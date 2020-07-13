Ситуація з пандемією коронавірусу ставатиме дедалі гіршою, гіршою і гіршою, – очільник ВООЗ Гебреєсус

Ситуація з поширенням коронавірусу далі погіршуватиметься, якщо країни не вживатимуть належних заходів для боротьби з пандемією.

Про це на брифінгу 13 липня заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус. Стенограму його виступу опубліковано на сайті ВООЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.



"Занадто багато країн рухається в неправильному напрямі. Вірус залишається ворогом номер один, але дії багатьох урядів не відображають цього. Єдина мета вірусу – знайти людей для зараження. Суперечливі повідомлення від світових лідерів підривають найважливіший компонент будь-якої відповіді [на пандемію] – довіру. Якщо уряди недостатньо чітко спілкуються зі своїми громадянами і не впроваджують комплексної стратегії, спрямованої на придушення передавання і порятунок життів, якщо населення не дотримується основних принципів суспільної охорони здоров'я, якщо основ не дотримуються, ця пандемія може піти тільки одним шляхом – ставатиме дедалі гіршою, гіршою і гіршою", – підкреслив він.



Гебреєсус закликав "кожного лідера, кожен уряд і кожного зробити свій внесок, щоб розірвати ланцюги передавання [коронавірусу] і покласти край колективним стражданням".

"Я хочу бути з вами відвертим: в осяжному майбутньому не буде повернення до "колишнього життя". Але є дорожня карта до ситуації, коли ми можемо контролювати хворобу і продовжувати жити", – додав він.



Глава ВООЗ заявив, що всі сподіваються на появу ефективної вакцини, "але ми маємо зосередитися на використанні інструментів, які в нас є зараз, для придушення передавання і порятунку життів".



