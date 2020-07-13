Від початку доби загинуло 2 українські воїни, найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ, - пресцентр ОС
13 липня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ворог продовжує нехтувати вимогами Мінських домовленостей і застосовує заборонені зразки озброєння.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм біля Луганського і Кримського, а неподалік Майорська провокував українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли наші опорні пункти з мінометів калібру 82 мм поблизу Пищевика та Авдіївки. Також противник задіяв гранатомети різних систем та стрілецьку зброю неподалік Кам’янки і Славного, а по оборонцях Водяного відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Впродовж поточної доби, двоє наших захисників загинули. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким полеглих українських героїв.
Підсумки за минулу добу
12 липня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник здійснював обстріли по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти і 82-х мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Ворожу вогневу активність було зафіксовано неподалік 12 населених пунктів: Новотошківське, Кримське, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка, Хутір Вільний, Кам’янка, Оріхове, Луганське, Водяне та Новоселівка Друга.
За минулу добу 5 українських захисників зазнали поранень, ще один військовослужбовець – зазнав бойового травмування.
12 липня представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито 2 вбивства, 1 грабіж, 3 крадіжки, 2 факти незаконного поводження зі зброєю та 4 факти незаконного поводження з наркотиками. Також виявлено 51 адміністративне правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5 554 транспортних засоби та 4 598 осіб.
Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 503 особи. В зворотному напрямку – 424 особи. КПВВ "Новотроїцьке" та "Мар’їнка" з вини окупантів не функціонували.
Вічна пямять героям.
Наши воины, на украинской земле, защищают Украину.
Надо было когда ЗЕ стал президентом делать , то что я говорил , давить на России с помощью запада и водить миротворцев.
Нет миротворцев, тогда требовать от запада полезных санкции для России . Вот такая должна была быть политика
Ви відморожені по самі помідори. Сидіть біля телевізора в обіймах з ЛОХодильником.
Грьобана ЗЕіпуча влада, сучій непотріб.
Героям Слава! Смерть ворогам. Слава Україні!
Вовчик, нужно просто перестать сцать.
Бздун пархатый.
Всем последующим уже не выдает?
Відповідати за ці смерті буде особисто Зеленський.
Вічна пам'ять!
Прошел годи всё сбылось в точности. Ау, зелень, не хотите прокоментировать? Как там с "просто перестать стрелять"? Как там "просто не наживаться на войне"?
Порохоботы, не развивайте пургу. Отступление будет синхронным. Боевики каждый день обстреливают наши позиции, это должно прекратиться. Наши позиции не станут позициями врага, просто мы перестанем читать ежедневные сводки о гибели наших воинов.
Так что заткнитесь, вояки диванные
Министр обороны Андрей Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные силы.
Сейчас июль, но до сих пор не заключен ни один контракт на поставку основных видов боеприпасов.
Ключевая проблема - не закуплены минометные мины 120 мм - основной вид вооружений, самый расходный на Донбассе. Когда из Киева приезжают военные чиновники и депутаты на фронт и спрашивают, чем помочь, им на всех уровнях говорят - мины 120 мм и минометы. Все кивают, но не делается ничего. Так вот - ни одной мины 120 мм и ни одного миномета 120 мм до сих пор не закуплено. Даже в планах нет.
Мины 82 мм - не закупаются. А ведь взрыв 82 мм в 3-м полку - это следствие некачественных боеприпасов.
Гранаты ВОГ - ни одной штуки не закуплено. На фронте ВОГи выдают аптекарскими дозами. В плане есть, контрактов - нет.
Снаряды 152 мм - ни одной штуки не закуплено. В плане есть, контрактов - нет. Возникает вопрос, а зачем же вы содержите столько артиллерийских частей, если вы не обеспечиваете их боеприпасами? А боевая подготовка как будет вестись?
Абсолютно критическая для амии ситуация с закупкой тепловизионных прицелов - их единицы на фронте, тепловизионные дальномеры и бинокли - единицы на фронте.
Такое впечатление, что военное руководство старается не замечать войну и занимается своими кабинетными интригами не понимая, что там кто-то ведет бой. Не видят, что Россия обеспечивает минами и минометами и снарядами свои войска без всяких вопросов. Кабинетная амия в Киеве полностью оторвалась и наплевательски относится к защите страны. Министр Таран полностью оторвался от реальности. Такое разгильдяйство и безответственность - это просто позор.
да пох сколько с той стороны сдохнет. мне жизни двоих воинов дороже всего даунбаса.
И вопрос к редакции издания:"Почему закрыты комментарии к теме
13.07.20 20:47 Российские террористы застрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево, - штаб ООС"???
Это уже относится к нарушению Международного Права и основание для подачи в суд
на Парашку и на её Говнокомандующего!!!!
И Коломойского выдворить из Украины,пусть его судят там,где его уже ждут!
Понимаю,что с ватой - рашистами это трудно,но надо!!!! Надо спасать завоевания Майдана ,Киборгов и всех ребят,которые погибли за эти 6 лет!!! Да и наше это завоевание.
И Государственный украинский (Мову) надо завтра под Верховной Радой защищать! Как Порошенко и Правосудие защищали все под стенами Суда. У меня скромные желания! А остальное у меня есть....🙂💛💙