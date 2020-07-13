УКР
За водіння в нетверезому стані, що спричинило загибель людей, термін має бути збільшено, можливо, до довічного ув'язнення, - Зеленський

За водіння в нетверезому стані, що спричинило загибель людей, термін має бути збільшено, можливо, до довічного ув'язнення, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Кабінетом Міністрів наголосив на необхідності більш жорсткої кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому стані, що призвело до загибелі людей у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

За словами президента, загалом за перше півріччя 2020 року на дорогах загинуло майже 1,5 тис. осіб. "У ДТП в Україні гине більше людей, згідно зі статистикою, ніж на війні. Така кількість може навіть порівнятися з будь-якою епідемією", – додав Зеленський.

Президент зазначив, що чинні закони, рішення та стратегії нічого не вирішили й радикально не змінили ситуації на дорогах.

"Бездіяльність та безвідповідальність – ці два слова характеризують ставлення влади на всіх рівнях до цієї проблеми… Вчорашня жахлива ДТП – це прямий наслідок того, що люди не усвідомлюють відповідальності, коли напідпитку сідають за кермо", – наголосив глава держави. За його словами, безпека дорожнього руху має стати пріоритетом номер один для президента, уряду, очільників ОДА, міських голів та голів ОТГ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Монастирський щодо законопроєкту про посилення відповідальності за кермування в нетверезому стані: за повторне "пияцтво за кермом" арештовуватимуть терміном від 10 до 15 діб

На думку Зеленського, оскільки чинні штрафи не мають відповідного стримувального ефекту для водіїв, що сідають за кермо напідпитку, потрібно збільшити їх у 5-10 разів (якщо порушення правил незначне). У разі, якщо п’яний водій спричинив ДТП, яка призвела до людських жертв, має бути запроваджена більш сувора кримінальна відповідальність.

"Якщо водіння напідпитку спричинило загибель – строк покарання має бути збільшений. Можливо, до довічного ув'язнення. Я – за максимальну криміналізацію цих злочинів. Жорстко й надовго. І з максимальним розголосом... І щоб жоден суд не думав когось "відмазати", – заявив Зеленський.

Глава держави зауважив, що чекає всіх посадовців, які відповідають за це питання, зі звітами та конкретними результатами. Президент також доручив прем'єр-міністру впродовж тижня підготувати реальні пропозиції та сформувати план заходів з підвищення безпеки дорожнього руху.

ДТП (4530) Зеленський Володимир (25185) пияцтво (580)
Топ коментарі
+38
За вождение в нетрезвом виде, повлекшее гибель людей, срок должен быть увеличен, возможно, до пожизненного заключения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9972
показати весь коментар
13.07.2020 20:04 Відповісти
+24
вождение пьяным - это НЕ неосторожность, это ПРЕДНАМЕРЕННОЕ действие.
показати весь коментар
13.07.2020 20:17 Відповісти
+23
зебил, ты в очередной раз продемонстрировал своё лоховство
шмаркле наплевать на всех, ему главное - пиар и видосики, по ЛЮБОЙ теме..
показати весь коментар
13.07.2020 20:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Сначала зелень снимает криминальную ответсвенность, а потом знимается новым законом повышающим отвественность. Нелогично скажете вы. А вот и нет. Как обычно в красивой обертке справедливого наказания негодяев, нам всем пытаются скормить говно. А именно, пакетом в этом законопроекте будет идти "профилактический осмотр" траспотного средства, т.е. остановка и обыск ТС без объявления причины. Возвращаемся во время Яныка.
показати весь коментар
13.07.2020 20:21 Відповісти
стеклотару если найдут-все,кранты.
показати весь коментар
13.07.2020 20:32 Відповісти
а садіцца навєсєлє за руль государства?
показати весь коментар
13.07.2020 20:24 Відповісти
Хіба що на велотренажер.
показати весь коментар
13.07.2020 21:02 Відповісти
Штирлиц приехал к Мюллеру навеселе. Весело он оставил на парковке возле центрального входа.
показати весь коментар
14.07.2020 00:20 Відповісти
А что должно быть за распродажу средств защиты во время пандемии?
показати весь коментар
13.07.2020 20:26 Відповісти
Расстрел ,потому что два фактора война и пандемия
показати весь коментар
13.07.2020 20:31 Відповісти
И под наркотой Вова, под наркотой. А так все правильно сказал.
показати весь коментар
13.07.2020 20:34 Відповісти
Выпил человек в 15:00 часов 200 грамм водки, а завтра утром, находясь за рулем, сбил человека вне пешеходного перехода, у водителя обнаружили алкоголь в крови. Пожизненное?
показати весь коментар
13.07.2020 20:38 Відповісти
Да!!!!
показати весь коментар
13.07.2020 22:23 Відповісти
Это не мой. А твоего наркота зелю я б с носака ******! Всосало, чморыдло зильоное?!)
показати весь коментар
13.07.2020 21:19 Відповісти
Попиариться на крови, а по сути, ничего не будет, как всегда, клоунада для зеленых дебилов!
показати весь коментар
13.07.2020 20:45 Відповісти
тут я соглашусь, наказывать за это надо строго. но важно сделать так, чтобы не было возможности "договориться", убрать коррупцию, вот что главное, иначе опять будет безнаказанность
показати весь коментар
13.07.2020 20:48 Відповісти
За водіння в нетверезому стані, що спричинило загибель людей, термін має бути збільшено, можливо, до довічного ув'язнення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9598
показати весь коментар
13.07.2020 21:02 Відповісти
а який срок за управлєніє страной в наркотичному стані?
показати весь коментар
13.07.2020 21:03 Відповісти
За імітацію не карають.
показати весь коментар
13.07.2020 21:08 Відповісти
Тю, а шо таке? Рейтинг підсів? Можливо! Цього дебіла і не зупинив би закон, що ти скасував... а можливо, ціла родина зараз була би жива. Ось чим робота президента відрізняється від роботи клоуна. Це відповідальність, і за смерть цієї родини ти теж несеш її.
показати весь коментар
13.07.2020 21:06 Відповісти
Аполитично рассуждаете, только расстрел через повешение.
показати весь коментар
13.07.2020 21:07 Відповісти
коли життя іде в режимі перемотки...

