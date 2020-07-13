ВР перенаправила майже 1,3 млрд грн із Фонду боротьби з коронавірусом на проведення виборів

Народні депутати на позачерговому засіданні ВР 13 липня підтримали законопроєкт про перенаправлення майже 1,3 мільярди гривень на проведення місцевих виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"До порядку денного для прийняття рішення було включено проекти Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо фінансового забезпечення проведення виборів №3712 і №3712-1. Законопроекти доповіли їх автори Леся Забуранна і Роман Лозинський. Голова підкомітету Комітету з питань бюджету Орест Саламаха доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній раді прийняти за основу і в цілому законопроєкт №3712.

За результатами голосування законопроєкт 332 голосами було прийнято за основу та 330 голосами - в цілому", - наголошується в повідомленні.

Читайте: Рада сьогодні не розглядатиме постанову про призначення місцевих виборів через наявність у ній неконституційних норм, - нардеп "Голосу" Лозинський

Прес-служба уточнює, що законом внесено зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", згідно з якими до загального фонду державного бюджету за рахунок зменшення бюджетних призначень Міністерства фінансів України за бюджетною програмою "Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 , викликаної коронавірусом SARS- CoV-2, і її наслідками"(код 3511380) на 1 263 954,1 тис. грн збільшується обсяг бюджетних призначень Центральної виборчої комісії, включаючи загальнодержавні витрати і кредитування.