Офіційні результати президентських виборів оголосили в Польщі: Дуда обійшов конкурента на 2%

Офіційні результати президентських виборів оголосили в Польщі: Дуда обійшов конкурента на 2%

За результатами підрахунку 100% голосів, відданих під час другого туру президентських виборів у Польщі 12 липня, за діючого президента Анджея Дуду проголосували 51,03% виборців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Державної виборчої комісії Польщі.

За опонента Дуди, представника партії "Громадянська платформа" Рафала Тшасковского, віддали голоси 48,97% виборців.

Таким чином, розрив між результатами кандидатів становить трохи більше 2%, або трохи більше 422 тисяч із майже 20,5 мільйона голосів.

Явка на виборах 12 липня становила 68,18%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський привітав Дуду з перемогою на виборах: "Запрошую відвідати Україну. Разом ми сильніші!"

Польща (8751) Дуда Анджей (804) Тшасковський Рафал (16)
+18
Kогда кто-то мне будет тыкать благополучием Польши и сравнивать Украину с ними, я, млеать, буду матом объяснять, в чем разница: в том, что там НАЦИЯ выбирает в президенты борца за нацию, мову, веру, а не клоунов и пророссийское дерьмо. Мои поздравления Польше!
показати весь коментар
13.07.2020 22:32 Відповісти
+10
Польша - це Україна,яка змогла...
показати весь коментар
13.07.2020 22:36 Відповісти
+9
Вітаю поляків! З адекватністю! Хай хоч у вас все буде добре! А нам ще б з кварталу б якось випхатись...(
показати весь коментар
13.07.2020 22:40 Відповісти
Молодець Дуда,справжній переможець!Для України - прогнозований політик.
показати весь коментар
13.07.2020 22:28 Відповісти
ага. За него голосовала быдломаса мечтающая о колбасе по 2,20. Средний класс и бизнес голосовали против.
Потому Польша почти самая бедная страна в ЕС, что много быдломассы.
показати весь коментар
14.07.2020 00:29 Відповісти
Откровенно говоря, с таким результатом это так....пиррова победа.
показати весь коментар
13.07.2020 22:28 Відповісти
зе ризиковано вітав Дуду.
а якби помилився ?
показати весь коментар
13.07.2020 22:29 Відповісти
Kогда кто-то мне будет тыкать благополучием Польши и сравнивать Украину с ними, я, млеать, буду матом объяснять, в чем разница: в том, что там НАЦИЯ выбирает в президенты борца за нацию, мову, веру, а не клоунов и пророссийское дерьмо. Мои поздравления Польше!
показати весь коментар
13.07.2020 22:32 Відповісти
Посмотрим на её благополучие после 2020 года. До этого ЕС шприцовал по 11 миллиардов каждый год.
показати весь коментар
13.07.2020 22:45 Відповісти
Корисні копалини окупованих земель дали московитам 3-4 трлн дол за 10 років, а до рівня Польщі і близько не тягнуть.
показати весь коментар
13.07.2020 22:54 Відповісти
Не московитам, а московитским олигархам. Верхушке российского мафиозного государства.
И тут всё в вашем утверждении становится на свои места - польские олигархи до уровня московитских и близко не тянут. И даже до уровня украинских, если уж на то пошло.
показати весь коментар
14.07.2020 00:21 Відповісти
по 18...
показати весь коментар
13.07.2020 23:40 Відповісти
Шото вспомнился 2010 год,когда януковощ тоже "пабедил" нарисовав себе пару процентов.
показати весь коментар
13.07.2020 22:32 Відповісти
Таким голосуванням Польща , фактично , розділилася навпіл - але до жодних протистоянь це не призведе !
Нам варто повчитися в поляків тому , як люди з різним баченням можуть об'єднатися для блага своєї країни !
показати весь коментар
13.07.2020 22:40 Відповісти
Немає там ніякого поділу та різного бачення по основних державницьких питаннях - для них Польша, їхня мова та віра понад усе, і кацапів там ніхто й бачити не хоче. А в Україні купа прибацаних малоросів, яким вічно "какая разніца", яким срати на мову та які сплять і бачать себе раком перед ****** та гундяєм. Про яке об'єднання може йти мова, якщо більша частина населення - це шлунки на ніжках?
показати весь коментар
14.07.2020 00:05 Відповісти
там четкое разделение на пролетарское быдло которое голосовало за халяву, которую раздавал Дуда. И средний класс и самозанятых, которые голосовали против.
показати весь коментар
14.07.2020 00:30 Відповісти
Ну-ну. Ты опрашивал лично? Я вот общаюсь с поляками каждый день и большинство голосовало за Дуду. Тишкоковский выезжал на своем отношении к ЛГБТ, так как после ситуации в США - это модно и популярно.

