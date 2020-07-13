34% жителів Дніпра задоволені роботою президента Зеленського, 51% - роботою мера Філатова, - опитування
Більше половини (52%) жителів Дніпра не задоволені роботою президента Володимира Зеленського, а протилежної думки дотримується третина (34%) респондентів.
Про це йдеться у висновках соціологічного дослідження в місті групи Рейтинг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Навесні 2019 року у другому турі виборів президента за Зеленського в Дніпропетровській області проголосували 87,25% виборців, за його опонента, на той час чинного главу держави Петра Порошенка, - 10,81%.
При цьому половина опитаних (51%) заявили, що задоволені тим, як працює мер Борис Філатов. Третина (34%) ним не задоволена.
Опитування проведеое з 20 червня по 4 липня 2020 року серед 1006 жителів Дніпра від 18 років і старше. Похибка не вище 3,1%.
34% жителей Днепра довольны
52% жителей Днепра НЕ довольны
Вот это и есть реальный антирейтинг шмаркли -77%
А шо сказали в США про этот фуфель?
Если клоуном довольны процентов 15 населения, работающих на предприятях Коломойского и особо упоротых, это хорошо
Пускай эти социолухи свою лапшу где-нибудь в другом месте развешивают
И я сейчас не привязываюсь к личности градоначальника, транспорт в Днепре гробили давно и самый лучший мер не в состоянии за 5 лет это все восстановить.
А вот инфраструктура развивать можно или в интересах жителей города, или в интересах перевозчиков. Решения по транспорту принимаемые последний год явно не в интересах горожан, так как теперь они тратят больше времени на проезд, платят в 2-3 раза больше (при неизменной стоимости проезда) и еще не имеют возможности уехать в час пик.