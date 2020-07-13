Зеленський попросив прибрати з порядку денного законопроєкти про призначення місцевих виборів і зарплат держслужбовцям, - Стефанчук

Президент України Володимир Зеленский попросив не розглядати три законопроєкти з порядку денного позачергового засідання в понеділок: проєкт постанови про призначення чергових місцевих виборів і дві версії законопроєктів про зарплату держслужбовців у період карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент надіслав до Верховної Ради листа з тим, щоб із сьогоднішнього порядку денного прибрати проєкти №3809, 3708 та 3708-1. Прошу врахувати це під час розгляду питань порядку денного", - сказав перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на позачерговому засіданні в понеділок.

Як повідомлялося, на позачерговому пленарному засіданні ВР, згідно з порядком денним, депутати планували розглянути проєкт постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня (№3809) і законопроєкт про внесення змін до ст. 29 закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (№3708 та альтернативний №3708-1) щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати державним службовцям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 34% жителів Дніпра задоволені роботою президента Зеленського, 51% - роботою мера Філатова, - опитування