На Кіровоградщині жінка видала себе за дружину загиблого воїна АТО та отримала 1,2 млн грн соцвиплат, - Офіс генпрокурора

На Кіровоградщині жінка видала себе за дружину загиблого воїна АТО та отримала 1,2 млн грн соцвиплат, - Офіс генпрокурора

Новоукраїнська місцева прокуратура Кіровоградської області скерувала до суду обвинувальний акт щодо жінки, яка шляхом шахрайства, використовуючи підроблені документи, отримала 1,2 млн грн державної грошової допомоги.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, розслідування велося за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

"За даними слідства, жінка, скориставшись скрутним становищем сестри загиблого, запропонувала їй поховати героя за місцем свого проживання. В подальшому, скориставшись цим фактом та спекулюючи патріотичними настроями працівників міської ради, псевдовдова отримала довідки, які містили недостовірні дані про те, що вона дійсно проживала в громадянському шлюбі з загиблим та він брав участь у вихованні її дитини. На підставі цих довідок суд визнав підозрювану членом сім’ї загиблого героя, що і дозволило їй отримати компенсаційні виплати", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що під час досудового розслідування прокуратура заявила цивільний позов про повернення незаконно отриманих коштів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Члени родин загиблих в АТО героїв-захисників мають право на отримання земельних ділянок або компенсації у вигляді матдопомоги, - Кличко

