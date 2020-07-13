УКР
10 років в'язниці Михальчевському за роботу на окупантів у Криму - це перший вирок, який отримав зрадник такого рангу, - Бутусов

Вирок ексміністру охорони здоров'я окупаційної влади Криму Михальчевському - це перший вирок українського суду, який отримав такий високопоставлений зрадник.

Про це написав у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Вирок зраднику - 10 років за роботу в окупаційній адміністрації Криму.

Сьогодні відбулася знакова подія - Дніпровський суд виніс вирок Петрові Михальчевському, ексміністру охорони здоров'я окупаційної влади РФ з 27 лютого по 10 липня 2014 року.

Михальчевський допомагав окупантам захопити Крим, легалізувати захоплення, а 5-січня 2018-го року він був затриманий у Києві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ексміністра охорони здоров'я Криму" Михальчевського засуджено до 10 років ув'язнення за держзраду

І ось вирок - десятка, заслужений термін. Попереду - апеляція, але на першій інстанції не відкупився, не домовився.

Хочу особливо подякувати Кримському управлінню СБУ та слідчому відділу, які почали і довели до результату справу, Генеральній прокуратурі України, Дніпровському суду. Це справжнє правосуддя.

Михальчевський - найбільш високопоставлений співробітник окупаційної влади, засуджений в Україні.

Зрадник не може безкарно працювати на РФ і жити в Україні - покарання буде рано чи пізно для всіх.

+15
10-ть років для державного зрадника - ну це занадто мало. Треба починати від 25-ти, не менше.
показати весь коментар
13.07.2020 21:34 Відповісти
+15
Господи,ну наконец-то!С 14-го года ждали.Сепар сел.И не шестёрка какая-то,а цельный "министр".
показати весь коментар
13.07.2020 21:34 Відповісти
+6
Наконец "награда" нашла хероя... )
показати весь коментар
13.07.2020 21:48 Відповісти
Партнерами Коломойського по виробництву снарядів стали американці, які "кинули" українську оборонку на $8 мільйонів

https://bihus.info/author/a-yurchenko/ Аліса Юрченко
13 Липня 2020

https://bihus.info/#facebook 10 лет тюрьмы Михальчевскому за работу на оккупантов в Крыму - это первый приговор, который получил предатель такого ранга, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6703 https://bihus.info/#twitter 10 лет тюрьмы Михальчевскому за работу на оккупантов в Крыму - это первый приговор, который получил предатель такого ранга, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6703 https://bihus.info/#telegram 10 лет тюрьмы Михальчевскому за работу на оккупантов в Крыму - это первый приговор, который получил предатель такого ранга, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6703

