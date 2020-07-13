За водіння в нетверезому стані, що спричинило загибель людей, термін має бути збільшено, можливо, до довічного ув'язнення, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Кабінетом Міністрів наголосив на необхідності більш жорсткої кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому стані, що призвело до загибелі людей у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

За словами президента, загалом за перше півріччя 2020 року на дорогах загинуло майже 1,5 тис. осіб. "У ДТП в Україні гине більше людей, згідно зі статистикою, ніж на війні. Така кількість може навіть порівнятися з будь-якою епідемією", – додав Зеленський.

Президент зазначив, що чинні закони, рішення та стратегії нічого не вирішили й радикально не змінили ситуації на дорогах.

"Бездіяльність та безвідповідальність – ці два слова характеризують ставлення влади на всіх рівнях до цієї проблеми… Вчорашня жахлива ДТП – це прямий наслідок того, що люди не усвідомлюють відповідальності, коли напідпитку сідають за кермо", – наголосив глава держави. За його словами, безпека дорожнього руху має стати пріоритетом номер один для президента, уряду, очільників ОДА, міських голів та голів ОТГ.

На думку Зеленського, оскільки чинні штрафи не мають відповідного стримувального ефекту для водіїв, що сідають за кермо напідпитку, потрібно збільшити їх у 5-10 разів (якщо порушення правил незначне). У разі, якщо п’яний водій спричинив ДТП, яка призвела до людських жертв, має бути запроваджена більш сувора кримінальна відповідальність.

"Якщо водіння напідпитку спричинило загибель – строк покарання має бути збільшений. Можливо, до довічного ув'язнення. Я – за максимальну криміналізацію цих злочинів. Жорстко й надовго. І з максимальним розголосом... І щоб жоден суд не думав когось "відмазати", – заявив Зеленський.

Глава держави зауважив, що чекає всіх посадовців, які відповідають за це питання, зі звітами та конкретними результатами. Президент також доручив прем'єр-міністру впродовж тижня підготувати реальні пропозиції та сформувати план заходів з підвищення безпеки дорожнього руху.