"Ексміністра охорони здоров'я Криму" Михальчевського засуджено до 10 років ув'язнення за держзраду

Дніпровський суд Києва визнав колишнього "міністра охорони здоров'я" окупованого Криму Петра Михальчевського винним у державній зраді і засудив його до 10 років ув'язнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Михальчевський, будучи громадянином України, після окупації Росією АР Крим у 2014 році очолив незаконно створене "Міністерство охорони здоров'я Республіки Крим".

"Згідно з вироком Михальчевського визнано судом винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в редакції від 05.04.2001 р. і призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі", - сказано в повідомленні.

Водночас, за ст. 110 КК України (Посягання на територіальну цілісність України "Михальчевського було судом виправдано" у зв'язку з недоведеністю вчинення ним кримінального злочину".

Згідно з обвинувальним актом Михальчевський звинувачувався в цій частині в здійсненні дій з метою зміни меж території України або державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

"Зазначені в обвинувальному акті фактичні обставини в цій частині не підтверджено ні показаннями допитаних у судовому засіданні свідків, ні даними вивчених судом протоколів оглядів, зокрема і даними висновків проведених у справі експертиз. Тому відсутні підстави вважати встановленим і доведеним факт, що обвинувачений був одним із організаторів референдуму", - пояснили в суді.

Нагадаємо, 5 січня стало відомо, що в Києві СБУ виявила колишнього "міністра охорони здоров'я" анексованого Криму Петра Михальчевського.

У його тимчасовому місці проживання в столиці провели санкціонований обшук. Оперативники спецслужби вилучили паспорт громадянина РФ, "службове посвідчення" за підписом Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співпрацю з окупаційною владою.

З 8 січня Петро Михальчевський перебуває під вартою: спочатку він утримувався в СІЗО Херсона, влітку його перевезли в київський ізолятор. У червні розслідування у справі ексміністра було завершено і направлено до суду.

9 липня Дніпровський суд столиці перевів Михальчевського з СІЗО під домашній арешт.

Михальчевському інкримінується державна зрада (ст. 111 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.