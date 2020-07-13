УКР
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про посилення покарання за кермування в нетверезому вигляді

Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про посилення покарання за кермування в нетверезому вигляді

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху", згідно з яким посилюється покарання за керування транспортом в нетверезому стані.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 282 народні депутати.

Нагадаємо, раніше МВС закликало Раду підтримати цей законопроєкт.

А президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельного ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий.

+7
Бухаєш за кермом?
13.07.2020 17:24
+6
А мажоры то же пойдут по этой статье.
Зайцева загорает и ждёт УДО.
13.07.2020 17:26
+5
ЗелиБобик правильно отменил уголовную ответственность для бухих водил. Того гляди, всех пересажают, некому будет за Слуг Урода голосовать.
13.07.2020 18:22
Бухаєш за кермом?
13.07.2020 17:24
Та не, ему просто кисло по жизни...
13.07.2020 17:35
Обычный петик.
13.07.2020 17:38
Знакомая схема - что бы что-то пролобировать экстраординарное, зачастую эти ублюдки прибегают к провакационным схемам. Вспомните про историю с "караванским" стрелком. Тогда хотели пролобировать разрешение для частных охранных фирм разрешение на ношение и применение огнестрельного оружия. Едва не прошло. Тут прослеживается похожая схема. Вижу режисеры не поменялись как и методы.
13.07.2020 17:25
Чем 0.4 промиле что в Европе можно, принормальном вождении, отличается от убийц в 3 промиле
13.07.2020 17:32
А мажоры то же пойдут по этой статье.
Зайцева загорает и ждёт УДО.
показати весь коментар
13.07.2020 17:26
https://www.segodnya.ua/ukraine/zagoraet-v-kolonii-poyavilis-foto-zaycevoy-iz-zaklyucheniya-foto-1457452.html?utm_medium=referral&utm_source=idealmedia&utm_campaign=segodnya.ua&utm_term=1272138&utm_content=8595368
13.07.2020 17:32
загорает на табуретке за колючей проволкой? ну такое удовольствие.. вы хотели бы видеть ее сидящей в яме, по шею в дерьме? не в то время уже живем. целью пенитенциарной системы не является месть или причинение страданий заключенному, а изоляция субъекта, пердставляющего опасность, от общества, и его перевоспитание.
13.07.2020 17:41
17.06.2020
Загорает во дворе: в Сети показали фото, как Зайцева отбывает наказание за
смертельное ДТП.-- лежит на жезлонге.

По словам начальника Покровского исправительного центра № 79 Инны Мицюк,
Зайцева находится в отличных от других условиях.
13.07.2020 18:24
та на каком шезлонге.. посмотрите фото - она сидит на табуретке без спинки, упираясь спиной в скамейку, а ноги поставила на другую табуретку. не, я не призываю ее пожалеть, хотя по факту она глупый, набурогозивший ребенок, цена шалостей которого оказалась слишком высока - человеческие жизни. больше виноваты ее родители, купившие ей такую мощную машину и разрешившие ездить бесконтрольно, не учтя ее инфантильность. такое... как бы то ни было - она сидит в тюрьме, на том фото колючая проволка прям в метре от нее
13.07.2020 18:42
https://cdn.segodnya.ua/i/original/media/image/5ee/9dc/86e/5ee9dc86e9566.jpg фото
13.07.2020 18:42
Такое впечатление, что эти упыри заботятся о себе - а вдруг придется бухнуть, а затем поехать.
13.07.2020 17:42
Т.е. за второй раз будут сажать на 15 суток. А за третий? Отпускать с места аварии?
13.07.2020 17:53
Зеленский недавно отменил закон об уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии а теперь ужесточили !? хм...это дебил-шапито пора заканчивать и чем можно скорее !!!
13.07.2020 17:53
Им под шумок надо было пропихнуть увеличение прав полицейских - держать руки на виду, сначала подчиняйся а потом обжалуй и тому подобное. Поэтому и устроили отмену-ужесточение.
13.07.2020 18:11
А по поводу вождения в нетрезвом состоянии: необходимо максимально жестокое наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 20 лет с конфискацией. Животному, которое решило сесть за руль бухим должно быть страшно садиться за руль. Иначе шокирующая статистика смертей в результате ПДД никогда не исчезнет. К сожалению среди нас много долбо#бов, которым плевать и на свою жизнь и на жизни окружающих.
13.07.2020 18:00
ЗелиБобик правильно отменил уголовную ответственность для бухих водил. Того гляди, всех пересажают, некому будет за Слуг Урода голосовать.
13.07.2020 18:22
А потом зассут от мажоров и аннулируют его или ветирует янелох под любым предлогом.
13.07.2020 19:34
Вождение в пьяном виде нужно рассматривать как покушение на убийство и по той же статье, просто дополнить её текст. Всё просто.
13.07.2020 19:38
Дожились до маразма - пьяный за рулём, чуть-ли не медаль на шею, а дал пьяным пистюлей гамнищу редкостному - отягчающее преступление...
13.07.2020 19:44
водка - яд, водка - зло (с)
14.07.2020 00:39
а нанюханому коксом можна автомобиль водить. зеленский не хочет поддержать
14.07.2020 08:47
 
 