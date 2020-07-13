УКР
З 2014 року в окупованому Криму безвісти зникло 45 осіб, доля 15 із них досі невідома – заступниця представника президента в АРК Ташева

45 осіб зникли безвісти в Криму за шість років російської окупації, доля 15 із них досі невідома.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим, з використанням даних громадської організації "Крим SOS".

"Насильницькі зникнення - це один з тяжких злочинів, скоєних окупантом,що створюють атмосферу страху, залякують родичів і друзів зниклого. Такі злочини Росія здійснює як на своїх територіях, коли тисячі людей в Чечні стали жертвами насильницьких зникнень, так і на окупованих", - зазначила заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева.

За її словами, завдання держави - документувати випадки насильницьких зникнень, вести розслідування в рамках повноважень і залучати до розшуку міжнародні організації, а також підтримувати родичів зниклих безвісти, що може включати не тільки матеріальну допомогу, а й психологічну підтримку і постійний доступ до інформації про стан розслідування.

Читайте також: США в ОБСЄ: Росія утримує понад 80 політичних в'язнів із Криму і продовжує мілітаризацію півострова

"Ми повинні пам'ятати про імена всіх жертв насильницьких зникнень на наших територіях, адже за цифрами 45 і 15 стоять реальні люди, сльози і надії десятків і тисяч людей", - зазначила Ташева.

У Представництві нагадали, що зараз Кабінет міністрів формує комісію з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, з початком роботи якої Представництво планує порушувати питання насильницьких зникнень на території Криму в період окупації, і перебуває на постійному зв'язку з прокуратурою АР Крим щодо кожного випадку зникнення.

Крим (14217) репресії (1629) кримські татари (2005) Ташева Таміла (70)
Переведіть, будьте ласкаві: "45 человек пропали без вести в Крыму за шесть лет российской оккупации, судьба 15 из них до сих пор неизвестна" Источник: https://censor.net/n3207850
Все життя думав, що "пропав без вісті" - то коли подальша доля не відома... В інших випадках викрадення, вбивство чи ще щось таке, але з'ясоване, відоме.
Сподіваюсь, решта з тих 45 повернулися до своїх сімей. А московитам це все віділлється їхньою кров'ю так, що вони блювати нею будуть з ранку до ночі та з вечора до рання!
13.07.2020 19:25 Відповісти
мабуть 45 викрадено, а доля 15 невідома...
13.07.2020 19:28 Відповісти
Походу касапы людей едят...
13.07.2020 19:32 Відповісти
И что? КИЇВ. 28 березня. УНН. Впродовж минулого 2018 року безвісті зникло 8 692 людини. Про це повідомили у Департаменті карного розшуку Національної поліції України у відповідь на запит УНН.
https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1789459-torik-v-********-bezvisti-zniklo-mayzhe-9-tisyach-lyudey
13.07.2020 19:40 Відповісти
путлеровские захватчики не трогают в украинском Крыму только крупных жополизов, причём раньше и мелким жополизам они хорошо платили, а теперь им дают - три копейки, чтоб не здохли и чтоб не выли, потому что понимают : предатели свою роль выполнили и - никуда уже не денутся... https://citaty.info/quote/119557 крысмане должны были знать это, когда бежали на
рейхферендум... и понимать: раз ты в 2014 году сознательно становишься предателем (т.е. по своей воле) - значит https://citaty.info/quote/119557 наступит время,
когда за тебя никто не заступится !
13.07.2020 19:44 Відповісти
Оттуда ? как то мягковато...крымчане...херяне они, а не крымчане
13.07.2020 20:35 Відповісти
"судьба 15 из них до сих пор неизвестна"...так 45 или 15 ? Ну что за жертвы нашей системы образования занимаются "покращенням" жизни.
13.07.2020 20:33 Відповісти
 
 