Офіційні результати президентських виборів оголосили в Польщі: Дуда обійшов конкурента на 2%
За результатами підрахунку 100% голосів, відданих під час другого туру президентських виборів у Польщі 12 липня, за діючого президента Анджея Дуду проголосували 51,03% виборців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Державної виборчої комісії Польщі.
За опонента Дуди, представника партії "Громадянська платформа" Рафала Тшасковского, віддали голоси 48,97% виборців.
Таким чином, розрив між результатами кандидатів становить трохи більше 2%, або трохи більше 422 тисяч із майже 20,5 мільйона голосів.
Явка на виборах 12 липня становила 68,18%.
Потому Польша почти самая бедная страна в ЕС, что много быдломассы.
а якби помилився ?
И тут всё в вашем утверждении становится на свои места - польские олигархи до уровня московитских и близко не тянут. И даже до уровня украинских, если уж на то пошло.
Нам варто повчитися в поляків тому , як люди з різним баченням можуть об'єднатися для блага своєї країни !
Самозанятые - это термин исключительно российский. В Польше и Украине - он не используется.
И так и разделилось - село и городские нищеброды + пенсы за Дуду. Те кто работают и нормально зарабатывают (или самозанятые = микробизнес без наемного труда) - за Тша.
За Рафала - самозанятые, средний класс, люди бизнеса.
Дуда раздает халяву быдлу - выплаты за каждого ребенка, соц.помощь.
Тшасковски обещал сосредоточиться на развитии бизнеса и прекратить раздачу халявы люмпенам.
на фоне того что в гааге идет слушание по боингу
это было бы уместно
сдается мне что туск, камаровский и др. (они же вроде стали рулить сразу после?)
пока имеют какие то должности этого не допустят
туск вроде имеет высокий пост в европарламенте (или имел)
это конечно не значит что они все это затеяли
но неужели там наверху столько противников расследования
или это политики ес или сша не дают зеленый свет?
пока ограничиваются только тем что просят вернуть обломки самолета