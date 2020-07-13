УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9947 відвідувачів онлайн
Новини
15 473 193

На сході голоси Зеленського йдуть до ОПЗЖ, на півдні - до Шарія, а на заході - до "ЄС", - Сюмар

На сході голоси Зеленського йдуть до ОПЗЖ, на півдні - до Шарія, а на заході - до

Незважаючи на відтік голосів Зеленського до "Європейської Солідарності" і ОПЗЖ, фракції між собою не союзники.

Про це нардеп "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За її словами, сьогодні відбувається полярний відтік голосів Зеленського.

"На сході голоси Зеленського йдуть до ОПЗЖ, на півдні - до Шарія, а на заході – до "ЄС"", - зазначила Сюмар.

Відповідаючи на запитання, чи можуть "Євросолідарність" і ОПЗЖ бути ситуативними союзниками, нардепка заявила: "Ми точно не союзники; щоб це побачити, достатньо включити канали Медведчука. Зараз Медведчук робить флагманом інформаційного мовлення канал "ZiK" - саме тому, що він був популярний у центрі і на заході України. І якщо ти увімкнеш "ZiK", ти чітко побачиш їх установку: все зло - від Порошенка, від Заходу, Америки, Європи. Чисто російський політтехнологічний дискурс".

"Тим не менш, Зеленського на його каналах не чіпають, весь час лаючи "невдале оточення", як ніби не Зеленський його вибирає ... Всі "Слуги" на цих каналах в суцільному екстазі з "ручними" експертами і ОПЗЖ лають Захід і Порошенка за "ручне управління" і іншу нісенітницю. Той же Разумков в цих ефірах ...", - зазначила Сюмар.

Також читайте: Рейтинг партій: "Слуга народу" - 26,6%, ЄС - 21,3%, ОПЗЖ - 18,6%, "Батьківщина" - 7,3%, "Сила і честь" - 5%, - опитування "Соцису". ІНФОГРАФІКА

При цьому у самій ОПЗЖ, за словами нардепки, все добре.

"Вони регулярно підголосовують потрібні питання, і відіграють свої ідеологічні теми, продовжуючи відкушувати у "Слуг" на сході. Але ніяких розслідувань кримінальних справ не відбувається. Мабуть, якісь "генії" на Банковій вважають, що вони упруться в стелю 20 відсотків і ніколи не "народять" реального конкурента Зеленському. Вічна історія про те, що проросійський кандидат нібито не набере більшість. Забуваючи, що Медведчук при цьому розколює "яйця" в різні кошики і не проти зіграти в гру "парламентська республіка". І для нього в момент Х головним ворогом так чи інакше стане саме Зеленський. Просто проти нього "інформаційні гармати" обернуть вже тоді, коли Зеленський буде слабким", - підкреслила Сюмар.

Повний текст інтерв'ю з нардепкою "Європейської Солідарності" Вікторією Сюмар читайте тут.

