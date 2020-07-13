На позачерговому засіданні 14 липня Рада розгляне законопроєкт, який дозволить звільнити Ситника, - нардеп "Голосу" Железняк

Верховна Рада на позачерговому засіданні 14 липня розгляне законопроєкт №3133, який передбачає додаткові підстави для звільнення директора НАБУ.

Про це розповів народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Розглянуть законопроєкт №3133 від пана Гончаренка з "Європейською Солідарності", якого чомусь різко підтримав пан Дубінський і зібрав позачергове засідання. І завтра буде виноситися це питання, якщо його приймають, то це дає можливість звільнити пана Ситника з посади. Проти цього законопроєкту виступає Європейський Союз, МВФ і, чесно кажучи, здоровий глузд, тому що ми робимо зміни заднім числом", - розповів Железняк.

Нардеп припускає, що таким чином хочуть позбутися голови Національного антикорупційного бюро та призначити "100% свого голову НАБУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада планує влітку провести від трьох до п'яти позачергових засідань, - "слуга народу" Качура

"І далі закрити певні питання. Наприклад, пану Коломойському дуже буде вигідно, якщо НАБУ не буде далі займатися його роботою, як акціонера "Приватбанку", - додав Железняк.