Рада планує влітку провести від трьох до п'яти позачергових засідань, - "слуга народу" Качура
Про це розповів у коментарі Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народу" Олександр Качура.
"Ми говорили з Давидом Арахамією (голова фракції "Слуга народу". - Ред.), що це буде від трьох до п'яти позачергових засідань. Ми повідомлятимемо депутатам орієнтовно за чотири дні про те, що відбуватиметься позачергове засідання, щоб вони змогли з різних куточків України приїхати в Київ", - сказав Качура.