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) Сюмар Вікторія (276) Шарій Анатолій (228) Європейська Солідарність (1106) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (495)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Ой дибіли южно-восточні!!!!!
показати весь коментар
13.07.2020 15:59 Відповісти
+22
На сході голоси Зеленського йдуть до ОПЗЖ, на півдні - до Шарія, а на заході - до "ЄС", - Сюмар - Цензор.НЕТ 6739
показати весь коментар
13.07.2020 16:32 Відповісти
+22
Такое ощущение, что живу в утопии какой то су..ка. Какой бл..ть Шарий - люди вы **...улись?
Вам мало Шариковых?
показати весь коментар
13.07.2020 16:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ти нігеру облизав вже копита!?а ну на відлизун здриснув нах!
показати весь коментар
13.07.2020 17:03 Відповісти
К Шарию
Не хватило Зеленского ?
Урождённый идиотом - таким и помрёт.
показати весь коментар
13.07.2020 16:14 Відповісти
Ну вот так все становится явным:
Если чел меняет предпочтения с СН на ЕС, то это проукраинский патриот ошибся, и осознал свою ошибку.
Если чел меняет предпочтения с СН на ЗаЖОПу, то это пророссийский гомосос ошибся, и осознал свою ошибку.
Если чел меняет предпочтения с СН на Шария, то это идиот, который не осознал свою ошибку.
показати весь коментар
17.07.2020 13:48 Відповісти
В очередной раз в лужу пер.ула, сейчас набирает темп единственная, настоящая украинская партия "Голос", и к тому времени от Голоса будут зависеть результаты.
показати весь коментар
13.07.2020 16:17 Відповісти
Хороший юмор.
показати весь коментар
13.07.2020 16:20 Відповісти
єто тебе только кажется, кацапа
показати весь коментар
13.07.2020 16:20 Відповісти
не самая худшая партия но такими темпами как они набирают от них ничего зависеть в обозримом будущем не будет
показати весь коментар
13.07.2020 16:56 Відповісти
Дай Боже вашому теляті вовка з'їсти. Ваш "Голос" -- ні риба, ні м'ясо, і втік вже другий раз, бо то "...не твоя війна"...
показати весь коментар
14.07.2020 07:38 Відповісти
Лише неграмотна людина пов'язує партію "Голос" з особою Вакарчука.
Може харе вже шукати усюди харизматичного "вождя"?
Унікальність "Голосу" в політикумі України саме в тому що це - справжня партія, яка має та відпрацьовує програму незалежно від персоналій.
Для розумної людини цього вже достатньо для того щоб підтримати "Голос".
показати весь коментар
17.07.2020 13:51 Відповісти
" На востоке голоса Зеленского уходят к ОПЗЖ, на юге - к Шарию, а на западе - к "ЕС", - Сюмар...."- чого ви так успішно і добиваєтеся, пані Сюмар. Надієтеся на те, що ОПЗЖ , в разі приходу до влади, врахує ваші зусилля в розшатуванні ситуації в Україні?
показати весь коментар
13.07.2020 16:20 Відповісти
так це ти кажеш, а не Сюмар.
показати весь коментар
13.07.2020 16:21 Відповісти
Загнула она с петушарием на юге, а с рыгами все верно
показати весь коментар
13.07.2020 16:21 Відповісти
Вона тільки прогнозує.
Основна більшість людей, що голосувало за Зеленського, вже усвідомили, що таке Зеленський. кацапи вже побігли від Зеленського, та їх і небагато було. Тому опзж - не конкурент Порошенкові.

На піторашці починається громаданська війна, котра перейду поступово в широкомасштабну війну з Китаєм.
Вже голосувати будуть за того, хто приніс стабільність в Країну.

