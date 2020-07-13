Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про посилення покарання за кермування в нетверезому вигляді

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху", згідно з яким посилюється покарання за керування транспортом в нетверезому стані.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 282 народні депутати.

Нагадаємо, раніше МВС закликало Раду підтримати цей законопроєкт.

А президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельного ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий.