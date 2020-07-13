УКР
"Ексміністра охорони здоров'я Криму" Михальчевського засуджено до 10 років ув'язнення за держзраду

Дніпровський суд Києва визнав колишнього "міністра охорони здоров'я" окупованого Криму Петра Михальчевського винним у державній зраді і засудив його до 10 років ув'язнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Михальчевський, будучи громадянином України, після окупації Росією АР Крим у 2014 році очолив незаконно створене "Міністерство охорони здоров'я Республіки Крим".

"Згідно з вироком Михальчевського визнано судом винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в редакції від 05.04.2001 р. і призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Колишньому "міністру охорони здоров'я Криму" Михальчевському продовжили на 2 місяці домашній арешт

Водночас, за ст. 110 КК України (Посягання на територіальну цілісність України "Михальчевського було судом виправдано" у зв'язку з недоведеністю вчинення ним кримінального злочину".

Згідно з обвинувальним актом Михальчевський звинувачувався в цій частині в здійсненні дій з метою зміни меж території України або державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

"Зазначені в обвинувальному акті фактичні обставини в цій частині не підтверджено ні показаннями допитаних у судовому засіданні свідків, ні даними вивчених судом протоколів оглядів, зокрема і даними висновків проведених у справі експертиз. Тому відсутні підстави вважати встановленим і доведеним факт, що обвинувачений був одним із організаторів референдуму", - пояснили в суді.

Нагадаємо, 5 січня стало відомо, що в Києві СБУ виявила колишнього "міністра охорони здоров'я" анексованого Криму Петра Михальчевського.

У його тимчасовому місці проживання в столиці провели санкціонований обшук. Оперативники спецслужби вилучили паспорт громадянина РФ, "службове посвідчення" за підписом Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співпрацю з окупаційною владою.

З 8 січня Петро Михальчевський перебуває під вартою: спочатку він утримувався в СІЗО Херсона, влітку його перевезли в київський ізолятор. У червні розслідування у справі ексміністра було завершено і направлено до суду.

9 липня Дніпровський суд столиці перевів Михальчевського з СІЗО під домашній арешт.

Михальчевському інкримінується державна зрада (ст. 111 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

+15
еще бы одно министра здравоохранения 112 канала, Пальчевского, приговорить бы 10 годам строгого режима..
13.07.2020 21:11 Відповісти
+14
Награда нашла своего героя. Хотя оно таке, мелкая сошка.
13.07.2020 21:10 Відповісти
+11
За подделку медицинских документов. Ещё бы посадить того кто покупал у него эти документы
13.07.2020 21:14 Відповісти
І що, ми навіть не почуємо про реформований Порошенком суд цього разу?
13.07.2020 21:17 Відповісти
І що,ми навіть не почуємо :"При Парашенку такого не було" цього разу?
13.07.2020 21:36 Відповісти
Він днями сказав що мудрий нарід розчарувався в тим покупцеві.
13.07.2020 21:15 Відповісти
Здесь надо тщетильней. Но теряюсь в фантазиях. Там ещё один певец, спивун с большого южного города. Позор Одессы! Тут просто просится. Жестикуляция оного должна бы давно привлечь внимание психиатров---скорее стадия не возможности лечить. Но всё равно пора и быстро. А вот неандертальца с механической кликухой шкива бросить в яму с мамонтом---думаю победит мамонта.
13.07.2020 21:40 Відповісти
Пущяй 10 годков покукарекает с Петушарием на зоне с петухами из опзж ! )))
13.07.2020 21:14 Відповісти
рупь за сто, что он через месяц максимум будет отдан по обмену на горловского таксиста
13.07.2020 21:20 Відповісти
його вже включали в списки на обмін - Міхальчевський відмовився, кричав, що він громадянин України.
Міхальчевський побачив расєю з внутрішнього боку, він чудово знає росію.
Він знає, що росія то НІЩЄТА, УБОГОСТЬ, ДЄРЬМО!!!

Тому, ніколи, на обмін свою згоду не дасть.
13.07.2020 21:54 Відповісти
ну так обмен после помилования - это не обязательно оставаться в кацапии.