Стабільність була за часів Порошенка.
показати весь коментар
13.07.2020 16:27 Відповісти
Не буде в Рашці ніякої війни з Китаєм.
Якщо в Рашці почнеться громадянка, то вона розвалиться на шматки. При цьому, південно-східні її шматки самі з задоволенням підуть до Китаю.
показати весь коментар
17.07.2020 13:52 Відповісти
Ці голоси зелєнскава ще довго будуть тіліпатися, як гівно у прорубі.
показати весь коментар
13.07.2020 16:31 Відповісти
Слово,,как,,лишнее
показати весь коментар
13.07.2020 22:13 Відповісти
это какой то шыкаладный бред.
показати весь коментар
13.07.2020 16:23 Відповісти
Ти це в унітазі побачив і написав? Сходи до лікаря.
показати весь коментар
13.07.2020 16:26 Відповісти
Мирославе, з кацаботами сперечатись марно. Одразу в спам їх
показати весь коментар
13.07.2020 16:31 Відповісти
вірно. Тільки чого ти пропускаєш такого кацабота, як https://censor.net/user/472499?
показати весь коментар
13.07.2020 16:45 Відповісти
Ждём коммент Петра Петровича Гарина...
показати весь коментар
13.07.2020 16:26 Відповісти
та не нервуй так, кацапа.
Вже демократії з вами не буде.
показати весь коментар
13.07.2020 16:28 Відповісти
Великий Павлов утверждал, - чем далее на юг и восток, тем меньше извилин у человека и меньше способностей мыслить. Видимо он таки прав.
показати весь коментар
13.07.2020 16:25 Відповісти
Це ми і спостерігаємо вже двічі: 2010 рік і 2019 р.
І все це зробили південь та схід.
показати весь коментар
13.07.2020 16:36 Відповісти
Якщо виберуть Бойка -- пиши пропало.
показати весь коментар
14.07.2020 07:46 Відповісти
даунбац и кримнаш згинули, а це майже 10 млн імбецилів, такщо, вже не виберуть.
показати весь коментар
14.07.2020 08:47 Відповісти
какккой все таки ужас у сои вызывает только мысль об их ответственности за преступления ( мыролюбность и реформизм).
показати весь коментар
13.07.2020 16:31 Відповісти
Они обычно кидаются в панику, крайности и начинают сперепугу быковать.
показати весь коментар
13.07.2020 16:37 Відповісти
На сході голоси Зеленського йдуть до ОПЗЖ, на півдні - до Шарія, а на заході - до "ЄС", - Сюмар - Цензор.НЕТ 6739
показати весь коментар
13.07.2020 16:32 Відповісти
незрозуміло, Зеленський вже БАРИГА?
показати весь коментар
13.07.2020 16:35 Відповісти
ще бугус з такачем розкриють офшори... буде барика.
показати весь коментар
13.07.2020 16:46 Відповісти
у зелебобиков спроси
показати весь коментар
13.07.2020 23:22 Відповісти
Він був мародером на крові і офшорником ще з Майдану.
показати весь коментар
14.07.2020 07:48 Відповісти
Процент ЗАЖОПа это заслуга Пепиков на 100% ... впирод робяты, лучше старайтесь
показати весь коментар
13.07.2020 16:37 Відповісти
Вот они и рисуют себе псевдо-опросы с процентами повыше. Сами себя так успокаивают, что-то вроде дурдома.
показати весь коментар
13.07.2020 16:39 Відповісти
погоджуюсь.
Такий недолік у Порошенка був.
показати весь коментар
13.07.2020 17:08 Відповісти
ОПЗЖ, Шарий?! Это просто **@нутый народ, в полной мере заслуживающий говнокомандуючую ЗеСоплю. У меня к Пороху очень много претензий, рыльце там еще в каком пушку, но остальные это же просто жопа мягко говоря.
показати весь коментар
13.07.2020 16:41 Відповісти
блин, ну не учит ничего наш народ. уже ведь голосовали за виртуальную партию зелебобы и? и все скрипят, мол ошиблись, тупанули...понеслась на юге и востоке за шария...это полное дно) почему дно? потому что в добавок к виртуальности шария сам он тоже не в Украине, зелебородько хоть сидел в Киеве и видосики пилил, а этот из Испании качает)
тупое стадо, впрочем голосующие за убийц украинцев - ОПЗЖ ни разу не умнее
показати весь коментар
13.07.2020 16:43 Відповісти
Юго-восток населен Шариковыми.
показати весь коментар
13.07.2020 16:46 Відповісти
ты дурак или парубий? юго восток Украины это Запорожская область.
показати весь коментар
13.07.2020 16:47 Відповісти
Берега попутал, клоун.
показати весь коментар
13.07.2020 16:50 Відповісти
Нема ніяких Зєелених-ОПЗЖ-ЄС. Є Юліна партія і абинеюлькі. Тільки одна Юля за українців бореться, а всі інші знають, що Юля не дає красти, тому її до влади і не пускають.
показати весь коментар
13.07.2020 16:49 Відповісти
На надоело косу сосать? На рейтинг своей воровки посмотри.
показати весь коментар
13.07.2020 22:15 Відповісти
Він не смокче, він лиже. А жуля його підгодовує.
показати весь коментар
14.07.2020 07:54 Відповісти
Подумайте о лубимой поговорке сталина-путина: главное не как голосут, а как считают. И всё встанет на свои места. У изберкома нет ресурсов следить за всеми участками, списками и подсчётами - вот и результат. Я уверен, что результаты голосований на добрых 30-40 процентов были ряженые прошлый раз и будут тем более в этот раз, когда у власти рыги и остальная бандитская шваль.
показати весь коментар
13.07.2020 16:49 Відповісти
это у тебя на изгойной засрашке такое. В Украине этого нет.
показати весь коментар
13.07.2020 16:50 Відповісти
Да, да, и ФСБ в Украине тоже нет, и войны никакой наверное тоже нет, умник
показати весь коментар
13.07.2020 16:52 Відповісти
А авакян, який зрадив Пороха і Народний фронт, контролював центральний виборчком.
показати весь коментар
14.07.2020 07:59 Відповісти
Такое ощущение, что живу в утопии какой то су..ка. Какой бл..ть Шарий - люди вы **...улись?
Вам мало Шариковых?
показати весь коментар
13.07.2020 16:51 Відповісти
ооо, хтось починає прозрівати.
так може ніяких виборів і не було?
може хтось давав указівки цвк?
показати весь коментар
13.07.2020 17:13 Відповісти
Не только в Одессе.
показати весь коментар
13.07.2020 18:42 Відповісти
Сюмар, шо ви зробили, щоб цього не було? Точніше, ви все зробили, аби так було
показати весь коментар
13.07.2020 16:54 Відповісти
ну десь так. Порох Медведчука не спромігся закрити.
В тому його найбільша помилка.
показати весь коментар
13.07.2020 17:11 Відповісти
Крук крукові око не виклює, - так, здається, народна мудрість говорить
показати весь коментар
13.07.2020 17:22 Відповісти
Він його і не тільки не намагався закрити, а усіляко допомогав знову повернутись в українську політику.
показати весь коментар
13.07.2020 17:39 Відповісти
Бойка за вишки було закрити, Медведчука закрити за зраду державних інтересів, журнашльондру Бігуса посадити за розповсюдження військової державної таємниці... А може, Порошенко разом з ними, і тільки удає ображеного? Черговий раз плюнули в душу українського народу, -- після Помаранчевої тепер і після Революції гідності...
показати весь коментар
14.07.2020 08:09 Відповісти
Нормальний Президент відразу б заборонив і цей неприпустимий, провокаційний серіал "Слуга народа".
показати весь коментар
14.07.2020 08:16 Відповісти
Порошенко не янгол, помилки були, суттєві.
Але, наразі, кращого за Порошенка немає!
На Зеленського вже подивилися?
Такого конченого ідіотізьма влади і при янику не було.
показати весь коментар
14.07.2020 08:45 Відповісти
Интересно сколько и кому отбашлял Шмарий чтобы зарегестрировать свою свою типа партию. А может не Шмарий. Может быть Рабинович или Упырчук.
показати весь коментар
13.07.2020 17:02 Відповісти
Порохоботи чергують і відправляють у спам усе, що проти Сюмар. Навіть фактологічний матеріал з цензора.
Ну так, БПП-НФ-ЄС збільшив вирубку у західних областях у 2 рази, які за це мають йому подякувати голосуванням. Геніально.

