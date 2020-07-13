"Слуга народу" Монастирський щодо законопроєкту про посилення відповідальності за кермування в нетверезому стані: за повторне "пияцтво за кермом" арештовуватимуть терміном від 10 до 15 діб
Законопроєкт №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху", який сьогодні Верховна Рада розглядає на другому позачерговому засіданні, передбачає арешт для водіїв, яких повторно спіймали за нетверезим кермуванням.
Про це розповів у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Законопроєкт передбачає підвищення адміністративної відповідальності (вона сьогодні становить 10 000 гривень) думаю, що мінімум удвічі, а це буде ще до другого читання обговорюватися. А за повторну п'янку за кермом запровадити адміністративний арешт - від 10 до 15 діб", - розповів нардеп.
Монастирський сподівається, що 15 діб перебування під вартою буде дієвою профілактикою. Крім того, за його словами, законопроєкт також передбачає "зміну взаємин між поліцейським і водієм".
"Це загальноєвропейська практика щодо того, щоб забезпечити безпеку патрульних поліцейських. У нас було дуже багато випадків, коли і були травмовані, і, на жаль, загиблі поліцейські, внаслідок того, що використовувалися і пістолети, і інші засоби водіями, коли їх зупинили, а це виявлялися злочинці. Саме тому є загальноєвропейська практика, коли зупиняють транспортний засіб, без дозволу поліцейських не виходити з автомобіля і тримати руки на видноті", - розповів нардеп.
ЖЕСТЬ!!!
Вони сміються з холопів
+ Увеличение штрафа.
И самое главное, если это привело к аварии - ответственность по Закону.
Если нетрезвый водитель стал участником ДТП с пострадавшими, ему http://www.ural.ru/news/autonews/news-92444.html грозит смертная казнь через расстрел.
Нєеее, ну точно вони в тих слугах всі йо...нуті!
В стране, в которой большинство выбрало президентом наркомана, действительно карать тюрьмой за вождение в пьяном виде как-то глупо.