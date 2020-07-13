До суду направлено справу стосовно шахрая, "який продавав" посаду голови Миколаївської ОДА за $3,1 млн, - Офіс Генпрокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно громадянина, який намагався продати посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні говориться, що досудовим розслідуванням встановлено, що особа намагалась шахрайським шляхом заволодіти 3 млн 100 тис доларів США грошових коштів громадянина за нібито сприяння у призначенні на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації, мотивуючи своїми зв’язками у Кабінеті Міністрів України, Офісі Президента України.

25 лютого за отриманні першої частини коштів у сумі 350 тис. дол. США правоохоронці його затримали.

Кримінальне провадження розслідувалася за фактом шахрайства та надання обіцянки неправомірної вигоди посадовій особі (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в м.Києві.