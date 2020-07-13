УКР
34% жителів Дніпра задоволені роботою президента Зеленського, 51% - роботою мера Філатова, - опитування

34% жителів Дніпра задоволені роботою президента Зеленського, 51% - роботою мера Філатова, - опитування

Більше половини (52%) жителів Дніпра не задоволені роботою президента Володимира Зеленського, а протилежної думки дотримується третина (34%) респондентів.

Про це йдеться у висновках соціологічного дослідження в місті групи Рейтинг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Навесні 2019 року у другому турі виборів президента за Зеленського в Дніпропетровській області проголосували 87,25% виборців, за його опонента, на той час чинного главу держави Петра Порошенка, - 10,81%.

При цьому половина опитаних (51%) заявили, що задоволені тим, як працює мер Борис Філатов. Третина (34%) ним не задоволена.

Опитування проведеое з 20 червня по 4 липня 2020 року серед 1006 жителів Дніпра від 18 років і старше. Похибка не вище 3,1%.

Топ коментарі
+26
Как можно быть довольным работой осла...если той работы реально нет?? Это наверное особо упоротые зебилы...
показати весь коментар
13.07.2020 17:14 Відповісти
+22
Филатов За Пороха, то есть фактически сейчас даже в главном зебиленде Зеля в пролете
показати весь коментар
13.07.2020 17:13 Відповісти
+16
стадия -неприятие своей ущербности)
показати весь коментар
13.07.2020 17:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
зеля в Днепре пролетает со свистом
показати весь коментар
13.07.2020 17:24 Відповісти
Осел уже везде пролетает со свистом...
показати весь коментар
13.07.2020 17:25 Відповісти
Та він то пофіг. А от Україна...
показати весь коментар
13.07.2020 17:29 Відповісти
Пережили монголо-татарів і це переживем, якщо захочем жити, а не животіти.
показати весь коментар
13.07.2020 17:48 Відповісти
Що, що, а переживати ми вміємо. Ще б, блін, жити навчились, по-людськи...
показати весь коментар
13.07.2020 17:51 Відповісти
Вот поэтому большинство никогда нормально и не жило (и дажн не знает, как это) - постоянно выживали сами или переживали кого-то.
показати весь коментар
13.07.2020 18:02 Відповісти
быстрей бы вообще вылетел с Украины.
показати весь коментар
26.08.2020 22:32 Відповісти
В Дніпрі 34% вати.
показати весь коментар
13.07.2020 17:26 Відповісти
Искусство заголовка
34% жителей Днепра довольны

52% жителей Днепра НЕ довольны
показати весь коментар
13.07.2020 17:28 Відповісти
77% недовольны депутатами, а фактически - зебильным "монобольшинством" из слуг урода)
Вот это и есть реальный антирейтинг шмаркли -77%
показати весь коментар
13.07.2020 18:32 Відповісти
Аби Петю 34% підтримувало, то порохоботи сцяли би від щастя...)
показати весь коментар
13.07.2020 17:31 Відповісти
Петю після оприлюднення його улесливих розмов з путіним можуть підтримувати лише корисні кремлю ідіоти або відверті вороги України.
показати весь коментар
13.07.2020 17:39 Відповісти
А кто опубликовал?

