Зеленський доручив Кабміну вирішити проблему несправедливого розміру пенсій сім'ям воїнів, загиблих в АТО/ООС

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання Кабінету Міністрів розібратися з проблемою несправедливого нарахування пенсій сім'ям воїнів, загиблих у зоні проведення АТО/ООС на Донбасі. Про цю проблему глава держави почув від ветеранів під час зустрічей у різних регіонах.

"Є несправедливість тому, що військові, які загинули на війні в 2014-2018 роках, тоді отримували зарплату в пару тисяч гривень. Тому пенсії, які зараз надходять їхнім батькам, дуже відрізняються від пенсій батьків тих воїнів, які загинули, отримуючи заробітну плату 14, 16, 20 тис. Тому пенсія там в рази менша, і вони кажуть про несправедливість", - зазначив Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд розгляне можливі шляхи вирішення цієї проблеми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Степанову: Ветерани АТО/ООС скаржаться на високу вартість лікування і навіть відсутність реабілітації, наведіть лад у програмі меддопомоги

ветерани (1116) Зеленський Володимир (25185) Кабмін (14313) оборона (4881) пенсія (1613)
+7
Зеленський, вбито медика. Які твої подальші дії? Будеш вимагати поглиблення санкцій проти парашки, чи промовчиш, як завжди?
13.07.2020 22:21 Відповісти
+6
Поручив - ще не значить зробили...
13.07.2020 22:08 Відповісти
+6
Зелёная мразь пиариться на крови!
13.07.2020 22:17 Відповісти
Поручив - ще не значить зробили...
13.07.2020 22:08 Відповісти
Он никому ничего не должен.

это пенсии ДОЛЖНЫ быть ...
13.07.2020 22:17 Відповісти
пенсии меньше, пенсии говорят ...

пенсии живут своей жизнью.

Это не зелёные уроды своими культяпками голосуют за размер пенсии

а пенсии сами по себе
13.07.2020 22:26 Відповісти
Зато какой многодневный пиар будет.
14.07.2020 08:11 Відповісти
Есть несправедливость потому, что военные, погибших на войне в 2014-2018 годах, тогда получали зарплату в пару тысяч гривен
Що ти падло зелене несеш... Тварино!
13.07.2020 22:09 Відповісти
ему так сказали
13.07.2020 22:27 Відповісти
Зеля- идиот! Он не может что-то кому-то поручить. Может поручить пуйловский дерьмак, но он тоже идиот! Мы ваще где?!
13.07.2020 22:15 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету Министров разобраться с проблемой несправедливого начисления пенсий семьям воинов

- а для соєвих і тут "зрада"..?
13.07.2020 22:16 Відповісти
прикинь 2 к зарплаты в 2017м оно тупое снюханое ну вобщем то чего вы себе хотели
13.07.2020 22:27 Відповісти
зрада тут в том, шо он, задрыстанец, понятия не имеет, какая там пенсия

