Суд продовжив до 25 серпня арешт ексглави МЗС Кожари з альтернативою застави в 14 млн грн

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю застави у понад 14 млн грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, підозрюваному у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Про це оголосив слідчий суддя, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Слідчий суддя, розглянувши клопотання про продовження строку тримання під вартою Кожари, ухвалив: клопотання – задовольнити, продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Кожари до 25 серпня 2020 року. Визначити заставу у розмірі 14 млн 83 тисячі 400 грн", - сказав суддя.

Своєю чергою Кожара під час засідання заявляв, що він не скоював злочину, який йому інкримінується.

"Загинула одна з найближчих мені людина, мій товариш. Я свого товариша завжди підтримував, і у мене не могло існувати ніяких мотивів щодо планування і скоєння такого злочину", - стверджує Кожара.

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.