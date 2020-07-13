Подання на призначення Уруського віцепрем'єром знову внесуть у Раду в разі позитивного рішення фракції "Слуги народу", - нардепка Кравчук

Кабінет Міністрів зможе знову внести до Верховної Ради проєкт постанови щодо призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єрміністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості в разі позитивного рішення фракції партії "Слуга народу" з цього питання.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, коментуючи причини відкликання відповідного проєкту, передає Цензор.НЕТ.

"Вийшла деяка процедурна накладка: все ж таки спочатку має бути рішення фракції, а потім внесення постанови. Думаю, якщо буде позитивна реакція фракції щодо цього кандидата, то цю постанову перевнесуть, а далі її розгляне профільний комітет і її винесуть у залу", - пояснила депутат.

За її словами, зустріч із Уруським фракція планує провести на своєму засіданні ввечері у понеділок, 13 липня.