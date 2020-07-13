УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3868 відвідувачів онлайн
Новини
2 214 31

Голосування щодо кандидатури голови НБУ може відбутися 17 липня, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

Голосування щодо кандидатури голови НБУ може відбутися 17 липня, -

Голосування у Верховній Раді щодо призначення на посаду голови Національного банку України, можливо, відбудеться в п'ятницю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила народна депутатка фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк журналістам у понеділок у Києві за підсумками засідання фракції за участю президента Володимира Зеленського.

При цьому, за її словами, жодних кандидатур на посаду глави Нацбанку не називали.

Депутат також повідомила, що президент просив народних депутатів не їхати у відпустки найближчим часом саме для того, щоб призначити главу Національного банку. "Президент закликав нікому не брати квитки в далекі відпустки, тому що потрібно буде зібратися ще на позачергове засідання для представлення і призначення глави Національного банку", - зазначила Василевська-Смаглюк.

При цьому вона передала слова президента, що буде дуже погано, якщо також призначення буде восени.

Парламентарій розповіла, що Зеленський був на засіданні фракції близько 10 хвилин, за цей час обговорювали кандидатури на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України і на посаду голови Антимонопольного комітету - Олега Уруського та Ольги Піщанської. "Президент був реально 10 хвилин. Усе, що ми обговорювали, - це кандидатури Уруського і Піщанської", - сказала вона.

Василевська-Смаглюк повідомила, що на фракції в понеділок також обговорювався законопроект про внесення змін до Виборчого кодексу.

Читайте також: На фракції "Слуги народу" сьогодні розглянуть кандидатів на пост глави Нацбанку, - Качура

Автор: 

голосування (488) НБУ (10612) Василевська-Смаглюк Ольга (67)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Зебіли, швидше висувайте, швидше голосуйте та призначайте. Та керуйте врешті решт! Ото буде корида!
показати весь коментар
13.07.2020 20:40 Відповісти
+5
..экс-глава НБУ Яков Смолий рассказал о требовании(!) главы Совета Богдана Данилишина согласовывать назначение членов правления Нацбанка с президентом. Это подтвердил еще один член Совета Виталий Шапран.
Смолий также рассказал о "хотелках" от Офиса Зеленского и Кабмина в части учетной ставки и девальвации гривни, а также отметил совпадение позиций главы Совета НБУ Богдана Данилишина и близкого к Игорю Коломойскому нардепа Александра Дубинского.
В свою очередь Данилишин опубликовал план своих действий на посту главы НБУ, включая увеличение объемов рефинанса, премьер Шмыгаль высказал мнение, что инфляция и курс валют "должны быть предметом дискуссии" правительства и НБУ, а президент Зеленский заявил, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30".
показати весь коментар
13.07.2020 20:41 Відповісти
+5
Нарид это заслужил.

Дауны и клоуны анонсируют назначение в НБУ самоубийцы.
показати весь коментар
13.07.2020 20:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зебіли, швидше висувайте, швидше голосуйте та призначайте. Та керуйте врешті решт! Ото буде корида!
показати весь коментар
13.07.2020 20:40 Відповісти
"...присутствовал реально 10 минут… Все, что мы обсуждали - это кандидатуру Уруского и Пещанскую"

шмаркле - некогда заниматься Украиной (та и думать вообще) - у него айкосы на подходе да осмотр сосен))
показати весь коментар
13.07.2020 20:43 Відповісти
Я только за хочу доллар по 1000 грн! А лучше что-бы как в Зимвабве!
Голосование по кандидатуре главы НБУ может пройти 17 июля, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 4637
показати весь коментар
13.07.2020 20:43 Відповісти
Це синочок смаглюк-каломойської?! Пахож пацан!)
показати весь коментар
13.07.2020 20:49 Відповісти
каломойская-смаглюк , а не П би ти НХ
показати весь коментар
13.07.2020 20:41 Відповісти
..экс-глава НБУ Яков Смолий рассказал о требовании(!) главы Совета Богдана Данилишина согласовывать назначение членов правления Нацбанка с президентом. Это подтвердил еще один член Совета Виталий Шапран.
Смолий также рассказал о "хотелках" от Офиса Зеленского и Кабмина в части учетной ставки и девальвации гривни, а также отметил совпадение позиций главы Совета НБУ Богдана Данилишина и близкого к Игорю Коломойскому нардепа Александра Дубинского.
В свою очередь Данилишин опубликовал план своих действий на посту главы НБУ, включая увеличение объемов рефинанса, премьер Шмыгаль высказал мнение, что инфляция и курс валют "должны быть предметом дискуссии" правительства и НБУ, а президент Зеленский заявил, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30".
показати весь коментар
13.07.2020 20:41 Відповісти
Клоун во главе Центрального (Национального) банка - это не просто не смешно, это страшно.
показати весь коментар
13.07.2020 21:41 Відповісти
Нарид это заслужил.

Дауны и клоуны анонсируют назначение в НБУ самоубийцы.
показати весь коментар
13.07.2020 20:48 Відповісти
Офіційний курс: гривня суттєво ослабла до долара і євро
13 липня котирування нацвалюти до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,09 - 27,11 гривні, на закритті - на рівні 27,10 - 27,12 гривні, євро - 30,76 - 30,79 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,94 - 27,18 гривні. Євро купують по 30,18 гривні, продають по 30,68 гривні. На "чорному" ринку долар торгується по 27,03 - 27,15 гривні, євро - 30,37 - 30,52 гривні.

Національний банк України на 13 липня 2020 року зафіксував гривню на позначці 26,95 грн/$. На 14 липня нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на рівні 27,09 гривні. Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,69 гривні (на 13 липня - 30,40 гривні).
показати весь коментар
13.07.2020 20:51 Відповісти
Ужас! Продаю всем петикам $ по 50 грн. Берите, пока не поздно!
показати весь коментар
13.07.2020 21:44 Відповісти
А шо под погонялом? Давай ФИО, раз так уверен.
показати весь коментар
13.07.2020 21:52 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3207821/*********************************************************************************://censor.net/ua/news/3207821/****************************************************************************
показати весь коментар
13.07.2020 21:12 Відповісти
Василевская-Смаглюк - это ж медиа-шлюха Коломойского с Г+Г?

Т.е. по сути это Коломойский анонсировал назначение своего главы НБУ.

Теперь держитесь крепче за штаны, робяты. Ветер крепчает...
показати весь коментар
13.07.2020 21:13 Відповісти
"........это ж медиа......... Коломойского с Г+Г?"

И не только. Ещё и таварисча "казбека".
Голосування щодо кандидатури голови НБУ може відбутися 17 липня, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 3287
показати весь коментар
13.07.2020 21:25 Відповісти
Дааа, не родись красивой , а соси у каломойши!)
показати весь коментар
13.07.2020 22:05 Відповісти
Ещё одна, из разряда => "корабельных сосен".
показати весь коментар
13.07.2020 22:12 Відповісти
Голосування щодо кандидатури голови НБУ може відбутися 17 липня, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 1991
показати весь коментар
13.07.2020 21:21 Відповісти
Едва ли не единственная на сегодня профессиональная команда ещё оставалась в руководстве НБУ. Теперь и этот рубеж пал. Всё, к чему прикасается зелёная власть, превращается в говно.
показати весь коментар
13.07.2020 21:38 Відповісти
 
 