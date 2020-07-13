УКР
Зеленський попросив прибрати з порядку денного законопроєкти про призначення місцевих виборів і зарплат держслужбовцям, - Стефанчук

Президент України Володимир Зеленский попросив не розглядати три законопроєкти з порядку денного позачергового засідання в понеділок: проєкт постанови про призначення чергових місцевих виборів і дві версії законопроєктів про зарплату держслужбовців у період карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент надіслав до Верховної Ради листа з тим, щоб із сьогоднішнього порядку денного прибрати проєкти №3809, 3708 та 3708-1. Прошу врахувати це під час розгляду питань порядку денного", - сказав перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук на позачерговому засіданні в понеділок.

Як повідомлялося, на позачерговому пленарному засіданні ВР, згідно з порядком денним, депутати планували розглянути проєкт постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня (№3809) і законопроєкт про внесення змін до ст. 29 закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (№3708 та альтернативний №3708-1) щодо терміну дії обмежень при нарахуванні заробітної плати державним службовцям.

ВР (15173) законопроєкт (3691) Зеленський Володимир (25185) Стефанчук Руслан (779)
Топ коментарі
+24
Партия уродов и рабочих баб 🤮
показати весь коментар
13.07.2020 17:46 Відповісти
+22
после шума в СМИ - шмаркля понялО что снова обос*ралось и пошло на попятную..
показати весь коментар
13.07.2020 17:50 Відповісти
+12
"не прокатило" дубль два
показати весь коментар
13.07.2020 17:49 Відповісти
Партия уродов и рабочих баб 🤮
показати весь коментар
13.07.2020 17:46 Відповісти
после шума в СМИ - шмаркля понялО что снова обос*ралось и пошло на попятную..
показати весь коментар
13.07.2020 17:50 Відповісти
доиграются, что остатки профессионалов посваливают и останутся одни голодные голые босые корупционеры
показати весь коментар
13.07.2020 17:46 Відповісти
"Президент Украины Владимир Зеленский попросил не рассматривать три законопроекта из повестки дня внеочередного заседания в понедельник..."

І жодного тиску або втручання у дії ІНШОЇ гілки влади...
показати весь коментар
13.07.2020 17:48 Відповісти
Так))) Адже він "попросил" , а демократія одна для всіх, хотять послухають, не схотять, то ні - вони ж ВР))))))
показати весь коментар
13.07.2020 18:44 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2020 17:48 Відповісти
"не прокатило" дубль два
показати весь коментар
13.07.2020 17:49 Відповісти
Уже как в математике -- дубль "N". Надоело подсчитывать все залеты.
показати весь коментар
13.07.2020 17:55 Відповісти
это только за сегодня второй случай отзыва. первый был с урусовым
показати весь коментар
13.07.2020 18:10 Відповісти
Дефолт по-ливански:
15.6 % работающих уволены
Ливанский фунт девальвирован на 85%
Резервы Центробанка упали на 80%
Инфляция в мае составила 56,5%
Электричество подается 2-3 часа в день
Супермаркеты ввели ограничения на отпуск продуктов питания
Главный итог(в духе квартала95): премьер-министр обратился за помощью к МВФ, прося кредит в размере 10 млрд долл.
показати весь коментар
13.07.2020 17:49 Відповісти
Да, там очень жёстко. Любителям бубочки желательно очень внимательно посмотреть.
показати весь коментар
13.07.2020 17:52 Відповісти
Подробно

https://nv.ua/biz/experts/defolt-v-livane-primer-dlya-protivnikov-mvf-poslednie-novosti-50099567.html?__twitter_impression=true
показати весь коментар
13.07.2020 17:58 Відповісти
Что с тобой? ты и сюда Пороха приплел? Есть ли тема во вселенной, которая бы тебе не напоминала бы о Порошенко?
показати весь коментар
13.07.2020 18:36 Відповісти
Зеленський попросив прибрати з порядку денного законопроєкти про призначення місцевих виборів і зарплат держслужбовцям, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7953
показати весь коментар
13.07.2020 19:17 Відповісти
"Зеленский попросил убрать из повестки"... это правильно! А "Президент Украины Владимир Зеленский попросил не рассматривать..." -смешно! Максимум приЗЕденыш!
показати весь коментар
13.07.2020 17:49 Відповісти
Новое "покращення" от зеленой пошести

14 июля Рада может сделать первый шаг к тотальной фискализации всего малого бизнеса, вплоть до физлиц-предпринимателей первой группы.
На внеочередное заседание парламента планируется вынести http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67527 законопроект №2524 . Формально он декларирует упрощения в работе малого бизнеса. Но на самом деле это не так, - говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.
"Если его примут, будет основание посадить весь бизнес на кассовые аппараты, а это дополнительная нагрузка, минимум, 80 тысяч гривен в год плюс большие риски по проверкам и штрафам", - отмечает Доротич.
показати весь коментар
13.07.2020 17:50 Відповісти
малый бизнес был и есть за зелупу.
поэтому малый бизнес должен сдохнуть к ипене-матери.

