Водієві, який скоїв масштабну ДТП з чотирма загиблими на Столичному шосе, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Водієві, який скоїв масштабну дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої загинули двоє дорослих і двоє дітей, повідомлено про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 12 липня 2019 року водій автомобіля "Mercedes-Benz GL 250D", перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впоравшись з керуванням, допустив зіткнення з автомобілем, що рухався попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "Hyundai Tucson". Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 5 людей. Водій та двоє пасажирів автомобіля "Hyundai Tucson" померли на місці, ще двоє хлопчиків були госпіталізовані. Один з них помер в кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню. Стан другого хлопчика - стабільно важкий.

За результатами тестування приладом "DRAGER" у водія визначено вміст алкоголю 1.32 проміле.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, в результаті ДТП на Старообухівській трасі, яка сталася ввечері 12 липня, загинули четверо членів однієї сім'ї, які їхали в автомобілі "Хюндай". Водій "Мерседеса" Желеп, який виїхав на зустрічну смугу, був п'яним. Чоловік працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автомобіль подали в розшук через викрадення. Машина виїхала на зустрічну смугу, перед цим зачепивши Mercedes Sprinter. Драгер водій легкового "Мерседеса" задув на 1,37 проміле, також є ознаки наркотичного сп’яніння.