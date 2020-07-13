Від початку доби загинуло 2 українські воїни, найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС

13 липня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ворог продовжує нехтувати вимогами Мінських домовленостей і застосовує заборонені зразки озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм біля Луганського і Кримського, а неподалік Майорська провокував українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли наші опорні пункти з мінометів калібру 82 мм поблизу Пищевика та Авдіївки. Також противник задіяв гранатомети різних систем та стрілецьку зброю неподалік Кам’янки і Славного, а по оборонцях Водяного відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби, двоє наших захисників загинули. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким полеглих українських героїв.

Підсумки за минулу добу

12 липня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти і 82-х мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 12 населених пунктів: Новотошківське, Кримське, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка, Хутір Вільний, Кам’янка, Оріхове, Луганське, Водяне та Новоселівка Друга.

Читайте також: Воїн 79-ї ОДШБр Євген Чумаченко загинув на Донбасі 13 липня

За минулу добу 5 українських захисників зазнали поранень, ще один військовослужбовець – зазнав бойового травмування.

12 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 2 вбивства, 1 грабіж, 3 крадіжки, 2 факти незаконного поводження зі зброєю та 4 факти незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 51 адміністративне правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 554 транспортних засоби та 4 598 осіб.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 503 особи. В зворотному напрямку – 424 особи. КПВВ "Новотроїцьке" та "Мар’їнка" з вини окупантів не функціонували.