и совсем не догадывается, почему она год не коррелируется.
13.07.2020 22:30 Відповісти
Зелёная мразь пиариться на крови!
13.07.2020 22:17 Відповісти
Мало того, що Зеля зробив все, щоб визнати добровольців УБД, так він почав їх нагороджувати державними відзнаками. А тепер заставляє пенсії справедливі виплачувати. От мразь, піарітся на краві! Правда, таварісчь Валодя?
13.07.2020 22:27 Відповісти
вова всё сделал бугага УБД его однокласник отказник из 17й тбр тоже весеран а
13.07.2020 22:28 Відповісти
Шимус місцева побрехенька. Ляпни ще щось, повесели нас.
13.07.2020 22:43 Відповісти
гугля транслейт тебе палить як фагот твого брата бравого буритоса бурята
13.07.2020 22:44 Відповісти
Скоро и Моторолу наградит. И закон на этот неделе приймет для жителей Лугандона. Им на украинском языке русскоговорящая челюсь разговаривать мешает!
13.07.2020 22:30 Відповісти
Валодя, не напружуйся, адекватні люди і без твоєї писанини знають, що ти нє атлічаєшься умом і саабразітєльностью.
13.07.2020 22:34 Відповісти
Пару добрабатов наградит такие как ты схавают!
13.07.2020 22:31 Відповісти
ага как их там а да прилуки и днепр 3
13.07.2020 22:36 Відповісти
Ну да служи дурачек получишь значок! Осел Оманский и на этом пиарится! А что ВСУ во время войны сокращает что рыги у власти вы якобы националисты не видите. Потом за эти награды и садить можно будет!
13.07.2020 22:55 Відповісти
нуну володя указывай кому пишешь и то такой нацик как я балерун
13.07.2020 23:00 Відповісти
Вова ну ти й ляпнув, пару добровольчих батальйонів. . Добре було б щоб нагородили б хоча б пару десятків добровольців.
13.07.2020 22:38 Відповісти
вова наградил ух - забрал свой кварталь бус
13.07.2020 22:40 Відповісти
А сказати що хотіло, вбоге?
13.07.2020 22:44 Відповісти
навіщо тримай твой ділди Зеленский поручил Кабмину решить проблему несправедливого размера пенсий семьям воинов, погибших в АТО/ООС - Цензор.НЕТ 3995 Толіку до речі преший червоноарміець трупик як раз Толік по документах
13.07.2020 22:46 Відповісти
Зеленський, вбито медика. Які твої подальші дії? Будеш вимагати поглиблення санкцій проти парашки, чи промовчиш, як завжди?
13.07.2020 22:21 Відповісти
Будет торопить с разминированием, с открытием новых КПП для удобства шастающих путиноидов...Зеленский за целый год не сделал ни одного заявления по ежедневным обстрелам и нашим потерям....Оно болтается по школам, стройкам,, лазит по чатам - развлекается, изображая из себя "неклоуна"....
13.07.2020 22:28 Відповісти
Петрило без хаосу "на крові" вже не може?Поклюй жабок зелених на болотах придністровя-полегшає!
14.07.2020 04:49 Відповісти
Неа он поедет к путлеру в глаза смотреть.
14.07.2020 08:13 Відповісти
Що витворяє цей Зеленський, мало йому того, що зробив все, аби добровольців визнати учасниками бойових дій, так він почав нагороджувати їх державними нагородами. А нині замахнувся на те, щоб пенсії за загиблих воїнів платили справедливо. Все робить, щоб показати, що наш коханий Петро Олексійович нездара. Нє прастім Зєлє єнтот бєспрєдєл, таваріщі!!!
13.07.2020 22:22 Відповісти
Ти теж, як німецька актриса, отримуєш з усіх боків та в будь якій позі?
13.07.2020 22:25 Відповісти
Що,в штанах позеленіло?Може то від шоколадної гомеляски.
14.07.2020 04:54 Відповісти
"..пару тысяч гривен" - брешет и не краснеет,хотя его электорат к этому привык
13.07.2020 22:23 Відповісти
я с середины 2015 уже за 10 к получал в секторе. Что оно верзёт с 16го года на 0 от 12 к вава даже на этом шкварится
13.07.2020 22:26 Відповісти
А зебіли схавали... 2014-2018 пару тисяч гривенеь...
13.07.2020 22:29 Відповісти
не в 2014м мобики получали 608 гривен рядовой и до 1000 сержантский состав пиджаки типо меня до 2 к но с 2015 го в разы вырастает зарплата в ЗСУ Но Этот актёр разговрного жанра с голоско конферансье кокаиниста из одесского шалмана начала 20го века не в курсе сколько и кто в ЗСУ получает и получал его друзья и он не принимали участия в отражении кацапской агрессии
13.07.2020 22:32 Відповісти
Так в тому то й річ. До нього пару тисяч. При ньому 14, 16, 20. І найогидніше що зебільний електорат хаває... Істоти одноклітинні.
13.07.2020 22:45 Відповісти
ні е скорочення у фінансуванні зараз доплата за бд тільки на 0 вже как пів року 2-3 лінії тілки зі згоди Хомчака
13.07.2020 22:48 Відповісти
Суть вопроса в том, размер пенсии по утрате кормильца детям погибших УБД, зависит от зарплаты военнослужащего на момент его гибели. Пенсии за погибших в 2014 году поэтому значительно меньше, чем пенсии, назначенные сейчас. Зеленский хочет, чтобы с каждым повышением зарплаты в ВСУ, автоматически пересчитывались (повышались) ранее назначенные пенсии. то правильно и справедливо.
14.07.2020 08:41 Відповісти
Почему закрыты комментарии?
https://censor.net/news/3207862/*****************************************************************************************************
13.07.2020 22:23 Відповісти
а до чого цей дебільний смайлик приліпив?
13.07.2020 22:31 Відповісти
так как Андруша у нас работает на Г +Г ему верить пока парни не подтвердят под вопросом
13.07.2020 22:35 Відповісти
13.07.2020 22:41 Відповісти
13.07.2020 22:42 Відповісти
13.07.2020 22:27 Відповісти
а они и не выбрали врага

