Чотири дні поспіль в Україні кількість активних хворих на COVID-19 менша, ніж кількість завершених випадків, - Ляшко
Головний санлікар Віктор Ляшко оприлюднив статистичні дані про розвиток пандемії COVID-19 в Україні за минулий тиждень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук чиновника.
Чотири дні поспіль в Україні кількість активних хворих менша ніж кількість завершених випадків (люди, які одужали + померлі). Станом на 13 липня відсоток завершених випадків - 51,5%.
Найменша кількість активних хворих на 100 тис. населення, відповідно і найменший ризик інфікування, в Луганській (0,9), Херсонській (1,5), Полтавській (1,7), Дніпропетровській (2,8), Сумській (3,7) та Запорізькій (5,0) областях.
ТОП-5 областей за кількістю проведених лабораторних досліджень методом ПЛР на COVID-19 на 1 млн населення з початку епідемії: м. Київ - 47 466; Чернівецька - 40 073; Черкаська - 31 929; Тернопільська - 30 825; Рівненська - 29 978.
45% (24 379) від усіх осіб, в яких підтверджено діагноз коронавірус, становлять молоді люди віком від 20 до 49 років.
За весь 2019 рік у світі близько 690 тисяч людей померли від ВІЛ-асоційованих хвороб. На сьогодні, а це трішки більше ніж півроку, від COVID-19 померло вже понад 570 тисяч осіб. З такими темпами, COVID-19 до кінця року може стати в один ряд з захворюваннями та явищами, які спричиняють найбільший тягар на здоров'я в світі: діабет, туберкульоз, дорожньо-транспортні пригоди та перевищить не лише ВІЛ, а і малярію, вбивства та самогубства.
