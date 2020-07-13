На Львівщині вкотре послаблюють карантин - дозволено роботу кінотеатрів, нічних клубів і дитячих садочків

У Львівській області послаблюють карантин, запроваджений через епідемію коронавірусу. Таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ ​​та НС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.

Зокрема, у Львівській області дозволили роботу:

кінотеатрів та театрів із наповненістю понад 50% місць для сидіння і/або більше однієї людини на 5 квадратних метрів площі закладу;

нічних клубів, ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.д., а також установ культури, крім кінотеатрів і театрів - до 23 і з 7 години ранку;

дошкільних навчальних закладів та інклюзивно-ресурсних центрів.

Як зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький, рішення про послаблення карантину стало можливим, оскільки епідеміологічні показники Львівської області відповідають критеріям, встановленим Міністерством охорони здоров'я.