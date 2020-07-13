УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4309 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 689 9

На Львівщині вкотре послаблюють карантин - дозволено роботу кінотеатрів, нічних клубів і дитячих садочків

На Львівщині вкотре послаблюють карантин - дозволено роботу кінотеатрів, нічних клубів і дитячих садочків

У Львівській області послаблюють карантин, запроваджений через епідемію коронавірусу. Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ ​​та НС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

Зокрема, у Львівській області дозволили роботу:

кінотеатрів та театрів із наповненістю понад 50% місць для сидіння і/або більше однієї людини на 5 квадратних метрів площі закладу;

нічних клубів, ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.д., а також установ культури, крім кінотеатрів і театрів - до 23 і з 7 години ранку;

дошкільних навчальних закладів та інклюзивно-ресурсних центрів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на Львівщині виявили 104 нові випадки COVID-19, загалом 7107 інфікованих і 186 померлих, - міськрада

Як зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький, рішення про послаблення карантину стало можливим, оскільки епідеміологічні показники Львівської області відповідають критеріям, встановленим Міністерством охорони здоров'я.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19766) коронавірус (19923) Львівська область (2522)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На Львовщине в очередной раз ослабляют карантин - разрешена работа кинотеатров, ночных клубов и детских садов - Цензор.НЕТ 8291
показати весь коментар
13.07.2020 19:46 Відповісти
Айда две милашки,фофка жжет...
показати весь коментар
13.07.2020 20:02 Відповісти
Гєть подуріли...Область на першому місці в країні по-захворюванності,а ці...помягшують карантин. Заради чого? Щоби більше людей вимерло на Західній Україні???
показати весь коментар
13.07.2020 19:58 Відповісти
Область відповідає всім критеріям послаблення карантинних обмежень то в чому проблема? Нехай ваша область робить стільки тестів як у нас і будете бачите реальну картину захворюваності.
показати весь коментар
13.07.2020 20:57 Відповісти
Ну,ночные клубы- это святое .....
показати весь коментар
13.07.2020 20:01 Відповісти
конечно, без ночных клубов можно обойтись. но с другой стороны это ведь наполнение бюджета, бизнес и так в опе из-за карантина
показати весь коментар
13.07.2020 20:44 Відповісти
Ночные клубы-бизнес с наполнением в чей бюджет?,дануна...
показати весь коментар
13.07.2020 20:55 Відповісти
Ночные клубы-бизнес с наполнением в чей бюджет?,дануна...
показати весь коментар
13.07.2020 20:56 Відповісти
Шо, уже перемогли коронавирус?
показати весь коментар
13.07.2020 21:08 Відповісти
 
 