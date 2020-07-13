УКР
Через карантинні обмеження в Італії нацгвардієць Марків не може отримувати необхідну медичну допомогу, - Денісова

Ув'язнений в Італії військовий Національної гвардії України Віталій Марків не може отримувати необхідну медичну допомогу через карантин.

Про це в Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

За її інформацією, суд ще не вибрав дату розгляду апеляції у справі Марківа через карантин, запроваджений у зв’язку з пандемією COVID-19.

"Через продовження карантинних заходів судом не визначено дату апеляційного засідання, а також відсутня можливість особистого відвідування українця в італійській в'язниці. Ці обмеження не дозволяють Віталію отримувати необхідну медичну допомогу", - заявила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звільненням українського нацгвардійця Марківа займається Папа Римський, - Зеленський

Денісова також вказала на те, що Національна поліція України у травні 2020 року здійснила слідчий експеримент щодо обставин загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі, в якій звинуватили Марківа. Вона висловила сподівання, що під час розгляду апеляції суд врахує ці відомості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вирок Марківа базувався, серед іншого, на матеріалах російської пропаганди, - New York Times

Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

+2
Авакян не переймається долею Марківа, лише для піару.
13.07.2020 19:52 Відповісти
+1
Богатырского здоровья и стальных нервов тебе, Маркив! Держись, Украина с тобой!
13.07.2020 20:20 Відповісти
+1
Макаронники **.чие, продажные, и это показала вторая мировая.
13.07.2020 21:21 Відповісти
Итальянцы, вы как иноверцы.. сказали вам - невиновен, что непон..ятно, тем более когда уже пять лет говорят
13.07.2020 19:51 Відповісти
Авакян не переймається долею Марківа, лише для піару.
13.07.2020 19:52 Відповісти
Не надо. Он как раз больше всех заинтересован и мотается к нему постоянно.
Единственный способ Маркива скостить срок - дать показания на Авакова.
13.07.2020 19:58 Відповісти
у него там виноградники, резко он не будет ничего делать
13.07.2020 20:04 Відповісти
Да он просто башляет, что бы не прогореть самому.
13.07.2020 20:07 Відповісти
Аваков башляє засудженому старшому сержанту Марківу щоб той не дав свідчення проти нього?
13.07.2020 20:15 Відповісти
Ну да, семье оного.
Но присяжные дали такой срок, что даже за большие деньги отсидеть его не интересно.
13.07.2020 20:18 Відповісти
Богатырского здоровья и стальных нервов тебе, Маркив! Держись, Украина с тобой!
13.07.2020 20:20 Відповісти
Аваков уже всё, что мог уже сделал. Своим "заступничеством". Каким бараном нужно быть, чтоб не понимать "авторитет" украинской власти для итальянской общественности и правосудия? В Киеве "патриота сажают" ещё проканает. Но в Италии - это готовый приговор.
13.07.2020 20:54 Відповісти
Макаронники **.чие, продажные, и это показала вторая мировая.
13.07.2020 21:21 Відповісти
Ну вот еще одна жертва ковидопсихоза. А вы спрашиваете откуда смерти аот от еовидопсихрза когда не давали медецинскую помощь старикам по их хроническим болезням вот коньки и отбрасывали. Еще один факт аферы глобального масштаба
13.07.2020 21:22 Відповісти
Ну вот еще одна жертва ковидопсихоза. А вы спрашиваете откуда смерти аот от еовидопсихрза когда не давали медецинскую помощь старикам по их хроническим болезням вот коньки и отбрасывали. Еще один факт аферы глобального масштаба
13.07.2020 21:22 Відповісти
 
 