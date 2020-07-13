УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4309 відвідувачів онлайн
Новини
2 105 39

На фракції "Слуги народу" сьогодні розглянуть кандидатів на пост глави Нацбанку, - Качура

На фракції

Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні сьогодні, 13 липня, планує розглянути кандидатів на пост глави Національного банку.

Про це розповів нардеп "Слуги народу" Олександр Качура, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас сьогодні о 6 вечора відбудеться засідання фракції в нашому партійному офісі. Ми очікуємо прем'єр-міністра, і можливо також прибуде президент. Ми будемо розглядати кандидатури керівників Національного банку України, швидше за все Антимонопольного комітету ... Не виключаю, що частково будуть і пропозиції щодо призначення міністрів у тих міністерствах, де працюють виконувачі обов'язків", - сказав нардеп.

За словами Качури, голову НБУ планують призначити до кінця цього пленарного тижня.

"Кандидатура, наскільки мені відомо, вже готова, нам тепер треба на засіданні фракції остаточно прийняти рішення", - додав нардеп.

Нагадаємо, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням.

Члени правління НБУ поділяють позицію глави НБУ Якова Смолія, який подав у відставку, але продовжують працювати для збереження макрофінансової стабільності.

2 липня Зеленський вніс у Раду постанову про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Обов'язки в.о. голови Нацбанку тимчасово виконує Катерина Рожкова.

Автор: 

