УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9837 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 991 15

Власники нічних клубів намагаються скасувати заборону на роботу після 23:00, - Ткаченко

Власники нічних клубів намагаються скасувати заборону на роботу після 23:00, - Ткаченко

Після рішення Кабміну про заборону роботи нічних клубів після 23:00, поліція в цю суботу закрила низку закладів. У Києві оштрафували 28 клубів і дискотек.

Про це в Telegram повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Власники клубів вже намагаються скасувати рішення про припинення роботи після 23:00. І якщо центральна влада принципова в цьому питанні, хотілося б, щоб до розуміння глобальності проблеми підключилася і влада місцева. Це б сприяло значно швидшому вирішенню ситуації з порушеннями", - сказано в повідомленні.

За словами міністра, коли в таких клубах збирається тисяча осіб і більше - це точно не сприяє зниженню рівня захворюваності.

Раніше Ткаченко заявив, що нічні клуби, які порушують карантин, потрібно закривати до кінця пандемії.

Дивіться також: Поліція протягом вихідних закрила 42 нічні клуби і 101 заклад громадського харчування, які порушували правила карантину, - МВС. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) клуб (44) Ткаченко Олександр (509) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
А какая разница, что там толпа до 23, что после? Вроде, вирус просыпает ночью и выходит на охоту.
показати весь коментар
13.07.2020 17:19 Відповісти
+1
Конечно! Клубы фактически работают с 23.00! Этот запрет- фактическое уничтожение, после 3-х месяцев карантина.
показати весь коментар
13.07.2020 17:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А какая разница, что там толпа до 23, что после? Вроде, вирус просыпает ночью и выходит на охоту.
показати весь коментар
13.07.2020 17:19 Відповісти
Треба там філіали епіцентру відкрити.
Туди короновірус не добивався навіть в жорсткий карантин.
показати весь коментар
13.07.2020 17:46 Відповісти
Разница в том что - чем больше идиотских зперетов тем луше живут те кто контролирует их исполнение.
показати весь коментар
13.07.2020 17:46 Відповісти
1. Короче период совместного пребывания
2. Меньше придёт любителей полночных развлечений
показати весь коментар
13.07.2020 18:15 Відповісти
Ночные клубы должны работать ночью, или не работать вообще
показати весь коментар
13.07.2020 17:27 Відповісти
Ночью в клуб, а днём в массы, награждать всех, кто ещё здоров.
показати весь коментар
13.07.2020 17:30 Відповісти
Конечно! Клубы фактически работают с 23.00! Этот запрет- фактическое уничтожение, после 3-х месяцев карантина.
показати весь коментар
13.07.2020 17:51 Відповісти
ты хочешь сказать, что совсем набуханные хоть как-то соблюдают нормы?.. если нет, то что плохого в запрете??
показати весь коментар
13.07.2020 18:27 Відповісти
Я хочу сказать- нахер нормы! Всем, кроме таких как ты, давно понятно- нас всех н@€£али с коронавирусом!
показати весь коментар
13.07.2020 23:02 Відповісти
для старперов: в 23 жизнь в ночных клубах только начинает начинаться..
показати весь коментар
13.07.2020 18:23 Відповісти
Та хай потом дохнут , хоть до 23.00 что после , главное чтоб не разносили заразу , это их выбор.
показати весь коментар
13.07.2020 19:55 Відповісти
https://uainfo.org/blognews/1594651141-politsiya-ohranyala-nochnuyu-gulyanku-s-uchastiem-synka-avakova-.html полиция охраняла даже, чтоб спокойно работалось)
показати весь коментар
13.07.2020 21:53 Відповісти
Клубы вообще не должны работать ночью, ночью должны работать бюджетоорганизующие предприятия.
показати весь коментар
13.07.2020 23:27 Відповісти
 
 