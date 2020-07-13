УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9837 відвідувачів онлайн
Новини
1 130 2

Подання на призначення Уруського віцепрем'єром знову внесуть у Раду в разі позитивного рішення фракції "Слуги народу", - нардепка Кравчук

Подання на призначення Уруського віцепрем'єром знову внесуть у Раду в разі позитивного рішення фракції

Кабінет Міністрів зможе знову внести до Верховної Ради проєкт постанови щодо призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єрміністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості в разі позитивного рішення фракції партії "Слуга народу" з цього питання.

Кабінет міністрів зможе знову внести до Верховної Ради проєкт постанови щодо призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості в разі позитивного рішення фракції партії "Слуга народу" з цього питання.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук, коментуючи причини відкликання відповідного проєкту, передає Цензор.НЕТ.

"Вийшла деяка процедурна накладка: все ж таки спочатку має бути рішення фракції, а потім внесення постанови. Думаю, якщо буде позитивна реакція фракції щодо цього кандидата, то цю постанову перевнесуть, а далі її розгляне профільний комітет і її винесуть у залу", - пояснила депутат.

Читайте також: Кабмін відкликав подання щодо призначення Уруського віцепрем'єр-міністром з питань стратегічних галузей промисловості

За її словами, зустріч із Уруським фракція планує провести на своєму засіданні ввечері у понеділок, 13 липня.

Автор: 

ВР (15173) Кабмін (14313) призначення (2341) Кравчук Євгенія (375) Уруський Олег (159)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
*бнулись слуги....
показати весь коментар
13.07.2020 17:48 Відповісти
Есть две адекватные кандидатуры: Сиренко и Немилостивый. Сиренко до последнего боролся за сохранение Минпромполитики и агентства по вопросам ОПК, потом был вынужден принимать участие в создании ДК Укроборонпром. Немилостивый работал Зам. Министра - все время занимался ОПК. Выбирайте среди этих двух. Панаиотиди - очень хочет, но она левая тетка "ни о чем".
показати весь коментар
13.07.2020 18:01 Відповісти
 
 