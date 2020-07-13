На Кіровоградщині жінка видала себе за дружину загиблого воїна АТО та отримала 1,2 млн грн соцвиплат, - Офіс генпрокурора

Новоукраїнська місцева прокуратура Кіровоградської області скерувала до суду обвинувальний акт щодо жінки, яка шляхом шахрайства, використовуючи підроблені документи, отримала 1,2 млн грн державної грошової допомоги.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, розслідування велося за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.



"За даними слідства, жінка, скориставшись скрутним становищем сестри загиблого, запропонувала їй поховати героя за місцем свого проживання. В подальшому, скориставшись цим фактом та спекулюючи патріотичними настроями працівників міської ради, псевдовдова отримала довідки, які містили недостовірні дані про те, що вона дійсно проживала в громадянському шлюбі з загиблим та він брав участь у вихованні її дитини. На підставі цих довідок суд визнав підозрювану членом сім’ї загиблого героя, що і дозволило їй отримати компенсаційні виплати", - говориться в повідомленні.



Зазначається, що під час досудового розслідування прокуратура заявила цивільний позов про повернення незаконно отриманих коштів.

