На сході голоси Зеленського йдуть до ОПЗЖ, на півдні - до Шарія, а на заході - до "ЄС", - Сюмар

Незважаючи на відтік голосів Зеленського до "Європейської Солідарності" і ОПЗЖ, фракції між собою не союзники.

Про це нардеп "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За її словами, сьогодні відбувається полярний відтік голосів Зеленського.

"На сході голоси Зеленського йдуть до ОПЗЖ, на півдні - до Шарія, а на заході – до "ЄС"", - зазначила Сюмар.

Відповідаючи на запитання, чи можуть "Євросолідарність" і ОПЗЖ бути ситуативними союзниками, нардепка заявила: "Ми точно не союзники; щоб це побачити, достатньо включити канали Медведчука. Зараз Медведчук робить флагманом інформаційного мовлення канал "ZiK" - саме тому, що він був популярний у центрі і на заході України. І якщо ти увімкнеш "ZiK", ти чітко побачиш їх установку: все зло - від Порошенка, від Заходу, Америки, Європи. Чисто російський політтехнологічний дискурс".

"Тим не менш, Зеленського на його каналах не чіпають, весь час лаючи "невдале оточення", як ніби не Зеленський його вибирає ... Всі "Слуги" на цих каналах в суцільному екстазі з "ручними" експертами і ОПЗЖ лають Захід і Порошенка за "ручне управління" і іншу нісенітницю. Той же Разумков в цих ефірах ...", - зазначила Сюмар.

Також читайте: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА

При цьому у самій ОПЗЖ, за словами нардепки, все добре.

"Вони регулярно підголосовують потрібні питання, і відіграють свої ідеологічні теми, продовжуючи відкушувати у "Слуг" на сході. Але ніяких розслідувань кримінальних справ не відбувається. Мабуть, якісь "генії" на Банковій вважають, що вони упруться в стелю 20 відсотків і ніколи не "народять" реального конкурента Зеленському. Вічна історія про те, що проросійський кандидат нібито не набере більшість. Забуваючи, що Медведчук при цьому розколює "яйця" в різні кошики і не проти зіграти в гру "парламентська республіка". І для нього в момент Х головним ворогом так чи інакше стане саме Зеленський. Просто проти нього "інформаційні гармати" обернуть вже тоді, коли Зеленський буде слабким", - підкреслила Сюмар.

