори на Донбасі. Ми говоримо про те, що не можна закладати будь-які ризики реалізації мінського процесу або російських інтересів на виборах на Донбасі", - сказав нардеп.

За його словами, питання призначення місцевих виборів ВР сьогодні не розглядатиме. Проєкт постанови вирішили зняти з порядку денного.