А шо сказали в США про этот фуфель?
показати весь коментар
13.07.2020 18:00 Відповісти
Это же каким надо быть упоротым зебилом,что бы верить в этот откровенный фуфел
показати весь коментар
13.07.2020 18:09 Відповісти
Ну я вірю своїм вухам і власній логіці, а не примітивним схлипуванням "це все фейк" від секти порохоботів.
показати весь коментар
13.07.2020 18:36 Відповісти
Вчера показали,как за пять минут,в телефоне,в доступной программе сделать любую речь *****. На любую тему. Если хочется очень верить,то вам никто не запрещает. Как и мне никто не запретит таких ,,верующих,, считать идиотами
показати весь коментар
13.07.2020 20:18 Відповісти
Та ні, я бачу і чую різницю між монотонною "рєччю" за допомогою комп'ютерної програми без правильної інтонації, налогосів і емоцій - і улесливою російською говіркою Порошенка зі *********** і поздоровленнями.
показати весь коментар
13.07.2020 20:46 Відповісти
Тобто і зеленського після улесливих розмов з пуйлом і новорічних поздоровлень,по твоїй логіці,підтримують лише корисні кремлю ідіоти і відверті вороги України?Так от хто ви такі,зебіли!
показати весь коментар
13.07.2020 20:34 Відповісти
34% -- работники подконтрольные клану Коломойского и К
показати весь коментар
13.07.2020 17:31 Відповісти
Откуда вообще эти дикие цифры?
Если клоуном довольны процентов 15 населения, работающих на предприятях Коломойского и особо упоротых, это хорошо
показати весь коментар
13.07.2020 17:40 Відповісти
Люди не цікавляться політикою, тому і задоволені. А знали б реальні справи в державі, то був би інший результат. Тим не меньш рейтинг у Зєлі здувся відчутно. Думаю, що Зєля цієї осені втече. Бо він вже продає нерухомість в Україні.
показати весь коментар
13.07.2020 17:45 Відповісти
Там щось і з італійською нерухомістю
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
показати весь коментар
13.07.2020 18:53 Відповісти
Як в Росії маружно жити. Російське видання, а майже половину новин про Україну.
показати весь коментар
13.07.2020 19:41 Відповісти
Доволен выбором? Со следующим говнокандидатом определился?
показати весь коментар
13.07.2020 20:20 Відповісти
34% жителей Днепра - конченые дауны.
показати весь коментар
13.07.2020 17:59 Відповісти
Та же таблица в той же статье, говорит, что 52 % жителей Днепра не довольны деятельностью преЗЕденты. Тогда почему такой заголовок? Свое не воняет?
показати весь коментар
13.07.2020 18:20 Відповісти
НЕ ДОВОЛЬНЫ РАБОТОЙ Зеленского 95 % !!!!!!
показати весь коментар
13.07.2020 18:56 Відповісти
Интересно где, эти так называемые "социологи" проводили опрос. То что не в Днепре, так это 100%. Получить цифру в 42% довольных работой транспорта на фоне отмены популярных маршрутов, фактического повышения стоимости проезда в 2-3 раза, сокращения времени работы транспорта, переноса тупиков лишения возможности жителей районов вообще воспользоваться транспортом в час пик...

Пускай эти социолухи свою лапшу где-нибудь в другом месте развешивают
показати весь коментар
13.07.2020 19:40 Відповісти
вы всегда уровень жизни и достижения в развитии инфраструктуры города привыкли измерять исключительно по количеству маршруток и расположению их конечных остановок?
показати весь коментар
14.07.2020 09:56 Відповісти
В "опросе" был конкретный вопрос: транспорт. И явно фейковый результат оценки работы транспорта.

И я сейчас не привязываюсь к личности градоначальника, транспорт в Днепре гробили давно и самый лучший мер не в состоянии за 5 лет это все восстановить.

А вот инфраструктура развивать можно или в интересах жителей города, или в интересах перевозчиков. Решения по транспорту принимаемые последний год явно не в интересах горожан, так как теперь они тратят больше времени на проезд, платят в 2-3 раза больше (при неизменной стоимости проезда) и еще не имеют возможности уехать в час пик.
показати весь коментар
14.07.2020 11:26 Відповісти
ну вот хоть один из этих 34% объясните мне, темному человеку, в чем они увидели победы зели и чем они довольны? может я чего то недопонимаю, может жизнь при зеле намного ярче чем кажется на первый взгляд?))
показати весь коментар
13.07.2020 20:01 Відповісти
Будут до последнего шептать обоссанными губами,,порохапосадит,,. Смысл существования зебуинов.
показати весь коментар
13.07.2020 20:23 Відповісти
это бред собачий
показати весь коментар
13.07.2020 20:47 Відповісти
зебилы должны понимать своими крошечными MOZGAMI, что своим тупым и бездумным выбором в 2019 году они усугубили положение всей страны и своё собственное ровно на 73 % . тчк
показати весь коментар
13.07.2020 20:59 Відповісти
словосочетание "работа президента" при Зеле утратило свой первоначальный смысл и у притомных людей вызывает только недобрый для клоуна смех.. чтобы не плакать - "мужчины не плачут - мужчины огорчаются"(с)
показати весь коментар
13.07.2020 21:11 Відповісти
И откуда берутся те 34%, что довольны зелёнкой этой, им могут быть довольны только олигархи, которые "доят" нашу страну, а простой народ, просто презирает его, брехло он самое настоящее.
показати весь коментар
13.07.2020 22:28 Відповісти
Народ из Днепра вы там, что все 34% ё№нулись что ли головой
показати весь коментар
13.07.2020 23:06 Відповісти
А саме цікаве те, що спитай будь-кого із "довольнихЗЕ" - за що саме ти "довольний", жоден із них не надасть відповіді!
показати весь коментар
14.07.2020 00:17 Відповісти
Дніпро довів, що їм "какая разница", а я був кращої думки.
показати весь коментар
14.07.2020 08:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 