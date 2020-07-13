Власники нічних клубів намагаються скасувати заборону на роботу після 23:00, - Ткаченко

Після рішення Кабміну про заборону роботи нічних клубів після 23:00, поліція в цю суботу закрила низку закладів. У Києві оштрафували 28 клубів і дискотек.

Про це в Telegram повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Власники клубів вже намагаються скасувати рішення про припинення роботи після 23:00. І якщо центральна влада принципова в цьому питанні, хотілося б, щоб до розуміння глобальності проблеми підключилася і влада місцева. Це б сприяло значно швидшому вирішенню ситуації з порушеннями", - сказано в повідомленні.

За словами міністра, коли в таких клубах збирається тисяча осіб і більше - це точно не сприяє зниженню рівня захворюваності.

Раніше Ткаченко заявив, що нічні клуби, які порушують карантин, потрібно закривати до кінця пандемії.

