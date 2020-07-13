Київщину віддали "на відкуп" Коломойському і Палиці, вони будуть тут вирішувати свої питання, - Сюмар

Нардеп Ігор Палиця й олігарх Ігор Коломойський, "граючись" у сильних регіональних лідерів, хочуть отримати більшість в облраді і радах ОТГ Київщини.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла нардеп "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.

За її словами, зараз вкрай важливо не розколоти країну по лінії: центральна вертикаль влади - місцеве самоврядування.

"Взяти хоча б історію з мером Черкас. Або створення партії мерів, яка теж виникла не випадково, тому що вони бачать загрозу та об'єднуються. Так у нас завжди: об'єднуються завжди перед загрозою чогось. І тут вони бачать загрозу від центральної влади. Загрозу і для децентралізації, і для повноважень місцевого самоврядування. ... Я працюю в Київській області - і такої кількості кримінальних справ, які зараз порушуються проти мерів міст, що мають рейтинги (для того, щоб загнати їх у партію "Слуга народу") - я давно не пам'ятаю. Та що там, вони самі не пам'ятають", - пояснила Сюмар.

Відповідаючи на запитання, чому ж мери йдуть в партію влади, нардеп заявила: "Тому що їм вже ретельно вибрали партію ті, хто реально розігрує партитуру. Наскільки я розумію, у Київській області це роблять Коломойський з Палицею, "граючись" у сильних регіональних лідерів в "Слузі" і в "За майбутнє" - з метою отримати більшість в облраді і радах ОТГ. І це вже дасть змогу їм "вирішувати свої питання" в регіоні. Які це питання - звісно, точно не політичного характеру. Їхні пріоритети не є секретом; досить запитати на Волині і в Дніпропетровській області. Там в курсі детально, що відбувається, коли вони отримують контроль над регіоном. І область їм відверто віддали "на відкуп"".

