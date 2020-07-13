Сюмар про порядок денний позачергових засідань Ради: Задовольняються хотілки груп у різних фракціях, щоб протягнути гральний бізнес

Влада зацікавлена в ухваленні закону про гральний бізнес, тому для отримання голосів на позачергових засіданнях Верховної Ради можуть проголосувати "хотілки" - законопроєкти, лобійовані різними групами депутатів.

Таку думку на своїй сторінці в Фейсбуці висловила народна депутатка з фракції "ЄС" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, в понеділок, зібрали позачергове засідання, аби проголосувати постанову про призначення місцевих виборів. Але, постанова була прописана так, що у разі провалу нових районів (а за це ще не голосували) вибори могли бути зірвані. В принципі це було видно відразу, але слугам пояснили перед сесією, і... це питання просто зняли з розгляду.

Зате виділили на вибори гроші. Це, звісно, добре. Але. Знаєте звідки їх забрали? З фонду COVID-19. Причому, коли мільярд з виборів у цей фонд запихали, ми їм багато разів повторили - вибори все одно доведеться фінансувати. Тоді не почули, тепер повернули", - написала нардепка.

На другому позачерговому засіданні Ради 13 липня, за словами Сюмар, "під благими намірами боротьби за безпеку на дорогах" поліції дали право оглядати машини без понятих, зупиняти без причини і ще багато жорстких повноважень.

На 14 липня планується також 2 позачергові засідання Верховної Ради.

"На одному - всілякий брєд про те, що аптеки можуть продавати свою продукцію інтернетом і організовувати доставку. Ніби раніше вони цього не робили... ну і купа всякого лобізму. Друге засідання - значно цікавіше. Там хочуть нарешті прийняти закон, який дозволить звільнити Ситника. Бо - корупціонер. Про те, що в тому ж реєстрі за аналогічне правопорушення опинився президент Зеленський - ні слова. В четвер - "вишенька на торті": спроба знову повернути викладання російською в українську освіту. Майже "непомітний" реванш з повного благословення спікера Разумкова", - зазначає політик.

На думку представника фракції "ЄС" все це робиться для того, щоб зібрати голоси для закону про гральний бізнес.

"Бо дуже хочеться таки протягнути ігорний бізнес! І тому задовольняються хотєлки всіх груп в різних фракціях... І байдуже, що ціна цього - збурення суспільства через мову, остаточне псування стосунків з західними партнерами через Ситника, і потенційні загрози порушення прав людини...

На кону - мільйони!", - пише Сюмар.

