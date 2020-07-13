Зеленський попросив прибрати з порядку денного законопроєкти про призначення місцевих виборів і зарплат держслужбовцям, - Стефанчук
Президент України Володимир Зеленский попросив не розглядати три законопроєкти з порядку денного позачергового засідання в понеділок: проєкт постанови про призначення чергових місцевих виборів і дві версії законопроєктів про зарплату держслужбовців у період карантину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Президент надіслав до Верховної Ради листа з тим, щоб із сьогоднішнього порядку денного прибрати проєкти №3809, 3708 та 3708-1. Прошу врахувати це під час розгляду питань порядку денного", - сказав перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на позачерговому засіданні в понеділок.
Як повідомлялося, на позачерговому пленарному засіданні ВР, згідно з порядком денним, депутати планували розглянути проєкт постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня (№3809) і законопроєкт про внесення змін до ст. 29 закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (№3708 та альтернативний №3708-1) щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати державним службовцям.
І жодного тиску або втручання у дії ІНШОЇ гілки влади...
15.6 % работающих уволены
Ливанский фунт девальвирован на 85%
Резервы Центробанка упали на 80%
Инфляция в мае составила 56,5%
Электричество подается 2-3 часа в день
Супермаркеты ввели ограничения на отпуск продуктов питания
Главный итог(в духе квартала95): премьер-министр обратился за помощью к МВФ, прося кредит в размере 10 млрд долл.
https://nv.ua/biz/experts/defolt-v-livane-primer-dlya-protivnikov-mvf-poslednie-novosti-50099567.html?__twitter_impression=true
14 июля Рада может сделать первый шаг к тотальной фискализации всего малого бизнеса, вплоть до физлиц-предпринимателей первой группы.
На внеочередное заседание парламента планируется вынести http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67527 законопроект №2524 . Формально он декларирует упрощения в работе малого бизнеса. Но на самом деле это не так, - говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.
"Если его примут, будет основание посадить весь бизнес на кассовые аппараты, а это дополнительная нагрузка, минимум, 80 тысяч гривен в год плюс большие риски по проверкам и штрафам", - отмечает Доротич.
поэтому малый бизнес должен сдохнуть к ипене-матери.
такова Воля Господа.
кретины дохнут и на их место приходят те, кто умнее.
зарплаты суддей/прокуроров/местных чиновников/управленцев должны быть от 2К у.е., для топ-менеджеров госкомпаний/наглядовых рад поставить потолок 5К у.е., премии - 10% на всех от профита госкомпании за год
тогда это будет стимулировать честно работать и закреплять кадры, уберет худшую из возможных - первичную коррупционную составляющую, усилит госаппарат и даст возможность стране развиваться
плати своим работникам по 4к у.е. и налогов с их з\п хватит, чтобы твои мечты стали реальными
если будет достойная зарплата в госсекторе, люди будут держаться за свои места, не будут искать соблазнов на стороне, уменьшится и намного нишевая коррупция в самом низу, при том что нагрузка на бюджет от этого намного не вырастет, а качество госслужбы/суддей/правоохранителей выростет и значительно
плюсов намного больше чем минусов от тотальной нищеты госсектора
а начать нужно с директоров и топов/наглядовых рад, где з/п по 300-500-1000К, уменьшите их до 100-120К, остальным дайте больше, но и требуйте с них по-максимуму
От на Заході така практика в бізнесі популярна - зарплата в СЕО часто невелика, але дуже великі бонуси в кінці року за виконання поставлених задач...