НБУ (10612) Слуга народу (2844) Качура Олександр (171)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
хочєшъ доллар па 8?
показати весь коментар
13.07.2020 16:07 Відповісти
+3
Банкуй, Зеленый, банкуй! Кому много дано, с того много и спросится
показати весь коментар
13.07.2020 16:09 Відповісти
+2
у этого качуры морда полнейшего идиота вечно...
показати весь коментар
13.07.2020 16:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что там с курсом доллара?Смолия уже неделю как нет, ну и?
показати весь коментар
13.07.2020 16:05 Відповісти
хочєшъ доллар па 8?
показати весь коментар
13.07.2020 16:07 Відповісти
Хочу шампанского в нумера. Или хотя бы пива.
показати весь коментар
13.07.2020 16:11 Відповісти
Процитувати Г.Москаля?
показати весь коментар
13.07.2020 16:14 Відповісти
Не заставляй меня в ответ цитировать Ляшко)))
показати весь коментар
13.07.2020 16:15 Відповісти
русскім тока баяришнік
показати весь коментар
13.07.2020 16:45 Відповісти
Дякую тобi боже, шо я не москаль
показати весь коментар
13.07.2020 16:46 Відповісти
Головою НБУ потрібно призначити Олександр Савченка, екс директора ****, екс заступника Голови НБУ, який створював НБУ в 90-х роках і потім пішов на міжнародну роботу в ****. Олександр Савченко найбільш досвідчений і титулований український банкір, економіст та фінансіст, який має цілу стратегію виходу української економіки з кризи і економічного прориву в найближчі роки!
показати весь коментар
13.07.2020 16:07 Відповісти
А Алєксандр Савчєнка від пулу Коломойскага? Чи може Азмжтова? Чи може бухгалтер/касир 95 Кварталу? Якщо ні, то пролітає. Не для того Смолія вижили, щоб НБУ гнув незалежну політику.
показати весь коментар
13.07.2020 16:13 Відповісти
Олександр Савченко від народу України, на минулих виборах Президента України був в команді Гриценка як кандидат на Голову НБУ і тоді команду Гриценка з Савченком на чолі, називали командою української мрії - найкращою командою професіоналів які коли небудь призначались на керівні посади в Україні!
показати весь коментар
13.07.2020 16:33 Відповісти
Це Гриценко в команді української мрії? Це той, ставленик якого знайшов в українській армії надлишкове майно? Прохвесіанал! 😁
показати весь коментар
13.07.2020 17:32 Відповісти
так зеля еще не доломал, но старается очень )
" як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите яка у нас", - сказав Зеленський під час зустрічі з представниками місцевого бізнесу у Чернівецькій області.
показати весь коментар
13.07.2020 16:08 Відповісти
Як,як...Живём же))))и они проживут, никуда не денутся.
показати весь коментар
13.07.2020 16:10 Відповісти
Шмаклі просто не пояснили, що рішення в НБУ приймаються колегіально і треба міняти зразу всіх. Але хто тоді залишиться на сцені квартал-95?
показати весь коментар
13.07.2020 16:17 Відповісти
Для того что бы иметь доступ к документам коллегиальность не требуется.
показати весь коментар
13.07.2020 17:47 Відповісти
Еще не вечер. Посмотрим, например, завтра сколько и под какой процент разместит минфин долларовых ОВГЗ . Посмотрим из каких ресурсов минфин выполнит платежи второй половины года по госдолгу. В любом случае, шоу начнется уже скоро. Музыканты уже заняли места, настраивают инструменты. Кондуктор вот-вот появится.
показати весь коментар
13.07.2020 16:09 Відповісти
Галёрка застыла, тщательно внимая, партер тоже ждёт.
показати весь коментар
13.07.2020 16:12 Відповісти
нет, нет! В этот момент публика еще сопит и вошкается. Все замрет, когда кондуктор поднимет руки с палочкой.
показати весь коментар
13.07.2020 16:16 Відповісти
Значит подожду ещё, торопиться некуда, ещё почти 4 года впереди.
показати весь коментар
13.07.2020 16:20 Відповісти
не факт!
показати весь коментар
13.07.2020 16:59 Відповісти
Да, не факт, но априори можно предположить. Тем более других вариантов пока нет.
показати весь коментар
13.07.2020 17:04 Відповісти
ну почему же нет??? Посмотрим на местные выборы. По их итогам с высокой степенью вероятности встанет вопрос о досрочных парламентских.
показати весь коментар
13.07.2020 17:09 Відповісти
Скоро по 100 (с)
показати весь коментар
13.07.2020 16:12 Відповісти
Жму руку!
показати весь коментар
13.07.2020 16:13 Відповісти
Сейчас это выражение матюки.
Аккуратней в выражениях))
показати весь коментар
13.07.2020 16:17 Відповісти
Тогда просто обнимаю))
показати весь коментар
13.07.2020 16:19 Відповісти
Это тоже сейчас нецензурщина)))
показати весь коментар
13.07.2020 16:22 Відповісти
...... ....... ......(подставить нужные слова)
показати весь коментар
13.07.2020 16:28 Відповісти
Parodist (с)
показати весь коментар
13.07.2020 16:18 Відповісти
Кандидатура Каломойского безальтернативна !
На фракции "Слуги народа" сегодня рассмотрят кандидатов на пост главы Нацбанка, - Качура - Цензор.НЕТ 2917
показати весь коментар
13.07.2020 16:22 Відповісти
у этого качуры морда полнейшего идиота вечно...
показати весь коментар
13.07.2020 16:05 Відповісти
Ничего хорошего от зе и пастуха ихнего стада я не жду...
На фракции "Слуги народа" сегодня рассмотрят кандидатов на пост главы Нацбанка, - Качура - Цензор.НЕТ 3379
показати весь коментар
13.07.2020 16:06 Відповісти
На фракции "Слуги народа" сегодня рассмотрят кандидатов на пост главы Нацбанка, - Качура - Цензор.НЕТ 1418
показати весь коментар
13.07.2020 16:07 Відповісти
Банкуй, Зеленый, банкуй! Кому много дано, с того много и спросится
показати весь коментар
13.07.2020 16:09 Відповісти
На фракции "Слуги народа" сегодня рассмотрят кандидатов на пост главы Нацбанка, - Качура - Цензор.НЕТ 6327
показати весь коментар
13.07.2020 16:11 Відповісти
убоЗЕство...
показати весь коментар
13.07.2020 16:24 Відповісти
дубилета назначат....или тигипко
показати весь коментар
13.07.2020 16:32 Відповісти
Скучно.Сплошная интрига.Схемы Бигус и другие не отследили,не доложили обчеству заранее все подробности кулуарного назначения антиукраинского главы Нацбанка и Антимонопольного комитета..Теперь сиди ,и чеши зуд.
показати весь коментар
13.07.2020 16:40 Відповісти
Ваша фракция все равно ничего не решает, к чему эти понты?
показати весь коментар
13.07.2020 17:00 Відповісти
 
 