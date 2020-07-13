Київщину віддали "на відкуп" Коломойському і Палиці, вони будуть тут вирішувати свої питання, - Сюмар
Нардеп Ігор Палиця й олігарх Ігор Коломойський, "граючись" у сильних регіональних лідерів, хочуть отримати більшість в облраді і радах ОТГ Київщини.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла нардеп "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.
За її словами, зараз вкрай важливо не розколоти країну по лінії: центральна вертикаль влади - місцеве самоврядування.
"Взяти хоча б історію з мером Черкас. Або створення партії мерів, яка теж виникла не випадково, тому що вони бачать загрозу та об'єднуються. Так у нас завжди: об'єднуються завжди перед загрозою чогось. І тут вони бачать загрозу від центральної влади. Загрозу і для децентралізації, і для повноважень місцевого самоврядування. ... Я працюю в Київській області - і такої кількості кримінальних справ, які зараз порушуються проти мерів міст, що мають рейтинги (для того, щоб загнати їх у партію "Слуга народу") - я давно не пам'ятаю. Та що там, вони самі не пам'ятають", - пояснила Сюмар.
Відповідаючи на запитання, чому ж мери йдуть в партію влади, нардеп заявила: "Тому що їм вже ретельно вибрали партію ті, хто реально розігрує партитуру. Наскільки я розумію, у Київській області це роблять Коломойський з Палицею, "граючись" у сильних регіональних лідерів в "Слузі" і в "За майбутнє" - з метою отримати більшість в облраді і радах ОТГ. І це вже дасть змогу їм "вирішувати свої питання" в регіоні. Які це питання - звісно, точно не політичного характеру. Їхні пріоритети не є секретом; досить запитати на Волині і в Дніпропетровській області. Там в курсі детально, що відбувається, коли вони отримують контроль над регіоном. І область їм відверто віддали "на відкуп"".
Повний текст інтерв'ю з нардепом Вікторією Сюмар читайте тут.
если проголосуют избиратели за кого-то другого, то это значит они предатели и выбирают каких-то чужаков!!!
а вот если изберут ПЕСа, то всё нормально... выбрали патриотов...
интересно, так кто же тогда делает раскол в стране?
- Куда мне все: Так: Воспоминания детства - гостиный гарнитур: Помню, игрывал я в гостиной, на ковре Хорасан, глядя на гобелен «Пастушка»: Хорошее было время - золотое детство!.. Так вот, гостиным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся. (с)
Зеленському вже ніхто не вірить.
===== Пепики так старались расколоть страну, что она на них стала валиться ..... о чём вы паскудники раньше думали когда дерьмом на власть бросались?
Вот возьмите Труханова. Каждую неделю в Одессе что-то рушится, горит или взрывается. Людей вытаскивают из-под завалов. Как можно было довести город до такого состояния? Почему бОльшая часть домов в аварийном состоянии? Или возьмите Кличка. С 2013 года ни одной новой станции метро не построили. Наземный транспорт тоже в полной дупе. Мне надо было доехать на проспект Науки, так я 45 минут ждал 11-й тролейбус. 45 минут, Карл!!!! Тротуары убиты. По убитым тротуарам ездят автомобили. Постоянно взрываются трубы и киевлян окатывают горячими гейзерами. А этот жулик мостики оглядови делает. Уверен, что и в большинстве других городов тоже полная дупа. Наши города выглядят ужасно.
Правильно делают, что заводят дела на это ворье. Только надо эти дела до конца доводить.