Що відомо про контрабанду лісу з України під виглядом дров
https://biz.censor.net.ua/resonance/3087455/scho_vdomo_pro_kontrabandu_lsu_z_ukrani_pd_viglyadom_
Син Луценка має лісопилки, а держлісгоспи друга Луценка постачають найбільше «дров» для виробників меблів у ЄС
http://nashigroshi.org/2018/10/02/syn-lutsenka-maje-lisopylky-a-derzhlishospy-druha-lutsenka-postachayut-najbilshe-drov-dlya-vyrobnykiv-mebliv-u-es/
показати весь коментар
13.07.2020 17:02 Відповісти
страшная дура...она радуется,что голоса ЗЕ уходят к жоппыблоку???....а ну да,они же партнеры с пЭцей.
вы на выборах тоже рисовали лузеру 45%,а пролетели на 24%))))
весна покажет кто и где .
показати весь коментар
13.07.2020 17:04 Відповісти
а де ти бачиш, що вона радіє?
показати весь коментар
13.07.2020 17:10 Відповісти
Мертветчук стал олигархом при кучме, а вот из нафталина кацапы его вытянули телеканалы он скупил именно при шоколадке, который надеялся протянут во второй тур себя любимого и откровенную вату, типа бойка или того же самого мертветчука, ну а на угрозу стране шоколадному патриоты панамы конечно же было как всегда плевать.
показати весь коментар
13.07.2020 17:37 Відповісти
идиотам зели мало, еще шмария хотят. придурки отсталые
показати весь коментар
13.07.2020 17:33 Відповісти
Ну так за то, что мертветчук скупил телеканалы мы должны благодарить шоколадного патриота панамы, но разве об это Сюмар расскажет.
показати весь коментар
13.07.2020 17:34 Відповісти
Петушарий - это вообще сюр какой-то.

Ушлёпок с 14 года поливает говном Украину, а долбодятлы видят в нём мессию.

Страна с таким больным народом должна страдать. Жаль, что мне приходится с ними это делать.
показати весь коментар
13.07.2020 17:39 Відповісти
На востоке голоса Зеленского уходят к ОПЗЖ, на юге - к Шарию



