Власники нічних клубів намагаються скасувати заборону на роботу після 23:00, - Ткаченко
Після рішення Кабміну про заборону роботи нічних клубів після 23:00, поліція в цю суботу закрила низку закладів. У Києві оштрафували 28 клубів і дискотек.
Про це в Telegram повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
"Власники клубів вже намагаються скасувати рішення про припинення роботи після 23:00. І якщо центральна влада принципова в цьому питанні, хотілося б, щоб до розуміння глобальності проблеми підключилася і влада місцева. Це б сприяло значно швидшому вирішенню ситуації з порушеннями", - сказано в повідомленні.
За словами міністра, коли в таких клубах збирається тисяча осіб і більше - це точно не сприяє зниженню рівня захворюваності.
Раніше Ткаченко заявив, що нічні клуби, які порушують карантин, потрібно закривати до кінця пандемії.
Туди короновірус не добивався навіть в жорсткий карантин.
2. Меньше придёт любителей полночных развлечений