УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9837 відвідувачів онлайн
Новини
3 299 6

На позачерговому засіданні 14 липня Рада розгляне законопроєкт, який дозволить звільнити Ситника, - нардеп "Голосу" Железняк

На позачерговому засіданні 14 липня Рада розгляне законопроєкт, який дозволить звільнити Ситника, - нардеп

Верховна Рада на позачерговому засіданні 14 липня розгляне законопроєкт №3133, який передбачає додаткові підстави для звільнення директора НАБУ.

Про це розповів народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Розглянуть законопроєкт №3133 від пана Гончаренка з "Європейською Солідарності", якого чомусь різко підтримав пан Дубінський і зібрав позачергове засідання. І завтра буде виноситися це питання, якщо його приймають, то це дає можливість звільнити пана Ситника з посади. Проти цього законопроєкту виступає Європейський Союз, МВФ і, чесно кажучи, здоровий глузд, тому що ми робимо зміни заднім числом", - розповів Железняк.

Нардеп припускає, що таким чином хочуть позбутися голови Національного антикорупційного бюро та призначити "100% свого голову НАБУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада планує влітку провести від трьох до п'яти позачергових засідань, - "слуга народу" Качура

"І далі закрити певні питання. Наприклад, пану Коломойському дуже буде вигідно, якщо НАБУ не буде далі займатися його роботою, як акціонера "Приватбанку", - додав Железняк.

Автор: 

ВР (15173) позачергове засідання (223) Ситник Артем (863) Железняк Ярослав (593)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все, что нужно знать про зе и его слуг:
На внеочередном заседании 14 июля Рада рассмотрит законопроект, который позволит уволить Сытника, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 5260
показати весь коментар
13.07.2020 16:29 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому!
показати весь коментар
13.07.2020 16:52 Відповісти
Сытник Бене как кость в горле.
показати весь коментар
13.07.2020 16:31 Відповісти
На внеочередном заседании 14 июля Рада рассмотрит законопроект, который позволит уволить Сытника, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 821
показати весь коментар
13.07.2020 16:33 Відповісти
А, ну так это ж лёшик губастый предлагает, да ещё и на пару с дубиной. Эти двое по определению ничего хорошего предложить не могут. Что вместе, что порознь.
показати весь коментар
13.07.2020 16:34 Відповісти
Могут уволить, а могут и не уволить.
показати весь коментар
13.07.2020 16:51 Відповісти
 
 