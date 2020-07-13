УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9904 відвідувача онлайн
Новини
1 553 22

До суду направлено справу стосовно шахрая, "який продавав" посаду голови Миколаївської ОДА за $3,1 млн, - Офіс Генпрокурора

До суду направлено справу стосовно шахрая,

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно громадянина, який намагався продати посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні говориться, що досудовим розслідуванням встановлено, що особа намагалась шахрайським шляхом заволодіти 3 млн 100 тис доларів США грошових коштів громадянина за нібито сприяння у призначенні на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації, мотивуючи своїми зв’язками у Кабінеті Міністрів України, Офісі Президента України.

25 лютого за отриманні першої частини коштів у сумі 350 тис. дол. США правоохоронці його затримали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновника Держрибагентства затримано під час одержання 70 тис. грн хабаря, - ДБР. ФОТО

Кримінальне провадження розслідувалася за фактом шахрайства та надання обіцянки неправомірної вигоди посадовій особі (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в м.Києві.

Автор: 

шахрайство (1148) Миколаївська область (2349) ОДА (1634) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) Офіс Генпрокурора (3397)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
На брательника Ермака?
показати весь коментар
13.07.2020 16:17 Відповісти
+3
неужто на самого ермака...
показати весь коментар
13.07.2020 16:19 Відповісти
+2
Кто хочет может позвонить Ермаку. Купить должность.

В суд направлено дело в отношении мошенника, "продававшего" должность главы Николаевской ОГА за $3,1 млн, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2715
показати весь коментар
13.07.2020 16:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На брательника Ермака?
показати весь коментар
13.07.2020 16:17 Відповісти
покажите наконец покупателя места !!!
показати весь коментар
13.07.2020 16:27 Відповісти
Не, не брательник... Волк-санитар! Идиотов с деньгами отлавливает... Да его беречь надо, а не руки ремнями вязать да в камеру кидать...
показати весь коментар
13.07.2020 16:36 Відповісти
С языка снял.
показати весь коментар
13.07.2020 18:08 Відповісти
неужто на самого ермака...
показати весь коментар
13.07.2020 16:19 Відповісти
Кто хочет может позвонить Ермаку. Купить должность.

В суд направлено дело в отношении мошенника, "продававшего" должность главы Николаевской ОГА за $3,1 млн, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2715
показати весь коментар
13.07.2020 16:25 Відповісти
А что, есть такие "пересічні" граждане, которые продают должность главы ОДА? И есть такие, кто готов выложить проходимцу 3. млн. зелени. Фантастика!!!
показати весь коментар
13.07.2020 16:25 Відповісти
есть и те, кто за умолчание фио получат мзду
показати весь коментар
14.07.2020 00:45 Відповісти
кто знает телефон Брата Ермака ?
хочу запросить прайс-лист на должности
показати весь коментар
13.07.2020 16:28 Відповісти
налоги хай заплатит и дальше продаёт.
показати весь коментар
13.07.2020 16:34 Відповісти
С мошенником все понятно по определению. А вот личность покупателя, которую "замяли для ясности" очень всем интересна. Но я так понял, что с этим "покупателем" наши доблестные правоохранители уже все полюбовно порешали.
показати весь коментар
13.07.2020 16:48 Відповісти
Замяли не только покупателя, но и продавца, остался только посредник,войны престолов,вернее продавцов.
показати весь коментар
13.07.2020 16:58 Відповісти
Продавал какой-то мошенник. Его ФИО ваще не интересна. Очень интересен именно покупатель. Откуда у него такое бабло? (как все догадываются-не последнее). И с какой целью он хотел купить эту должность?
показати весь коментар
13.07.2020 17:02 Відповісти
ну я вам не скажу за всю країну, но на окраинах этими должностями торговали еще при прошлой власти. за 2 млн уходили. при этой - за 3,5. Растет в стране капитализация. Поэтому если в регионе появляется специалист совсем не местный и с прокурорско-милицейским душком то это именно тот, кто вас интересует.
показати весь коментар
13.07.2020 18:41 Відповісти
"В суд направлено дело в отношении мошенника, "продававшего" должность главы Николаевской ОГА за $3,1 млн, - Офис Генпрокурора" - мошенник продавал должность главы Николаевской ОГА и занимался мошенничеством, а Ермак честно продавал государственные должности, наверное и сейчас честно продаёт, поэтому в отношении него нет никакого дела в суде.
показати весь коментар
13.07.2020 16:54 Відповісти
Оперативно прикрыли конкурента брательника. Нечего чужую корову доить.
показати весь коментар
13.07.2020 17:02 Відповісти
Это Дерьмак от конкурентов избавляется, или его уже настигло правосудие?
показати весь коментар
13.07.2020 19:30 Відповісти
За кого они нас держат?
Кой чел владеющий такими деньгами, знающий всю кухню поведется на такой лохотрон..
Для кого этот спектакль господа зеленые клоуны?
показати весь коментар
13.07.2020 19:33 Відповісти
не понял я...
он продешевил или переплатил?
показати весь коментар
14.07.2020 00:42 Відповісти
Якщо розглядати дане питання у світлі ринкових відносин гроші - товар-гроші, то особисто в мене виникає питання, якщо є люди готові віддати за посаду декілька мільйонів доларів, то за який час вони мають повернутися в кишеню?
показати весь коментар
14.07.2020 00:55 Відповісти
 
 