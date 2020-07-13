На Кіровоградщині жінка видала себе за дружину загиблого воїна АТО та отримала 1,2 млн грн соцвиплат, - Офіс генпрокурора
Новоукраїнська місцева прокуратура Кіровоградської області скерувала до суду обвинувальний акт щодо жінки, яка шляхом шахрайства, використовуючи підроблені документи, отримала 1,2 млн грн державної грошової допомоги.
Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, розслідування велося за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
"За даними слідства, жінка, скориставшись скрутним становищем сестри загиблого, запропонувала їй поховати героя за місцем свого проживання. В подальшому, скориставшись цим фактом та спекулюючи патріотичними настроями працівників міської ради, псевдовдова отримала довідки, які містили недостовірні дані про те, що вона дійсно проживала в громадянському шлюбі з загиблим та він брав участь у вихованні її дитини. На підставі цих довідок суд визнав підозрювану членом сім’ї загиблого героя, що і дозволило їй отримати компенсаційні виплати", - говориться в повідомленні.
Зазначається, що під час досудового розслідування прокуратура заявила цивільний позов про повернення незаконно отриманих коштів.
Короче чиновники в доле...всплыла нестача, сейчас она возьмет на себя, а те будут гасить...
Каждая гривня наших налогов уходит от нас на содержание этого лайна. Может, хватит?...
Не все так однозначно
И да, и нет: если про нарид, то да, на целых 5 лет(и прошлых, и позапрошлых...), на минуточку; если про меня, то нет, со времен кравчука те, за кого голосовал лично я, ни разу не побеждали.
А что у нас погибших военнослужащих не Государство хоронит ?
Шекспир сюжеты из жизни брал.
Один боец от жены стервы ушел, жил с подружкой. После гибели стерва загребла бабло. Так правильно?
От ніхто не возмущайєця, шо ми платимо пенсії лугандонам, які вбили того хлопця, та отримують ше дировську пенсію, і з паспортом ресурсної федерації їздять голосувати за ноль *****