https://twitter.com/artaxata

https://twitter.com/artaxata Сіроманець Золстріт @artaxata

https://twitter.com/artaxata https://twitter.com/artaxata



1. Я голосував за Самопоміч.
2. Мені подобався Саакашвілі. Недовго.
3. Захоплювався Наємом та Лєщєнком за часів Овоча.
4. Поважав Семенченка у балаклаві.
5. Обожнював дивитись Скрипіна.
6. Цікавився інтерв'ю з Корбаном.
7. Читав Наумовичей, Ходз, і навіть Іванова.
8. Були часи, коли навіть Коломойський у футболці «жидобандерівець» не викликав відрази.
9. Я щиро переживав за Савченко. Теж недовго, але було ж.
10. Та блть, я навіть на Кутєпова любив дивитись з його баяном.

11. Тут ще з декілька пунктів набереться легко,
але:
Чому, блть, мені нічо не відсихає, коли я визнаю, що у кожній з цих симпатій я виявився ідіотом?
А люд, який проголосували за Зеленського і допоміг Слугам взяти абсолютну більшість, тепер ховають очі від всіх.
Що, крвмть, з вами не так? Як ви живете з такими комплексами?
показати весь коментар
13.07.2020 21:13 Відповісти
показати весь коментар
13.07.2020 22:22 Відповісти
Відповідь - підслухане багато років тому повчання місцевого "авторитета" молодшим дворовим пацанам на лавці під вікнами: "Малой, запомни, еси чухаешь, шо неправ - тем более в епало бей или вообще доставай перо и начинай писалово! Лучше по мокрухе поедешь на кичу, чем признаешь себя неправым. Сказал, шо ты неправ - всё, считай ты петух и тебе любой может на рот натыкать!"
Приблизно так, мабуть, і вважає цей жлобський лохторат, вихований "раеном и шансоном". Визнати себе неправим - це зашкваритись. Осмисленню та сумнівам не підлягає. Та й стрьомно: а раптом хтось із співпляшників поставить біля падіка на коліна, ножа до горлянки, треніки спустить - "а теперь я с тебя спрошу за косяк как с гада - соси, чепушман".
показати весь коментар
13.07.2020 22:55 Відповісти
А за навмисне вбивство,кожарі треба давать рік умовно.
показати весь коментар
13.07.2020 21:16 Відповісти
Та давай вже віймай машингвери голобородькіни...
От жеж поц...
Гадає такими закликами набере рейтинххх???
показати весь коментар
13.07.2020 21:23 Відповісти
Повышение штрафов и сроков за вождение в нетрезвом состоянии приведет только к росту благосостояния наших доблестных ментов) так как автоматически возрастут суммы взяток)
Только неотвратимость наказания!
Но это невозможно с нашей коррупцией)
показати весь коментар
13.07.2020 21:34 Відповісти
Минимум надо поднять до 0,5 как в Германии и в путь,за превышение сажать,а авто с аукциона.Только вот беда,никому не выгодно это,сразу "реформированная полиция" разбежиться!
показати весь коментар
13.07.2020 21:40 Відповісти
Да нахрена увеличивать срок, если можно по советски кидать таких в обычную зону и не амнистировать так часто, как прочих неосторожников?
показати весь коментар
13.07.2020 21:42 Відповісти
Как там по поводу не деклорирования. Почему признался сразу после увольнения Смолия. Рассказать за что президент Германии ушел в отставку
показати весь коментар
13.07.2020 21:45 Відповісти
З 1-го липня вступав в силу закон про кримінальну відповідальність за водіня автомобілем в нетверезому стані на жаль закон проіснував два дні ,а потім президент і так звані слуги народу відкликали його ,так що ця трагедія і на совісті слуг і президента .
показати весь коментар
13.07.2020 21:45 Відповісти
Цей мєстєчковий ідіот зєля імітує керування країною в стані постійного наркотичного зп'яніння. І ШО?!
показати весь коментар
13.07.2020 22:00 Відповісти
Добийся цього , Володя - і вся Україна підтримає тебе !
показати весь коментар
13.07.2020 22:02 Відповісти
