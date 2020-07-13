УКР
Міненергетики ігнорує позицію CNBM щодо зниження "зелених тарифів", - глава правління CNBM International Corp Джанг

Міненергетики ігнорує позицію CNBM щодо зниження

Міністерство енергетики України ігнорує думку одного з ключових гравців на ринку сонячної енергетики – китайської державної корпорації CNBM – щодо ситуації, яка склалася навколо повторного зниження "зелених" тарифів для її підприємств в країні.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив глава правління CNBM International Corp Джейсон Джанг, пише Обозреватель.

За його словами, незважаючи на той факт, що CNBM керує 10 сонячними електростанціями загальною потужністю 267 МВт, компанію не запрошували для участі в обговоренні меморандуму з учасниками ринку ВДЕ, а її спроби запропонувати своє бачення стратегії держави на зниження "зелених" тарифів проігнорували.

"У нашій практиці ми, мабуть, вперше стикаємося з таким наполегливим і безкомпромісним ігноруванням одного з ключових гравців на ринку відновлюваної енергетики України. Нас не запрошували ні на попередні зустрічі, ні на підготовчі переговори вже по фінальному тексту меморандуму. При цьому наші власні ініціативи також майже завжди закінчувалися тишею з боку уряду і профільного міністерства", – зазначив Джанг.

За його словами, листи компанії в міністерство залишилися без відповіді, а організовані з великими труднощами зустрічі з представниками міністерства, на яких компанія донесла свою позицію щодо неправомірного і дискримінаційного зниження тарифів – теж виявилися безрезультатними.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону №3658, який заснований на меморандумі з деякими учасниками ринку ВДЕ, і згідно з яким передбачається провести зниження на 15% тарифу для всіх сонячних електростанцій потужністю понад 1 МВт, які введені в експлуатацію до 2020 року.

При цьому для компанії CNBM у 2015 році тариф вже один раз був знижений на 44% за політичними мотивами. Крім того, мотивацією зниження тарифу є неконтрольоване зростання генерації ВДЕ у 2018-2019 рр., водночас с як CNBM не нарощувала потужностей з 2013 року. Такий підхід в компанії вважають несправедливим.

Джанг також додав, що в міністерстві не відповіли на питання компанії, чому проблеми ринку уряд намагається вирішувати за рахунок тих підприємств, які не мають відношення до створення цих проблем.

Він також додав, що такий стан справ ставить під питання в цілому стратегічне співробітництво CNBM з Україною. "Компанія інвестувала в Україну кілька сотень мільйонів доларів США у вигляді обладнання та товарних кредитів, але ще кілька років тому готова була вкласти ще $2 млрд. При чому не тільки в ВДЕ, а й у вугільну галузь і енергетичне машинобудування. Але спочатку ми отримали волюнтаристичне рішення про зниження тарифу на 44%, потім були спроби рейдерського захоплення наших об'єктів, тепер ми бачимо нову ініціативу про зменшення тарифів водночас як інвесторам обіцяли їхню незмінність до 2029 року. Все це позбавляє інвестиції в Україну будь-якого сенсу", – сказав він.

За словами Джанга, якщо компроміс не буде знайдено і ініціатива міністерства енергетики буде остаточно підтримана і набуде чинності як закон – компанія має намір захищати свої законні інтереси в міжнародних арбітражних інстанціях. "Ми велика державна корпорація і у нас є достатньо часу і ресурсів щоб довести цей процес до логічного завершення", – резюмував він.

Вы нам еще за Коронавирус ответите
13.07.2020 17:12 Відповісти
Китайцы купили у братьев Клюевых построенные при Януковиче солнечные электростанции... и думали будут доить украинцев по- полной.
Но не получилось! Обидна, да?

