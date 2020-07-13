Рада планує влітку провести від трьох до п'яти позачергових засідань, - "слуга народу" Качура

Про це розповів у коментарі Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народу" Олександр Качура.

"Ми говорили з Давидом Арахамією (голова фракції "Слуга народу". - Ред.), що це буде від трьох до п'яти позачергових засідань. Ми повідомлятимемо депутатам орієнтовно за чотири дні про те, що відбуватиметься позачергове засідання, щоб вони змогли з різних куточків України приїхати в Київ", - сказав Качура.

