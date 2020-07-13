На фракції "Слуги народу" сьогодні розглянуть кандидатів на пост глави Нацбанку, - Качура

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні сьогодні, 13 липня, планує розглянути кандидатів на пост глави Національного банку.

Про це розповів нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас сьогодні о 6 вечора відбудеться засідання фракції в нашому партійному офісі. Ми очікуємо прем'єр-міністра, і можливо також прибуде президент. Ми будемо розглядати кандидатури керівників Національного банку України, швидше за все Антимонопольного комітету ... Не виключаю, що частково будуть і пропозиції щодо призначення міністрів у тих міністерствах, де працюють виконувачі обов'язків", - сказав нардеп.

За словами Качури, голову НБУ планують призначити до кінця цього пленарного тижня.

"Кандидатура, наскільки мені відомо, вже готова, нам тепер треба на засіданні фракції остаточно прийняти рішення", - додав нардеп.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.