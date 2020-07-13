10 років в'язниці Михальчевському за роботу на окупантів у Криму - це перший вирок, який отримав зрадник такого рангу, - Бутусов

Вирок ексміністру охорони здоров'я окупаційної влади Криму Михальчевському - це перший вирок українського суду, який отримав такий високопоставлений зрадник.

Про це написав у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Вирок зраднику - 10 років за роботу в окупаційній адміністрації Криму.

Сьогодні відбулася знакова подія - Дніпровський суд виніс вирок Петрові Михальчевському, ексміністру охорони здоров'я окупаційної влади РФ з 27 лютого по 10 липня 2014 року.

Михальчевський допомагав окупантам захопити Крим, легалізувати захоплення, а 5-січня 2018-го року він був затриманий у Києві.

І ось вирок - десятка, заслужений термін. Попереду - апеляція, але на першій інстанції не відкупився, не домовився.

Хочу особливо подякувати Кримському управлінню СБУ та слідчому відділу, які почали і довели до результату справу, Генеральній прокуратурі України, Дніпровському суду. Це справжнє правосуддя.

Михальчевський - найбільш високопоставлений співробітник окупаційної влади, засуджений в Україні.

Зрадник не може безкарно працювати на РФ і жити в Україні - покарання буде рано чи пізно для всіх.