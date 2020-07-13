З 2014 року в окупованому Криму безвісти зникло 45 осіб, доля 15 із них досі невідома – заступниця представника президента в АРК Ташева

45 осіб зникли безвісти в Криму за шість років російської окупації, доля 15 із них досі невідома.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим, з використанням даних громадської організації "Крим SOS".

"Насильницькі зникнення - це один з тяжких злочинів, скоєних окупантом,що створюють атмосферу страху, залякують родичів і друзів зниклого. Такі злочини Росія здійснює як на своїх територіях, коли тисячі людей в Чечні стали жертвами насильницьких зникнень, так і на окупованих", - зазначила заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева.

За її словами, завдання держави - документувати випадки насильницьких зникнень, вести розслідування в рамках повноважень і залучати до розшуку міжнародні організації, а також підтримувати родичів зниклих безвісти, що може включати не тільки матеріальну допомогу, а й психологічну підтримку і постійний доступ до інформації про стан розслідування.

Читайте також: США в ОБСЄ: Росія утримує понад 80 політичних в'язнів із Криму і продовжує мілітаризацію півострова

"Ми повинні пам'ятати про імена всіх жертв насильницьких зникнень на наших територіях, адже за цифрами 45 і 15 стоять реальні люди, сльози і надії десятків і тисяч людей", - зазначила Ташева.

У Представництві нагадали, що зараз Кабінет міністрів формує комісію з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, з початком роботи якої Представництво планує порушувати питання насильницьких зникнень на території Криму в період окупації, і перебуває на постійному зв'язку з прокуратурою АР Крим щодо кожного випадку зникнення.