показати весь коментар
13.07.2020 22:06 Відповісти
і знову закриють.
це вже не життя - кінець!
13.07.2020 22:16 Відповісти
та за шо ж його знову зактиють, акщо він пройде процедуру помилування ?
13.07.2020 22:22 Відповісти
так був вже прецедент.
відпустили сєпара, а потім спіймали його при перетині кордону з ордло.
13.07.2020 22:24 Відповісти
када ?
13.07.2020 22:39 Відповісти
здається місяць тому.
може 2.
13.07.2020 22:41 Відповісти
місяць - то не прізвище
13.07.2020 22:52 Відповісти
Ну..... БРАВО!!!
Аж промінь надії з'явився.
Ще бажано перевірити, хто просив одного "видатного" хірурга приїхати в 2014 році в крим, оперувати мати Гобліна? "видатний" туди їздив на прохання Міхальчевського чи ні?
13.07.2020 21:15 Відповісти
вы бы еще на луне кого-то засудили, ТУТ В УКРАИНЕ ХОТИМ ВИДЕТЬ МАРОДЕРОВ, ВОРЮГ, СВИНЯРЧУКОВ ,КОРУПЦИОНЕРОВ НА НАРАХ
13.07.2020 21:21 Відповісти
а що не так?
13.07.2020 21:29 Відповісти
тогда всех чиновников и секретуток надо тоже посадить а заодо и директоров , инженеров,
Врач то причем , они пказывают помощь при любой власти , клятву давали .
13.07.2020 21:22 Відповісти
за логікою ст. 111 КК України так - перехід на бік ворога під час збройного конфлікту це є державна зрада, всі хто прийняв громадянство РФ, або працював в державних установах під час конфлікту є зрадниками.
13.07.2020 21:30 Відповісти
конфлікт - це не війна, війна офіційно однією з сторін об'являється, а конфлікт може не обявлятися, хоча я не спец в цих питаннях, можу помилятись
13.07.2020 21:42 Відповісти
очолювати міністерство окупованої території це робота лікаря???!!!
слишь, чувак, іді до свого дому - на росію.
13.07.2020 21:39 Відповісти
еге ж міністр - це не лікар, це державний службовець
13.07.2020 21:43 Відповісти
так і я про те.
тому тут чувак-кацап олегов чернуху намагається протерти
13.07.2020 21:44 Відповісти
а може вы бы путина на пожизненное посадили? начните с моськи- посадите питра
13.07.2020 21:22 Відповісти
ви якось мислите суто по-кацапцькі. "посадітє".
В цивілізованих країнах спочатку провину треба довести.
Провину Міхальчесвського довели - посадовили.
Провину, як ви кажете "питра", ніяк довести не можуть і почали фальсіфікувати справу, за що самі й сядуть.
13.07.2020 21:31 Відповісти
не сядут! спорим?

а пэдро бы сел, если бы делом занималось ФБР! и многие вместе с ним бы лавку полировали в тюряге попами! начиная с кучмы-кравчука....
13.07.2020 21:40 Відповісти
сядуть! і обговорювати не буду.
влада зміниться і вже того лібералізму Порошенко не допустить.
Якщо у вас є докази про "пєдро" - в студію.

Але їх у вас немає - СПОРИМ?
13.07.2020 21:43 Відповісти
он - вор! это 100%! возможно,и заказывал людей! а это - уже другая статья! кстати, эти обе применимы к ЛЮБОМУ олигарху у нас! было бы ФБР - уже бы сидели давно... и пэдро, и прочие мрази
14.07.2020 10:12 Відповісти
ето тєбє всьо просто кажєтся
14.07.2020 10:30 Відповісти
і нафіга воно йому було потрібне те міністерство.....
13.07.2020 21:25 Відповісти
це він зрозумів ще в 2014 році, але засвітився.
Він втік з криму і переховувався в Кривому Розі, потім переїхав в Київ, думав все забулося.
Знайшли.
Так, Міхальчевський був міністром охорони здоров'я в групі злочинців гобліна-аксьнова.
13.07.2020 21:34 Відповісти
а для чого втікав з Криму, можливо його там заставили....Однак, розуму не має, прибув в Україну , то лети до СБУ писати заяву про явку і причини своєї поведінки в Криму, а не ховайся як тхір, по крайній мірі могли дати тоді умовно покарання, враховуючи каяття.
13.07.2020 21:37 Відповісти
він побачив, що на кримє настає конкретна ЖОПА!
ніякою "вялікай росіі" немає і в помінє.
побачив, що росія це суцільна ніщєта і бандитизм.
Тому він зробив ногі з криму.
Але вже було пізно. Півроку на ворога він працював.
13.07.2020 21:48 Відповісти
ну, так і кажу, що розуму не має. Прибіг би з каяттям до СБУ, сказав би, що боявся за сім'ю, дітей - може б і звільнили від відповідальності, або дали умовно термін....не має розуму, що зробиш....
13.07.2020 22:00 Відповісти
так - дурачок.
13.07.2020 22:17 Відповісти
Зеленский , промолчишь снова - будешь сволочью !!! " Российские террористы застрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево"
13.07.2020 21:27 Відповісти
ага, а як жеж.
Була домовленість на припинення вогню з підтвердженням ОБСЄ.
нічого стандартного не було.
Тому https://censor.net/user/265648 задає слушне питання.
13.07.2020 21:36 Відповісти
Цензор, а почему вы закрыли коментарии под статьей
Российские террористы застрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево, - штаб ООС
Боитесь что люди выскажут по поводу очередного договорняка в результете которого опять погибли наши люди?
13.07.2020 21:29 Відповісти
Какое є ти дерьмо
13.07.2020 21:38 Відповісти
а що ви хочете від сруцькава?
13.07.2020 21:40 Відповісти
Первый пошел.............только не менять!
13.07.2020 21:40 Відповісти
Камень с неба - ба- бах!
13.07.2020 21:41 Відповісти
А шо это товарич михальчевский такой грустный?
"Ексміністра охорони здоров'я Криму" Михальчевського засуджено до 10 років ув'язнення за держзраду - Цензор.НЕТ 6261