Фірма "Рокіт-М", бенефіціарами якої є Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та їхнє оточення, заснована спільно з американською Gray Fox. Ця американська компанія у 2018-2019 рр. зірвала поставку лінії для виробництва снарядів на державний оборонний завод і не повернула $8,3 млн передоплати. Тепер створена групою Коломойського і Gray Fox спільна фірма "Рокіт-М" хоче сама виготовляти снаряди.
Про це йдеться в https://youtu.be/fjLQTCLymcA матеріалі Аліси Юрченко для Bihus.Info.
У березні 2018 р. державний завод "Артем" уклав контракт на суму $16,6 млн з американською Gray Fox Logistics (такої юридичної особи не існує, це вигадане ім'я, яким користується компанія Gray Fox Aviation and Logistics, Inc).
Завод в рамках секретного контракту замовив Gray Fox стратегічно важливу лінію для виготовлення великокаліберних снарядів, оскільки державне виробництво цих *********** залишилося на окупованій території.
У травні 2018-го "Артем" заплатив Gray Fox передоплату - $8.3 млн.
Минув рік, але Gray Fox обладнання заводу так і не поставила. Строк контракту збіг наприкінці квітня 2019-го. Після чого, у червні, СБУ відкрила кримінальне провадження і в жовтні 2019 р. https://www.youtube.com/watch?v=n2dS_A2BH4c затримала кількох чиновників , причетних до укладання цього контракту. Наразі ця справа, з додатковими, корупційними статтями, передана в Національне антикорупційне бюро.
А вже в січні 2020-го споріднена американська компанія - Gray Fox International - створила дві спільні фірми з "групою Коломойського": "Рокіт-М" і "Таргет-М". Саме про ці фірми на початку року http://mega.if.ua/view.php?id=3654&fbclid=IwAR0Ce8vE0RGzqbDJ5_EkYeU91SevLT-K5ljlJ1LXgz1yznOMtn8-mwFjZz0 повідомляли місцеві та центральні ЗМІ.
В обох фірмах Gray Fox виступає міноритарним засновником, мажоритарним є нафтопереробні заводи з групи олігарха - ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" і ПАТ "НПК - Галичина", а бенефіціарами - Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та їхні партнери.
Фірми Gray Fox International і Gray Fox Aviation and Logistics, Inc пов'язані, оскільки Gray Fox International зрештою була перерахована передоплата у $8,3 млн за контрактом з Gray Fox Logistics. Крім того, обидві компанії очолює https://www.facebook.com/profile.php?id=100008262702307 Чарльз Провіні , який двічі приїздив на завод "Артем" для обговорення контракту.
Як з'ясували Bihus.Info, спільна фірма групи Коломойського і Gray Fox хоче виробляти саме ті снаряди великого калібру, які вже мав би виробляти державний завод "Артем", але не може це робити, оскільки Gray Fox не поставила замовлене за контрактом обладнання.
За словами олігарха, представники Gray Fox вийшли на керівництво пов'язаного з ним заводу "Нафтохімік Прикарпаття".
"Gray Fox как раз вышел на них. Они там засрались с каким-то заводом у нас государственным", - прокоментував Ігор Коломойський у розмові з Bihus.Info. - Я там выступаю только как акционер в "Нефтехимике", а "Нефтехимик", получается, создал эти предприятия с вот этим вот Gray Fox. Есть директор, который там занимается. Думает, как что придумать, чтоб людей как-то обеспечить, там же все-таки градообразущее предприятие".
Керівник "Нафтохімік Прикарпаття" Ігор Юркевич у коментарі редакції цю інформацію не підтвердив. "Я не знаю, хто з ким говорив," - сказав він.
Як з'ясували Bihus.Info, у березні 2020-го одна з цих двох фірм - "Рокіт-М" - звернулася до концерну "Укроборонпром", куди входить ДАХК "Артем", з листом. У ньому коротко викладена пропозиція викупити частину обладнання, імовірно виготовленого, але так і не поставленого на завод "Артем" компанією Gray Fox. Жодних деталей про те, яке саме обладнання і за скільки пропонують викупити група Коломойського в партнерстві з Gray Fox - в листі не вказувалось.
"Для нас це дуже дивна ситуація, по-перше, тому що я не розумію, як можна викупити. По-друге, ми не знаємо, чи є дійсно таке обладнання у Gray Fox. - прокоментував в інтерв'ю Bihus.Info заступник гендиректора концерну "Укроборонпром" Мустафа Найем. - І, найголовніше, вони натякають на те, що "Артем" не може виконувати свої обов'язки, що вони не можуть виконувати цей контракт і що вони наносять шкоду державним інтересам і національній безпеці. Тобто не компанія, яка нам не поставила техніку і ми не змогли виготовити **********, а саме "Артем".
"Они [Gray Fox] пытаются построить этот завод с "Нефтехимиком". А чтоб "Нефтохимик", я так понимаю, рассчитался с "Артем". Потому что у них самих денег, по-моему, нет, этих Gray Fox. Сейчас они хотят пристроить какое-то оборудование, которое уже изготовлено где-то в Америке," - так пояснив задум Коломойський.
Чи справді олігарх готовий заплатити мільйони доларів, щоб Gray Fox змогла повернути борг заводу "Артем", стане зрозуміло вже незабаром. Оскільки ще у квітні 2020-го державний "Артем" виграв у Gray Fox арбітраж у Стокгольмі. За рішенням арбітражу, усю виплачену передоплату - тобто понад $8 млн - американська Gray Fox повинна повернути українському заводу.
Керівник Gray Fox Чарльз Провіні обіцяв відповісти на детальні питання із запиту Bihus.Info, але в останній момент надіслав лист про те, що наразі угоди про конфіденційність не дозволяють йому це зробити.
У запиті редакція цікавилася, зокрема, дивними транзакціями компанії Gray Fox International після отримання передоплати у $8,3 млн. Ці дані з'ясувала СБУ, пізніше вони розглядалися в арбітражі.
З цих транзакцій випливає, що з $8,3 млн, отриманих Gray Fox International LLC, за лічені дні $3,5 млн компанія перерахувала далі на рахунки фізосіб і фірм, що не займаються оборонним виробництвом. І лише $1,4 млн - реальному виробнику - MJC Engineering and Technology, Inc.
Так, $500 тис фірма Провіні перерахувала йому і його дружині Ліз на особисті рахунки. Ще $325 тис. закинула менеджерам Gray Fox (http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/GetDocument?aggregateId=domp-p16000036508-53c51281-e721-4beb-bc5e-d90216e6a8bc&transactionId=p16000036508-fb92d5ab-4104-4527-89a2-88d2eb36b1fc&formatType=PDF Дейл С. Вуд і Еhttp://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=GRAYFOXINTERNATIONAL%20L180000878580&aggregateId=flal-l18000087858-58ea5bfd-88a6-483a-8394-f392e991815a&searchTerm=GRAY%20FOX%20INTERNATIONAL&listNameOrder=GRAYFOXINTERNATIONAL%20L180000878580 дуард Хайк Ваграм), ще $75 тис громадянину США на ім'я Алі Таркан Окала, ще $100 тис - на венгерський рахунок відомого в Україні грузинського інструктора Георгі https://censor.net/resonance/449004/perehod_natsgvardii_na_natovskuyu_strukturu_upravleniya_podgotovlen_eto_vajnyyi_signal_dlya_nashih_soyuznikov, $950 тис - компанії Esco Ltd (імовірно, займається енергетикою в Грузії) і $1,5 млн загадковій чеській фірмі Rich Trading s.r.o. на чолі з українкою Оленою Зайченко.
У розмові з Bihus.Info Олена Зайченко, чия фірма отримала $1,5 млн на виконання державного оборонзамовлення, заявила, що нічого про це не знає. Натомість Георгі https://censor.net/resonance/449004/perehod_natsgvardii_na_natovskuyu_strukturu_upravleniya_podgotovlen_eto_vajnyyi_signal_dlya_nashih_soyuznikov підтвердив, що отримував $100 тис на особистий рахунок з цього контракту (тобто дані СБУ про транзакції підтверджує як мінімум один отримувач). За словами Каландадзе, гроші потрапили на його особистий рахунок, тому що він мав надати якісь послуги, які саме - Каландадзе відмовився розповідати, пославшись на секретність контракту.
показати весь коментар
13.07.2020 21:33 Відповісти
10-ть років для державного зрадника - ну це занадто мало. Треба починати від 25-ти, не менше.
показати весь коментар
13.07.2020 21:34 Відповісти
А закон савченко сейчас работает?
показати весь коментар
13.07.2020 23:19 Відповісти
Господи,ну наконец-то!С 14-го года ждали.Сепар сел.И не шестёрка какая-то,а цельный "министр".
показати весь коментар
13.07.2020 21:34 Відповісти
а сколько судей и их отпрысков моталось сюда обратно, имея недвижимость тут-там...это просто исключение, лишь подтвержающее правило...
показати весь коментар
13.07.2020 21:36 Відповісти
Что значит не откупился................вы о чем!
показати весь коментар
13.07.2020 21:37 Відповісти
А чому він приїхав в Україну ?
показати весь коментар
13.07.2020 21:39 Відповісти
При Петрике його і арештували.
показати весь коментар
13.07.2020 22:00 Відповісти
А глаза добрые-добрые....
показати весь коментар
13.07.2020 21:44 Відповісти
еще не вечер...
показати весь коментар
13.07.2020 21:45 Відповісти
Ветка,короче,полна радостного патриотизмаСепара посадили.Пророссийского врага.Но...Его ж при Зеле посадили....Поэтому-максимальная меланхолия....
показати весь коментар
13.07.2020 21:47 Відповісти
На обмен готовят?
показати весь коментар
13.07.2020 21:51 Відповісти
Сажают.Наконец-то сажают.И пусть побольше.С 14-го года-поле непаханое.А там уж как карта ляжет.
показати весь коментар
13.07.2020 21:57 Відповісти
вопреки зеле посадили?..

