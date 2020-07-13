Президентка Швейцарії Соммаруга на три дні приїде в Україну і відвідає з Зеленським Донбас, - ОП

20-23 липня на запрошення глави держави України з державним візитом відвідає президентка Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Програмою візиту передбачено переговори глав держав у форматі тет-а-тет і в складі делегацій. Планується обговорення широкого спектру питань двосторонніх українсько-швейцарських відносин, а також взаємодії сторін на міжнародній арені, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас із метою ознайомлення з ситуацією з безпекою і соціально-економічною ситуацією в регіоні, а також зі станом реалізації проєктів швейцарської гуманітарної допомоги.