для них кремлёвский клоун - друг

они сидя на диване от войны устали без яндекса и сватов в контакте
13.07.2020 23:30 Відповісти
Оно поручало выплатить деньги врачам, работающим с вирусом, погибшим в авиакатастрофе, наводнениях, пожаре. Оно объявило про "большую стройку", на которую не выделяются бюджетные ресурсы. Все садики строятся за счет местных властей, а зеленый папуга к этому отношения не имеет никакого. От слова "вообще никакого". Оно много чего объявляло, поручало и декларировало. И шо? Правда некто Баум хочет успеть оторвать "благодарность" за помощь зеленскому во время выборов в виде закона об азартных играх. И остальные бени с ахметовыми "разошлись" не на шутку. Но то пустяк. Ну а пока страна катится к дефолту. но мы же не трусы и нас не запугать. Правда, зебилье?
13.07.2020 22:31 Відповісти
13.07.2020 22:32 Відповісти
Перед местными выборами оно стало изображать интерес к судьбам вдов и сирот наших погибших воинов - героев....Целый год это ему было неинтересно и противно.... Как тошно от всей этой лицемерной показухи....Опять на выборах лохи "оценят" президентские труды?
13.07.2020 22:34 Відповісти
Не устал еще поручать, дурень малохольный?!
13.07.2020 22:45 Відповісти
Наскільки я пригадую, зарплату в 14 (рядовий-сержантський) і 20 (мол. офіцери) тис.грн отримували воїгни АТО/ООС ще в 2016-му році. А наприкінці 2018-го - рядові отримували вже під 30 тисяч.
13.07.2020 22:51 Відповісти
2014 там мобики и контрачи там разные зарплаты были с 2015 го -16 уже только контрактосы
13.07.2020 22:54 Відповісти
я і про то... Контрактників на хренових зарплатах там не втримаєш...
13.07.2020 23:57 Відповісти
В Украине все пенсии, кроме держимордовских, судейских и иже с ними, НЕСПРАВЕДЛИВЫЕ!!! Ау, как с этим быть? Люди, проработавшие честно по 35-40 лет теперь влачат, по милости власти, нищенское существование. Просто позор.
13.07.2020 23:03 Відповісти
А простіше сказати рятує свій який катастрофічно падає рейтинг. Різними подачками і не тільки для пенсій сім'ям воїнів загиблих в АТО / ООС а для і своих .Благо друкувати гривню можна скільки хочеш, скільки душа побажає.. А ось тільки скільки скоро буде коштувати долар напевно як і у ворожій паРаші по 100 гр.
14.07.2020 05:52 Відповісти
Так одна **** шкуродеров народа уже высказалась за выплаты пропавшим безвести (Третьякова) и это ее философия. Лицемерное заявление.
14.07.2020 08:10 Відповісти
до чого тут пенсія? повинна бути допомога сім'ям загиблих і вона прив'язується тільки до загиблого, а не його зарплатні.
14.07.2020 10:45 Відповісти
Та хіба тільки сім'ям воїнів не справедливо? А то справедливо, що вчителька пропрацювавши в школі 40 років отримує всього на 250 грн (∼ 10$) більше від того, хто все життя ніде не працював, а шарився по базарах продавцем та без оформлення і ні копійки не платив податків, або взагалі ніде не працював.
14.07.2020 11:19 Відповісти
 
 