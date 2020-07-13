Голосування щодо кандидатури голови НБУ може відбутися 17 липня, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

Голосування у Верховній Раді щодо призначення на посаду голови Національного банку України, можливо, відбудеться в п'ятницю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила народна депутатка фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк журналістам у понеділок у Києві за підсумками засідання фракції за участю президента Володимира Зеленського.

При цьому, за її словами, жодних кандидатур на посаду глави Нацбанку не називали.

Депутат також повідомила, що президент просив народних депутатів не їхати у відпустки найближчим часом саме для того, щоб призначити главу Національного банку. "Президент закликав нікому не брати квитки в далекі відпустки, тому що потрібно буде зібратися ще на позачергове засідання для представлення і призначення глави Національного банку", - зазначила Василевська-Смаглюк.

При цьому вона передала слова президента, що буде дуже погано, якщо також призначення буде восени.

Парламентарій розповіла, що Зеленський був на засіданні фракції близько 10 хвилин, за цей час обговорювали кандидатури на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України і на посаду голови Антимонопольного комітету - Олега Уруського та Ольги Піщанської. "Президент був реально 10 хвилин. Усе, що ми обговорювали, - це кандидатури Уруського і Піщанської", - сказала вона.

Василевська-Смаглюк повідомила, що на фракції в понеділок також обговорювався законопроект про внесення змін до Виборчого кодексу.

