Президентка Швейцарії Соммаруга на три дні приїде в Україну і відвідає з Зеленським Донбас, - ОП

20-23 липня на запрошення глави держави України з державним візитом відвідає президентка Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Програмою візиту передбачено переговори глав держав у форматі тет-а-тет і в складі делегацій. Планується обговорення широкого спектру питань двосторонніх українсько-швейцарських відносин, а також взаємодії сторін на міжнародній арені, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас із метою ознайомлення з ситуацією з безпекою і соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також зі станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит президента Швейцарії Соммаруги в Україну планується на 20-23 липня, - заступник голови ОП Жовква

Топ коментарі
+9
приїде по його запрошенню, а зустрічатися буде з Порошенком... як і завжди було вже при бубочці
13.07.2020 16:47 Відповісти
+4
"...реализация проектов швейцарской гуманитарной помощи..."

Скоро в аптеках и эпицентрах страны!
13.07.2020 16:45 Відповісти
+3
Наконец-то "прэзидент" нашел себе достойное занятие: с кем-то куда-то съездит.
13.07.2020 16:45 Відповісти
Готовят конфедарацию?
13.07.2020 16:27 Відповісти
Может привезет Украине в подарок десяток швейцарских Scharfschützengewehr.
13.07.2020 19:15 Відповісти
🤔
13.07.2020 16:29 Відповісти
А шо такое?Бубочка-такой осёл, что по его приглашению президент Швейцарии приезжает?Даю подсказку-это называется разрыв шаблона)))
13.07.2020 16:33 Відповісти
приїде по його запрошенню, а зустрічатися буде з Порошенком... як і завжди було вже при бубочці
13.07.2020 16:47 Відповісти
Посмеялся от души. Ждуна не с тебя изобразили?))
13.07.2020 16:55 Відповісти
від души?
так припини істерику.
13.07.2020 17:04 Відповісти
Да нет у меня истерики, просто здоровый смех здорового человека.
13.07.2020 17:07 Відповісти
а хто тобі сказав, що ти здоровий?
13.07.2020 17:14 Відповісти
Все здоровые люди смеются с вашей секты Свидетелей Святого Петра.
13.07.2020 17:19 Відповісти
так я і кажу - сміх без причини....

хто сказав, що ви здорові?
13.07.2020 17:22 Відповісти
С тобой говорить-гороху надо наесться)))
13.07.2020 17:24 Відповісти
суто кацапцька справа.
13.07.2020 17:26 Відповісти
Обоснуй.
13.07.2020 17:27 Відповісти
Рюзьге курва, пиши українською. Я свинячого рохкання не розумію!
13.07.2020 16:49 Відповісти
слухай, просто спамь кацапа.
потім я його і кацапє гаплик.
13.07.2020 16:52 Відповісти
Буду на украинской версии форума-буду. А вообще у меня на смарте не установлен украинский, уж извиняй.
13.07.2020 16:54 Відповісти
Рюзьгє свинка, пшел нах.
13.07.2020 17:09 Відповісти
Мнение спшьердоливших ******** мне сам понимаешь до какого места.
13.07.2020 17:11 Відповісти
Ти більше на маму свиню чи на тата собаку подібний, собако-свин?
13.07.2020 17:12 Відповісти
Вах-вах-вах, какой глюпій кацап похвалився «смартам»!))) кацап, на «смартє» можна любі мову поставити за 5 сек! Тобі коми цем невігідно?
13.07.2020 17:14 Відповісти
Могу. А есть такая надобность?Менi тераз нiц такого не тчеба
13.07.2020 17:18 Відповісти
Так і будеш по свинячому рохкати. Ти хоч «пшел нах» розумієш, руска свиня?
13.07.2020 17:20 Відповісти
Соевое отребъе пытается писать слова, когда умеет только хрюкать?Неубедительно.
13.07.2020 17:22 Відповісти
Рюзьге свиня, що таке «соєвоє атребьє»-це чим вас ,свиней ,годують за парєбрікам?
13.07.2020 17:24 Відповісти
13.07.2020 17:26 Відповісти
А от, рашашвайне, в тебе на смартфоні не встановлено українську, бо клепки в голові не вистачає.
Замість неї, зайва хромосома.
13.07.2020 19:14 Відповісти
Ты мне ещё расскажи что мне на собственном смартфоне устанавливать)))
13.07.2020 19:22 Відповісти
ось дивись, як все просто.
я натиснув на кнопочку "спам" - і немає кацапа.
що ти тому дегенерату хочеш довести?
воно кацап і розуму кацапам Бог не дав.
13.07.2020 17:24 Відповісти
Та ніт, бро.
Ти не зовсім правий.
От хай глядачі 1+1 і «Сватов», дивляться, що то за «русскіє браття», не в телевізорі, а тут, в реалі.
Так шо, не поспішай.
13.07.2020 19:17 Відповісти
Вифсевреті Зеленський нерукопожатий на Заході, Порошенко жму руку обнімаю наш перзидент Президент Швейцарии Зоммаруга на три дня приедет в Украину и посетит с Зеленским Донбасс, - ОП - Цензор.НЕТ 7418
13.07.2020 16:34 Відповісти
С Зеленским встречаются чисто из-за формальностей
13.07.2020 16:36 Відповісти
Расскажи про формальности в данном случае.
показати весь коментар
13.07.2020 16:44 Відповісти
все просто.
приїдуть на запрошення ідіота, а зустрічатися будуть з Порохом.
нічого нового. Так в 2019-2020 завжди і було.
13.07.2020 16:50 Відповісти
ну як, поржал?
13.07.2020 16:50 Відповісти
Пацталом)))))
Жгиисчо))))
13.07.2020 16:55 Відповісти
малацца.
там і сиди, там твоє місце
13.07.2020 17:05 Відповісти
та вже ніхто з ним і не зустрічається.
13.07.2020 16:48 Відповісти
И коронавируса не боится?
13.07.2020 16:34 Відповісти
Наконец-то "прэзидент" нашел себе достойное занятие: с кем-то куда-то съездит.
13.07.2020 16:45 Відповісти
"...реализация проектов швейцарской гуманитарной помощи..."

Скоро в аптеках и эпицентрах страны!
13.07.2020 16:45 Відповісти
Президентка Швейцарії Соммаруга на три дні приїде в Україну і відвідає з Зеленським Донбас, - ОП - Цензор.НЕТ 8473
13.07.2020 16:48 Відповісти
Надеюсь вас там артогнем накроет
13.07.2020 16:50 Відповісти
це ви Президенту України Зеленському В.А. адресуєте?!
13.07.2020 16:51 Відповісти
и к " нашим людям " туда тож поедут ?? , ониж мирные бедные шахтеры и трах-туристы..
13.07.2020 16:50 Відповісти
Жіночка завагітніти хоче, везе з собою чумадан айкосів, "Бабада" називаються. Чула, є тут в Україні спеціаліст по заплідненню, дехто ще називає його ************.
13.07.2020 19:04 Відповісти
Думают как бабло отмыть под видом восстановления лугандона...в разведку приехала
13.07.2020 19:06 Відповісти
 
 