кацап, не ссы - и до зели, и до прочей шушары очередь дойдёт...
показати весь коментар
13.07.2020 21:59 Відповісти
"это первый приговор, который получил предатель такого ранга..." 2020-ый год.
Чудо,ты бы хоть молчало...
показати весь коментар
13.07.2020 22:25 Відповісти
ну так.
ви праві.
показати весь коментар
13.07.2020 22:28 Відповісти
Дякую.Сам Бутусов про це пише.
показати весь коментар
13.07.2020 22:55 Відповісти
Наконец "награда" нашла хероя... )
показати весь коментар
13.07.2020 21:48 Відповісти
Наконец-то! Реальный срок, а не пожурили и отпустили. Замученный по скайпу янык не в счет
показати весь коментар
13.07.2020 21:51 Відповісти
Если "министр здравоохранения" получил 10 лет, то сколько получит какой-нибудь "министр обороны"?
показати весь коментар
13.07.2020 21:53 Відповісти
да-да, развивал и приумножал лечение российско-фашистских оккупантов на кримє.
бай-бай, кацачег.
показати весь коментар
13.07.2020 21:59 Відповісти
Это прикол что ли?
показати весь коментар
13.07.2020 22:06 Відповісти
А действительно, за что собственно десятка? Он кого-то пытал, убил, изнасиловал, украл хотя бы?
показати весь коментар
13.07.2020 22:16 Відповісти
Он способствовал этому
показати весь коментар
14.07.2020 11:22 Відповісти
Такие приговоры должны идти тысячами, предателей хоть отбавляй. И тогда возможно что-то поменяется в лучшую сторону в Украине. Перед тем как легко предать Родину будут задумываться о последствиях, а так как сейчас все знают, что за предательство ни чего не будет и имеем - 90% силовиков перешли на службу к врагу
показати весь коментар
13.07.2020 22:02 Відповісти
дядя работал в Крыму, пришли захватчики, сказали "продолжай работать".
Вернулся в Украину - дали десятку.
Даа.... уж.
показати весь коментар
13.07.2020 22:02 Відповісти
дядя работал в Крыму, пришли захватчики, сказали "продолжай работать".
Он и продолжил

