Київщину віддали "на відкуп" Коломойському і Палиці, вони будуть тут вирішувати свої питання, - Сюмар

Київщину віддали

Нардеп Ігор Палиця й олігарх Ігор Коломойський, "граючись" у сильних регіональних лідерів, хочуть отримати більшість в облраді і радах ОТГ Київщини.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла нардеп "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.

За її словами, зараз вкрай важливо не розколоти країну по лінії: центральна вертикаль влади - місцеве самоврядування.

"Взяти хоча б історію з мером Черкас. Або створення партії мерів, яка теж виникла не випадково, тому що вони бачать загрозу та об'єднуються. Так у нас завжди: об'єднуються завжди перед загрозою чогось. І тут вони бачать загрозу від центральної влади. Загрозу і для децентралізації, і для повноважень місцевого самоврядування. ... Я працюю в Київській області - і такої кількості кримінальних справ, які зараз порушуються проти мерів міст, що мають рейтинги (для того, щоб загнати їх у партію "Слуга народу") - я давно не пам'ятаю. Та що там, вони самі не пам'ятають", - пояснила Сюмар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За заявами Коломойського відкрили ще чотири справи проти Порошенка за "Приватбанк", - адвокат Головань

Відповідаючи на запитання, чому ж мери йдуть в партію влади, нардеп заявила: "Тому що їм вже ретельно вибрали партію ті, хто реально розігрує партитуру. Наскільки я розумію, у Київській області це роблять Коломойський з Палицею, "граючись" у сильних регіональних лідерів в "Слузі" і в "За майбутнє" - з метою отримати більшість в облраді і радах ОТГ. І це вже дасть змогу їм "вирішувати свої питання" в регіоні. Які це питання - звісно, точно не політичного характеру. Їхні пріоритети не є секретом; досить запитати на Волині і в Дніпропетровській області. Там в курсі детально, що відбувається, коли вони отримують контроль над регіоном. І область їм відверто віддали "на відкуп"".

Повний текст інтерв'ю з нардепом Вікторією Сюмар читайте тут.

Київська область (4192) Коломойський Ігор (3136) місцеві вибори (1367) Сюмар Вікторія (276) Палиця Ігор (63)
Топ коментарі
+12
Да, вылетать на помойку истории всегда неприятно, ну что ж, терпи.
13.07.2020 16:39 Відповісти
+11
13.07.2020 16:54 Відповісти
+10
Кто там, лоховод Дубинский, глава ячейки партии "Слуга Народа" в Киевской области? Очень "достойный" человечек...
13.07.2020 16:40 Відповісти
Да, вылетать на помойку истории всегда неприятно, ну что ж, терпи.
13.07.2020 16:39 Відповісти
З рейтингом Слуги Народу йти на місцеві вибори? Ну таке тільки Сюмар могла придумати, а ще турчинов в це міг повірити! Слуга Народу восени буде міняти уряд, а це що один обвал рейтингу і до місцевих виборів у Слуги Народу буде рейтинг як Правого Сектору - на межі статистичної похибки! Тому Коломоський буде заводити своїх депутатів як завгодно тільки не від Слуги Народу! Вигадають партію мерів, серів, перів, х*рів і підуть на місцеві вибори. Он вже партію сісічек-пісічек нам презентували прямо в купальнику -ось це підготовка до місцевих виборів!
13.07.2020 16:46 Відповісти
как-то странно у неё получается...
если проголосуют избиратели за кого-то другого, то это значит они предатели и выбирают каких-то чужаков!!!
а вот если изберут ПЕСа, то всё нормально... выбрали патриотов...

