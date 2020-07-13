Російські терористи застрелили військового медика і поранили двох бійців, які намагалися винести тіло загиблого воїна поблизу Зайцевого, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська вкотре порушили усі моральні та гуманітарні норми та обстріляли трьох військовослужбовців, які мали здійснити евакуацію тіла полеглого українського героя, котрий сьогодні, 13 липня, загинув, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Зайцеве.

У повідомленні зазначається: "Отримавши підтвердження режиму "Тиша" група евакуації в білих касках із розпізнавальними знаками не встигла дійти до тіла полеглого декілька метрів. У цей час ворог відкрив вогонь на ураження зі стрілецької зброї. Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. В цю мить противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожого вогню військовий медик – загинув, одного військовослужбовця було поранено, а ще один – зазнав бойового травмування.

Підступне вбивство медика, на якому були усі відповідні маркування є черговим свідченням того, що російсько-окупаційні підрозділи навіть не збираються дотримуватися жодних міжнародно-правових норм".