Теперь сидит!
показати весь коментар
13.07.2020 22:07 Відповісти
чего тебе смешного, ты бы так же работал. утёрся бы и заткнулся.
показати весь коментар
13.07.2020 22:09 Відповісти
я на окупанта не працював і працювати не буду.чаво тебе смяшнова.... тьфууууууу
показати весь коментар
13.07.2020 22:12 Відповісти
Такі ніколи не зрозуміють, як це -- не працювать на окупанта.
показати весь коментар
13.07.2020 22:21 Відповісти
на арде нашим хер знает за-шо дают как минимум 25, а тут десятка. ашкурить ублюдка и накуй выбросить на арду. десятка - да они смеются.
показати весь коментар
13.07.2020 22:12 Відповісти
Початок дуже позитивний.
Хоча, трохи шкода Міхальчевського.
Він виявився дурачком. гоблін-аксьонов йому мозок забив казками про "вяликаю і багатаю расєю" і про те, що "Україні кінець". Міхальчевський і повірив гопніку аксьонову.
Але Міхальчевський побачив замість "вялікай та багатай" ніщую, убогую, ублюдочную расєю.
Зробив ноги з криму, але .... запізно. Дивно, чому в СБУ не звернувся. Думав, може забулося? А може і завдання кацапів виконував.
Посадовили красиво - БРАВО!
показати весь коментар
13.07.2020 22:06 Відповісти
Наступний Доніч.
показати весь коментар
13.07.2020 22:09 Відповісти
Делайте ставки:
- обменяют;
- амнистируют;
- аппеляция/кассация;
- актируют?

Ставки принимаются до 23:00.
показати весь коментар
13.07.2020 22:25 Відповісти
-відкупиться?
показати весь коментар
14.07.2020 04:01 Відповісти
Чому 10 років, а не довічне ув'язнення?
показати весь коментар
13.07.2020 22:32 Відповісти
тут два роки тільки тягають Міхальчевського по судах - він перетворився на старика.
А тут 10 років ще сидіти.
Років через 5 і померти може.
показати весь коментар
13.07.2020 22:34 Відповісти
нашли козла отпущения. Вон, мертвечук, живёт в Украине и нормально себя чуствует.
показати весь коментар
13.07.2020 22:36 Відповісти
Напевне з мозгами у нього не все гаразд, раз у 2018 повернувся в Україну, не боячись арешту .
показати весь коментар
13.07.2020 23:02 Відповісти
Жестяк вообще...Беседуешь,беседуешь..Рраз.И всё.Куча общения будённовская шашка обезглавила.петина.Демократия.И так тут теперь ВСЕГДА,
показати весь коментар
14.07.2020 00:31 Відповісти
Живешь и работаешь всю жизнь в Украине в Крыму.
Приходит оккупант и говорит "сиди и работай дальше".
Работаешь еще 4 месяца, а куда деваться.
Уезжаешь в Украину - получаешь десятку.
показати весь коментар
14.07.2020 06:04 Відповісти
 
 