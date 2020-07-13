Разумков про включення до порядку денного "мовного" законопроєкту Бужанського: "Демократія має бути однакова для всіх"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував внесення до порядку денного Верховної Ради законопроєкту "слуги народу" Максима Бужанського з навчання українською мовою в навчальних закладах, який раніше відхилив комітет Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Документ передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 на 2023 перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

"Демократія має бути однакова для всіх. Коли на засідання Верховної Ради виносяться різні законопроєкти різних народних депутатів - вони можуть подобатися мені, можуть не подобатися мені, можуть подобатися вам, можуть подобатися комусь у державі чи не подобатися. Так само і народним депутатам, бо рішення Верховної Ради, на щастя, приймає не Разумков, не голова комітету, і не комітет, а саме Верховна Рада України. І це не перший і не останній законопроєкт, який з'являється на порядку денному Верховної Ради на розгляді, який не був підтриманий комітетом, а далі визначається зал", - сказав Разумков.

Він додав, що законопроєкт було поставлено до порядку денного, оскільки "правила мають бути однакові для всіх".

Як повідомлялося, 17 червня Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з вивчення державної мови в навчальних закладах".

Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення щодо законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня - відправив документ на доопрацювання. Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу"). Цей документ було зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 г. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 року на 2023 р перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.