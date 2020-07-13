"Ексміністра охорони здоров'я Криму" Михальчевського засуджено до 10 років ув'язнення за держзраду
Дніпровський суд Києва визнав колишнього "міністра охорони здоров'я" окупованого Криму Петра Михальчевського винним у державній зраді і засудив його до 10 років ув'язнення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
Михальчевський, будучи громадянином України, після окупації Росією АР Крим у 2014 році очолив незаконно створене "Міністерство охорони здоров'я Республіки Крим".
"Згідно з вироком Михальчевського визнано судом винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в редакції від 05.04.2001 р. і призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі", - сказано в повідомленні.
Водночас, за ст. 110 КК України (Посягання на територіальну цілісність України "Михальчевського було судом виправдано" у зв'язку з недоведеністю вчинення ним кримінального злочину".
Згідно з обвинувальним актом Михальчевський звинувачувався в цій частині в здійсненні дій з метою зміни меж території України або державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
"Зазначені в обвинувальному акті фактичні обставини в цій частині не підтверджено ні показаннями допитаних у судовому засіданні свідків, ні даними вивчених судом протоколів оглядів, зокрема і даними висновків проведених у справі експертиз. Тому відсутні підстави вважати встановленим і доведеним факт, що обвинувачений був одним із організаторів референдуму", - пояснили в суді.
Нагадаємо, 5 січня стало відомо, що в Києві СБУ виявила колишнього "міністра охорони здоров'я" анексованого Криму Петра Михальчевського.
У його тимчасовому місці проживання в столиці провели санкціонований обшук. Оперативники спецслужби вилучили паспорт громадянина РФ, "службове посвідчення" за підписом Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співпрацю з окупаційною владою.
З 8 січня Петро Михальчевський перебуває під вартою: спочатку він утримувався в СІЗО Херсона, влітку його перевезли в київський ізолятор. У червні розслідування у справі ексміністра було завершено і направлено до суду.
9 липня Дніпровський суд столиці перевів Михальчевського з СІЗО під домашній арешт.
Михальчевському інкримінується державна зрада (ст. 111 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Міхальчевський побачив расєю з внутрішнього боку, він чудово знає росію.
Він знає, що росія то НІЩЄТА, УБОГОСТЬ, ДЄРЬМО!!!
Тому, ніколи, на обмін свою згоду не дасть.
через полгода вернётся помилованный
це вже не життя - кінець!
відпустили сєпара, а потім спіймали його при перетині кордону з ордло.
може 2.
Аж промінь надії з'явився.
Ще бажано перевірити, хто просив одного "видатного" хірурга приїхати в 2014 році в крим, оперувати мати Гобліна? "видатний" туди їздив на прохання Міхальчевського чи ні?
Врач то причем , они пказывают помощь при любой власти , клятву давали .
слишь, чувак, іді до свого дому - на росію.
тому тут чувак-кацап олегов чернуху намагається протерти
В цивілізованих країнах спочатку провину треба довести.
Провину Міхальчесвського довели - посадовили.
Провину, як ви кажете "питра", ніяк довести не можуть і почали фальсіфікувати справу, за що самі й сядуть.
а пэдро бы сел, если бы делом занималось ФБР! и многие вместе с ним бы лавку полировали в тюряге попами! начиная с кучмы-кравчука....
влада зміниться і вже того лібералізму Порошенко не допустить.
Якщо у вас є докази про "пєдро" - в студію.
Але їх у вас немає - СПОРИМ?
Він втік з криму і переховувався в Кривому Розі, потім переїхав в Київ, думав все забулося.
Знайшли.
Так, Міхальчевський був міністром охорони здоров'я в групі злочинців гобліна-аксьнова.
ніякою "вялікай росіі" немає і в помінє.
побачив, що росія це суцільна ніщєта і бандитизм.
Тому він зробив ногі з криму.
Але вже було пізно. Півроку на ворога він працював.
Була домовленість на припинення вогню з підтвердженням ОБСЄ.
нічого стандартного не було.
Тому https://censor.net/user/265648 задає слушне питання.
Боитесь что люди выскажут по поводу очередного договорняка в результете которого опять погибли наши люди?
Радоваться надо, что такой груз с души снял. ))
так такі усі на кримє "безобідніє": йофе, аксьонов, цеков, бахарєв, доніч, чемоданов.
ну такі "безобідніє" прям.
був!
хай відповідає.
Міхальчевський працював у владі російського окупанта на кримє, чим сприяв зміцненню незаконної влади російського окупанта в українському Криму.
Міхальчевський - злочинець.
яка клятва Гіпократа для злочинця?
Наразі, хай на зоні "свою медицину" побудує.
Он беспокоился о здоровье украинцев, находящихся под гнетом врага.
Почему то бытует мнение, что под оккупантами живется лучше. Откуда эта мысль у пересиченых?