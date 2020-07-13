УКР
Сюмар про порядок денний позачергових засідань Ради: Задовольняються хотілки груп у різних фракціях, щоб протягнути гральний бізнес

Сюмар про порядок денний позачергових засідань Ради: Задовольняються хотілки груп у різних фракціях, щоб протягнути гральний бізнес

Влада зацікавлена в ухваленні закону про гральний бізнес, тому для отримання голосів на позачергових засіданнях Верховної Ради можуть проголосувати "хотілки" - законопроєкти, лобійовані різними групами депутатів.

Таку думку на своїй сторінці в Фейсбуці висловила народна депутатка з фракції "ЄС" Вікторія Сюмар, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, в понеділок, зібрали позачергове засідання, аби проголосувати постанову про призначення місцевих виборів. Але, постанова була прописана так, що у разі провалу нових районів (а за це ще не голосували) вибори могли бути зірвані. В принципі це було видно відразу, але слугам пояснили перед сесією, і... це питання просто зняли з розгляду.
Зате виділили на вибори гроші. Це, звісно, добре. Але. Знаєте звідки їх забрали? З фонду COVID-19. Причому, коли мільярд з виборів у цей фонд запихали, ми їм багато разів повторили - вибори все одно доведеться фінансувати. Тоді не почули, тепер повернули", - написала нардепка.

На другому позачерговому засіданні Ради 13 липня, за словами Сюмар, "під благими намірами боротьби за безпеку на дорогах" поліції дали право оглядати машини без понятих, зупиняти без причини і ще багато жорстких повноважень.

На 14 липня планується також 2 позачергові засідання Верховної Ради.

"На одному - всілякий брєд про те, що аптеки можуть продавати свою продукцію інтернетом і організовувати доставку. Ніби раніше вони цього не робили... ну і купа всякого лобізму. Друге засідання - значно цікавіше. Там хочуть нарешті прийняти закон, який дозволить звільнити Ситника. Бо - корупціонер. Про те, що в тому ж реєстрі за аналогічне правопорушення опинився президент Зеленський - ні слова. В четвер - "вишенька на торті": спроба знову повернути викладання російською в українську освіту. Майже "непомітний" реванш з повного благословення спікера Разумкова", - зазначає політик.

На думку представника фракції "ЄС" все це робиться для того, щоб зібрати голоси для закону про гральний бізнес.

"Бо дуже хочеться таки протягнути ігорний бізнес! І тому задовольняються хотєлки всіх груп в різних фракціях... І байдуже, що ціна цього - збурення суспільства через мову, остаточне псування стосунків з західними партнерами через Ситника, і потенційні загрози порушення прав людини...
На кону - мільйони!", - пише Сюмар.

