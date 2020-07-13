На сході голоси Зеленського йдуть до ОПЗЖ, на півдні - до Шарія, а на заході - до "ЄС", - Сюмар
Незважаючи на відтік голосів Зеленського до "Європейської Солідарності" і ОПЗЖ, фракції між собою не союзники.
Про це нардеп "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
За її словами, сьогодні відбувається полярний відтік голосів Зеленського.
"На сході голоси Зеленського йдуть до ОПЗЖ, на півдні - до Шарія, а на заході – до "ЄС"", - зазначила Сюмар.
Відповідаючи на запитання, чи можуть "Євросолідарність" і ОПЗЖ бути ситуативними союзниками, нардепка заявила: "Ми точно не союзники; щоб це побачити, достатньо включити канали Медведчука. Зараз Медведчук робить флагманом інформаційного мовлення канал "ZiK" - саме тому, що він був популярний у центрі і на заході України. І якщо ти увімкнеш "ZiK", ти чітко побачиш їх установку: все зло - від Порошенка, від Заходу, Америки, Європи. Чисто російський політтехнологічний дискурс".
"Тим не менш, Зеленського на його каналах не чіпають, весь час лаючи "невдале оточення", як ніби не Зеленський його вибирає ... Всі "Слуги" на цих каналах в суцільному екстазі з "ручними" експертами і ОПЗЖ лають Захід і Порошенка за "ручне управління" і іншу нісенітницю. Той же Разумков в цих ефірах ...", - зазначила Сюмар.
При цьому у самій ОПЗЖ, за словами нардепки, все добре.
"Вони регулярно підголосовують потрібні питання, і відіграють свої ідеологічні теми, продовжуючи відкушувати у "Слуг" на сході. Але ніяких розслідувань кримінальних справ не відбувається. Мабуть, якісь "генії" на Банковій вважають, що вони упруться в стелю 20 відсотків і ніколи не "народять" реального конкурента Зеленському. Вічна історія про те, що проросійський кандидат нібито не набере більшість. Забуваючи, що Медведчук при цьому розколює "яйця" в різні кошики і не проти зіграти в гру "парламентська республіка". І для нього в момент Х головним ворогом так чи інакше стане саме Зеленський. Просто проти нього "інформаційні гармати" обернуть вже тоді, коли Зеленський буде слабким", - підкреслила Сюмар.
Повний текст інтерв'ю з нардепкою "Європейської Солідарності" Вікторією Сюмар читайте тут.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не хватило Зеленского ?
Урождённый идиотом - таким и помрёт.
Если чел меняет предпочтения с СН на ЕС, то это проукраинский патриот ошибся, и осознал свою ошибку.
Если чел меняет предпочтения с СН на ЗаЖОПу, то это пророссийский гомосос ошибся, и осознал свою ошибку.
Если чел меняет предпочтения с СН на Шария, то это идиот, который не осознал свою ошибку.
Може харе вже шукати усюди харизматичного "вождя"?
Унікальність "Голосу" в політикумі України саме в тому що це - справжня партія, яка має та відпрацьовує програму незалежно від персоналій.
Для розумної людини цього вже достатньо для того щоб підтримати "Голос".
Основна більшість людей, що голосувало за Зеленського, вже усвідомили, що таке Зеленський. кацапи вже побігли від Зеленського, та їх і небагато було. Тому опзж - не конкурент Порошенкові.
На піторашці починається громаданська війна, котра перейду поступово в широкомасштабну війну з Китаєм.
Вже голосувати будуть за того, хто приніс стабільність в Країну.
Стабільність була за часів Порошенка.
Якщо в Рашці почнеться громадянка, то вона розвалиться на шматки. При цьому, південно-східні її шматки самі з задоволенням підуть до Китаю.
Вже демократії з вами не буде.
І все це зробили південь та схід.
Такий недолік у Порошенка був.
тупое стадо, впрочем голосующие за убийц украинцев - ОПЗЖ ни разу не умнее
Вам мало Шариковых?
так може ніяких виборів і не було?
може хтось давав указівки цвк?
В тому його найбільша помилка.
Але, наразі, кращого за Порошенка немає!
На Зеленського вже подивилися?
Такого конченого ідіотізьма влади і при янику не було.
Ну так, БПП-НФ-ЄС збільшив вирубку у західних областях у 2 рази, які за це мають йому подякувати голосуванням. Геніально.
Що відомо про контрабанду лісу з України під виглядом дров
https://biz.censor.net.ua/resonance/3087455/scho_vdomo_pro_kontrabandu_lsu_z_ukrani_pd_viglyadom_
Син Луценка має лісопилки, а держлісгоспи друга Луценка постачають найбільше «дров» для виробників меблів у ЄС
http://nashigroshi.org/2018/10/02/syn-lutsenka-maje-lisopylky-a-derzhlishospy-druha-lutsenka-postachayut-najbilshe-drov-dlya-vyrobnykiv-mebliv-u-es/
вы на выборах тоже рисовали лузеру 45%,а пролетели на 24%))))
весна покажет кто и где .
Ушлёпок с 14 года поливает говном Украину, а долбодятлы видят в нём мессию.
Страна с таким больным народом должна страдать. Жаль, что мне приходится с ними это делать.
если это действительно так, то в этих частях Украины, похоже, живут вконец упоротые необучаемые идиоты, они же хахлы-малоросСцы.
только вконец упоротые дебилы в состоянии голосовать за зажОп или петуШария.
в гримесо спины