Может не надо расписываться за всю Украину? Может,хотя бы,научитесь отвечать за свои поступки,зебуины?
показати весь коментар
13.07.2020 22:05 Відповісти
ДТП, совершенное в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, повлекшее смерть - предумышленное убийство. Точка. Какие могут быть дискусии?
показати весь коментар
13.07.2020 22:03 Відповісти
Клоун,сколько еще героев Украины будет гибнуть каждый день? Может ты,наконец,займешся делом,которым должен заниматься настоящий Президент Украины? Не можешь,не хочешь-нахер с пляжа.
показати весь коментар
13.07.2020 22:03 Відповісти
Подпиши закон, гнида !!! 😬
показати весь коментар
13.07.2020 22:06 Відповісти
молодец, все верно сказал.
а то при потужном не хотели такой закон принимать.
показати весь коментар
13.07.2020 22:07 Відповісти
закон об уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения был принят в 2018 году. вступить в силу должен был с 1 января 2020 года. но зеленые макаки решили его отсрочить до 1 июля. 1 июля он вступил в силу. 2 июля вазелин оманский его отменил. вопросы есть зебуин?
показати весь коментар
13.07.2020 22:13 Відповісти
скажи ты с детства недалекий или это приобретенное?
я тебе говорю дятел - закон был принят в 2018 году. должен был вступить в силу 1 января 2020. в декабре 2019 года зеленые макаки проголосовали об отсрочке до 1 июля. 2 июоя вазелин закон отменил.
что тут непонятно?
показати весь коментар
13.07.2020 22:50 Відповісти
2 июля вазелин оманский отменил уголовку за пьяное вождение.
вопросы есть зебуин?
показати весь коментар
13.07.2020 22:24 Відповісти
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1282743814067757057 1 ч

Орсенборисыч воспользовался трагедией и подсуетил себе новое ГАИ.
Прастити за Устинову

За водіння в нетверезому стані, що спричинило загибель людей, термін має бути збільшено, можливо, до довічного ув'язнення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1719
показати весь коментар
13.07.2020 22:50 Відповісти
Порядок основан на страхе наказания, если какое-то богатое быдло решило, что может откупиться, сумму надо увеличивать пока его не затрясет от страха стать бедным.
показати весь коментар
13.07.2020 22:57 Відповісти
какое отношение к наказанию имеет пункты о передаче документов и выходе из машины? какое отношение имеет к наказанию досмотр без понятых багажника и салона автомобиля? какое отношение к наказанию имеет радар в кустах без предупреждающих знаков и проблесковых маячков?
вы - трусливое быдло которое хочет подчиняться. вам нравится твердая рука в вашей жопе. вы просто страдаете если вас не нагибают и не унижают своими полномочиями. скот. рогатый скот
показати весь коментар
13.07.2020 23:07 Відповісти
Какое отношение ты быдло кацапское имеешь к Украине?
показати весь коментар
13.07.2020 23:47 Відповісти
самое прямое. я украинец и живу в Украине. а ты сраный холоп хоть и живешь в Украине возможно. украинцы по складу харрактера не холопы. а ты плачешь про то что "СБУ следит за сайтом и каждый ответит за то что нашего президента обижают". вот поэтому ты окурок проголосовал за вазелина. а я за пороха. мы разные. ментально разные
показати весь коментар
13.07.2020 23:53 Відповісти
В Украине не применяется слово холоп вообще, ты понял москаль.
Ищи ветку!!!
показати весь коментар
14.07.2020 06:45 Відповісти
кто тебе сказал что не применяется?
показати весь коментар
14.07.2020 07:57 Відповісти
Не применяется вообще, ты застрял в другом временном измерении.
Не доставай меня, не показывай свою дурость.
показати весь коментар
14.07.2020 08:32 Відповісти
ХОЛО́П, а, ч.

