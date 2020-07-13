УКР
Чотири дні поспіль в Україні кількість активних хворих на COVID-19 менша, ніж кількість завершених випадків, - Ляшко

Головний санлікар Віктор Ляшко оприлюднив статистичні дані про розвиток пандемії COVID-19 в Україні за минулий тиждень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук чиновника.

Чотири дні поспіль в Україні кількість активних хворих менша ніж кількість завершених випадків (люди, які одужали + померлі). Станом на 13 липня відсоток завершених випадків - 51,5%.

Найменша кількість активних хворих на 100 тис. населення, відповідно і найменший ризик інфікування, в Луганській (0,9), Херсонській (1,5), Полтавській (1,7), Дніпропетровській (2,8), Сумській (3,7) та Запорізькій (5,0) областях.

ТОП-5 областей за кількістю проведених лабораторних досліджень методом ПЛР на COVID-19 на 1 млн населення з початку епідемії: м. Київ - 47 466; Чернівецька - 40 073; Черкаська - 31 929; Тернопільська - 30 825; Рівненська - 29 978.

45% (24 379) від усіх осіб, в яких підтверджено діагноз коронавірус, становлять молоді люди віком від 20 до 49 років.

Дивіться також: Україна зустріне можливу другу хвилю COVID-19 з іншим матеріально-технічним забезпеченням, - Ляшко. ВIДЕО

За весь 2019 рік у світі близько 690 тисяч людей померли від ВІЛ-асоційованих хвороб. На сьогодні, а це трішки більше ніж півроку, від COVID-19 померло вже понад 570 тисяч осіб. З такими темпами, COVID-19 до кінця року може стати в один ряд з захворюваннями та явищами, які спричиняють найбільший тягар на здоров'я в світі: діабет, туберкульоз, дорожньо-транспортні пригоди та перевищить не лише ВІЛ, а і малярію, вбивства та самогубства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко про роботу шкіл з 1 вересня: Спрогнозувати епідситуацію майже неможливо. Готуємося і до найгірших сценаріїв, і до повного повернення дітей до шкіл


карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
что значит завершенные случаи? можно говорить нормальным языком ?
13.07.2020 17:10 Відповісти
Шо непонятно? Для этих людей болезнь завершилась: здоров или труп.
13.07.2020 17:23 Відповісти
Завершенный случай..это закопали???
13.07.2020 17:11 Відповісти
либо выздоровел, либо уже "всё", но не успели закопать
13.07.2020 18:01 Відповісти
Значит вы считаете дни...часы ....и минуты. Суровые медицинские парни. А если код чуть чуть поменяется....прогером? Вы кстати в курсе, что бесцветное органическое соединение алкалоида пуринового ряда...точь в точь напоминает коронавирус? Нет оно не опасно..это кофеин, вы его хлебаете днями. Но совпадение настораживает....
И в будущем вы не будете считать...секунды? А может все таки займетесь..прогером?..????
13.07.2020 18:09 Відповісти
Никто даже точно сказать не может, откуда праймеры. Но, если даже в Израиль китайские тест-системы завезли, то у нас - 100% они же, и вообще непонятно, шо ищут и даже находят. Да, и еще - отравление аэрозолем рицина очень похоже на респираторные симптомы ковида, лечится иммуноглобулинами.
13.07.2020 18:50 Відповісти
 
 