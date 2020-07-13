Зеленський доручив Кабміну вирішити проблему несправедливого розміру пенсій сім'ям воїнів, загиблих в АТО/ООС
Президент України Володимир Зеленський поставив завдання Кабінету Міністрів розібратися з проблемою несправедливого нарахування пенсій сім'ям воїнів, загиблих у зоні проведення АТО/ООС на Донбасі. Про цю проблему глава держави почув від ветеранів під час зустрічей у різних регіонах.
Про цю проблему глава держави почув від ветеранів під час зустрічей у різних регіонах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Є несправедливість тому, що військові, які загинули на війні в 2014-2018 роках, тоді отримували зарплату в пару тисяч гривень. Тому пенсії, які зараз надходять їхнім батькам, дуже відрізняються від пенсій батьків тих воїнів, які загинули, отримуючи заробітну плату 14, 16, 20 тис. Тому пенсія там в рази менша, і вони кажуть про несправедливість", - зазначив Зеленський.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд розгляне можливі шляхи вирішення цієї проблеми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
это пенсии ДОЛЖНЫ быть ...
пенсии живут своей жизнью.
Это не зелёные уроды своими культяпками голосуют за размер пенсии
а пенсии сами по себе
Що ти падло зелене несеш... Тварино!
- а для соєвих і тут "зрада"..?
и совсем не догадывается, почему она год не коррелируется.
https://censor.net/news/3207862/*****************************************************************************************************
для них кремлёвский клоун - друг
они сидя на диване от войны устали без яндекса и сватов в контакте