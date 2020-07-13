Міненергетики ігнорує позицію CNBM щодо зниження "зелених тарифів", - глава правління CNBM International Corp Джанг

Міністерство енергетики України ігнорує думку одного з ключових гравців на ринку сонячної енергетики – китайської державної корпорації CNBM – щодо ситуації, яка склалася навколо повторного зниження "зелених" тарифів для її підприємств в країні.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив глава правління CNBM International Corp Джейсон Джанг, пише Обозреватель.

За його словами, незважаючи на той факт, що CNBM керує 10 сонячними електростанціями загальною потужністю 267 МВт, компанію не запрошували для участі в обговоренні меморандуму з учасниками ринку ВДЕ, а її спроби запропонувати своє бачення стратегії держави на зниження "зелених" тарифів проігнорували.

"У нашій практиці ми, мабуть, вперше стикаємося з таким наполегливим і безкомпромісним ігноруванням одного з ключових гравців на ринку відновлюваної енергетики України. Нас не запрошували ні на попередні зустрічі, ні на підготовчі переговори вже по фінальному тексту меморандуму. При цьому наші власні ініціативи також майже завжди закінчувалися тишею з боку уряду і профільного міністерства", – зазначив Джанг.

За його словами, листи компанії в міністерство залишилися без відповіді, а організовані з великими труднощами зустрічі з представниками міністерства, на яких компанія донесла свою позицію щодо неправомірного і дискримінаційного зниження тарифів – теж виявилися безрезультатними.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону №3658, який заснований на меморандумі з деякими учасниками ринку ВДЕ, і згідно з яким передбачається провести зниження на 15% тарифу для всіх сонячних електростанцій потужністю понад 1 МВт, які введені в експлуатацію до 2020 року.

При цьому для компанії CNBM у 2015 році тариф вже один раз був знижений на 44% за політичними мотивами. Крім того, мотивацією зниження тарифу є неконтрольоване зростання генерації ВДЕ у 2018-2019 рр., водночас с як CNBM не нарощувала потужностей з 2013 року. Такий підхід в компанії вважають несправедливим.

Джанг також додав, що в міністерстві не відповіли на питання компанії, чому проблеми ринку уряд намагається вирішувати за рахунок тих підприємств, які не мають відношення до створення цих проблем.

Він також додав, що такий стан справ ставить під питання в цілому стратегічне співробітництво CNBM з Україною. "Компанія інвестувала в Україну кілька сотень мільйонів доларів США у вигляді обладнання та товарних кредитів, але ще кілька років тому готова була вкласти ще $2 млрд. При чому не тільки в ВДЕ, а й у вугільну галузь і енергетичне машинобудування. Але спочатку ми отримали волюнтаристичне рішення про зниження тарифу на 44%, потім були спроби рейдерського захоплення наших об'єктів, тепер ми бачимо нову ініціативу про зменшення тарифів водночас як інвесторам обіцяли їхню незмінність до 2029 року. Все це позбавляє інвестиції в Україну будь-якого сенсу", – сказав він.

За словами Джанга, якщо компроміс не буде знайдено і ініціатива міністерства енергетики буде остаточно підтримана і набуде чинності як закон – компанія має намір захищати свої законні інтереси в міжнародних арбітражних інстанціях. "Ми велика державна корпорація і у нас є достатньо часу і ресурсів щоб довести цей процес до логічного завершення", – резюмував він.