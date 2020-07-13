УКР
Новини П'яні за кермом
"Слуга народу" Монастирський щодо законопроєкту про посилення відповідальності за кермування в нетверезому стані: за повторне "пияцтво за кермом" арештовуватимуть терміном від 10 до 15 діб

Законопроєкт №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху", який сьогодні Верховна Рада розглядає на другому позачерговому засіданні, передбачає арешт для водіїв, яких повторно спіймали за нетверезим кермуванням.

Про це розповів у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Законопроєкт передбачає підвищення адміністративної відповідальності (вона сьогодні становить 10 000 гривень) думаю, що мінімум удвічі, а це буде ще до другого читання обговорюватися. А за повторну п'янку за кермом запровадити адміністративний арешт - від 10 до 15 діб", - розповів нардеп.

Монастирський сподівається, що 15 діб перебування під вартою буде дієвою профілактикою. Крім того, за його словами, законопроєкт також передбачає "зміну взаємин між поліцейським і водієм".

Читайте також: Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про посилення покарання за кермування в нетверезому вигляді

"Це загальноєвропейська практика щодо того, щоб забезпечити безпеку патрульних поліцейських. У нас було дуже багато випадків, коли і були травмовані, і, на жаль, загиблі поліцейські, внаслідок того, що використовувалися і пістолети, і інші засоби водіями, коли їх зупинили, а це виявлялися злочинці. Саме тому є загальноєвропейська практика, коли зупиняють транспортний засіб, без дозволу поліцейських не виходити з автомобіля і тримати руки на видноті", - розповів нардеп.

ПДР (478) пияцтво (580) Монастирський Денис (392)
+8
на первый раз отрезать одно яйцо, на второй- два и вопрос будет решен в течении суток
13.07.2020 17:20 Відповісти
+7
10-15 суток...
Вони сміються з холопів
13.07.2020 17:21 Відповісти
+6
"... за повторную "пьянку за рулем" будут арестовать сроком от 10 до 15 суток"


ЖЕСТЬ!!!
13.07.2020 17:20 Відповісти
на первый раз отрезать одно яйцо, на второй- два и вопрос будет решен в течении суток
13.07.2020 17:20 Відповісти
А Вы думаете почему Зеля говорил развитии трансплантации в Украине? Чтоб яиц побольше пришить, на всякий случай.
13.07.2020 17:55 Відповісти
во и заработок, чисто еврейский подход
13.07.2020 18:55 Відповісти
10-15 суток...
Вони сміються з холопів
13.07.2020 17:21 Відповісти
Ото круто)))
13.07.2020 17:22 Відповісти
Чтоб ваших родственников " сцуки народа» какая- нибудь тварь катила на капоте метров 500 в пьяном угаре
13.07.2020 17:24 Відповісти
да они тупо издеваются,в штатах при пьянке уже можно полгода тюряги хапануть но не неделю у телевизора,пьянка за рулем-=предумышленные последствия
13.07.2020 17:27 Відповісти
Фашисти.
13.07.2020 17:27 Відповісти
СУТОК?!!! вы что, смеетесь? это вам что - шутки такие тупые как в 95 квартале? в США Пэрис Хилтон отсидела МЕСЯЦ просто за то что поймали под алкоголем - не повторно - чем наше быдло лучше?!!!
13.07.2020 17:28 Відповісти
В США допустимое содержание алкоголя в крови - 0,8 промилле (для водителей старше 21 года). В зависимости от законодательства того или иного штата http://www.alcometrs.ru/article_info.php/articles_id/12 нормы могут быть разными .
13.07.2020 17:47 Відповісти
Что бы её придавило. За это в Европе дают срок.
13.07.2020 17:29 Відповісти
10-15 суток - за факт нахождения за рулём в нетрезвом виде.
+ Увеличение штрафа.
И самое главное, если это привело к аварии - ответственность по Закону.
13.07.2020 17:29 Відповісти
Смотрю, петики обрадовались. Сильно пьете с горя?
13.07.2020 17:29 Відповісти
выглядит это не серьезно, очень сомнительно, что бухаря-убийцу можно испугать таким "наказанием".
13.07.2020 17:30 Відповісти
в китае и за первый раз могут расстрелять .. у нас же для быдла везде дорога и почёт ..
13.07.2020 17:34 Відповісти
В Китае превышение концентрации алкоголя в крови свыше 80 мг/100 мл считается вождением в пьяном состоянии. Вождение автомобиля в нетрезвом виде http://russian.cri.cn/841/2011/05/18/1s382043.htm является уголовным преступлением . Наказывается крупным штрафом и тюремным заключением. Предусмотрено также лишение водительских прав на срок как минимум 5 лет.
Если нетрезвый водитель стал участником ДТП с пострадавшими, ему http://www.ural.ru/news/autonews/news-92444.html грозит смертная казнь через расстрел.
13.07.2020 17:51 Відповісти
В Беларуси за повторную пьянку конфискуют машину в доход государства. Причем вне зависимости от того, кто является собственником. Очень эффективная мера.
13.07.2020 17:36 Відповісти
15 суток еще никого не исправили, хотя такой вид административного наказания применялся в СССР еще с 50-х годов. Свинья грязь всегда найдет. Поэтому эффективным может быть только реальный срок, причем уже после первой остановки под кайфом.
13.07.2020 17:40 Відповісти
Так вот зачем платные камеры делают!
13.07.2020 17:47 Відповісти
Ні х...я собі, оце строгач, 10-15 за п,янку!!!
Нєеее, ну точно вони в тих слугах всі йо...нуті!
13.07.2020 17:47 Відповісти
ЛОШЬЕ ВЕЛЮРОВОЕ!
13.07.2020 17:51 Відповісти
щось зеленим схотілося пожартувати
13.07.2020 17:56 Відповісти
Т.е. через 2 недели алко-рейсер спокойно снова сядет бухим за руль. Ну шикарно че...

