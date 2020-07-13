УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9917 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
22 151 125

Ситуація з пандемією коронавірусу ставатиме дедалі гіршою, гіршою і гіршою, – очільник ВООЗ Гебреєсус

Ситуація з пандемією коронавірусу ставатиме дедалі гіршою, гіршою і гіршою, – очільник ВООЗ Гебреєсус

Ситуація з поширенням коронавірусу далі погіршуватиметься, якщо країни не вживатимуть належних заходів для боротьби з пандемією.

Про це на брифінгу 13 липня заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус. Стенограму його виступу опубліковано на сайті ВООЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Занадто багато країн рухається в неправильному напрямі. Вірус залишається ворогом номер один, але дії багатьох урядів не відображають цього. Єдина мета вірусу – знайти людей для зараження. Суперечливі повідомлення від світових лідерів підривають найважливіший компонент будь-якої відповіді [на пандемію] – довіру. Якщо уряди недостатньо чітко спілкуються зі своїми громадянами і не впроваджують комплексної стратегії, спрямованої на придушення передавання і порятунок життів, якщо населення не дотримується основних принципів суспільної охорони здоров'я, якщо основ не дотримуються, ця пандемія може піти тільки одним шляхом – ставатиме дедалі гіршою, гіршою і гіршою", – підкреслив він.

Гебреєсус закликав "кожного лідера, кожен уряд і кожного зробити свій внесок, щоб розірвати ланцюги передавання [коронавірусу] і покласти край колективним стражданням".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація з пандемією коронавірусу у світі погіршується, - ВООЗ

"Я хочу бути з вами відвертим: в осяжному майбутньому не буде повернення до "колишнього життя". Але є дорожня карта до ситуації, коли ми можемо контролювати хворобу і продовжувати жити", – додав він.

Глава ВООЗ заявив, що всі сподіваються на появу ефективної вакцини, "але ми маємо зосередитися на використанні інструментів, які в нас є зараз, для придушення передавання і порятунку життів".

Автор: 

