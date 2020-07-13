34% жителів Дніпра задоволені роботою президента Зеленського, 51% - роботою мера Філатова, - опитування

Більше половини (52%) жителів Дніпра не задоволені роботою президента Володимира Зеленського, а протилежної думки дотримується третина (34%) респондентів.

Про це йдеться у висновках соціологічного дослідження в місті групи Рейтинг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Навесні 2019 року у другому турі виборів президента за Зеленського в Дніпропетровській області проголосували 87,25% виборців, за його опонента, на той час чинного главу держави Петра Порошенка, - 10,81%.

При цьому половина опитаних (51%) заявили, що задоволені тим, як працює мер Борис Філатов. Третина (34%) ним не задоволена.

Опитування проведеое з 20 червня по 4 липня 2020 року серед 1006 жителів Дніпра від 18 років і старше. Похибка не вище 3,1%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг Зеленського впав до 36,6%, - опитування "Социс". ІНФОГРАФІКА