такова Воля Господа.
кретины дохнут и на их место приходят те, кто умнее.
показати весь коментар
13.07.2020 17:56 Відповісти
Не путай базарников с таксистами и малый бизнес. Как говорят в Одеесе --- Это две больших разницы.
показати весь коментар
13.07.2020 18:01 Відповісти
Не отозвал...а попросил убрать с повестки...и принять это все по тихому...без шуму и пыли...
показати весь коментар
13.07.2020 17:51 Відповісти
и без отпечатков палец...
показати весь коментар
13.07.2020 18:33 Відповісти
какой профи будет ЧЕСТНО вкалывать за 38К?

зарплаты суддей/прокуроров/местных чиновников/управленцев должны быть от 2К у.е., для топ-менеджеров госкомпаний/наглядовых рад поставить потолок 5К у.е., премии - 10% на всех от профита госкомпании за год

тогда это будет стимулировать честно работать и закреплять кадры, уберет худшую из возможных - первичную коррупционную составляющую, усилит госаппарат и даст возможность стране развиваться
показати весь коментар
13.07.2020 17:55 Відповісти
Денег много не бывает.Чем больше денег,тем больше их хочется.
показати весь коментар
13.07.2020 18:00 Відповісти
никто иине спорит, про минимум 2к у.е.
плати своим работникам по 4к у.е. и налогов с их з\п хватит, чтобы твои мечты стали реальными
показати весь коментар
13.07.2020 18:04 Відповісти
если в госаппарате будут одни злыдари, толку никогда не будет

если будет достойная зарплата в госсекторе, люди будут держаться за свои места, не будут искать соблазнов на стороне, уменьшится и намного нишевая коррупция в самом низу, при том что нагрузка на бюджет от этого намного не вырастет, а качество госслужбы/суддей/правоохранителей выростет и значительно

плюсов намного больше чем минусов от тотальной нищеты госсектора

а начать нужно с директоров и топов/наглядовых рад, где з/п по 300-500-1000К, уменьшите их до 100-120К, остальным дайте больше, но и требуйте с них по-максимуму
показати весь коментар
13.07.2020 18:17 Відповісти
А чи не краще якраз лишити зарплату 38К, але при цьому запровадити бонуси по 300-500К за виконання поставлених цілей?

От на Заході така практика в бізнесі популярна - зарплата в СЕО часто невелика, але дуже великі бонуси в кінці року за виконання поставлених задач...
показати весь коментар
13.07.2020 20:37 Відповісти
В природе нет такой зарплаты , которая заставила бы воров и взяточников честно работать .
показати весь коментар
13.07.2020 18:57 Відповісти
Зеленский попросил убрать из повестки дня законопроекты о назначении местных выборов и зарплатах госслужащим, – Стефанчук - Цензор.НЕТ 757
показати весь коментар
13.07.2020 17:57 Відповісти
А я, дурак, считал,что Верховна Рада - независимая ветвь власти и что у нас, согласно Конституции, парламентско-президентская республика... Похоже, эти зелёные уроды уже даже бутафорию считают ненужной. Ось така х&йня, малята.
показати весь коментар
13.07.2020 18:03 Відповісти
Идея зебилов о выборах только в облрады 25.10.2020 приведёт к тому, что на эти "выборы" никто, кроме самих зебилов не пойдёт. А зебилов уже даже не 10%. Вот это явка будет...
показати весь коментар
13.07.2020 18:04 Відповісти
А поместится ли Стефанчук в мусорный ящик?
показати весь коментар
13.07.2020 18:07 Відповісти
ну и харя, за три дня с похмелья не о@осрать...
показати весь коментар
13.07.2020 18:47 Відповісти
посмотришь на стефанчука , а жрать то жрет- за десятерых, так жрут свиньи, какой-то сбой в генетике, не может родиться человек похожий на свинью- во всем
показати весь коментар
13.07.2020 18:09 Відповісти
ЭТОЖ КАК НУЖНО ЛЮБИТЬ ДЕНЬГИ, - СТЕФАНЧУК С СЕМЬЕЙЗеленський попросив прибрати з порядку денного законопроєкти про призначення місцевих виборів і зарплат держслужбовцям, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5726
показати весь коментар
13.07.2020 18:13 Відповісти
Сколько-же бабла надо в день, чтобы прокормить этого борова???
показати весь коментар
13.07.2020 18:50 Відповісти
Шо? Аптять "все в зад"
показати весь коментар
13.07.2020 19:30 Відповісти
а точно передавали что они отщипнули бабло из фонда ковид на выборы себя любимых?
показати весь коментар
13.07.2020 21:17 Відповісти
Суки ПРодажные Крем...лядские - все кто будет голосовать за руссофашизицизацию украинских школ
показати весь коментар
13.07.2020 23:19 Відповісти
 
 