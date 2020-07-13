УКР
Разумков про включення до порядку денного "мовного" законопроєкту Бужанського: "Демократія має бути однакова для всіх"

Разумков про включення до порядку денного

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував внесення до порядку денного Верховної Ради законопроєкту "слуги народу" Максима Бужанського з навчання українською мовою в навчальних закладах, який раніше відхилив комітет Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Документ передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 на 2023 перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

"Демократія має бути однакова для всіх. Коли на засідання Верховної Ради виносяться різні законопроєкти різних народних депутатів - вони можуть подобатися мені, можуть не подобатися мені, можуть подобатися вам, можуть подобатися комусь у державі чи не подобатися. Так само і народним депутатам, бо рішення Верховної Ради, на щастя, приймає не Разумков, не голова комітету, і не комітет, а саме Верховна Рада України. І це не перший і не останній законопроєкт, який з'являється на порядку денному Верховної Ради на розгляді, який не був підтриманий комітетом, а далі визначається зал", - сказав Разумков.

Він додав, що законопроєкт було поставлено до порядку денного, оскільки "правила мають бути однакові для всіх".

Як повідомлялося, 17 червня Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з вивчення державної мови в навчальних закладах".

Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення щодо законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня - відправив документ на доопрацювання. Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії "Слуга народу"). Цей документ було зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 г. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 року на 2023 р перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

+48
Вот, было бы хорошо, если бы при дебатах по этому вопросу Бужанскому залепили бы в рыло.
13.07.2020 17:59 Відповісти
+42
Для врагов смерть, а не демократия.

А вот перед смертью действительно все равны... но враги чуточку равнее.
13.07.2020 17:58 Відповісти
+31
КАЦАПСКАЯ ПОДСТИЛКА разумков --для тебя тоже не будет исключений из статей об уголовной ответственности,как и для маланца бужанского---ПОЛУЧИТЕ ПО ПОЛНОЙ
13.07.2020 18:08 Відповісти
Награда нашла "героя"

Проти екс-очільника Служби зовнішньої розвідки України Валерія Євдокимова порушено кримінальну справу. Саме на кляузі цього пройдисвіта базується справа про нібито «незаконний» указ 5го Президента, принаймні так заявляє генпрокурор #Венедиктова.
13.07.2020 18:28 Відповісти
Под видом демократии нам подсовывают сценарий сдачи Украины. Этот депутат всеми своими высерами показывает исключительно антиукраинскую сущность которую при желании можно подвести под измену.Но демократ Разумков категорически не видит эту гниду врагом. А вообще,демократия будет в Украине только после того как на пали и шибэныци народ разместит и внедрителей рускава язика, и любителей заглянуть в мирный глаз пуйла.
13.07.2020 18:29 Відповісти
как говорил экс-посол США в Украине Пфайфер: "Ваша толерантность вас погубит! "(=снисходительность, терпимость, мягкотелость), чем и пользуются враги
13.07.2020 19:34 Відповісти
Без мови - немає народу! Росія руками "зеленых человечков" вирішила знищити українців як народ, в 1918-1933 у них не вийшло. Вже 7 рік йде війна з Росією за право існування Українського Народу, за право жити на землі своїх предків. Всі народи мають право на свою культуру, мову і на життя і тільки УКРАЇНЦІ у своїй країні УКРАЇНІ постійно борються за свої базові права.

Українці проявіть повагу до себе, до своїх предків і нащадків і раз і назавжди заткніть горлянки зрадникам і окупантам, інакше зрадники і окупанти знову влаштують Геноцид українців!
13.07.2020 18:30 Відповісти
"Новый лица" в регионах

Разумков про включення до порядку денного "мовного" законопроєкту Бужанського: "Демократія має бути однакова для всіх" - Цензор.НЕТ 3840
13.07.2020 18:30 Відповісти
Мамадарагая, сосну некачественно пропедикюрили.
А шо ж за работа в комитете с кривыми ногтями?
13.07.2020 20:18 Відповісти
кругом стирчать жидівські і кацапські вуха : у намаганнях атакувати українську мову, армію, віру
показати весь коментар
Демократия для всех? Ах ты ж паскуда брехливая, может ты забыл, так я напомню

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отказался вносить в повестку дня внеочередного заседания ВР постановление о том, что подписанные 11 марта 2020 года в Минске документы о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО, являются незаконными. Об этом он сообщил сегодня на заседании согласительного совета парламента.
13.07.2020 18:35 Відповісти
ни дня без зашквара

Офіс Зеленського знову потрапив у скандал: в чому справа (фото)