Самозанятые - это термин исключительно российский. В Польше и Украине - он не используется.
показати весь коментар
14.07.2020 14:10 Відповісти
Не опрашивал но наблюдал споры поляков. У нас на работе баталии такие были шописец. Одной дуре чуть морду не набили когда она сказала что за Дуду потому что он пенсионный возраст обещал снзить
И так и разделилось - село и городские нищеброды + пенсы за Дуду. Те кто работают и нормально зарабатывают (или самозанятые = микробизнес без наемного труда) - за Тша.
показати весь коментар
14.07.2020 14:52 Відповісти
Польша - це Україна,яка змогла...
показати весь коментар
13.07.2020 22:36 Відповісти
бо мають гідність
показати весь коментар
13.07.2020 23:13 Відповісти
Такий мінімальний розрив та ще й на користь владного кандидата напевно не надасть йому легітимності.
показати весь коментар
13.07.2020 22:36 Відповісти
ну это как в чемпионском боксерском бое - при ничей чемпионом остается чемпион а не претендент
показати весь коментар
13.07.2020 22:44 Відповісти
Досить скиглити. Ви Украіну пожалійте з презіком-дебілом, якого ви обрали.
показати весь коментар
13.07.2020 22:44 Відповісти
Вітаю поляків! З адекватністю! Хай хоч у вас все буде добре! А нам ще б з кварталу б якось випхатись...(
показати весь коментар
13.07.2020 22:40 Відповісти
Навіть якби обрали опозиціонера,катастрофи в Польщі би не було.Він ліберал,але не лівак.До речі,двом кандидатам було по 48 років.
показати весь коментар
13.07.2020 22:48 Відповісти
Ви уявляєте собі у Польщі російськомовного поляка?
показати весь коментар
13.07.2020 22:52 Відповісти
https://censor.net/user/394174 Який польської не знає.Звісно ні.Це ж ганьба.
показати весь коментар
13.07.2020 22:54 Відповісти
В Польщі все буде добре.Тому що,в них обирають справжніх політиків.
показати весь коментар
13.07.2020 22:53 Відповісти
Я почитав соцмережі,то наші якусь дурість пишуть за польські вибори.Одні пишуть,що бидло голосує за Дуду,інші пишуть,що бидло голосує за Тшасковського.А я вважаю,що і за одно і за іншого голосували нормальні люди.Не потрібно наші вибори переносити на поляків.
показати весь коментар
13.07.2020 23:02 Відповісти
просто бидло проголосувало за клоуна, бо хотіло безкоштовного концерту.
показати весь коментар
13.07.2020 23:14 Відповісти
https://censor.net/user/129088 Ні Дуда,ні Тшасковський не клоуни.
показати весь коментар
13.07.2020 23:23 Відповісти
я не про поляків
показати весь коментар
13.07.2020 23:27 Відповісти
Там основное различие в отношении к ЛГБТ и отмене некоторых социальных выплат.
показати весь коментар
14.07.2020 14:11 Відповісти
https://censor.net/ua/user/129088 Зрозумів.
показати весь коментар
13.07.2020 23:30 Відповісти
Ха Дуду голосовало быдло и пенсы.
За Рафала - самозанятые, средний класс, люди бизнеса.
Дуда раздает халяву быдлу - выплаты за каждого ребенка, соц.помощь.
Тшасковски обещал сосредоточиться на развитии бизнеса и прекратить раздачу халявы люмпенам.
показати весь коментар
14.07.2020 00:34 Відповісти
почему никто в верхушке у них не поднимает вопрос расследования крушения самолета с делегацией польской, где погибла вся верхушка польши вместе с президентом?
на фоне того что в гааге идет слушание по боингу
это было бы уместно
сдается мне что туск, камаровский и др. (они же вроде стали рулить сразу после?)
пока имеют какие то должности этого не допустят
туск вроде имеет высокий пост в европарламенте (или имел)
это конечно не значит что они все это затеяли
но неужели там наверху столько противников расследования
или это политики ес или сша не дают зеленый свет?
пока ограничиваются только тем что просят вернуть обломки самолета
показати весь коментар
14.07.2020 06:57 Відповісти
Потому, что это несерьёзно. Этот самолёт никто не сбивал, он был исправным и управляемым до последней секунды своего полёта.
показати весь коментар
16.07.2020 06:32 Відповісти
Теперь гарантированно американские базы в Польше, газовый терминал СПГ в Свиноуйце, морской незавсимый от РФ канал на Висленской косе и обновление парка польских ВВС
показати весь коментар
14.07.2020 08:18 Відповісти
І що Тшасковський через суд не буде вимагати перерахунку голосів? У нас це було аж бігом.
показати весь коментар
14.07.2020 08:19 Відповісти
Когда нет весомого перевеса у одного из кандидатов, то это самый плохой вариант развития событий в стране. Не все граждане, в любой стране, поголовно, согласны выполнять основное правило демократии, подчинение меньшинства большинству. 2% разницы, это неустойчивое равновесие, без твёрдой точки опоры, будет усиливать политический, а вслед за ними и экономический хаос.
показати весь коментар
16.07.2020 06:28 Відповісти
 
 