ВООЗ (775) карантин (18172) Гебреєсус Тедроса Адханом (167) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Ситуация с пандемией коронавируса будет становиться все хуже, хуже и хуже, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 4635
показати весь коментар
13.07.2020 22:19 Відповісти
+25
Ситуация с пандемией коронавируса будет становиться все хуже, хуже и хуже, - глава ВОЗ Гебрейесус - Цензор.НЕТ 6480
показати весь коментар
13.07.2020 22:16 Відповісти
+16
Кто выбирает таких ничтожеств руководить ВООЗ? Или там выборы такие же, как и у нас?
показати весь коментар
13.07.2020 22:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Частно... но он уже за*** своим песимизмом
показати весь коментар
13.07.2020 23:29 Відповісти
В январе было страшно. Сейчас уже по**й.
показати весь коментар
13.07.2020 23:36 Відповісти
ВОЗ прощёлкала начало пандемии. А теперь разводит руками: "будет становиться все хуже, хуже и хуже". За какой буй они бабло сосут?!!!
показати весь коментар
13.07.2020 23:43 Відповісти
Ну он честно сказал. Штаты финансирование ВОЗ вроде как прикрывают. Если их примеру последуют остальные, то им там будет становиться все хуже и хуже. И ведь даже не поспоришь. Такое баблище ни за что "осваивали".
показати весь коментар
14.07.2020 00:40 Відповісти
Стабилизировалась, типо?
показати весь коментар
14.07.2020 00:32 Відповісти
Пшёл вон обратно в свою Эфиопию, прокладка рептилоидная.
показати весь коментар
14.07.2020 03:05 Відповісти
У религиозных схоластиков были есть диспуты У секты никогда. Пусть этот Эфиоп выйдет на публичный диспут и докажет.Но секта начиная от зели этого боятся,сразу штрафами затыкают рот несогласным.
показати весь коментар
14.07.2020 04:08 Відповісти
О! а півроку назад він зовсім іншу пісню співав... ЯКИЙ ТУПИЙ НЕГР! ХАХАХАХАХА!
показати весь коментар
14.07.2020 04:31 Відповісти
В Бразилії вже для захисту від короновірусу почали носити космічні скафандри (відео) https://ukrainian.voanews.com/a/brazil-pandemic-nasa-ppe/5499828.html
показати весь коментар
14.07.2020 05:58 Відповісти
Дядько Білл і тітка Меланда додали до тих 2,2 млрд доларів ще один транш хабаря пану Гебрейісусу і того прорвало на черговий понос з прогнозів, Скоро він заявить про закупівлю вакцини виключно у корпорації СЕРІ і дядька Білла і про корисність чіпування .
показати весь коментар
14.07.2020 07:50 Відповісти
Вот блият ..чето этого вируса невижу в упор в Европе..)
показати весь коментар
14.07.2020 08:29 Відповісти
глядя на этого иесуса с сожалением понимаю, что я немножко расист.
показати весь коментар
14.07.2020 08:44 Відповісти
а я множко
показати весь коментар
14.07.2020 09:11 Відповісти
я могу понять расистов которые ненавидят человека просто потому что у него черное лицо, я могу понять человека который ненавидит другого потому что не нравится его точка зрения, кого я не могу понять так это ********* которые корчат из себя расистов просто потому что это нынче модно в фейсбучике.
показати весь коментар
14.07.2020 10:43 Відповісти
повертайся обратно в пекло, посіпака рептилоідів!
показати весь коментар
14.07.2020 09:17 Відповісти
ще не всіх залякали? Щось не квапляться з вакциною. Та й протокол лікування ніхто за півроку так і не озвучив. Невже цей вірус страшніший за ВІЛ чи атипову пневмонію?? Якось довіра до таких заяв випарюється прямо на очах.
показати весь коментар
14.07.2020 09:20 Відповісти
https://youtu.be/0GcCV-Vcg3A Радостная весть от гейтца,в первую очередь будут вакционировать БЕДНЫХ.
показати весь коментар
14.07.2020 09:23 Відповісти
Ход его мысли правильный- Бо дурни и доплачивать не так много им надо за укол.
показати весь коментар
14.07.2020 10:02 Відповісти
Чому бути -- того не минути. На всякий випадок треба частіше мити руки, гаманці, ключі, овочі і фрукти. А також менше цілуватися і обійматися))
показати весь коментар
14.07.2020 09:25 Відповісти
Глобалісти не жаліють грошей на продажних науковців та чиновників типа цього євро-ісуса.
показати весь коментар
14.07.2020 09:28 Відповісти
США выходят из ВОЗ. Скоро разгонят всю эту никому не нужную шушеру.Или сами разбегутся, когда урежут финансирование.
показати весь коментар
14.07.2020 09:41 Відповісти
Слишком много стран движутся в неправильном направлении.

Даже ВОЗ толкает в неправильном направлении!
Здоровый образ жизни, питание без химии и ГМО... А особенно важно дыхание свежим воздухом без выхлопных газов и выбросов (умирают от болезней легких).
Таким образом поднимется иммунитет. И даже чихать не будем на вирус.
показати весь коментар
14.07.2020 09:46 Відповісти
Вот это у вас в возе затяжная пруха по распилу бабла будет, вы там походу не успеваете шампанское откупоривать благодаря этому вирусу.
показати весь коментар
14.07.2020 18:44 Відповісти
Не удалось топ чиновникам от ВОЗ долго обманывать людей уже все поняли, что жесткий карантин больше вредит людям чем помогает, а ВОЗ и ныне там.
Понимаю почему этот подлый ставленник медицинской мафии кипишует. Вот могу поспорить что скоро об этом заговоря в СМИ.
показати весь коментар
14.07.2020 22:20 Відповісти
А именно, о том, что вирус обслабел. Косвенно это подтвердили инфекционисты США и Гонконга, там официальнго заявили, что вирус стал заразней, но вторую часть пока не проговорили, что он стал слабее. Так ведет себя любой вирус, это нормально и биологично с развитием эпидемии вирус становится заразней, но гораздо менее опасней. ДА он останется и кто-то будет умирать, хоть и все реже, но это уже будет обычный вирус не более.
показати весь коментар
14.07.2020 22:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 