Разумков про включення до порядку денного "мовного" законопроєкту Бужанського: "Демократія має бути однакова для всіх" - Цензор.НЕТ 3502
13.07.2020 18:38 Відповісти
У Зеленського використовували без дозволу унікальний шрифт каліграфа Чебаника
Офісу президента України Володимира Зеленського дорікнули через використання стилістики робіт каліграфа і лауреата Шевченківської премії Василя Чебаника без його дозволу. На таке "запозичення" звернула увагу дочка художника Вероніка Чебаник. Також вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook відповідні фотодокази.
Зазначається, що у вітальному бланку від глави держави з нагоди Дня рибалки було взято шрифт професора. Однак без дозволу автора і без ліцензії.
"...Звідки ліцензія на шрифт, хлопчики? Мабуть таке не чули...
Цікавіше. Шрифтова основа дійсно Василя Яковича, але такого напису він не робив, перероблено на свій лад, не дуже вдало, по експертним висновкам самого Василя Яковича робив шрифтовик, свої ідеї втілив не порадившись з автором (цікаво знати хто він), що як правило покручує саму ідею шрифту", - написала вона.https://www.rbc.ua/ukr/styler/ofis-zelenskogo-ugodil-skandal-delo-foto-1563262348.html
13.07.2020 18:38 Відповісти
Вже більше немає чим Слузі народу виборців привабити. Хитрозроблені покидьки
показати весь коментар
Для дерьма - только дерьмократия.
13.07.2020 18:43 Відповісти
Разумков про включення до порядку денного "мовного" законопроєкту Бужанського: "Демократія має бути однакова для всіх" - Цензор.НЕТ 5977
13.07.2020 18:47 Відповісти
Після розмови з ветеранами Бужанського було а ні видно, а ні чутно. Помилково вважалося, що можливо щось зрозумів, але ж ніт.
13.07.2020 18:54 Відповісти
Очередная т.н "братская" консерва вскрылась. Каминг аут чистой воды. Это всё они виноваты, противные!
13.07.2020 18:56 Відповісти
Навіть через зелений комітет не пройшло це лайно ! Отак воно взяло,й підтерлося регламентом !
13.07.2020 18:57 Відповісти
А если в Раду поступит законопроект о повешении президента, его тоже нужно рассматривать?
13.07.2020 18:58 Відповісти
Нет. Следует незамедлительно исполнять.
13.07.2020 19:09 Відповісти
Уточнение преЗЕдента!
13.07.2020 20:23 Відповісти
Це не демократія, а підлаштування під кацапів.
13.07.2020 19:04 Відповісти
а каким боком к мове вообще сын Синая т.н. тов." бужанский" ?
он её не знает,из его хлеборезки она не звучит - так чем же она ему мешает ?
13.07.2020 19:10 Відповісти
Зєбіли, ви ж волали про мовний закон - чи більш проблем нема? Чого зараз мовчите?
13.07.2020 19:11 Відповісти
Разумков про включення до порядку денного "мовного" законопроєкту Бужанського: "Демократія має бути однакова для всіх" - Цензор.НЕТ 5832
13.07.2020 19:12 Відповісти
москалі тепер в раді закони малоросійські висиджують
показати весь коментар
13.07.2020 19:16 Відповісти
Разумков про включення до порядку денного "мовного" законопроєкту Бужанського: "Демократія має бути однакова для всіх" - Цензор.НЕТ 4162
13.07.2020 20:19 Відповісти
А-ну ка, отпишитесь те, кто его привёл к власти....... Где же вы 73%?
13.07.2020 19:17 Відповісти
Демократия для НАС, дерьмократия для вас.. живём в УКРАИНЕ - живём по УКРАИНСКИ..
13.07.2020 19:40 Відповісти
Предлагаю поставить на повестку дня законопроэкт об поголовной **** депутатов от Осла. И спикера Разумкова. В особо извращенной форме. Демократия требует.
13.07.2020 19:40 Відповісти
Разумков про включення до порядку денного "мовного" законопроєкту Бужанського: "Демократія має бути однакова для всіх" - Цензор.НЕТ 3819
13.07.2020 19:45 Відповісти
тра' буде якось скористатись цим прийомом - тіпа, у нас така вже дімакратія-раздімакратія, шо тут я нічо не рішаю, і камітєт не рішає (хоть і протів), а тільки Зал. Запам'ятайте цей ТВІТ!
13.07.2020 19:57 Відповісти
Яка може бути демократія по відношенню до ворогів держави?
13.07.2020 20:04 Відповісти
Я могу ошибаться,но если вопрос идёт о национальной безопасности,во многих демократичных странах демократию посылают лесом.
13.07.2020 19:59 Відповісти
Таваріщ Путєн пріказалі-с!
13.07.2020 19:59 Відповісти
На яку тільки підлість проти України не піде зелена мерзота заради рейтингів. Користуються самозрадництвом українців наповну. І винні не вони, а українці, яких так і хочеться назвати так звані українці. Порахуйте, скільки коментів українською. Отож.
13.07.2020 20:04 Відповісти