В стране, в которой большинство выбрало президентом наркомана, действительно карать тюрьмой за вождение в пьяном виде как-то глупо.
13.07.2020 18:05 Відповісти
"Слуга народу" Монастирський щодо законопроєкту про посилення відповідальності за кермування в нетверезому стані: за повторне "пияцтво за кермом" арештовуватимуть терміном від 10 до 15 діб - Цензор.НЕТ 4755
13.07.2020 18:06 Відповісти
Денискины рассказы... Полный бред!
13.07.2020 18:31 Відповісти
Водителя,которий совершил масштабное ДТП с четырьмя погибшими на Столичном шоссе, находился в состоянии алкогольного опьянения ,тоже на 15 суток? Довбодятли.
13.07.2020 18:37 Відповісти
Речь идет только за админ ответственность! когда он их сбил - то уже наступила уголовная ответственность. А там уже срок до 10 лет, если не ошибаюсь.
13.07.2020 18:57 Відповісти
Нужно убрать все "до", он отсидел за аналогичное убийство три года, вышел и убил ещё четырех. Срок должен быть конкретный, без "вилок", - минимум 10 лет, суммируемый, за каждую отнятую жизнь! И лишение прав пожизненно.
13.07.2020 19:31 Відповісти
"Монастырский надеется, что 15 суток пребывания под стражей будет действенной профилактикой." Наивняк, вчерашнему убийце семьи даже срок в три года не стал "профилактикой", надо лишать прав навсегда, конфисковать авто, имущество, и огромные штрафы. А со второго раза сажать года на три-пять, при чём всех, должна быть неотвратимость наказания. В США даже те, кто наливал и отпустил бухого за руль тоже отвечают штрафами, даже владельцы кафе.
13.07.2020 19:27 Відповісти
За вождение пьяным за рулём нужно судить как за покушение на убийство!
13.07.2020 19:36 Відповісти
Не арестовывать таких надо, а сразу ампутировать участок мозга, отвечающий за тягу к алкоголю.
13.07.2020 19:38 Відповісти
За повторную пьянку за рулем, даже если не было совершено ДТП, человека надо лишать прав на длительные сроки, из серии лет на 5-10, и возвращать только после исчерпывающей экспертизы его писихического состояния и прохождения специлизированных курсов (всё за счет алкаша). Это потенциально опасный водитель и государство должно позаботиться о том, чтобы подобное тело водителем быть перестоло, а возращение прав должно быть адом, который тело запомнит на всю жизнь.
13.07.2020 19:53 Відповісти
Чому така поблажливість до найстрашнішого порушення ПДР?
13.07.2020 20:12 Відповісти
сколько прокуроров, следователей и судей , будут мыть полы , там где они бояры
13.07.2020 20:17 Відповісти
Тварь ты самая настоящая, не за повторную пьянку, а в первый раз попался от 10 до 15 лет, а не так, как ты хочешь 10 - 15 суток.
13.07.2020 22:17 Відповісти
"Слуга народу" Монастирський щодо законопроєкту про посилення відповідальності за кермування в нетверезому стані: за повторне "пияцтво за кермом" арештовуватимуть терміном від 10 до 15 діб - Цензор.НЕТ 4603
14.07.2020 07:28 Відповісти
своим- всё, врагам - закон
14.07.2020 09:07 Відповісти
номальні люди права забирають. назавжди.
14.07.2020 14:52 Відповісти
 
 