Той, хто схиляється, плазує перед ким-, чим-небудь. Лакеї грошового мішка, холопи експлуататорів,- пани буржуазні інтелігенти «лякали» соціалізмом народ, саме при капіталізмі засуджений на каторгу і казарму безмірної, нудної праці, напівголодного життя, тяжких злиднів (Ленін, 35, 1973, 190); Налитий помстою погляд Килигея з-під кущуватих брів спрямований у бік порту.. Не може він думати спокійно про тих, що зараз хазяйнують отам, в його рідному порту. Віслюки! Холопи капіталу! (Гончар, II, 1959, 10).

http://ukrlit.org/slovnyk/%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF
показати весь коментар
14.07.2020 08:00 Відповісти
Никакие новые законы - штрафы, сроки заключения - не нужны. Всё равно будут откупаться, избегать наказания....Я считаю, что наказывать должны преступника сами люди - близкие пострадавших....Сбил пешехода на переходе - машину спалили, водителя сделали инвалидом 1-ой группы. Сбил насмерть - водителя находят в пробитой головой или всплывшим в пруду.... Только так, иначе будут нас размазывать по асфальту безнаказанно вечно....
показати весь коментар
13.07.2020 22:53 Відповісти
З нашим нарідом Україна таким чином швидко перетвориться на Сомалі. І вбиватимуть або калічитимуть навіть за неправильне паркування або найменше порушення ПДД. Не там припаркувався? На місці виколють очі ("а нашо тебе буркальі, еси не умеешь парковаться?") Не там повернув? Зламають хребет, "будешь теперь тока на коляске ездить". Підрізав на дорозі? Зупинять та переріжуть горлянки водієві, жінці та немовляті.
І взагалі - повне АУЕ. "Бабка получила пенсию в банкомате - бошку отбил и лаве забрал, патамуша я тупо сильнее! закон джунглей, епта!"
показати весь коментар
13.07.2020 23:14 Відповісти
я щетаю, шо нарасее так и надо. можете начинать.
показати весь коментар
14.07.2020 08:25 Відповісти
Не знаю, что там у Вас на ПаРаше нужно, а в Украине пьяные водители, лишающие жизней невинных сограждан, должны быть жесточайше наказаны....А Вы,я так понимаю, согласны молчаливо и покорно ездить на инвалидной коляске, когда Вас или Ваших близких переедет бухое чмурло, которое заплатит судье, чтобы ездить дальше, и калечить других бессловесных , покорных плебсов....Я с этим не смирюсь и урою за подобный вред мне или моим близким. Не пожалею ни сил, ни денег...
показати весь коментар
14.07.2020 10:59 Відповісти
Главное чтобы его слова, навконец, были подтверждены делом, НАСТОЯЩИМ, качественным законом, которым невозможно было бы вертеть ни одной твари в мантии. И чтобы каждая пьяная морда за рулём отвечала, без исключения, и кошельком и свободой.
показати весь коментар
13.07.2020 22:55 Відповісти
Пьяный за рулем - статья покушение на убийство, точка.
показати весь коментар
13.07.2020 22:58 Відповісти
За водіння в нетверезому стані, що спричинило загибель людей, термін має бути збільшено, можливо, до довічного ув'язнення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3538
показати весь коментар
13.07.2020 23:07 Відповісти
На дороге проявляется характер того или иного человека.Хамство и наглость сплошь и рядом.Особенно это чувствуется в больших городах.Власть виновата,что среди нас вот такие????..... у меня нет слов.Для того ,чтобы кого то хаять нужно начать с себя.Пьяный это преступник и точка.Никаких штрафов.Лишение и срок,только так.Увидел пьяного звони, получиш премию в 5-7 к гривен,только так извести круговую поруку можно.
показати весь коментар
13.07.2020 23:12 Відповісти
И это говорит человек, который отменил уголовную ответственность за вождение в пьяном виде. Лицемер.
показати весь коментар
13.07.2020 23:22 Відповісти
бо біда знову ж в тому авакову,штрафи і так захмарні,ЧОМУ ДИМІНСЬКИЙ вбивши людину розгулює далі,чому його випустили з країни....Чому Омельченко не відповів по всій строгості закону,"95 квартал" знову думає все га людей,шрафи відповідальність,вона і так не посильна...от переглянути всі дтп і там де є менти переглянути вирокі н пожиттево,омельченко пожиттево ,димінському,а тоді і люди будуть боятись
показати весь коментар
14.07.2020 07:55 Відповісти
знову вгашений.
показати весь коментар
14.07.2020 08:22 Відповісти
За вождение в нетрезвом виде, под наркотой, с телефоном в руке и макияж на ходу - 10 лет тюрьмы.
Если еще и ДТП - тогда пожизненно.
показати весь коментар
14.07.2020 09:50 Відповісти
Тільки довічне!!!
показати весь коментар
14.07.2020 10:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 