шахрайство (1148) прокуратура (3732) Антитерористична операція (6638) Офіс Генпрокурора (3397) Кіровоградська область (602)
+23
Но как?! как ей это удалось ?! Одних с УБД в транспорт не пускают, другим миллионы раздают...
13.07.2020 18:56 Відповісти
+22
Таку скотиняку треба відразу вбивати нах ... Бо там немає нічого людського окрмм гнилі
13.07.2020 18:50 Відповісти
+10
А може поділилася?
13.07.2020 18:58 Відповісти
100% зелохторат - "какая разніца"...
13.07.2020 18:47 Відповісти
Таку скотиняку треба відразу вбивати нах ... Бо там немає нічого людського окрмм гнилі
13.07.2020 18:50 Відповісти
а ти подивись від кого та інфа - а потім возмущайся і вбивай, несвідоме
13.07.2020 19:37 Відповісти
Официально не зарегистрированы, хрень какая то.
13.07.2020 18:56 Відповісти
Но как?! как ей это удалось ?! Одних с УБД в транспорт не пускают, другим миллионы раздают...
13.07.2020 18:56 Відповісти
А може поділилася?
13.07.2020 18:58 Відповісти
и к бабке не ходи
13.07.2020 19:08 Відповісти
а Стерненко носить холодну зброю - складний ножик! та вбиває ним людей. А порошенко... а порошенко.... 100500 раз порошенко... пріступнік, бо послав кораблі з Одеси в Маріуполь
13.07.2020 19:45 Відповісти
Стерненко вбив гниду котра хотіла вбити його...
13.07.2020 21:37 Відповісти
трішки включи критичного мислення - не тра' сліпо довіряти написаному хай навіть на цензорі. Там же вказано джерело інформації - - Офис Генпрокурора
13.07.2020 19:40 Відповісти
Гоголя вспомнил? "На мосту через речку сквозь настил провалилось колесо коляски чиновника. Мужик, переезжающий на телеге, ниже моста, через брод, кричит извозчику: "И куды же ты попёрси?!... Рази не видел - МОСТ!!!"
14.07.2020 07:14 Відповісти
Скорее всего чиновники это и замутили,а "жена" просто козел отпущения.
13.07.2020 19:52 Відповісти
вам всім пороблено, чи шо?
13.07.2020 19:58 Відповісти
"В дальнейшем, воспользовавшись этим фактом и спекулируя патриотическими настроениями работников городского совета, псевдовдова получила справки, содержащие недостоверные сведения о том, что она действительно проживала в гражданском браке с погибшим и он участвовал в воспитании ее ребенка". -Гм, а що з патріотичних почуттів можна видавати працівникам міськради недостовірні документи? А чого разом з нею не пішли під суд ті, хто видавали недостовірні довідки? Источник: https://censor.net/n3207843Источник: https://censor.net/n3207843
13.07.2020 18:58 Відповісти
Деньги вернуть с процентами, и в обязательном порядке, посадить на энное число лет...
13.07.2020 18:59 Відповісти
Ну що ж дивуватись...Хтось видає себе за героя,хтось за "погібшего",хтось за єво жену...Такі у нас часи,така у нас країна,яка теж видає себе за незалежну...
13.07.2020 19:01 Відповісти
Уклонiст за головнокомандувача
13.07.2020 19:17 Відповісти
Та ты шо такие патриоты шо выдали 1,2млн грн в ворсовете...где копейки не вышибешь на законных основаниях...
Короче чиновники в доле...всплыла нестача, сейчас она возьмет на себя, а те будут гасить...
13.07.2020 19:03 Відповісти
Зельц и венедиктова тоже пытаются выдавать себя за патриотов...
Каждая гривня наших налогов уходит от нас на содержание этого лайна. Может, хватит?...
13.07.2020 19:05 Відповісти
Выбрали же.
13.07.2020 21:01 Відповісти
Не все так однозначно
И да, и нет: если про нарид, то да, на целых 5 лет(и прошлых, и позапрошлых...), на минуточку; если про меня, то нет, со времен кравчука те, за кого голосовал лично я, ни разу не побеждали.
13.07.2020 22:23 Відповісти
Я в целом про выбор народа, конечно.
14.07.2020 16:27 Відповісти
Не спешите судить. Возможно, они действительно жили гражданским браком. Сейчас так многие делают. Если ребенок его, то она и есть его жена.
13.07.2020 19:10 Відповісти
а в чому прєступлєніє?
13.07.2020 19:24 Відповісти
хлопець загинув чи нє?
13.07.2020 19:27 Відповісти
жіночка похоронила загиблого чи нє?
13.07.2020 19:28 Відповісти
дитина героя отримала законну допомогу, так?
13.07.2020 19:32 Відповісти
то якого хера всі так возмущаюця, а мовчки проковтнули виділення лярдів грошей на вищу освіту для сєпарських виплятків ????
13.07.2020 19:34 Відповісти
Яким боком син цієї шмати до загиблого солдата?
13.07.2020 21:40 Відповісти
А даты подачи документов и выдачи денег можно?
13.07.2020 19:34 Відповісти
..... предложила похоронить .......
А что у нас погибших военнослужащих не Государство хоронит ?
13.07.2020 19:35 Відповісти
уважніше дивіця на джерело - вас хіба фейк про "абнімаю" не навчив???
13.07.2020 19:38 Відповісти
Это давняя история. Она памятник ставила.
13.07.2020 20:53 Відповісти
Всем любовницам миллионы выплачивают? Даже штамп уже не нужен???? Мда, страна ОЗ- долбоё...
13.07.2020 19:46 Відповісти
всім дітям героїв повинні виплачівать. Ото було б десятеро, то хай по одному від кожної, тобі чого? Сєпарським випляткам пішло більше - лярди на "бєсплатне" навчання в вишах - а це гуртожиток, харчування, аудиторії, зарплата викладачам, витратні на лабораторки... стипендія та перевезення
13.07.2020 19:51 Відповісти
При чём тут дети???? О детях вообще речи нет!!!! Читайте что написано!!!! Там схема, поимели все, начиная от самой бабы и все кто документы делал. Это обычные преступники, на смертях набивающие карманы, а вы их защищаете. И не грубите мне, а то я могу ответить. Ишь, защитничек нашелся!
13.07.2020 20:39 Відповісти
Эта история уже была описана. Они жили без росписи. Он воспитывал её сына. Она несла все расходы по похоронам. В райсовете свидетели подтвердили факт "совместного ведения хозяйства" Потом накатила бука закона.
Шекспир сюжеты из жизни брал.
Один боец от жены стервы ушел, жил с подружкой. После гибели стерва загребла бабло. Так правильно?
13.07.2020 21:01 Відповісти
Вам пороблено, вам усім пороблено!
От ніхто не возмущайєця, шо ми платимо пенсії лугандонам, які вбили того хлопця, та отримують ше дировську пенсію, і з паспортом ресурсної федерації їздять голосувати за ноль *****
13.07.2020 20:01 Відповісти
не хилые выплаты. представляю, что творится. Жены, любовницы, дети...
13.07.2020 21:44 Відповісти
так может и правда гражданская жена. правды не узнать.
13.07.2020 22:14 Відповісти
А ребенок чей?
14.07.2020 09:10 Відповісти
Если не его, то был ли он усыновлен бойцом?
14.07.2020 09:13 Відповісти
чей?
17.07.2020 07:24 Відповісти
Даже не представляю себе, каким должно быть наказание за такое... - НА КОЛ СУКУ !!!
13.07.2020 22:16 Відповісти
У "лейтенанта Шмидта" были не только дети, но и жёны...
14.07.2020 01:11 Відповісти
 
 