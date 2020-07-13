Через карантинні обмеження в Італії нацгвардієць Марків не може отримувати необхідну медичну допомогу, - Денісова

Ув'язнений в Італії військовий Національної гвардії України Віталій Марків не може отримувати необхідну медичну допомогу через карантин.

Про це в Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її інформацією, суд ще не вибрав дату розгляду апеляції у справі Марківа через карантин, запроваджений у зв’язку з пандемією COVID-19.

"Через продовження карантинних заходів судом не визначено дату апеляційного засідання, а також відсутня можливість особистого відвідування українця в італійській в'язниці. Ці обмеження не дозволяють Віталію отримувати необхідну медичну допомогу", - заявила вона.

Денісова також вказала на те, що Національна поліція України у травні 2020 року здійснила слідчий експеримент щодо обставин загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі, в якій звинуватили Марківа. Вона висловила сподівання, що під час розгляду апеляції суд врахує ці відомості.

Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.