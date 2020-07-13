Голосування щодо кандидатури голови НБУ може відбутися 17 липня, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк
Голосування у Верховній Раді щодо призначення на посаду голови Національного банку України, можливо, відбудеться в п'ятницю.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила народна депутатка фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк журналістам у понеділок у Києві за підсумками засідання фракції за участю президента Володимира Зеленського.
При цьому, за її словами, жодних кандидатур на посаду глави Нацбанку не називали.
Депутат також повідомила, що президент просив народних депутатів не їхати у відпустки найближчим часом саме для того, щоб призначити главу Національного банку. "Президент закликав нікому не брати квитки в далекі відпустки, тому що потрібно буде зібратися ще на позачергове засідання для представлення і призначення глави Національного банку", - зазначила Василевська-Смаглюк.
При цьому вона передала слова президента, що буде дуже погано, якщо також призначення буде восени.
Парламентарій розповіла, що Зеленський був на засіданні фракції близько 10 хвилин, за цей час обговорювали кандидатури на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України і на посаду голови Антимонопольного комітету - Олега Уруського та Ольги Піщанської. "Президент був реально 10 хвилин. Усе, що ми обговорювали, - це кандидатури Уруського і Піщанської", - сказала вона.
Василевська-Смаглюк повідомила, що на фракції в понеділок також обговорювався законопроект про внесення змін до Виборчого кодексу.
шмаркле - некогда заниматься Украиной (та и думать вообще) - у него айкосы на подходе да осмотр сосен))
Смолий также рассказал о "хотелках" от Офиса Зеленского и Кабмина в части учетной ставки и девальвации гривни, а также отметил совпадение позиций главы Совета НБУ Богдана Данилишина и близкого к Игорю Коломойскому нардепа Александра Дубинского.
В свою очередь Данилишин опубликовал план своих действий на посту главы НБУ, включая увеличение объемов рефинанса, премьер Шмыгаль высказал мнение, что инфляция и курс валют "должны быть предметом дискуссии" правительства и НБУ, а президент Зеленский заявил, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30".
Дауны и клоуны анонсируют назначение в НБУ самоубийцы.
13 липня котирування нацвалюти до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,09 - 27,11 гривні, на закритті - на рівні 27,10 - 27,12 гривні, євро - 30,76 - 30,79 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,94 - 27,18 гривні. Євро купують по 30,18 гривні, продають по 30,68 гривні. На "чорному" ринку долар торгується по 27,03 - 27,15 гривні, євро - 30,37 - 30,52 гривні.
Національний банк України на 13 липня 2020 року зафіксував гривню на позначці 26,95 грн/$. На 14 липня нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на рівні 27,09 гривні. Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,69 гривні (на 13 липня - 30,40 гривні).
Т.е. по сути это Коломойский анонсировал назначение своего главы НБУ.
Теперь держитесь крепче за штаны, робяты. Ветер крепчает...
И не только. Ещё и таварисча "казбека".