Зараз треба просто все запам'ятовувати.
Всіх зелених.
13.07.2020 20:05 Відповісти
Вони на це сподіваються, що будете "запам'ятовувати" і мовчати.
Треба в четвер йти під раду!!!
13.07.2020 20:26 Відповісти
Пусть этот ваш "демократ", а по моему наглый москаль попробует повыебы... в кремлевском вс, уверен, этого "демократа" сразу замели, а в Украине этой гниде все разумков позволяет, и никто ему не начистил рыло.
13.07.2020 20:16 Відповісти
Ворогам України не демократія,а смерть.
13.07.2020 20:32 Відповісти
Разумков про включення до порядку денного "мовного" законопроєкту Бужанського: "Демократія має бути однакова для всіх" - Цензор.НЕТ 2150
13.07.2020 20:36 Відповісти
Демократія - це влада народу. Цього?
13.07.2020 21:48 Відповісти
тоді тркба обов'язково треба розглянути закон про заборону російської мови в Україні!
13.07.2020 20:39 Відповісти
Разумков про включення до порядку денного "мовного" законопроєкту Бужанського: "Демократія має бути однакова для всіх" - Цензор.НЕТ 1180
13.07.2020 20:43 Відповісти
Єврей Бужанський подав, абхаз Арахамія запропонував, росіянин Разумков поставив на голосування закон о мові. Ми взагалі в Україні живемо чи де?
13.07.2020 20:43 Відповісти
Чому дивуватись, якщо українці обрали Президентом єврея? В жодній країні світу (окрім, звичайно, Ізраїля) досі єврея не обирали президентом. Ми перші.
14.07.2020 00:18 Відповісти
Писец на пороге!
13.07.2020 20:44 Відповісти
-
Найлютіші вороги України антиукраїнське керівництва держави готуються обмежити використання з подальшим повним знищенням української державної мови в публічній сфері, необхідність скасування мовних квот в теле- і радіоетері і бажання змінити мовне законодавство за вказівкою фашистського кремля..
Спроби «Слуг кремля обмежити використання української мови в публічній сфері є зрадою заказаної кремлем політичної диверсії проти України, української нації і кожного українця. А такі злочинні наміри цих кремлівських яничар - виродків вони руйнують єдність нації і вони є черговою спробою розділити українську державу і народ на різні території і сорти, спровокують громадянський конфлікт і приведе до повного знищення нашої держави перетворення України в жалюгідну кацапську колонію. А у цій ситуації для порятунку всього украинского своєї рідної мови, церкви, своєї держави, своєї української нації.... І видно вже що без чергового масового протестного «Майдану не обійтися ... Тільки він гарантовано може зупинити наших лютих ворогів кремлівських холуїв - виродків ЗЕбілів - капітулянтів.
13.07.2020 20:56 Відповісти
Никак рюсскочелюстньiе со своим сабачьим езьiгом не успакоятся.
13.07.2020 21:46 Відповісти
Бо, чия мова - того влада.
13.07.2020 21:49 Відповісти
А зачем малоросам демократия?
Они же за русский мир и весну, царя и *****.
13.07.2020 22:26 Відповісти
а все -это кто у слуги украинского народа разумкова ? я так понимаю , что в Украине все жители - украинцы.....а раз украинцы, то и язык в Украине должен быть какой? ...правильно - УКРАИНСКИЙ..... тогда о какой демократии и по отношению к кому идет речь у товарища Разумкова ?..надо понимать о демократии по отношению к любителям кацапии, нищтячкам обнуленного , которые за много лет жизни в Украине посчитали для себя зазорным выучить украинский язык.....тогда - геть с Украины .......и не смей называть себя украинцем.....такое неуважение к украинскому языку и к украинцам может быть только у любителей обнуленного...что-то я не могу себе представить , чтобы в госдуре путлера Володин призывал к демократии при решении вороса о внесении украинского языка наравне с русским в государственном масштабе......а украинцев в раше живет гораздо больше , чем кацапов в Украине....так что украинцы - отучите в конце концов этих слуг обнуленного вытирать об вас ноги....заставьте этих мигрантов уважать себя и свой язык...
13.07.2020 22:48 Відповісти
Тогда и право владения оружием на всех уравняйте. И варианты его использования допустимые озвучте
13.07.2020 23:11 Відповісти
ТУПАКов певно забув, що ГІТЛЕР прийшов до влади ДЕМОКРАТИЧНИМ шляхом!!!!
13.07.2020 23:45 Відповісти
Сидять козаки точать ножі. Если п*доры запретят украинский язык, последнее, что они увидят перед смертью - это будет *****
14.07.2020 08:40 Відповісти
Першим в Раді Мову почав «топити» Газумков.
14.07.2020 08:49 Відповісти
