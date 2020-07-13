Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про посилення покарання за кермування в нетверезому вигляді
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху", згідно з яким посилюється покарання за керування транспортом в нетверезому стані.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 282 народні депутати.
Нагадаємо, раніше МВС закликало Раду підтримати цей законопроєкт.
А президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про посилення відповідальності за вчинення смертельного ДТП в нетверезому вигляді надзвичайно важливий.
Зайцева загорает и ждёт УДО.
Загорает во дворе: в Сети показали фото, как Зайцева отбывает наказание за
смертельное ДТП.-- лежит на жезлонге.
По словам начальника Покровского исправительного центра № 79 Инны Мицюк,
Зайцева находится в отличных от других условиях.