если это действительно так, то в этих частях Украины, похоже, живут вконец упоротые необучаемые идиоты, они же хахлы-малоросСцы.
только вконец упоротые дебилы в состоянии голосовать за зажОп или петуШария.
показати весь коментар
13.07.2020 17:40 Відповісти
да, кстати, кроме того, что это дебилы, это еще и особи начисто лишенные человеческого достоинства, ибо только говноеды, лишенные достоинства, могут голосовать за говноеда петуШария, поливающего Украину, а значит и их самих, избирателей, говном на протяжении уже семи лет по крайней мере.
показати весь коментар
13.07.2020 17:43 Відповісти
І всі ці голоса є кончені дебіли і на Сході, і на півночі і на Заході і на Півдні.
показати весь коментар
13.07.2020 17:55 Відповісти
дурень думкою багатіє
показати весь коментар
13.07.2020 18:27 Відповісти
Таке враження що депутат не розуміє що говорить ,невже хтось серйозно на Півдні сприймає шарія ,чи вам так хочется ? щось подібне відбувалось на президенських виборах,політтехнологи пророкували Порошенку вихід в другий тур з Бойком ,отже останього ніхто не чіпав ,а завдання мочити Юлю і Гриценка.Що з того вийшло всі добре знають, олігархи і їхні канали розкрутили Зелю як нове обличчя і на це тодішня влада не звернула увагу,ось і маємо теперішнє непорозуміння.
показати весь коментар
13.07.2020 18:28 Відповісти
Типовий пропагандистський прийом- "Є наша ЄС і кругом вороги, які набирають силу".
показати весь коментар
14.07.2020 09:39 Відповісти
Когда эти совки вымрут? Лет через 60, тогда можно и возвращаться в Украину
показати весь коментар
13.07.2020 19:14 Відповісти
а ты здесь нужен будешь?))) вот там и сиди тихонько
показати весь коментар
13.07.2020 20:09 Відповісти
Господа цензорнетовцы! Неужели вы всерьез воспринимаете прогнозы этой страшилки индейской Сюмар? Или вам только повод дать обосрать великий украинский народ?
показати весь коментар
13.07.2020 19:27 Відповісти
ты, рашистский народ, валил бы отсюда))
показати весь коментар
13.07.2020 20:08 Відповісти
Ты , дибилоид мусульманский. отлжи лучше у этой индейки! Только не давай ей с неделю принимать душ и просто подмываться для острого кайфа. Тебе это понравится! Благодарить не надо.
показати весь коментар
13.07.2020 20:26 Відповісти
Зачем в Украине твои кацапские скрепы?
показати весь коментар
13.07.2020 22:24 Відповісти
Харьков 92% за Зе. Страшно подумать, сколько там будет за жопоблок.
показати весь коментар
13.07.2020 19:28 Відповісти
юго- восток такой совково-коммуняцкий был всегда, молодежь там уже другая
показати весь коментар
13.07.2020 20:07 Відповісти
Какой ужас и маразм Шарий и опзж((((
показати весь коментар
13.07.2020 20:21 Відповісти
Люди не умнеют.Сначала зеленский,теперь шариков.Все хотят сразу все и нашару.Опять из-за этих дебилов страна окажется в глубокой заднице.
показати весь коментар
13.07.2020 20:48 Відповісти
Юг за петуШария это вы загнули.ваты здесь хватает но хто такой этот петуШарий тут никто толком не знает.
показати весь коментар
13.07.2020 20:56 Відповісти
На сході голоси Зеленського йдуть до ОПЗЖ, на півдні - до Шарія, а на заході - до "ЄС", - Сюмар - Цензор.НЕТ 7975
показати весь коментар
13.07.2020 21:24 Відповісти
Ну ладно за рыгов и откровенную вату совкодрочеры откровенно топят... Это еще можно понять-ненавидят Украину полукацапские гниды. Но за тупое чмо педошарикова кто топит-лоботомированные???
показати весь коментар
13.07.2020 22:20 Відповісти
Вы кто? Я не узнаю вас в гриме со спины

На сході голоси Зеленського йдуть до ОПЗЖ, на півдні - до Шарія, а на заході - до "ЄС", - Сюмар - Цензор.НЕТ 7856
показати весь коментар
14.07.2020 05:26 Відповісти
Лукавит Сюмар, на Западе к "ЕС" уходят голоса не Зеленского, а голоса того, хто не здався без бою (вже в друге). Те, кто голосовал за Зеленского, никогда не проголосуют за ОПГ ПОПа. Тому, що голосували не за Зеленського, а проти мародера мальдівського.
показати весь коментар
14.07.2020 10:59 Відповісти
Так оказывается Ротердам +плюс, это благо для украинской экономики!!! Оказывается и зеленский и его Зедебильная команда год назад, читать не умели и сегодня не умеют!! У них всё, что против коломойского, всё плохо!! Ну , а подсчёт голосов, на западе и востоке, это туфта ещё та.. Как советское ЦСУ. Враньё высшей пробы!!
показати весь коментар
14.07.2020 13:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 