интересно, так кто же тогда делает раскол в стране?
13.07.2020 16:49 Відповісти
Как то, путлер конечно, а так-они все белые-пушистые, только сейчас не заметно, ибо болеют. Вообще с интервью знатно посмеялся, врать надо уметь.
13.07.2020 16:52 Відповісти
- Чучело медвежье с блюдом - во второй район милиции. Гобелен «Пастух» - в фонд художественных ценностей. Гобелен «Пастушка» - в клуб водников. Ковры обюссон, текинские и хоросан - в Наркомвнешторг. Гарнитур спальный - в союз охотников, гарнитур столовый - в Старгородское отделение ...
- Куда мне все: Так: Воспоминания детства - гостиный гарнитур: Помню, игрывал я в гостиной, на ковре Хорасан, глядя на гобелен «Пастушка»: Хорошее было время - золотое детство!.. Так вот, гостиным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся. (с)
13.07.2020 16:56 Відповісти
О! в первых рядах комментаторов две помоечные кремлевские шалавы- сом и скрепы. Вы , суки, защищающие бабломойского и ко и разграбление нашей страны ими, твари конченные. Забирайте этих гнид с собой- и дуйте в "благословенный" мордор с ними, там вам самое место, манкурты.
13.07.2020 17:03 Відповісти
Во су....... не хотят защищать порося, вроде и пластик на лице сделало, почти красная девица, а им оно не нравится. Сом и скреп поменяйте там ориентацию.
13.07.2020 17:29 Відповісти
А может их записать в партию сисек, к этой, как её, Клитиной что ли.... Тогда там (в партии если что) будет аж целых два члена.
13.07.2020 18:34 Відповісти
ОЛИГАРХАТ, любого цвета и названия - это злейшее зло Украины и всего мира, потому что служит не своему народу, а мировому сатанинскому правительству. Пора бы уже всем это уяснить. Голосовать за олигархат -это преступление и грех. Это рубить сук, на котором сидишь. Дошли до дна. А осень впереди и Путин бьет копытами на юге. А Зеленский в прострации, ничего не предпринимает, только свою недвижимость в Украине распродал. УЖАС.
13.07.2020 19:30 Відповісти
Откровеня получивших пендель..Они так интересны..
13.07.2020 18:03 Відповісти
Как выяснилось-врать тоже надо уметь.
13.07.2020 18:32 Відповісти
Кто там, лоховод Дубинский, глава ячейки партии "Слуга Народа" в Киевской области? Очень "достойный" человечек...
13.07.2020 16:40 Відповісти
Конвульсии ПЕСа все смешнее)))
13.07.2020 16:41 Відповісти
Вангуить элитная дама по вызову.
13.07.2020 16:41 Відповісти
Сюмар довольна---отдали область Порошенко и Коломойскому. Они давно уже в крепкой спайке трудятся на выем денег из нашей казны. Ну, там, на пару подворовывают. Трудятся.
13.07.2020 16:42 Відповісти
13.07.2020 21:49 Відповісти
Киевщину? На откуп Коломойскому? Да ты дядя оптимист. А как Украину на откуп Коломойше отдали не заметил в прошлом году?
13.07.2020 16:42 Відповісти
она вообще-то, тётя
13.07.2020 16:51 Відповісти
Сорян, опечатался. Конечно - тетя. Но сути это не меняет.
13.07.2020 17:24 Відповісти
Пока всьо ідьот по плану. Упопотиє зебіли продолжают вєріть, что в штани ім кладьот Порошенко...
13.07.2020 16:44 Відповісти
помиляєтесь.
Зеленському вже ніхто не вірить.
13.07.2020 16:45 Відповісти
Шо, забрали в Кононенка?
13.07.2020 16:45 Відповісти
так из Китая тяжко же контролировать свою вотчину
13.07.2020 16:48 Відповісти
По ее словам, сейчас крайне важно не расколоть страну

===== Пепики так старались расколоть страну, что она на них стала валиться ..... о чём вы паскудники раньше думали когда дерьмом на власть бросались?
13.07.2020 16:49 Відповісти
13.07.2020 16:54 Відповісти
Бене отдали всю Украину..а не только киевщину
13.07.2020 16:59 Відповісти
ти,*****, Палиця вже подав в прокуратуру аяву а твого свиночолого Вирод з приводу згибелі ійців в Іловайську.Дебальцевому,коли хлопаки чекали підмоги а ця Срань ***** ,******* кінчена на всі 32 ржав на Параді !!!
13.07.2020 17:07 Відповісти
На мэров дела заводят? Очень мало заводят. Любого мэра можно после 5 лет его мэрства сразу в тюрьму отправлять.

Вот возьмите Труханова. Каждую неделю в Одессе что-то рушится, горит или взрывается. Людей вытаскивают из-под завалов. Как можно было довести город до такого состояния? Почему бОльшая часть домов в аварийном состоянии? Или возьмите Кличка. С 2013 года ни одной новой станции метро не построили. Наземный транспорт тоже в полной дупе. Мне надо было доехать на проспект Науки, так я 45 минут ждал 11-й тролейбус. 45 минут, Карл!!!! Тротуары убиты. По убитым тротуарам ездят автомобили. Постоянно взрываются трубы и киевлян окатывают горячими гейзерами. А этот жулик мостики оглядови делает. Уверен, что и в большинстве других городов тоже полная дупа. Наши города выглядят ужасно.

Правильно делают, что заводят дела на это ворье. Только надо эти дела до конца доводить.
13.07.2020 17:33 Відповісти
Так возьми умник и посади его! А он зад лижет бабломойскому и айкосу нелоху, и все, будет с ними на дерибане сидеть. Верьте найчестнейшему бубочке! он не ворует (гы-гы) Зеленожопые "поклоннички" совсем не могут сопоставить причины со следствием. Тупизна - их удел
13.07.2020 18:03 Відповісти
"Обрізані" будуть "доїти" мудрий український народ!
13.07.2020 18:26 Відповісти
Тысячилетиями уже доказано,шо пархатым веры нет.А все равно ведуться на пейсатые сказочки.
13.07.2020 21:09 Відповісти
Это вообще полная χερня в стране творится. Это можно только показательной палей прекратить.
13.07.2020 20:19 Відповісти
Жы..ды як зараза поки не вынещих їх життя не буде
13.07.2020 22:06 Відповісти
 
 