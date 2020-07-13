Сюмар про порядок денний позачергових засідань Ради: Задовольняються хотілки груп у різних фракціях, щоб протягнути гральний бізнес
Влада зацікавлена в ухваленні закону про гральний бізнес, тому для отримання голосів на позачергових засіданнях Верховної Ради можуть проголосувати "хотілки" - законопроєкти, лобійовані різними групами депутатів.
Таку думку на своїй сторінці в Фейсбуці висловила народна депутатка з фракції "ЄС" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, в понеділок, зібрали позачергове засідання, аби проголосувати постанову про призначення місцевих виборів. Але, постанова була прописана так, що у разі провалу нових районів (а за це ще не голосували) вибори могли бути зірвані. В принципі це було видно відразу, але слугам пояснили перед сесією, і... це питання просто зняли з розгляду.
Зате виділили на вибори гроші. Це, звісно, добре. Але. Знаєте звідки їх забрали? З фонду COVID-19. Причому, коли мільярд з виборів у цей фонд запихали, ми їм багато разів повторили - вибори все одно доведеться фінансувати. Тоді не почули, тепер повернули", - написала нардепка.
На другому позачерговому засіданні Ради 13 липня, за словами Сюмар, "під благими намірами боротьби за безпеку на дорогах" поліції дали право оглядати машини без понятих, зупиняти без причини і ще багато жорстких повноважень.
На 14 липня планується також 2 позачергові засідання Верховної Ради.
"На одному - всілякий брєд про те, що аптеки можуть продавати свою продукцію інтернетом і організовувати доставку. Ніби раніше вони цього не робили... ну і купа всякого лобізму. Друге засідання - значно цікавіше. Там хочуть нарешті прийняти закон, який дозволить звільнити Ситника. Бо - корупціонер. Про те, що в тому ж реєстрі за аналогічне правопорушення опинився президент Зеленський - ні слова. В четвер - "вишенька на торті": спроба знову повернути викладання російською в українську освіту. Майже "непомітний" реванш з повного благословення спікера Разумкова", - зазначає політик.
На думку представника фракції "ЄС" все це робиться для того, щоб зібрати голоси для закону про гральний бізнес.
"Бо дуже хочеться таки протягнути ігорний бізнес! І тому задовольняються хотєлки всіх груп в різних фракціях... І байдуже, що ціна цього - збурення суспільства через мову, остаточне псування стосунків з західними партнерами через Ситника, і потенційні загрози порушення прав людини...
На кону - мільйони!", - пише Сюмар.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Особенно если учесть что когда ещё в 2017 году, будучи гидрантом, путем скупки евробондов ДТЭК и долгов компании гудка перед международными банками, стал фактически совладельцем ДТЭК.
я тебе задал три вопроса - ответь хотя бы на два.
Читай у банков. Имея де факто подконтрольный НБУ и минфин такую операцию провернуть не составит особого труда.
ты хоть приблизительно схему из своей головы можешь накидать?
Но у тебя есть механизм, с помощью которого ты можешь это осуществить. Не спрашивай меня какие схемы там задействованы, но перевести их на свой подконтрольный банк вполне возможно. После списать их, обменяв на долю в предприятии.
давай по порядку
1. долги кого бы то нибыло перед банками (тем более международными) выкупить нельзя до того как предприятие должник не будет признано банкротом
2. после банкротства выкуп долго не означает владение частью или целым предприятием
3. вот эту вот "много ходов очка" я вообще не понял "перевести их на свой подконтрольный банк вполне возможно. После списать их, обменяв на долю в предприятии.". т.е. это как? отбросим мои первые два пункта (хотя это бред конечно, но ладно). итак, подконтрольный порошенко банк "выкупает" долги ДТЭК перед иностранными банками (простите меня мои учителя по экономике, не я это начал). после этого списывает их (каким образом? за счет чего) и за это тот кто контролирует банк получает долю предприятия? которое не может погасить долги перед банком? рили?
открывается фирма с уставным фондом 1000 грн, которой банк "Приват" выдает кредит на 10 млн долларов под залог... личных обязательств руководства фирмы. после этого фирма перепродается несколько раз. чаще всего в офшор. а дальше фирма объявляет себя банкротом предварительно переведя деньги по фиктивным документам фирме прокладке, которая так же переводит бабки по цепочке еще в один офшор. Именно на такой схеме офшорка вавы ссыкливого получила от бени 60 млн долларов на свой счет.
К тому же я и не упоминал, что пэдра напрямую совершал эту "операцию".
https://twitter.com/wUwQotWJqZ1aVJD
Орест Петренко
@wUwQotWJqZ1aVJD
Роттердам+, Мальдіви, Свинарчуки. Ці снаряди інформаційної війни влучили в мозок несформованої психіки 73%. І це були не просто фейки. А фейки, які КРАСИВО ЗВУЧАТЬ. "Центрэнерго начало покупать уголь по формуле «Роттердам+»
https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1282628557034778626/photo/1
Судя по её заявлению, надо надеяться, что в самой "честной", и "патриотичной" фракции таких "различных групп депутатов", лоббирующих и протаскивающих игорный бизнес нет, и быть не может.