--

Пусть китайцы дурачка не включают, никто в Украине в 5 раз дороже их электроэнергию покупать не будет - пусть в Европу продают, там люди богаче. Или везут в карманах в Китай - будет чем бороться с Коронавирусом!
Міненергетики ігнорує позицію CNBM щодо зниження "зелених тарифів", - глава правління CNBM International Corp Джанг - Цензор.НЕТ 2793
13.07.2020 19:14 Відповісти
Я так понимаю, что это новые владельцы клюевских станций, которые были построены на кредитные деньги, и с попустительства Пороха проданы клюевыми китайцам, а кредиты так и не возвращены
13.07.2020 17:14 Відповісти
100%
Эхо времен Януковича и Пеци...
Но, с другой стороны никто из украинцев не обязан покупать в 5 раз дороже рынка у этих дурбелыков?
13.07.2020 19:18 Відповісти
«В октябре 2019 года генеральный директор «Силовых машин» Тимур Липатов заявил, что в стране более 20 лет доводится до рабочего состояния газовая турбина ГТД-110М. «И нам приходится преодолевать цинизм, который сложился в отрасли за это время. По сути, каждый энергетик считает, что все, чего российские руки коснутся в газовой турбине, автоматически превращается в тыкву», - отмечал руководитель.
(Украина в 2014 прекратила поставку газовых турбин в Россию
13.07.2020 17:15 Відповісти
Уважаемый господин Джанг! Господин Ахметов не для вас лоббировал зеленый тариф в 5 раз выше чем в Европе. То что вы этим воспользовались и построили 10 электростанций, вовсе не означает, что у вас есть право голоса. Вы понимали в какую страну инвестировали деньги. А если не понимали, то, как говорится "кто вам доктор?". Вы же прекрасно понимали, что самый высокий зеленый тариф в Европе, в самой бедной стране Европы - это как-то не очень нормально (мягко говоря). А теперь, когда этот "мыльный пузырь" лопнул - спасите, помогите?
13.07.2020 17:20 Відповісти
Да, я вот тоже не знаю государственных солнечных электростанций. С кем договаривался господин Джанг и сколько он за это дал на лапу? А теперь хочет, чтобы государство возместило ему взятку. Воистину, чудны дела твои, Господи.
13.07.2020 17:32 Відповісти
и так тарифы заоблачные
13.07.2020 17:22 Відповісти
Вы за няню заплатили?
13.07.2020 17:33 Відповісти
управляет 10 солнечными электростанциями общей мощностью 267 МВ /"На 31 декабря 2016 установленная мощность электростанций ОЭС Украины составляет 55 331 МВт"./Проблема зелёной энергетики для Коломойского и Ахметова в том, что она безугольная.
13.07.2020 17:47 Відповісти
Всех игроков НАХ, учитывается мнение инвесторов.
13.07.2020 18:14 Відповісти
"...компания намерена защищать свои законные интересы в международных арбитражных инстанциях..."

Ніколи не зв'язуйтесь з китайцями! Цим на все наплювати лиш би бабло отримати.
13.07.2020 18:18 Відповісти
Порошенко прогибался перед Ренатом Ахметовым когда принимал высокий тариф по зелёной энергетике. Китайцам уже тогда надо было подумать, о том что это дело пахнет керасином (smells a rat). Барыга то им ничего не был должен. Шмаркля не должен китайцам тоже, хотя хотел бы дать Ренату в подарок пару миллиардов долларов из бюджета страны.
13.07.2020 19:45 Відповісти
тарифов/ В пьесе Б.Шоу во всех четырёх действиях обсуждается главный герой, который вот-вот появится , но который так и и не появился.Тарифы на электроэнергию в 2020 году: Тариф за объем, употребленный свыше 100 кВт⋅час электроэнергии в месяц-1,68 грн. за 1 кВт⋅час, с НДС /Зелёный тариф с НДС на 2020 г. найти не удалось. 2016 г. Размер «зеленого» тарифа, 6 грн. за 1 кВт•ч (в том числе НДС). -Работаем с «зеленым» тарифом: что в учете? Алешкина Наталья, налоговый эксперт Налоги & бухучет Октябрь, 2016/№ 83
13.07.2020 21:26 Відповісти
 
 