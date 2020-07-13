Зеленський доручив Кабміну вирішити проблему несправедливого розміру пенсій сім'ям воїнів, загиблих в АТО/ООС

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання Кабінету Міністрів розібратися з проблемою несправедливого нарахування пенсій сім'ям воїнів, загиблих у зоні проведення АТО/ООС на Донбасі. Про цю проблему глава держави почув від ветеранів під час зустрічей у різних регіонах.

Про цю проблему глава держави почув від ветеранів під час зустрічей у різних регіонах.

"Є несправедливість тому, що військові, які загинули на війні в 2014-2018 роках, тоді отримували зарплату в пару тисяч гривень. Тому пенсії, які зараз надходять їхнім батькам, дуже відрізняються від пенсій батьків тих воїнів, які загинули, отримуючи заробітну плату 14, 16, 20 тис. Тому пенсія там в рази менша, і вони кажуть про несправедливість", - зазначив Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд розгляне можливі шляхи вирішення цієї проблеми.

