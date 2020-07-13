УКР
ВР перенаправила майже 1,3 млрд грн із Фонду боротьби з коронавірусом на проведення виборів

Народні депутати на позачерговому засіданні ВР 13 липня підтримали законопроєкт про перенаправлення майже 1,3 мільярди гривень на проведення місцевих виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

"До порядку денного для прийняття рішення було включено проекти Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо фінансового забезпечення проведення виборів №3712 і №3712-1. Законопроекти доповіли їх автори Леся Забуранна і Роман Лозинський. Голова підкомітету Комітету з питань бюджету Орест Саламаха доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній раді прийняти за основу і в цілому законопроєкт №3712.

За результатами голосування законопроєкт 332 голосами було прийнято за основу та 330 голосами - в цілому", - наголошується в повідомленні.

Читайте: Рада сьогодні не розглядатиме постанову про призначення місцевих виборів через наявність у ній неконституційних норм, - нардеп "Голосу" Лозинський

Прес-служба уточнює, що законом внесено зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", згідно з якими до загального фонду державного бюджету за рахунок зменшення бюджетних призначень Міністерства фінансів України за бюджетною програмою "Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 , викликаної коронавірусом SARS- CoV-2, і її наслідками"(код 3511380) на 1 263 954,1 тис. грн збільшується обсяг бюджетних призначень Центральної виборчої комісії, включаючи загальнодержавні витрати і кредитування.

+4
вирус злорадно усмехается ,все бабло потратили на лево , ссуки народа у бас мозги есть? Вы не бессмертные в общей больничке ,личной для вас отдельно не будет , может она пойти дорогой дома профсоюзов вместе с вами если разозлите народ
13.07.2020 16:54 Відповісти
+3
а шо с вирус уже победили ?
13.07.2020 16:58 Відповісти
+2
Вбити мало скотобазизє.
13.07.2020 17:06 Відповісти
Символично
13.07.2020 16:53 Відповісти
вирус злорадно усмехается ,все бабло потратили на лево , ссуки народа у бас мозги есть? Вы не бессмертные в общей больничке ,личной для вас отдельно не будет , может она пойти дорогой дома профсоюзов вместе с вами если разозлите народ
13.07.2020 16:54 Відповісти
а шо с вирус уже победили ?
13.07.2020 16:58 Відповісти
Вбити мало скотобазизє.
13.07.2020 17:06 Відповісти
13.07.2020 17:10 Відповісти
Всім 36.6 !
13.07.2020 17:11 Відповісти
Звіздець. Гроші розікрали і просра.и. Час економити на здорв'ї і житті населенІя. Хоча минулої неділі пліснявий міністр економіки заявляв, що "кріза минула !!!" Ага, бачимо
13.07.2020 17:20 Відповісти
Отак ,потихеньку, той фонд і поборимо.
13.07.2020 17:34 Відповісти
А ВР, те кто голосовали нельзя разве отдать под суд за нецелевое использование этого фонда?
13.07.2020 17:37 Відповісти
В принципе правильно. Выборщиков становится меньше, а будет - еще меньше. Нах на них - мертвых - деньги тратить. Давайте потратим на гречку для выживших бабулек. Они являют собой костяк электората. Правда работают только за гречку.
13.07.2020 17:42 Відповісти
ЗЕшобла вже перемогла COVID?
13.07.2020 17:48 Відповісти
А в тому фонді хоча б щось лишилось для боротьби з вірусом?
13.07.2020 18:23 Відповісти
Это ЗЕгениально: забрать деньги из фонда борьбы с короновирусом для того чтобы их распилить. А потом не спрашивайте почему на 6-м месяце пандемии, украинские врачи стирают (!) одноразовые перчатки и защитные костюмы, а пенсионеры должны платить по 2000 гривен за какгбы бесплатный тест на короновирус
13.07.2020 19:20 Відповісти
 
 