ВР (15173) гральний бізнес (298) позачергове засідання (223) Сюмар Вікторія (276)
Топ коментарі
+8
Формулу Роттердам+ зелёные ****** внезапно признали вполне себе годной и выяснили, електроэнергию из угля по этой формуле делать выгоднее, чем из газа. А что теперь будет делать НАБУ и САП, которые до сих пор расследуют "величайшую аферу Порошенка", я хз. Может со скалы прыгнут?
13.07.2020 21:57
+8
Сюмар о повестке внеочередных заседаний Рады: Удовлетворяются хотелки групп в различных фракциях, чтобы протащить игорный бизнес - Цензор.НЕТ 7929
13.07.2020 22:00
+7
Сюмар о повестке внеочередных заседаний Рады: Удовлетворяются хотелки групп в различных фракциях, чтобы протащить игорный бизнес - Цензор.НЕТ 2267
13.07.2020 21:54
Верховная рада Украины начала работу 29 августа 2019 г. а уже 18.10.19. барыга зарегистрировал законопроект о легализации игорного бизнеса. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
13.07.2020 21:49
Так не работают сейчас все эти космолоты и прочее, нет?
13.07.2020 21:55
помнится, идя утром на работу Иван Петрович Сидоров проходил мимо стоящего на улице игрового автомата , возле которого толпились детишки 8-10 лет с полтинниками в кулачках.
13.07.2020 22:03
да было такое что и на улицах стояли , и в магазинах , и в каждом занюханом ганделике , да сейчас такого нет но и полностью они ни куда не делись - работают
13.07.2020 22:49
Сюмар о повестке внеочередных заседаний Рады: Удовлетворяются хотелки групп в различных фракциях, чтобы протащить игорный бизнес - Цензор.НЕТ 2326
13.07.2020 21:51
14.07.2020 01:03
Так все ж в країні добре! Вчителі нарешті отримують 4000$ на місяць. Дітки мешкають у колишніх держдачах, та президент нарешті, як і обіцяв, відмовився від кортежу. Можна Раді нарешті й ігорним бізнесом зайнятися позачергово!
13.07.2020 21:53
Сюмар о повестке внеочередных заседаний Рады: Удовлетворяются хотелки групп в различных фракциях, чтобы протащить игорный бизнес - Цензор.НЕТ 7929
13.07.2020 22:00
Сюмар о повестке внеочередных заседаний Рады: Удовлетворяются хотелки групп в различных фракциях, чтобы протащить игорный бизнес - Цензор.НЕТ 3381
13.07.2020 22:03
"Зеленский намерен......... продать самолёты........"
Сюмар о повестке внеочередных заседаний Рады: Удовлетворяются хотелки групп в различных фракциях, чтобы протащить игорный бизнес - Цензор.НЕТ 8907
13.07.2020 22:05
І не хочуть робити те, що вигідно Пеці і його спільникам? Ох уж ці зелені зрадники, аж трясе
13.07.2020 21:53
Формулу Роттердам+ зелёные ****** внезапно признали вполне себе годной и выяснили, електроэнергию из угля по этой формуле делать выгоднее, чем из газа. А что теперь будет делать НАБУ и САП, которые до сих пор расследуют "величайшую аферу Порошенка", я хз. Может со скалы прыгнут?
13.07.2020 21:57
Сюмар о повестке внеочередных заседаний Рады: Удовлетворяются хотелки групп в различных фракциях, чтобы протащить игорный бизнес - Цензор.НЕТ 9142
13.07.2020 22:00
13.07.2020 22:05
мда.. фантазия у соевых лишена содержания.. фиджийскую пословицу азербаджанской назвать
13.07.2020 22:22
понимаешь образованные боты по двойному тарифу идут да и где их столько взять - вот и берут всех в подряд
13.07.2020 22:54
https://censor.net/user/462479, зебушка, ты думаешь, что про баранов, выбравших козла, в Азербайджане не знают?
14.07.2020 01:07
Ну да, пэдра прямо таки девственно чист и целомудрен. ))
Особенно если учесть что когда ещё в 2017 году, будучи гидрантом, путем скупки евробондов ДТЭК и долгов компании гудка перед международными банками, стал фактически совладельцем ДТЭК.
13.07.2020 22:33
скажи, ты идиот? ты вообще знаешь что такое "евробонды"? как можно "купить долги перед международными банками"?
13.07.2020 23:21
А ты, не идиот, считаешь что он их лично выкупал, на своё имя?
13.07.2020 23:30
я считаю что нельзя выкупить чьи то долги перед банком. перед бандитом - можно. перед банком - нельзя.
я тебе задал три вопроса - ответь хотя бы на два.
13.07.2020 23:35
Подловил меня на слове, не спорю. ))
Читай у банков. Имея де факто подконтрольный НБУ и минфин такую операцию провернуть не составит особого труда.
13.07.2020 23:47
что "у банков"? и при чем тут НБУ и минфин?
ты хоть приблизительно схему из своей головы можешь накидать?
13.07.2020 23:54
Представь что ты хочешь выкупить чьи-то долги по обязательству, но не хочешь засвечиватся.
Но у тебя есть механизм, с помощью которого ты можешь это осуществить. Не спрашивай меня какие схемы там задействованы, но перевести их на свой подконтрольный банк вполне возможно. После списать их, обменяв на долю в предприятии.
14.07.2020 00:13
мда.... все совсем печально
давай по порядку
1. долги кого бы то нибыло перед банками (тем более международными) выкупить нельзя до того как предприятие должник не будет признано банкротом
2. после банкротства выкуп долго не означает владение частью или целым предприятием
3. вот эту вот "много ходов очка" я вообще не понял "перевести их на свой подконтрольный банк вполне возможно. После списать их, обменяв на долю в предприятии.". т.е. это как? отбросим мои первые два пункта (хотя это бред конечно, но ладно). итак, подконтрольный порошенко банк "выкупает" долги ДТЭК перед иностранными банками (простите меня мои учителя по экономике, не я это начал). после этого списывает их (каким образом? за счет чего) и за это тот кто контролирует банк получает долю предприятия? которое не может погасить долги перед банком? рили?
14.07.2020 00:23
Я конечно не экономист, ну да ладно. Допустим выкупает он не долги, а акции, облигации, или долю капитала . Но делается это от лица государства в лице НБУ. И уже после этого переводится на свой подконтрольный банк. А делается это у нас как и заведено - по договорнякам и схемам.
14.07.2020 00:41
бред
14.07.2020 02:21
я тебе подскажу то что ты пытаешься судорожно родить но у тебя не получается. по такой схеме беня выводил деньги из своего банка
открывается фирма с уставным фондом 1000 грн, которой банк "Приват" выдает кредит на 10 млн долларов под залог... личных обязательств руководства фирмы. после этого фирма перепродается несколько раз. чаще всего в офшор. а дальше фирма объявляет себя банкротом предварительно переведя деньги по фиктивным документам фирме прокладке, которая так же переводит бабки по цепочке еще в один офшор. Именно на такой схеме офшорка вавы ссыкливого получила от бени 60 млн долларов на свой счет.
14.07.2020 00:26
Я же не реактивный, и не сижу тут, дожидаясь ответа. Да и рожать не умею. )
К тому же я и не упоминал, что пэдра напрямую совершал эту "операцию".
14.07.2020 00:46
Сюмар о повестке внеочередных заседаний Рады: Удовлетворяются хотелки групп в различных фракциях, чтобы протащить игорный бизнес - Цензор.НЕТ 2267
13.07.2020 21:54
Сюмар о повестке внеочередных заседаний Рады: Удовлетворяются хотелки групп в различных фракциях, чтобы протащить игорный бизнес - Цензор.НЕТ 8234
13.07.2020 21:58
Мета московитів ,асимілювати українців до стану "русскоязичной" бидломаси , яка згодом розчиниться в більш чисельній "русскоязичной" бидломасі росєян !!!))
13.07.2020 22:43
Вікуся, може вже досить нести всяку ахінею
13.07.2020 21:55
https://twitter.com/wUwQotWJqZ1aVJD
https://twitter.com/wUwQotWJqZ1aVJD