Радоваться надо, что такой груз с души снял. ))
13.07.2020 21:57 Відповісти
він просто зрозумів: яким же дурнем він був.
13.07.2020 22:18 Відповісти
Самый безобидный из всех предателей, лучше бы пользу приносил, хороший специалист
13.07.2020 22:05 Відповісти
ага.
так такі усі на кримє "безобідніє": йофе, аксьонов, цеков, бахарєв, доніч, чемоданов.

ну такі "безобідніє" прям.
13.07.2020 22:21 Відповісти
Это врач, хирург, министром был 3 месяца , врачи вне политики, а в тоже время убийц отпускают условно.
14.07.2020 00:49 Відповісти
так був міністром?
був!
хай відповідає.
14.07.2020 07:03 Відповісти
За госизмену в военное время - пожизненно, а лучше бы, пах-пах!!!
13.07.2020 22:34 Відповісти
хотілося б, але добре хоч таке зебіли зробили.
13.07.2020 22:40 Відповісти
В чем измена, и где военное время?
13.07.2020 23:20 Відповісти
крим окупована територія. росія країна агресор - признана ООН.
Міхальчевський працював у владі російського окупанта на кримє, чим сприяв зміцненню незаконної влади російського окупанта в українському Криму.
Міхальчевський - злочинець.
13.07.2020 23:42 Відповісти
Да ладно....а завтра апелляция отменит...
13.07.2020 22:54 Відповісти
Михальчевский, никаких присяг не давал, а клятву Гиппократа, не нарушал. Судили для обмена?
13.07.2020 23:12 Відповісти
був при владі російських окупантів на кримє - злочинець.
яка клятва Гіпократа для злочинця?
13.07.2020 23:39 Відповісти
Убийцам дают условно. Спонсоры олигархи на свободе. Хирург которому здешняя мафия не давала кислорода, думал построить свою медицину. Сильно правильный. 3 месяца министром и 10 лет. Нашли козла.
14.07.2020 00:44 Відповісти
ага, коли катували на кримє Рината Аметова, Міхальчевський "думал построить свою медицину" разом з російськими окупантами на окуповануому кримє на посту міністра.

Наразі, хай на зоні "свою медицину" побудує.
14.07.2020 07:07 Відповісти
По-твоему в Крыму, 2 млн местных, гажданских,оккупантов, которые себя оккупировали. А Михальчевский, кстати, уволился по собственному желанию, задолго до ареста. Из 15 000 ВСУшников, 13 000, перешли на сторону оккупантов, ранее приняв присягу. Какие к Михальчевскому претензии?
14.07.2020 08:42 Відповісти
ватник, вали на3уй отсель
14.07.2020 09:15 Відповісти
Пукаешь, потому что бестолковки нет?
14.07.2020 10:19 Відповісти
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Он беспокоился о здоровье украинцев, находящихся под гнетом врага.
Почему то бытует мнение, что под оккупантами живется лучше. Откуда эта мысль у пересиченых?
14.07.2020 09:37 Відповісти
 
 