Новини
Рада планує влітку провести від трьох до п'яти позачергових засідань, - "слуга народу" Качура

Рада планує влітку провести від трьох до п'яти позачергових засідань, - "слуга народу" Качура

Про це розповів у коментарі Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народу" Олександр Качура.

"Ми говорили з Давидом Арахамією (голова фракції "Слуга народу". - Ред.), що це буде від трьох до п'яти позачергових засідань. Ми повідомлятимемо депутатам орієнтовно за чотири дні про те, що відбуватиметься позачергове засідання, щоб вони змогли з різних куточків України приїхати в Київ", - сказав Качура.

Читайте також: Сьогодні відбудеться ще одне позачергове засідання Ради - Разумков підписав розпорядження

ВР (15173) позачергове засідання (223) Слуга народу (2844) Качура Олександр (171)
А сколько заседания ОПГ "Враг Народа", проведет по вопросу полнятия иарифов на электроэнергию с 1 августа 2020 года, НАскромных всегото 54%? А вы, ЗеДятлы и их друзья юлькогрицобойкофаны, как думаете?
13.07.2020 16:19 Відповісти
смотрите только не перетрудитесь ,и так бедолаги с утра до вечера целый год трудились забыв про себя ,все о Родине и о Родине в заботах .....
13.07.2020 16:20 Відповісти
Вот как можно запланировать внеочередное?!)))
13.07.2020 16:22 Відповісти
Молодци, мудрий нарід уже ізмучілся в ожиданіі увєлічєнія скорості, с которой слугі іх дєлают.
13.07.2020 16:22 Відповісти
КАК МОЖНО ПЛАНИРОВАТЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ????????
13.07.2020 17:22 Відповісти
Пфффф, да элементарно. Надо ж успеть до осени максимально закрутить гайки и всё украсть.
13.07.2020 17:45 Відповісти
 
 