Орест Петренко

@wUwQotWJqZ1aVJD


Роттердам+, Мальдіви, Свинарчуки. Ці снаряди інформаційної війни влучили в мозок несформованої психіки 73%. І це були не просто фейки. А фейки, які КРАСИВО ЗВУЧАТЬ. "Центрэнерго начало покупать уголь по формуле «Роттердам+»

Сюмар о повестке внеочередных заседаний Рады: Удовлетворяются хотелки групп в различных фракциях, чтобы протащить игорный бизнес - Цензор.НЕТ 2271
13.07.2020 22:04
А де зеЛенський, який напередодні виборів вимагав ліквідувати Роттердам+, і який у серіалі "слуга народу" зображував, як президент Суриков (Порошенко) і Маматов (Ахметов) вигадали схему "Амстердам+" (Роттердам+)? Невже один з найвпливовіших лідерів всесвіту розвів свій електорат? Тому що тепер за допомогою формули, яку він висміював і сам вимагав скасувати, тепер намагається врятувати держпідприємство, розграбоване і загнане у борги ідеологом серіалу коломойським.
13.07.2020 22:38
Оце "созидание"потвора зелена? "На втором внеочередном заседании Рады 13 июля, по словам Сюмар, "под благими намерениями борьбы за безопасность на дорогах" полиции дали право осматривать машины без понятых, останавливать без причины и еще много жестких полномочий."- "вишенка на торте": попытка вновь вернуть преподавание на русском в украинское образование. Почти "незаметный" реванш с полного благословения спикера Разумкова"Источник: https://censor.net/n3207870
13.07.2020 22:06
судя, как покромсали комменты и вчерашнее кролика - будет такой себе "оппозиционный фронт", вместо голоса)
13.07.2020 22:15
Поменяют на росс язык
13.07.2020 21:57
не підведи

https://twitter.com/SmetanatBorschu/status/1282628557034778626/photo/1
Сюмар о повестке внеочередных заседаний Рады: Удовлетворяются хотелки групп в различных фракциях, чтобы протащить игорный бизнес - Цензор.НЕТ 8533
13.07.2020 22:03
Подготавливают к мысли, что всё делается верно, просто Зелемойский не справляется, не ватает опыта, знаний, связей, бла-бла-бла, не то, что у Бойко, Шария или подобных...
14.07.2020 01:12
Сюмар о повестке внеочередных заседаний Рады: Удовлетворяются хотелки групп в различных фракциях, чтобы протащить игорный бизнес - Цензор.НЕТ 6846
13.07.2020 22:06
Сюмар - "...... хотелки групп в различных фракциях"

Сюмар о повестке внеочередных заседаний Рады: Удовлетворяются хотелки групп в различных фракциях, чтобы протащить игорный бизнес - Цензор.НЕТ 8444
13.07.2020 22:08
Вряд ли Зеленский ответит ему взаимностью
13.07.2020 22:20
Вiкусю в Гетьманшi.
13.07.2020 22:23
Ринок по розпродажу України ,незалежно від карантіна, продовжує чудово функціонувати !!!)))
13.07.2020 22:37
"В четверг - "вишенка на торте": попытка вновь вернуть преподавание на русском в украинское образование. Почти "незаметный" реванш с полного благословения спикера Разумкова", - отмечает политик.Источник: https://censor.net/n3207870"_______________________Недоумкову пора йти з посади голови ВР.
13.07.2020 22:49
"Для получения голосов на внеочередных заседаниях Верховной Рады могут проголосовать "хотелки" - законопроекты, лоббируемые различными группами депутатов".

Судя по её заявлению, надо надеяться, что в самой "честной", и "патриотичной" фракции таких "различных групп депутатов", лоббирующих и протаскивающих игорный бизнес нет, и быть не может.
13.07.2020 22:50
 
 